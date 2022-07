Sinch bjuder in till nytt konferenssamtal

English Swedish

Stockholm, Sverige – 12 juli 2022 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och digital kundinteraktion, arrangerade tidigare idag en telefonkonferens med anledning av gårdagens pressmeddelande om omvärdering av historisk kostnad för sålda varor. Tyvärr uppstod tekniska problem där många deltagare inte kunde ringa in och delta.

Av detta skäl har Sinch ordnat en ny webcast idag kl 13:00 CEST idag, tisdag 12 juli. Om ni vill ställa muntliga frågor, ring in via telefon, vänligen välj annars webcast. Webcasten kommer att spelas in och finnas tillgängligt på investors.sinch.com .

Webcast och telefonnummer

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/sinch-pressconference-2022

Om ni vill ställa muntliga frågor:

Sweden: +46 8 5051 0031

United Kingdom: +44 207 107 06 13

US: +1 631 570 56 13

