Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 13 juillet 2022 à 17h45

CATANA GROUP

CA à 9 mois : + 45%

Confirmation d’une année 2021/2022 exceptionnelle

Forte croissance confirmée du carnet de commandes 2023 et 2024

En milliers d’euros 2021 / 2022 2020 / 2021 Bateaux 68 476 46 175 Services 2 471 2 343 CA total au 28 février (S1) 70 947 48 518 CA Bateaux T3







Brokerage et divers

Ventes reprises d’occasion

Ventes de bateaux neufs 36 761







1 184

36

35 541 25 622







482

0

25 140



CA Services T3



1 554



1 269 CA total T3 38 315 26 891 Total Bateaux 9 mois







Brokerage et divers

Ventes reprises d’occasion

Ventes de bateaux neufs 105 237







2 000

36

103 201 71 797







1 662







70 135



Total Services 9 mois



4 025



3 612 CA total 9 mois 109 262 75 409

CATANA GROUP maintient un cap de croissance exceptionnel, ce malgré des difficultés conséquentes de recrutement et d’approvisionnement de certains composants. Ces difficultés sont surmontées grâce à une mobilisation exemplaire des équipes.

Après 9 mois d’exercice, le chiffre d’affaires est en hausse de 45% et dépasse déjà nettement le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’exercice 2020/2021 (101 M€).

Composé à 95% de ventes de bateaux neufs, le chiffre d’affaires du Groupe après neuf mois atteint déjà des sommets historiques tant en termes de montant (109 M€), qu’en terme de taux de croissance (+ 45%).

Avec un taux de croissance unique dans le segment mondial des catamarans de croisière, CATANA GROUP confirme cette année encore son ascension, grâce à la pertinence de ses gammes et notamment de son concept BALI dont la conception innovante n’est plus à démontrer.

Ainsi, l’augmentation significative du carnet de commandes enregistrée depuis plus d’un an, fruit de la combinaison de 3 facteurs favorables « maturité des marques / bonne orientation structurelle du marché / gammes récentes et innovantes », confirme l’accélération de la croissance.

Si le Groupe n’exclut pas quelques décalages de livraisons sur le début de l’exercice prochain, ceux-ci ne remettront pas en cause la forte croissance attendue sur l’exercice en cours. A ce stade, le Groupe anticipe toujours un chiffre d’affaires autour de 160 M€, soit une croissance minimale de près de 60%.

Quant à lui, le pôle SERVICES affiche une hausse de son activité sur 9 mois de + 11%, dans un marché bien orienté.

Accroissement du carnet de commandes à deux ans, synonyme de croissances fortes pour 2023 et 2024

Dans un contexte économique et géopolitique chahuté, le Groupe dispose déjà d’une très belle visibilité pour les deux exercices à venir, garantissant un taux de croissance conséquent sur le seul marché voiles, et hors nouveaux marchés.

Ainsi, pour les deux exercices à venir, le Groupe dispose déjà d’un carnet de commandes de 435 M€ réparti comme suit :

220 M€ pour l’exercice 2022/2023,

215 M€ sur l’exercice 2023/2024.

Comme annoncé, le Groupe poursuit sa conquête sur le marché des catamarans de croisière. Il affichera cette année une croissance historique, très nettement au-dessus de la moyenne du secteur.

Le carnet de commandes acquis sur 2 ans confirme de plus la poursuite de cette forte tendance haussière à moyen terme.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :

















CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

Pièce jointe