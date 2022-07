EQUASENS (ex Pharmagest Interactive) : RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2022

English French

Villers-lès-Nancy, le 6 juillet 2022 - 19h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2022

Nombre d’actions composant le capital social : 15.174.125

Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 15.005.340

Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 13.143.135

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle s’est réunie le mardi 28 juin 2022 à 17 heures au siège social de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions



Résultats des Votes



PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels Résolution adoptée par : 13.129.759 voix pour

0 voix contre

13.376 abstentions DEUXIEME RESOLUTION

Quitus aux Administrateurs et décharge de l'accomplissement de leur mission aux Commissaires aux Comptes Résolution adoptée par : 13.020.494 voix pour

109.265 voix contre

13.376 abstentions TROISIEME RESOLUTION

Approbation des comptes consolidés Résolution adoptée par : 13.129.759 voix pour

0 voix contre

13.376 abstentions QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat et fixation du dividende Résolution adoptée par : 13.142.925 voix pour

210 voix contre

0 abstention CINQUIEME RESOLUTION

Conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce Résolution adoptée par (*) : 2.855.465 voix pour

146.856 voix contre

42 abstentions SIXIEME RESOLUTION Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l’exercice 2021, ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Résolution adoptée par : 12.620.491 voix pour

522.392 voix contre

252 abstentions SEPTIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2021 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration Résolution adoptée par : 13.131.917 voix pour

11.210 voix contre

8 abstentions HUITIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2021 à Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général Résolution adoptée par : 11.304.037 voix pour

1.838.823 voix contre

275 abstentions NEUVIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2021 à Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général Délégué Résolution adoptée par : 11.138.885 voix pour

2.003.975 voix contre

275 abstentions DIXIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2021 à Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué Résolution adoptée par : 11.138.885 voix pour

2.003.975 voix contre

275 abstentions ONZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration pour 2022 Résolution adoptée par : 13.131.891 voix pour

11.210 voix contre

34 abstentions DOUZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général jusqu’au 22 avril 2022 Résolution adoptée par : 11.213.115 voix pour

1.929.745 voix contre

275 abstentions TREIZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général à compter du 23 avril 2022 Résolution adoptée par : 11.056.710 voix pour

2.086.150 voix contre

275 abstentions QUATORZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général Délégué jusqu’au 22 avril 2022 Résolution adoptée par : 11.056.710 voix pour

2.086.150 voix contre

275 abstentions QUINZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué, pour 2022 Résolution adoptée par : 11.056.710 voix pour

2.086.150 voix contre

275 abstentions SEIZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs Résolution adoptée par : 13.142.891 voix pour

210 voix contre

34 abstentions DIX-SEPTIEME RESOLUTION Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2022 Résolution adoptée par : 13.059.925 voix pour

83.210 voix contre

0 abstention DIX-HUITIEME RESOLUTION Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société Résolution adoptée par : 11.477.951 voix pour

1.665.184 voix contre

0 abstention DIX-NEUVIEME RESOLUTION Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Résolution adoptée par : 13.143.127 voix pour

0 voix contre

8 abstentions

(*) Après déduction des droits de vote exclus

Calendrier financier

Publication du CA 1er semestre 2022 le 3 août 2022.





A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

Pièce jointe