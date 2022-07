English French

Quadient reconnue parmi les leaders de la Cartographie du Parcours Client par un cabinet d'études indépendant

Paris, le 6 juillet 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce avoir été nommée leader dans le rapport The Forrester Wave™ : Journey Mapping Platforms, Q2 2022. Les rapports Forrester Wave offrent un panorama des principaux fournisseurs sur un marché spécifique, ainsi qu'une analyse de leurs offres et stratégies actuelles. Forrester, un cabinet international de recherche et de conseil, a évalué 12 fournisseurs de plateformes de cartographie du parcours client, et Quadient figure parmi seulement trois Leaders. Les fournisseurs ont été évalués selon 25 critères regroupés en trois catégories : offre actuelle, stratégie et présence sur le marché.

Selon le rapport Forrester Wave, les outils de cartographie du parcours client connaissent une popularité croissante et les fournisseurs se sont rapidement développés, tant en taille qu'en nombre, portés par la pandémie et la demande d’outils visuels de collaboration à distance et de manière hybride.

Le rapport souligne que Quadient associe la cartographie du parcours client à une approche analytique pour améliorer l’expérience client (CX) et les communications. « Cela se traduit par une feuille de route qui inclut des capacités analytiques et d'orchestration pour piloter des communications omnicanales personnalisées », indique le rapport. « Quadient est un bon choix pour les entreprises qui souhaitent visualiser les données clients, commerciales et opérationnelles en temps réel, dans le contexte du parcours client, afin d'optimiser les communications clients et la CX tout au long des parcours ».

Seule solution de cartographie du parcours client adaptée à la gestion des communications client (CCM) sur le marché, la solution cloud Inspire Journey de Quadient est conçue pour favoriser les initiatives de transformation, en intégrant la notion d'expérience client dans les communications clients ainsi que dans l'ensemble des pratiques commerciales.

« Nous sommes fiers d'être nommés Leader dans le rapport Forrester Wave, un outil indispensable aux entreprises qui donnent la priorité à l'expérience client », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « Nous remercions Forrester pour son travail de recherche approfondi sur ce marché en pleine croissance, ainsi que nos clients qui ont nourri les recherches de Forrester ».

Pour lire le rapport, récupérez votre exemplaire offert sur : https://www.quadient.com/resources/forrester-wavetm-journey-mapping-platforms-q2-2022.



La plateforme d’Automatisation Intelligente des Communications de Quadient rassemble des solutions logicielles basées sur le Cloud pour le CCM, la cartographie du parcours client et l'automatisation de la communication financière (comptes fournisseurs et comptes clients). Le mois dernier, Quadient a annoncé que son activité logicielle avait franchi la barre des 12 000 clients.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

