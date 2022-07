Crossject : Vif succès de l’exercice des BSA

Communiqué de Presse





Vif succès de l’exercice des BSA

Dijon, le 6 juillet 2022







CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, annonce les résultats de l’exercice des BSA émis et attribués gratuitement le 5 janvier 2022.

Le 5 janvier 2022, Crossject avait émis et attribué gratuitement des BSA (Bons de Souscription d’Actions), au profit de l’ensemble des actionnaires existants, à hauteur d’un BSA par action détenue, 20 BSA permettant de souscrire à une action au prix de 3,00€.

A l’issue de la période d’exercice des BSA, qui a expiré le 30 juin 2022 après bourse, 18 808 300 BSA ont été exercés, représentant 940 415 actions Crossject nouvelles émises pour un montant de 2 821 245 €. Les actions nouvelles portent jouissance courante et ont été inscrites sur la même ligne de cotation que les actions anciennes. Les BSA non exercés au 30 juin 2022 après bourse sont devenus caducs.

Le produit de l’exercice des BSA, la perception en juin du CIR, les passages de jalon des contrats déjà signés et les prochaines facturations dans le cadre du contrat BARDA sont des contributions majeures au financement de l’activité et du développement de la Société. Dans le prolongement de ce qui était indiqué dans le communiqué du 24 mars 2022, Crossject continuera à adapter ses moyens de financement à venir (revenus commerciaux, apports de partenaires stratégiques, aides et subventions, ou opérations financières).

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject déclare : « Au nom de toutes les équipes de Crossject, je remercie les actionnaires qui ont participé massivement à l’opération, nous témoignant ainsi leur soutien. Depuis le début de l’année, Crossject a fait des annonces significatives, avec notamment la signature d’un contrat avec le ministère américain de la Santé (BARDA). Nous sommes tous pleinement mobilisés pour réaliser notre mission de ‘Sauver, simplement’ ».





Prochaine publication : 20 septembre 2022 (après bourse) : Résultats semestriels 2022

Contacts :

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations investisseurs

CIC Market Solutions

Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97

catherine.couanau@cic.fr



Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com



Christelle Distinguin +33 (0)3 80 43 54 89

christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par Bpifrance notamment.

Pièce jointe