Lancement d’Assurance Porsche au Canada

TORONTO, 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Services financiers Porsche a le plaisir de présenter Assurance Porsche, un programme d’assurance personnalisable adaptée aux véhicules de la marque de voitures de sport haut de gamme. Première du genre pour la marque au Canada, cette offre complète permettra aux propriétaires d’un véhicule Porsche de souscrire une assurance personnalisée adaptée à leurs besoins.



Agissant comme courtier pour la société mondiale de services professionnels Aon et complément naturel qui s’intègre parfaitement aux expériences de la marque, Assurance Porsche offre des avantages personnalisés, des rabais sur les primes et un service à la clientèle exceptionnel. Des professionnels chevronnés de l’assurance travaillent avec les clients de Porsche afin d’élaborer la couverture optimale pouvant combiner l’assurance automobile à des produits complémentaires, notamment l’assurance habitation, ce qui peut donner droit à des réductions intéressantes.

« Nous sommes heureux d’offrir aux clients de la marque une assurance automobile attrayante », a déclaré David Williams, président et chef de la direction des Services financiers Porsche Canada. « En combinant notre expertise en matière de voitures de sport au savoir-faire d’Aon en matière d’assurance, Assurance Porsche procure la tranquillité d’esprit aux clients les plus exigeants. »

Les clients d’Assurance Porsche recevront aussi une sélection exclusive d’avantages assortis à leur véhicule. En cas de sinistre et afin de veiller au fonctionnement optimal des véhicules, les réparations seront effectuées avec des pièces de rechange d’origine et par des techniciens formés par Porsche dans des installations approuvées par la marque. À la suite d’un sinistre assuré, un véhicule de location comparable sera fourni au client, minimisant ainsi les inconvénients. En cas de perte totale ou de vol dans les 24 mois suivant la date d’achat d’un véhicule neuf, les propriétaires Porsche peuvent être assurés qu’ils recevront le prix d’achat original du véhicule et non une valeur dépréciée.

L’assurance Porsche est offerte en partenariat entre les Services financiers Porsche Canada et Aon au Canada.

Visitez www.porscheinsurancecanada.ca/ pour en savoir plus.

À propos de Services financiers Porsche Canada G.P.

Établi en 2003, Services financiers Porsche Canada G.P. (SFPC) est la société exclusive de location et de financement au détail d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. Ayant son siège social à Toronto (Ontario) depuis 2017, Services financiers Porsche Canada offre une variété de solutions personnalisées de location et de financement au détail ainsi que plusieurs plans de protection Porsche optionnels conçus exclusivement pour les véhicules Porsche. Le service à la clientèle bilingue et exclusif de SFPC soutient 21 Centres Porsche et leurs clients partout au Canada.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 60 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 21 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2021, Porsche a livré 9 141 véhicules au Canada, sa meilleure année à ce jour.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous sur twitter.com/porschecanada | facebook.com/porsche | instagram.com/porschecanada

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/

Relations publiques

Patrick Saint-Pierre

647-531-2992

patrick.saint-pierre@porsche.ca