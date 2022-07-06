MicroEJ通过嵌入式虚拟执行环境简化物联网软件开发，该环境适用于Thales Cinterion®物联网模块和即插即用物联网设备

Chinese (Simplified) Japanese Korean Spanish Portuguese

马萨诸塞州波士顿, July 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 物联网和嵌入式设备软件支持解决方案领先企业MicroEJ今日宣布，其标准虚拟执行环境MICROEJ VEE可用于Thales Cinterion®物联网模块和即插即用物联网设备产品组合。



这项合作从战略上统一了两家公司的业务模式，从而提供灵活的应用程序管理，通过软件层面的设计提高安全性，优化和精简开发过程，并加快能源、公用事业、互联汽车、医疗、智能家居和建筑、资产跟踪和销售点等众多市场的生产时间。

随着数十亿台设备通过2G/3G/4G/5G以及未来6G网络实现连接，Thales正在与MicroEJ合作推出PLS83-W或EXS82-W等适用于Thales Cinterion物联网模块的MICROEJ VEE通用软件容器，以及Cinterion®物联网即插即用设备（如EGX81）及其相关软件开发工具和虚拟模块。

MICROEJ VEE利用Cinterion®物联网模块和物联网即插即用设备的原生计算能力消除了对外部处理器的需求，进一步降低尺寸、能耗和电子成本，并降低软件更新所需的数据带宽使用率。

MICROEJ VEE安全容器采用Thales Cinterion®物联网连接解决方案和Cinterion®物联网套件云平台，可带来以下优势：

更快速进入生产流程

MicroEJ通过集成模拟（在虚拟设备上进行开发和测试）、持续集成和面向多对象的编程，从根本上简化了物联网软件开发过程，其中软件组件被单独集成和测试。

MicroEJ通过集成模拟（在虚拟设备上进行开发和测试）、持续集成和面向多对象的编程，从根本上简化了物联网软件开发过程，其中软件组件被单独集成和测试。 灵活的软件内容管理

软件应用程序经过一次性开发，可在不经修改的条件下用于各种Cinterion ® 物联网模块和物联网即插即用设备，软件还可针对大容量设备进行空中下载更新。部分式更新大大延长了设备的使用寿命，无需进行成本高昂的软件集成操作。

软件应用程序经过一次性开发，可在不经修改的条件下用于各种Cinterion 物联网模块和物联网即插即用设备，软件还可针对大容量设备进行空中下载更新。部分式更新大大延长了设备的使用寿命，无需进行成本高昂的软件集成操作。 增强物联网可靠性

MICROEJ VEE将软件组件划分到受信任的密封容器中，通过实时监控资源使用情况和管理处理需求或内存消耗，提高对设备行为异常情况的控制。

MICROEJ VEE将软件组件划分到受信任的密封容器中，通过实时监控资源使用情况和管理处理需求或内存消耗，提高对设备行为异常情况的控制。 增强物联网安全性

MICROEJ VEE增强了嵌入到Cinterion®物联网模块和物联网即插即用设备根中的数字ID和安全性属性。执行安全性禁止错误应用程序与低等级设备特性交互，符合政府的最高认证级别。

“我们与Thales的合作使我们的客户能够通过安全集成和管理密封软件组件容器中的各种应用程序，从而受益于具有成本效益且安全的物联网通信。MICROEJ VEE通过允许在虚拟设备（真实设备的数字孪生版）上进行开发，减少了研发工作，并且由于开发周期较短，团队之间可以更好地协作，在大幅加速新产品发布方面发挥了重要作用。我们很自豪能够实现Thales物联网模块的低占位虚拟化，这些模块目前用于连接数百万智能仪表、汽车、可穿戴设备等，”



MicroEJ首席执行官Fred Rivard博士表示。

“25年来，Thales一直在开拓物联网解决方案，为世界提供范围广泛的Cinterion®物联网模块和即插即用物联网设备，这些产品几乎适用于任何物联网或M2M应用程序。我们很高兴与MicroEJ合作，通过与Cinterion®物联网模块和即插即用设备无缝集成的开发工具及技术，改善物联网客户的发展之旅，以优化并精简软件开发和高效的生命周期管理，从而实现可靠、安全和低功耗的物联网解决方案。面向Thales的MICROEJ VEE解决方案使我们的客户能够更快地将物联网新产品推向市场，”



Thales物联网解决方案董事总经理Christoph Caselitz表示。

有关面向Thales物联网模块的MICROEJ VEE的更多信息，请访问：

https://developer.microej.com/supported-hardware/thales-cinterion-cellular-iot-module/

关于MicroEJ

MicroEJ正在将容器虚拟化引入物联网和嵌入式设备。我们专注于在软件应用程序需要高性能、紧凑尺寸、能源效率和高性价比开发的各个市场中，为众多设备制造商提供安全的应用程序容器。

我们的产品累计销量超过1亿，所有全球领先的制造商均选择MicroEJ设计其面向各种行业的电子设备，包括智能家居、可穿戴设备、医疗保健、工业自动化、零售、电信、智能城市、建筑自动化、运输等行业。

如需了解更多信息：新闻资料袋 – 新闻室 – www.microej.com – LinkedIn

本公告随附PDF文档可通过以下网址获取：

http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/aa433383-0698-4e2a-a592-ca80a80f43b9

http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/cc345067-2a07-45d4-beb4-d8718b20c137

本公告随附图片可通过以下网址获取：



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/776b72d3-a644-4f2c-8155-f0b7f0e1da5b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff680df2-06fd-43a5-b489-9251058ff93d