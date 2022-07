ATHEA sélectionnée par la DGA pour la dernière phase du projet ARTEMIS.IA

English French

Paris, France – Le 11 juillet 2022 – ATHEA , co-entreprise d’Atos et de Thales, s’est vu attribuer par la Direction générale de l’armement (DGA) la phase 3 du projet ARTEMIS.IA (Architecture de Traitement et d’Exploitation Massive de l’Information multi-Sources et d’Intelligence Artificielle). Le programme ARTEMIS.IA permet d’offrir des capacités évolutives pour le traitement de données massives et l’intelligence artificielle (IA) qui répondent aux différents besoins métier du ministère des Armées. De conception 100% française, la plateforme d’ATHEA permettra au ministère des Armées de développer de nouvelles applications d’IA reposant sur l’exploitation de données sensibles, pour des cas d’usage variés.

La phase 1 du projet consistait en une preuve de concept ; la phase 2 consistait en la réalisation et l’évaluation de démonstrateurs. Cette nouvelle étape du projet ARTEMIS.IA, conduit sous responsabilité de l’Agence du Numérique de Défense (AND), comprend le passage à l’échelle et l’industrialisation de la plateforme livrée dans le cadre de la phase précédente et déjà utilisée par certains services.

A l’avenir, la solution d’ATHEA permettra au ministère des Armées de développer de nouvelles applications d’IA au sein de ses différents systèmes, en conciliant décloisonnement et partage maîtrisé des informations. Les champs d’application sont nombreux et concernent tous les domaines qui manipulent de grands volumes de données et pour lesquels la souveraineté et la sécurité sont clés : renseignement, logistique, cybersécurité, santé, etc. Un kit de développement et d’intégration ARTEMIS.IA, ouvert au monde industriel et académique, permettra également de réaliser des applications facilement intégrables et d’accélérer le cycle de l’innovation.

La notification du 24 juin 2022 concrétise le travail des équipes ATHEA, issues de Thales et d’Atos, ainsi que de l’ensemble de l’écosystème big data de la base industrielle et technologique de défense. Une centaine d’experts travaillent ainsi déjà ensemble sur la phase d'optimisation et de préparation de l’industrialisation du programme depuis plus d’un an.

« Ce premier grand contrat illustre la confiance que la DGA et les forces armées portent aux équipes d’ATHEA pour développer une solution de très haut niveau technologique, spécifiquement adaptée au monde de la défense » précise Philippe Gasc, Président d’ATHEA. « L’exploitation des données représente un enjeu majeur pour conserver la supériorité opérationnelle des forces armées. Nous sommes fiers de développer une solution souveraine qui permettra à la France d’agir de façon autonome dans les domaines du renseignement, du commandement des opérations et dans l’espace numérique. »

Lancée en juillet 2021, ATHEA s’appuie sur un écosystème de grandes entreprises industrielles et numériques – y compris Capgemini, Sopra Steria Group et Airbus Defense & Space –, mais aussi des ETI, PME, startups, scale-ups, et organismes de recherche spécialisés dans le traitement de données massives et l’IA. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://athea.tech/ .

***

À propos d’ATHEA

Athea est une co-entreprise d’Atos et de Thales. Plus d’informations : https://athea.tech/ .

Contacts presse

Lucie Duchateau – lucie.duchateau@atos.net – +33 (0)7 62 85 35 10

Marion Bonnet – marion.bonnet@thalesgroup.com – +33 6 6038 48 92

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales est depuis des décennies l’un des premiers fabricants de sources radiofréquence et hyperfréquences et un partenaire de confiance de la communauté scientifique internationale, en particulier dans le domaine des accelérateurs de particules. Ses solutions sont utilisées par les organismes les plus prestigieux pour la recherche fondamentale et appliquée.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

Pièce jointe