AdUX : Bilan semestriel du contrat de liquidité - Premier semestre 2022

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, 7 juillet 2022,18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

44 918 titres ADUX

Espèces : 45.213,74 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 876 titres ADUX

70.510,04 euros

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 49 507 titres 105 457,67 € 256 transactions Ventes 42 128 titres 92 131,26 € 198 transactions





ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 03/01/2022 1 500 1010 03/01/2022 1 185 379,25 04/01/2022 1 25 51,25 04/01/2022 2 1000 2095 05/01/2022 2 501 1042,13 05/01/2022 2 264 564,96 06/01/2022 3 917 1927,17 06/01/2022 1 109 236,53 07/01/2022 2 634 1346,43 07/01/2022 2 364 786,24 10/01/2022 4 1891 4061,11 10/01/2022 3 1240 2738,42 11/01/2022 2 366 779,87 11/01/2022 1 30 65,1 12/01/2022 1 1 1,7 12/01/2022 2 501 1102,15 13/01/2022 2 168 170 13/01/2022 4 1501 3392,26 14/01/2022 1 500 4790,1 14/01/2022 1 10 22,9 17/01/2022 2 800 910 18/01/2022 2 501 1142,23 18/01/2022 2 348 21306,4 19/01/2022 2 501 1142,23 19/01/2022 1 1 1902,12 20/01/2022 7 2401 5747,27 20/01/2022 2 67 9380 21/01/2022 7 2100 5437,95 21/01/2022 1 300 2250 25/01/2022 2 501 1282,51 24/01/2022 2 1000 2535 26/01/2022 5 1566 3944,28 25/01/2022 3 1001 2487,49 27/01/2022 3 514 1280,27 26/01/2022 1 500 1230 28/01/2022 2 11 28,05 27/01/2022 2 22 54,15 01/02/2022 1 500 1265 28/01/2022 2 278 692,28 02/02/2022 3 870 2156,99 01/02/2022 3 1006 2500,01 03/02/2022 1 196 486,08 02/02/2022 7 2733 6500,99 07/02/2022 3 751 1760,34 03/02/2022 1 16 39,2 08/02/2022 2 501 1197,34 04/02/2022 4 1310 3176,75 10/02/2022 1 1 2,37 07/02/2022 5 1801 4178,32 11/02/2022 1 1 2,34 08/02/2022 1 1 2,36 14/02/2022 1 1 2,33 09/02/2022 3 526 1247,36 15/02/2022 1 1 2,32 10/02/2022 3 52 123,21 16/02/2022 1 1 2,35 11/02/2022 1 1 2,34 17/02/2022 1 1 2,28 14/02/2022 2 5 11,65 18/02/2022 2 2 4,6





15/02/2022 1 1 2,32 22/02/2022 1 255 571,2 16/02/2022 3 1001 2307,31 25/02/2022 7 2600 5766,02 17/02/2022 1 1 2,28 28/02/2022 2 344 761,55 18/02/2022 1 1 2,29 01/03/2022 1 1 2,24 21/02/2022 1 500 1120 02/03/2022 3 1500 3405 22/02/2022 2 510 1127,1 04/03/2022 1 50 110 24/02/2022 4 1800 3816 07/03/2022 1 1 2,16 28/02/2022 6 2110 4590,73 08/03/2022 1 31 66,03 01/03/2022 2 118 260,82 09/03/2022 3 1194 2415,58 02/03/2022 1 2 4,4 10/03/2022 2 401 834,04 03/03/2022 5 1718 3847,8 11/03/2022 2 501 1042,08 04/03/2022 2 1000 2155 14/03/2022 2 302 619,13 07/03/2022 7 1371 2813,29 15/03/2022 1 1 2,07 08/03/2022 7 1510 3071,94 16/03/2022 1 1 2,07 09/03/2022 2 310 598,61 17/03/2022 4 1319 2790,74 10/03/2022 1 1 2,05 18/03/2022 1 279 585,9 11/03/2022 3 344 707,37 21/03/2022 2 501 1067,08 15/03/2022 1 1 2,07 22/03/2022 1 1 2,13 16/03/2022 1 1 2,07 23/03/2022 2 54 116,07 17/03/2022 2 301 611,06 24/03/2022 1 1 2,14 21/03/2022 2 2 4,14 25/03/2022 1 1 2,11 22/03/2022 1 1 2,13 28/03/2022 1 6 12,9 23/03/2022 2 301 629,12 29/03/2022 2 338 736,81 24/03/2022 2 6 12,69 30/03/2022 2 501 1082,11 25/03/2022 1 1 2,11 01/04/2022 1 1 2,14 28/03/2022 2 2 4,21 05/04/2022 1 184 406,64 29/03/2022 1 1 2,15 06/04/2022 2 501 1122,24 30/03/2022 1 1 2,12 07/04/2022 8 2946 6897,76





31/03/2022 1 25 54 12/04/2022 1 100 207 01/04/2022 1 1 2,14 13/04/2022 2 506 983,87 06/04/2022 1 1 2,24 14/04/2022 1 1 1,93 08/04/2022 6 2100 4840,5 19/04/2022 7 2062 4172,87 11/04/2022 8 1750 3774,58 20/04/2022 5 1128 2156,74 12/04/2022 5 1300 2582,97 21/04/2022 2 262 489,97 13/04/2022 4 919 1737,83 25/04/2022 2 796 1447,69 14/04/2022 4 901 1684,96 26/04/2022 1 66 122,76 19/04/2022 8 2001 3794,5 27/04/2022 1 70 127,4 20/04/2022 1 1 1,85 28/04/2022 3 1000 1824 21/04/2022 5 1198 2201,44 29/04/2022 2 401 729,78 22/04/2022 4 1116 2028,44 02/05/2022 4 1556 2944,26 28/04/2022 1 250 450 04/05/2022 1 200 386 29/04/2022 1 1 1,79 05/05/2022 1 1 1,93 03/05/2022 2 359 691,04 06/05/2022 1 1 1,88 04/05/2022 2 132 247,14 09/05/2022 1 150 283,5 05/05/2022 1 1 1,93 11/05/2022 1 1 1,85 06/05/2022 1 1 1,88 12/05/2022 1 1 1,88 10/05/2022 2 416 773,09 13/05/2022 1 1 1,88 11/05/2022 1 1 1,85 16/05/2022 2 501 966,93 12/05/2022 2 86 158,27 17/05/2022 2 501 981,96 13/05/2022 2 301 556,88 18/05/2022 2 152 293,33 16/05/2022 2 127 237,53 19/05/2022 1 1 1,93 17/05/2022 2 3 5,76 20/05/2022 2 1000 1945 18/05/2022 2 301 562,9 23/05/2022 1 500 990 19/05/2022 3 468 879,56 24/05/2022 2 244 475,78 23/05/2022 3 301 583,91 25/05/2022 1 1 1,95 24/05/2022 3 452 849,76 26/05/2022 1 1 1,97 25/05/2022 1 1 1,95 30/05/2022 1 1 1,97 26/05/2022 1 1 1,97 31/05/2022 1 1 1,96 27/05/2022 1 10 19,7 01/06/2022 1 1 1,96 30/05/2022 2 109 211,48 02/06/2022 1 1 1,95 31/05/2022 1 1 1,96 07/06/2022 1 1 1,96 01/06/2022 2 2 3,88 08/06/2022 1 1 1,99 02/06/2022 1 1 1,95 13/06/2022 1 500 975 03/06/2022 1 21 40,11 14/06/2022 2 140 271,89 06/06/2022 1 1 1,96 15/06/2022 2 11 20,95 07/06/2022 1 1 1,96 17/06/2022 1 1 1,89 08/06/2022 4 901 1739,02 20/06/2022 1 85 161,08 09/06/2022 2 34 65,53 21/06/2022 1 1 1,87





10/06/2022 2 310 598,39 23/06/2022 1 1 1,87 13/06/2022 2 306 587,52 24/06/2022 2 51 95,85 14/06/2022 3 900 1683 28/06/2022 2 75 137,25 15/06/2022 6 940 1761,56 29/06/2022 2 112 206,06 16/06/2022 2 176 327,71 30/06/2022 1 1 1,84 17/06/2022 2 301 562,9 20/06/2022 1 13 24,31 10/06/2022 2 310 598,39 13/06/2022 2 306 587,52 14/06/2022 3 900 1683 15/06/2022 6 940 1761,56 16/06/2022 2 176 327,71 17/06/2022 2 301 562,9 20/06/2022 1 13 24,31 21/06/2022 2 301 562,87 22/06/2022 2 154 289,23 23/06/2022 1 1 1,87 24/06/2022 1 1 1,86 27/06/2022 1 19 35,15 29/06/2022 1 1 1,82 30/06/2022 2 301 544,84

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros en 2021.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext).



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur : www.adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr

