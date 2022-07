Selskabsmeddelelse Nr. 14/2022

København, 11. juli 2022



Conferize A/S udsteder warrants

Bestyrelsen i Conferize A/S har som led i den ordinære aflønning af bestyrelsens medlemmer besluttet at tildele 575.000 warrants til selskabets bestyrelsesformand Rolf Lynge Olsen, 230.000 warrants til bestyrelsesmedlem Laura Lindahl, 230.000 warrants til bestyrelsesmedlem Mikkel Esbjerg, 230.000 warrants til bestyrelsesmedlem Theis Jørgensen samt 230.000 warrants til bestyrelsesmedlem Morten Schwartz Nielsen.

Herudover tildeles direktør Nicolai Bille Krogh 575.000 warrants og direktør Claus Christian Andersen 575.000 warrants.

Udnyttelseskursen for hver warrant er fastsat til DKK 0,10. Hver warrant berettiger indehaveren til at tegne én aktie a nominelt DKK 0,10.

På baggrund af en udnyttelseskurs til DKK 0,10 og ved anvendelse af Black-Scholes formlen, kan den gennemsnitlige værdi af hver warrant beregnes til DKK 0,08 baseret på en rentesats på 1,17% og en volatilitet af Conferize A/S' aktier beregnet til 171,65%.

De tildelte warrants vester lineært frem til ultimo april 2024.

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen d. 12. maj 2021 bemyndiget til at udstede op til i alt 11.595.685 warrants til selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i tiden frem til d. 11. maj 2026. Der er nu i alt udstedt 6.035.187 warrants under denne bemyndigelse.





