MicroEJ 與適用於任何智能的產品 Android™ Studio 兼容

Chinese (Simplified) Japanese Korean Chinese (Traditional)

MICROEJ VEE 長期以來一直被定位為「Android 的小兄弟」，用於資源受限的智能裝置，全球智能產品銷售已超過 1 億個 MICROEJ VEE。



MicroEJ 現正支援 Android Studio 和 Gradle，可在 Android 及 MicroEJ 上開發、模擬、測試和運作同樣的應用程式

借助此 Android 兼容套件，MicroEJ 增強了其在微控制器和低成本 Linux 處理器領域的領先地位，讓開發人員能優化成本和能源消耗，以及透過使用虛擬裝置為任何智能裝置提供加速軟件開發的手段。



波士頓, July 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 物聯網和嵌入式裝置軟件容器的領先供應商 MicroEJ 今天宣佈推出 Android 兼容套件，將全球電子產品製造商連結到快速發展的生態系統 Android Studio 及相關的開發人員。

此新版本鞏固 MicroEJ 作為小型和受限制裝置的「 Android 的小兄弟 」。透過讓同樣的軟件能夠在 MicroEJ 或 Android 執行環境上運作，製造商可以輕鬆從強大的處理器切換至更小的處理器（例如自：Arm Cortex-A 至 Arm Cortex-M），從而顯著降低功耗。

MicroEJ Android 兼容套件為智能裝置製造商帶來許多莫大好處：

Android 兼容性及 Android Studio 支援

MICROEJ VEE 與 Android 共享相同的技術原則。它現在還支援使用 Android Studio 開發應用程式，並與 Gradle 構建系統整合。

與 Android 共享相同的技術原則。它現在還支援使用 Android Studio 開發應用程式，並與 Gradle 構建系統整合。 使用虛擬裝置加速開發

MicroEJ 支援在虛擬裝置上進行開發，並行的硬件和軟件開發，並加快規範驗證。Android Studio 可以像 Android 的虛擬裝置一樣啟動 MicroEJ 虛擬裝置。

MicroEJ 支援在虛擬裝置上進行開發，並行的硬件和軟件開發，並加快規範驗證。Android Studio 可以像 Android 的虛擬裝置一樣啟動 MicroEJ 虛擬裝置。 更高的能源效率

MicroEJ Android 兼容套件可讓兩個處理器共存並在一個由 Android 提供支援的非常強大處理器和一個由 MicroEJ 提供支援的低功耗處理器之間分配相同的任務，從而顯著降低能源消耗。

MicroEJ Android 兼容套件可讓兩個處理器共存並在一個由 Android 提供支援的非常強大處理器和一個由 MicroEJ 提供支援的低功耗處理器之間分配相同的任務，從而顯著降低能源消耗。 透過消除軟件及硬件互鎖來利用硬件創新

透過使用標準軟件容器，使用 MicroEJ 建立的應用程式代碼可以在最好的硬件上移植，獨立於實時作業系統／作業系統組合。由於軟件 API 可重用，它加速了硬件的評估，並促進了衍生產品的開發。

透過使用標準軟件容器，使用 MicroEJ 建立的應用程式代碼可以在最好的硬件上移植，獨立於實時作業系統／作業系統組合。由於軟件 API 可重用，它加速了硬件的評估，並促進了衍生產品的開發。 大型開發人員生態系統

Java/Kotlin 開發人員的大型生態系統現在可以使用 IntelliJ IDEA、Android Studio 及 Gradle 等流行工具來構建 MicroEJ 應用程式，利用嵌入在 MICROEJ VEE 核心的低功耗特性來高度優化資源的使用。

Java/Kotlin 開發人員的大型生態系統現在可以使用 IntelliJ IDEA、Android Studio 及 Gradle 等流行工具來構建 MicroEJ 應用程式，利用嵌入在 MICROEJ VEE 核心的低功耗特性來高度優化資源的使用。 將硬件 IP 用於向量圖形

MICROEJ VEE 簡化了圖形處理器 (GPU) 的使用，實現與智能手機應用程式形似的外觀與感覺。 MicroVG 支援 Android Vector Drawable 與 SVG（可縮放向量圖形）格式，可在任何類型的屏幕上實現無懈可擊的用戶介面／用戶體驗，並在必要時利用任何向量圖形處理器。

MicroEJ Android 兼容套件在智能手錶和恆溫器等電池供電行業尤其具有價值，可用於開發成本優化及節能的產品。MicroEJ 是輕便的選項，能將具有相同用戶體驗的產品線從低端裝置擴展到高端裝置。

透過 MicroEJ 的新產品，開發人員可以利用處理器功能，同時將軟件開發成本降至最低。這對我們的客戶來說非常有價值，特別是使用我們的安全和節能嵌入式處理器來構建多個產品系列的客戶，包括 MCU (微控制器) 、跨界 i.MX RT 和 i.MX 應用處理器等先進產品組合。例如，我們最近與 MicroEJ 合作啟用 i.MX RT500 跨界 MCU，並在簡化對其獨特低功耗及圖形架構的存取方面獲得莫大成功。



NXP® 半導體物聯網邊緣加工線副總裁兼總經理 Joe Yu 說：「這對我們的客戶來說是雙贏。」

MicroEJ 行政總裁 Fred Rivard 博士表示：「我們很自豪能發佈 Android 兼容套件，讓廣大的 Android 開發人員社區能夠為微控制器及小型、低功耗微處理器設計與 Android 兼容的應用程式。有了該新版本，MicroEJ 憑藉其全球、易於使用和安全的 MICROEJ VEE 應用程式容器，鞏固其在智能市場的領先地位，該容器為任何類型支援軟件的電子項目提供現代開發流程。」



Android 兼容套件目前已成功與主要客戶一同用於大眾市場電子產品的生產。 請瀏覽 Android 兼容套件網頁以密切關注。

關於 MicroEJ

MicroEJ 正在將容器虛擬化引入物聯網與嵌入式裝置。我們專注於在軟件應用程式需要高性能、袖珍尺寸、能源效率及具有成本效益的開發市場中，為裝置製造商提供安全的應用程式容器。

隨著產品銷量超過 1 億件，所有領先的全球製造商都選擇 MicroEJ 為各種行業設計他們的電子裝置，包括智能家居、可穿戴裝置、醫療保健、工業自動化、零售、電訊、智慧都市、樓宇自動化、交通等等。

⇒ 如欲了解更多資訊： 新聞資料 – 新聞室 – www.microej.com – LinkedIn

MicroEJ 是全球工程公司網絡 NXP 合作夥伴計劃的黃金成員。

Google™ 與 Android™ 是 Google LLC 的商標。

Java™ 是 Sun Microsystems 的商標，用於開發應用軟件並將其部署在跨平台、互聯網環境中的技術。當在本網站使用時，無需加上「™」符號，包括由 Sun 以外的公司實施的技術。Java™：所有以 Java 為本的標記及所有相關標誌都是 Sun Microsystems Inc. 在美國和其他國家／地區的商標或註冊商標。

本公告隨附的影片載於

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1cd1bdf0-310e-4547-a589-534819a7420c