Fredagen den 22 juli 2022, kl. 08:00, publiceras Bilias delårsrapport för andra kvartalet 2022. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöte via Financial Hearings, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar rapporten och svarar på frågor.

Presentationen börjar kl. 09:00. För att delta, vänligen ring in via telefonnummer eller följ presentationen på webblänk enligt nedan.

Telekonferens:

Ring in på tfn: 08 - 505 163 86 och ange PIN-kod: 7163030#

För att följa sändningen på webben:

https://financialhearings.com/event/44350

Göteborg den 6 juli 2022

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:

Carl Fredrik Ewetz, Investor Relations, 010-497 07 73, carl.fredrik.ewetz@bilia.se

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se

Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Bilia har cirka 150 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart och Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota, Mercedes-Benz, Nissan och Dacia och lastbilar av märket Mercedes-Benz.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 35 mdkr år 2021 och hade cirka 5 300 anställda.

