09:30 Lontoo, 11:30 Helsinki, 6.7.2022 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

MUUTOS AFARAK GROUP OYJ:N OSAKKEIDEN JA OMIEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ

Pörssitiedote

Afarakin varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.6.2022 päätetyn Yhtiölle itselleen suunnatun maksuttoman osakeannin perusteella annetut uudet osakkeet, yhteensä 15.000.000 uutta osaketta, on tänään rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet.

Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 7.7.2022 alkaen.

Uusien osakkeiden rekisteröinnin seurauksena Afarak Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 267.041.814, joista 20.173.991 on Yhtiön hallussa.

Helsingissä 6.7.2022

AFARAK GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

