Puolivuosikatsaus

14.7.2022 klo 17.00





RAPALA VMC OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2022: MYYNTI JA KANNATTAVUUS LASKIVAT EDELLISVUODESTA VAIKEASSA MARKKINAYMPÄRISTÖSSÄ – ONE RAPALA VMC -STRATEGIAN TOTEUTUS JATKUI VAHVANA

Tammi-kesäkuu (H1) lyhyesti:

Liikevaihto oli 148,4 MEUR, 7 % alle viime vuoden tason (159,6). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto laski 12 %.

Liikevoitto oli 13,6 MEUR (26,3).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 15,5 MEUR (26,5).

Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,22 EUR (0,43).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -8,6 MEUR (23,1).

Vaihto-omaisuus oli 117,7 MEUR (73,8).

Lähiajan näkymät muuttumattomat 28.4.2022 julkistetuista näkymistä: Koko vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton* odotetaan jäävän alle edellisvuoden tason.

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Toimitusjohtaja Nicolas Cederström Warchalowski: ”Vuoden 2022 ensimmäiset kuusi kuukautta olivat haastavia urheilukalastusmarkkinan asteittaisen palautumisen muuttuessa nopeasti markkinan jyrkempään normalisoitumiseen, kun kuluttajat palasivat tavanomaisiin pandemiaa edeltäviin aktiviteetteihinsa. Huomattavin ja nopein markkinan muutos oli Yhdysvalloissa, jossa heikentynyt kuluttajakysyntä yhdistyi jälleenmyyjien varastojen purkamisen vaikutuksiin. Tavallista kylmempi ja pidempi talvi lyhensi avovesikalastuskautta maasta riippuen jopa 4-8 viikolla pohjoisella pallonpuoliskolla vuoden 2022 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Lisäksi markkinaympäristöön vaikuttivat voimakkaat makroekonomiset häiriötekijät, kuten korkea inflaatio, ennätyksellisen korkea polttoaineen hinta ja Ukrainan kriisin vaikutukset. Suuret kiitokset kaikille Rapala VMC -tiimin jäsenille, jotka jälleen tarttuivat toisiaan kädestä navigoidakseen näissä vaikeissa olosuhteissa ja mikä merkittävintä, hidastamatta käynnissä olevan ONE RAPALA VMC -toimintasuunnitelman toteutusvauhtia. Sen sijaan useita strategisia hankkeita nopeutettiin voidaksemme vastata uusiin haastavampiin markkinaolosuhteisiin.

Hankalassa urheilukalastusalan markkinaympäristössä Rapala VMC:n liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 148,4 MEUR, joka on 7 % alle edellisvuoden tason. Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 15,5 MEUR, joka on 11 MEUR vähemmän kuin edellisvuonna. Varastoarvo kasvoi 117,7 miljoonaan euroon kesäkuun lopussa, joka oli 31,5 MEUR enemmän kuin joulukuun 2021 lopussa.

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon kohokohtiin kuului Okuman menestyksekäs lanseeraus Euroopassa, mikä ylitti ensimmäisen kuuden kuukauden sisäiset liiketoimintatavoitteet heikentyneestä yleisestä kuluttajakysynnästä ja jälleenmyyjien aloittavan kalastajan kalastussettivarastojen purkamisesta huolimatta. Myös integrointi- ja tuotekehityssuunnitelmat 13 Fishingin kanssa ovat edistyneet hienosti, mikä parantaa 13 Fishing -avokelavalikoimaa ja vahvistaa entisestään kasvavaa vapa- ja kelakategoriaa. Konsernin liiketoiminta kasvaa entisestään tämän tuotekategorian ansiosta, mikä on olennainen osa ONE RAPALA VMC -strategiaa vapa- ja kelaliiketoiminnan korvatessa sekä Shimanon että ei-strategisten kolmansien osapuolien tuotteiden myynnin.

Uuden S&OP -tiimin muodostaminen Helsingin pääkonttoriimme ja tärkeimpiin liiketoimintayksiköihin on nyt lähes viimeistelty, mikä vahvistaa Rapala VMC:n toiminnallista kyvykkyyttä. Rapala VMC allekirjoitti myös vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sopimuksen uudesta globaalista S&OP -järjestelmästä, joka tullaan implementoimaan vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla ja joka yhdistetään taloudelliseen suunnitteluun. Tuotenimikkeiden ja brändien järkeistämissuunnitelma, jonka tavoitteena on tuotenimikkeiden huomattava karsiminen ja kymmenien brändien ja alabrändien vähentäminen, etenee suunnitellusti ja saadaan päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Logistiikan konsolidoiminen yhä harvempiin varastoihin jatkuu hyvin tuloksin. Huomioiden nykyiset korkeat varastoarvot ja jatkuvat maailmanlaajuiset toimitusketju- ja logistiikkahäiriöt, useita näistä S&OP- ja operatiivisen toimintasuunnitelman elementeistä on nopeutettu huomattavasti.

Rapala VMC -tiimi kasvaa vahvempana, yhtenäisempänä ja kyvykkäämpänä osoittaen suurta intohimoa Rapala VMC:n kehittämiseksi aivan uudelle tasolle. Tämä on entistäkin suurempi etu kilpailluilla, pandemian jälkeisillä normalisoituneilla markkinoilla, jossa normaalin ylittävä markkinakasvu kuuluu yrityksille, jotka pystyvät voittamaan markkinaosuuksia kilpailevilta brändeiltä ja täyttämään vaativien asiakkaiden tarpeet.”

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY MEUR 2022 2021 % 2021 Liikevaihto 148,4 159,6 -7 % 294,3 Liikevoitto/-tappio 13,6 26,3 32,1 % liikevaihdosta 9,2 % 16,5 % 10,9 % Vertailukelpoinen liikevoitto * 15,5 26,5 -42 % 32,7 % liikevaihdosta 10,5 16,6 % 11,1 % Liiketoiminnan nettorahavirta -8,6 23,1 -138 % 24,4 Nettovelkaantumisaste % 66,7 % 18,6 % 50,7 % Tulos per osake, EUR 0,22 0,43 0,45 *Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoi-suuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana markkinaolosuhteet heikkenivät edellisvuoteen nähden johtuen Ukrainan kriisistä, kylmästä ja myöhäisestä keväästä pohjoisella pallonpuoliskolla ja pandemian jälkeisestä markkinan normalisoitumisesta. Korkea inflaatio ja ennätyksellisen korkea polttoaineen hinta vaikuttivat kuluttajien käyttäytymiseen konsernin tärkeimmillä markkinoilla.

Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu 2022

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 7 % poikkeuksellista edellisvuotta alhaisempi markkinaolosuhteiden muutoksesta johtuen. Valuuttakurssien muutoksella oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon, ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski orgaanisesti 12 % vertailukaudesta.

ONE RAPALA VMC -strategian implementointi on edennyt suunnitellusti. Tärkeässä vapa- ja kelakategoriassa Okuman myynti Euroopassa käynnistyi vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Hyvät talviolosuhteet niin Pohjoismaissa kuin Pohjois-Amerikassakin vaikuttivat positiivisesti talviurheilu- ja talvikalastusliiketoimintoihin.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan liikevaihto oli 1 % vertailukautta alhaisempi raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna ja 10 % alhaisempi vertailukelpoisin valuuttakurssein. Kolmansien osapuolien tuotteiden myyntiin sisältyi merkittävä osuus 13 Fishing -tuotteita, jotka myytiin DQC Internationalille (13 Fishing USA), ja jotka luokiteltiin kolmansien osapuolien tuotteiden myynniksi konsernin omistaessa 49 % osakkeista osakkuusyhtiössä. Tämä pois lukien, liikevaihto laski 8 % raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna ja 16 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevaihdon lasku johtui kylmästä ja myöhäisestä keväästä ja pandemian jälkeisestä markkinan normalisoitumisesta. Lisäksi korkea inflaatio ja ennätyksellisen korkea polttoaineen hinta vaikuttivat ostopäätöksiin niin vähittäiskauppojen kuin kuluttajien tasolla. Konsernin tuotteiden liikevaihto Pohjois-Amerikassa oli kuitenkin 24 % korkeampi kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019.

Pohjoismaat

Liikevaihto Pohjoismaiden markkinalla laski 21 % poikkeukselliseen vertailukauteen nähden. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto laski 20 % vuoden 2021 ensimmäisestä vuosipuoliskosta.

Strateginen painopiste konsernin tuotteissa ja Okuma-jakelun menestyksekäs lanseeraus auttoivat säilyttämään jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon lähellä viime vuoden tasoa myöhäisestä keväästä huolimatta. Strategiamme mukaisesti kolmansien osapuolien tuotteiden myynti laski.

Muu Eurooppa

Raportoiduin valuuttakurssein mitattuna muun Euroopan myynti oli 9 % alhaisempi kuin vertailukaudella. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti laski 11 % vuoden 2021 ensimmäiseen vuosipuoliskoon nähden.

Ukrainan kriisi, myöhäinen kevät ja tiettyjen kolmansien osapuolten tuotteiden jakelusopimusten strateginen päättäminen vaikuttivat negatiivisesti liikevaihtoon. Tätä kompensoi kuitenkin osittain erittäin vahva Okuma-jakelun aloitus.

Muu maailma

Raportoiduin valuuttakurssein mitattuna muun maailman myynti laski 6 % vertailukaudesta ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna 9 % vertailukaudesta.

Kysyntä oli vakaalla tasolla muun maailman markkinalla. Myynti tässä kategoriassa pysyi lähellä viime vuoden tasoa johtuen painopisteen keskittämisestä entisestään konsernin tuotteisiin.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY MEUR 2022 2021 % muutos % 2021 Pohjois-Amerikka 69,2 69,9 -1 % -10 % 134,8 Pohjoismaat 20,1 25,3 -21 % -20 % 45,5 Muu Eurooppa 42,6 46,8 -9 % -11 % 80,6 Muu maailma 16,5 17,6 -6 % -9 % 33,4 Yhteensä 148,4 159,6 -7 % -12 % 294,3

Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomia operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto oli 11,0 MEUR alhaisempi kuin poikkeuksellisella vertailukaudella. Raportoitu liikevoitto laski 12,7 MEUR edellisvuoteen nähden. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vaikuttivat raportoituun liikevoittoon negatiivisesti ollen -1,9 MEUR (-0,2). Pandemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 3,6 MEUR.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 10,5 % (16,6 %) vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Heikompi kannattavuus johtui pääasiassa alhaisemmasta liikevaihdosta markkinan normalisoituessa pandemian jälkeen. Lisäksi nykyinen makrotaloudellinen ympäristö ja korkea inflaatio asettavat paineita liikevaihdolle ja kannattavuudelle. Tätä kompensoi kuitenkin osittain Okuma-jakelun menestyksekäs lanseeraus ja suotuisampi tuotevalikoima.

Raportoitu liikevoittomarginaali oli 9,2 % (16,5 %) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli -0,1 MEUR (-0,2). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettokuluerät olivat -1,9 MEUR (0,0). Näihin sisältyivät Venäjän tuotanto- ja jakelutoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät alaskirjaukset ja arvonalentumiset, kuten myös johtamismallin virtaviivaistamiseen liittyvät kulut ympäri maailmaa.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 1,1 MEUR (1,4) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 0,7 MEUR (1,3) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) 0,4 MEUR (0,1).

Nettotulos vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla pieneni 9,4 MEUR ollen 8,7 MEUR (18,1) ja osakekohtainen tulos oli 0,22 EUR (0,43). Määräysvallattomien omistajien osuus voitosta oli nolla vuonna 2022 (1,1 MEUR vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla).

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY MEUR 2022 2021 % 2021 Liikevaihto 148,4 159,6 -7 % 294,3 Liikevoitto /-tappio 13,6 26,3 32,1 Vertailukelpoinen liikevoitto * 15,5 26,5 -42 % 32,7 Tilikauden voitto /-tappio 8,7 18,1 19,8 * Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudel-leenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H1 H1 Muutos FY MEUR 2022 2021 % 2021 Liikevoitto 13,6 26,3 -48 % 32,1 Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset 0,1 0,2 0,2 Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1,9 0,0 0,4 Vertailukelpoinen liikevoitto 15,5 26,5 -42 % 32,7 Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Segmenttikatsaus

Konsernin tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna konsernin tuotteiden myynti laski 7,0 MEUR vertailukaudesta. Myynnin lasku johtui Ukrainan kriisin vaikutuksesta, kylmästä ja myöhäisestä keväästä pohjoisella pallonpuoliskolla ja nopeammasta markkinan normalisoitumisesta pandemian jälkeen. Alhaisemman myynnin takia myös konsernin tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukautta alhaisempi.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna kolmansien osapuolien tuotteiden myynti oli 12,8 MEUR vertailukautta alhaisempi. Luvuissa näkyy strateginen päätös rajoittaa kolmansien osapuolien tuotteiden jakelua ja keskittyä vahvemmin konsernin tuotteisiin.

Liikevaihto toimintasegmenteittäin

H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY MEUR 2022 2021 % muutos % 2021 Konsernin tuotteet 120,8 120,5 +0 % -5 % 227,7 Kolmansien osapuolien tuotteet 27,6 39,2 -30 % -32 % 66,6 Yhteensä 148,4 159,6 -7 % -12 % 294,3

Vertailukelpoinen liikevoitto toimintasegmenteittäin

H1 H1 Muutos FY MEUR 2022 2021 % 2021 Konsernin tuotteet 14,3 22,1 -38 % 29,5 Kolmansien osapuolien tuotteet 1,2 4,5 -73 % 3,2 Vertailukelpoinen liikevoitto 15,5 26,5 -42 % 32,7 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1,9 -0,2 +850 % -0,6 Liikevoitto /-tappio 13,6 26,3 -48 % 32,1

Taloudellinen asema

Heikomman kannattavuuden ja kasvaneen varaston johdosta liiketoiminnan nettorahavirta laski 31,7 MEUR vertailukaudesta ollen -8,6 MEUR (23,1). Käyttöpääoman nettomuutoksen vaikutus laski liiketoiminnan nettorahavirtaa 24,9 MEUR edellisvuodesta ollen -23,3 MEUR (1,6).

Vuoden 2022 kesäkuun lopussa varaston arvo oli 117,7 MEUR (73,8). Varaston arvoa nostivat kylmä ja myöhäinen kevät pohjoisella pallonpuoliskolla sekä odotettua nopeampi markkinan normalisoituminen pandemian jälkeen. Varaston arvon kasvuun vaikuttivat myös maailmanlaajuiset toimitusketjuhäiriöt ja logistiset häiriöt. Varastotasojen pitämiseksi oikealla tasolla pitkällä aikavälillä on meneillään selkeitä toimenpiteitä, kuten keskitetty S&OP -päätöksenteko ja tuotenimikkeiden huomattava vähentäminen.

Investointien nettorahavirta laski vertailukauden tasosta ja oli 5,3 MEUR (6,3). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 5,5 MEUR (7,2) ja käyttöomaisuusmyynnit 0,2 MEUR (0,8). Käyttöomaisuusinvestointien kasvu johtui pääosin investoinneista tuotannon koneisiin ja laitteisiin.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 40,4 MEUR kauden lopussa. Nettovelkaantumisaste nousi ja omavaraisuusaste laski edellisestä vuodesta, mutta konsernin kassavaratilanne on edelleen vahva kassavarojen ollessa 25,2 MEUR 30.6.2022. Konserni täyttää kaikki rahoittajiensa vaatimukset ja uskoo täyttävänsä kaikki rahoitussopimusten vaatimukset myös tulevaisuudessa.

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY MEUR 2022 2021 % 2021 Liiketoiminnan nettorahavirta -8,6 23,1 -138 % 24,4 Korollinen nettovelka kauden lopussa 99,4 30,5 +226 % 70,6 Nettovelkaantumisaste % 66,7 % 18,6 % 50,7 % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,3 % 53,8 % 44,2 % Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Strategian toteuttaminen

Yhtiön strateginen tavoite on olla yhtenäinen konsernin brändeihin ja innovatiivisuuteen keskittyvä urheilukalastuksen voimatekijä. Nykyiset strategiset toimet, huomattavasti vahvistuneet kyvykkyydet ja nopeutunut strategian toteuttaminen tähtäävät vapauttamaan Rapala VMC:n täyden kasvupotentiaalin tulevaisuudessa sekä saavuttamaan lähivuosina aseman yhtenä maailman johtavista vastuullisista kalastusvälineyrityksistä.

Konsernin strategian ydin perustuu kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat kaikki sidoksissa toisiinsa ja yhteneviä kaikkien liiketoimintayksiköiden kesken. Tulevat strategiset toimet perustuvat ydinosaamiseemme, johon kuuluu brändiportfolion hyödyntäminen, valmistus- ja hankintamalli, tutkimus- ja kehitysosaaminen sekä laaja myyntiverkosto ja paikallinen markkinatuntemus ympäri maailman. Oikeisiin asioihin keskittyminen sekä toiminnan nopeus ovat strategisen päätöksenteon keskiössä mahdollistaen oikeat, mutta samalla ketterät ratkaisut kilpailukykyisellä markkinalla. Strategian toimeenpano etenee nopeasti, sillä monet ONE RAPALA VMC:n strategiset tavoitteet ovat osoittautuneet hyvin synergistisiksi keskenään. Tämänhetkisten korkeiden varastoarvojen valossa useita suunnitelmia liittyen myynnin ja operaatioiden ohjaamiseen ja varastonhallintaan on kiihdytetty.

Tiimi/Kulttuuri – Ensimmäinen strateginen osa-alue perustuu ajatukseen, jossa yhtiön kaikki liiketoimintayksiköt pyrkivät toimimaan yhtenä, vahvana ja menestyksekkäänä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa yhtenäisen, yhteistyöhaluisen, dynaamisen ja kasvuun tähtäävän yrityskulttuurin. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana johtoportaassa tehtiin uusia muutoksia taataksemme, että tiimi ja yrityskulttuuri ovat jatkuvasti strategiamme etulinjassa. Yksinkertaisemman organisaatiorakenteen ja ketterän johtamismallinsa ansiosta konserni on entistä valmiimpana normalisoituneisiin markkinaolosuhteisiin jatkaakseen vahvaa strategian toteuttamista.

Kestävä kehitys – Taistelemme yhdessä sen takaamiseksi, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia kestävästä kalastuksesta ja ulkoilusta. Haluamme olla toimialamme suunnannäyttäjiä ja edellyttää konkreettisia vastuullisia tekoja kaikilta tiimiläisiltämme varmistaaksemme, että saamme aikaan kestäviä, pitkän aikavälin muutoksia. Toimenpiteemme kestävän kehityksen saralla ovat edenneet tasaisesti kaikissa tuotekategorioissa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana lanseerattiin ensimmäiset täysin muovittomat Rapala-uistinten pakkaukset. Kestävän kehityksen strategian mukaisten pakkausten suunnittelu avainbrändeille etenee suunnitelmien mukaisesti ja olemme saaneet päätökseen useita hankkeita, jotka edistävät huomattavasti konsernin tavoitetta tulla tulevaisuudessa yhdeksi maailman johtavista vastuullisista kalastusvälineyrityksistä.

Kuluttaja – Loppukäyttäjään keskittyminen on tärkeä osa uutta strategiaa. Tavoitteenamme on olla trendien aallonharjalla ja tuoda uusia, jännittäviä tuotteita kalastusvälinemarkkinoille. Konserni jatkaa edelleen panostuksia verkkokauppaliiketoimintaansa mahdollistaakseen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen jatkuvasti kasvavalle digitietoiselle kuluttajaryhmälle. Uusi verkkokauppa-alusta lanseerattiin menestyksekkäästi EU-alueella vuoden 2021 aikana ja se on saanut erinomaista palautetta loppukäyttäjiltä. Pohjois-Amerikassa lanseerauksen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla. Panostukset uuteen verkkokauppa-alustaan korostavat yhtiön tavoitetta olla enemmän vuorovaikutuksessa suoraan kuluttajien kanssa.

Asiakas – Avainasiakassuhteet ja paikallinen markkinajohtajuus korostuvat laajan tietotaitomme ja jatkuvien myyntikanavainvestointien kautta. Konserni on investoinut ensiluokkaiseen asiakaspalveluun ja entistä vahvempaan jalansijaan tärkeimmillä markkinoilla. Laajennamme ja parannamme Euroopan showroom-verkostoamme avattuamme uuden toimipisteen Benelux-maissa ja parantamalla saavutettavuutta ja laatua Ruotsissa, Baltiassa ja Itävallassa. Lisäksi yhä useamman asiakkaan kanssa on tehty yhteisiä liiketoimintasuunnitelmia vakaiden, pitkäaikaisten ja strategisten kumppanuuksien rakentamiseksi avainasiakkaiden kanssa.

Tuotekehitys/Innovaatio – Tutkimus & kehitys- sekä tuotekehitys & innovaatio -yksiköt vahvistavat edelleen asemaansa konsernin kilpailuetuna markkinalla, jossa kalastajat ympäri maailman vaativat uusia innovaatioita pyydystääkseen parempia saaliita. Yhtiö on jatkanut tuotekehitys & innovaatio -yksikkönsä uudelleenjärjestelyä, jotta kuluttajien ja asiakkaiden tarpeet voidaan huomioida kaikkialla maailmassa. Uusi tuotekehitys & innovaatio -tiimi on valmiina yhteistyöhön muiden yksiköiden kanssa tuotteiden alueellisen sopivuuden ja pitkäaikaisen suunnittelun takaamiseksi. Lisäksi yhtiön historian laajin tuotenimikkeiden karsimisprojekti etenee suunnitellusti ja jatkuu vaiheittain vuoden 2022 aikana pystyäksemme keskittymään enemmän konsernin omistamiin brändeihin ja panostamaan tulevaisuuden menestystuotteisiin.

Operaatiot/Talous – Konserni jatkaa panostuksia operaatioihinsa saavuttaakseen toiminnallisen huippuosaamisen ja parantaakseen käyttöpääomatehokkuutta ja kannattavuutta. Olemme edistyneet tavoitteiden mukaisesti integroidun liiketoiminnan suunnittelumallin ja globaalin S&OP -prosessin kehittämisessä, mikä parantaa käyttöpääomatehokkuutta ja tärkeimpien tuotteiden saatavuutta. Logistiikan keskittäminen jatkuu siirtämällä yhä useampia Euroopan maita palveltavaksi suoraan uudesta Pärnun jakelukeskuksesta vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksi tuotantokapasiteettia Pärnussa on kasvatettu Ukrainan kriisistä johtuvan Venäjän valmistus- ja jakelutoimintojen uudelleenjärjestelyn myötä. Niin ikään johtamismalliin on tehty muutoksia ja organisaatiorakennetta yksinkertaistettu samalla, kun henkilöstöä on lisätty toimitusketjujen johtotasolla. Osana näitä muutoksia myös Aasian hankintatoiminnot on integroitu perusteellisemmin osaksi konsernin toimitusketjuverkostoa, mikä parantaa varastonhallinnan kontrollia tulevaisuudessa. Tarkan varastokontrollin mahdollistamiseksi ostojenhallintaan on tuotu keskitetty puuttumismahdollisuus ja päätöksenteko.

Tuotekehitys

Tuotekehityksen uudessa johtamismallissa yhteistyö myynti- ja markkinointitiimien kanssa on huomattavasti tiiviimpää sen varmistamiseksi, että uusien tuotteiden lanseeraaminen on mahdollisimman hyvin optimoitu go-to-market-vaiheessa. Tuotekehitys- ja innovaatiotiimin vahvistuessa vankka kategorianhallinta tarjoaa pohjan kestävälle kasvulle.

Rapala VMC lanseerasi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana useita uusia tuotesegmenttejä, kuten viehesäilytyksen ja polarisoidut aurinkolasit, jotka ovat saaneet erinomaisia arvioita kaikkialla Euroopassa. Ennakkotilausten myynti oli vahvaa, kun toimme markkinoille dynaamisen valikoiman Euroopassa valmistettuja erittäin funktionaalisia vieherasioita. Hyvän vauhdin ylläpitämiseksi lisäkokoja ja muunnelmia lanseerataan toimitusvalmiuteen vuoden 2022 loppupuolella.

Uistinkategoriassa oli jännittäviä uutuuksia, kuten täysin uusi ”Precision” uistinsarja, jonka ominaisuudet, kuten tarkka kilpaluokan uitto, äärimmäinen kestävyys ja pitkäheittoisuus, tekevät siitä maailmanluokan premium-uistimen. Lisäksi Rapala -balsauisinten Elite-sarjan menestys on levinnyt Japanista ja Euroopasta Pohjois-Amerikkaan, jossa vahva ennakkomyynti indikoi massojen hyväksyntää ja korkeaa kiinnostusta. Elite-sarjan laajentumista, sisältäen uudelleen lanseeratut ShadRap ja SkitterPop Elite -tuoteperheet, on kiihdytetty myös APAC-alueella.

Vastuullisuusnäkökulmasta tavoitteemme kohti täysin lyijyttömiä Rapala-vaappuja on lähes saavutettu Q4/2022 aikana, ja pyrkimyksemme on, että kaikki Rapala-vaaput toimitetaan täysin lyijyttöminä vuoden 2023 loppuun mennessä. Insinööritiimimme ovat työskennelleet läheisesti sisäisten suunnittelijoidemme ja tuotteiden testaajien kanssa sen varmistamiseksi, että uusi lyijytön tarjooma vastaa kuluttajien odotuksia jopa ylittäen ne, sen ollessa samanaikaisesti sisäisten ESG-tavoitteidemme mukainen.

Vastuullisuus

Konserni onnistui ylläpitämään vahvaa vastuullisuusasioiden edistämistä myös alkuvuonna 2022. Strategian suunnittelu ja käyttöönotto brändeillemme jatkui suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteemme mukaisesti olemme jatkaneet työtämme suunnitellaksemme tuotteillemme ekologisempia pakkauksia, ja otimme asiassa jälleen suuren harppauksen eteenpäin esiteltyämme ensimmäisen muovittoman pakkauksen Flash-X Dart – ja Flash-X Skitter -uistimille. Tämä on ensimmäinen kerta, kun konserni esittelee muovittoman pakkauksen vaapulle, ja se on luonnollinen jatkumo viime vuoden saavutukseemme tuoda muoviton pakkaus metallilusikoille. Yleisesti ottaen konsernissa on edistytty paljon pakkauskehityksessä eri tuotekategorioissa. Uuden toimitusketjun eettisen ohjeiston (eng. Supplier Code of Conduct) käyttöönotto etenee edellä alustavaa aikataulua ja olemme saaneet siihen liittyen hyvin positiivista palautetta tavarantoimittajiltamme.

Konserni onnistui saavuttamaan useita brändien vastuullisuustavoitteita edellä aikatauluista. Näihin kuuluvat muun muassa Marttiinin tuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen, ja energian- ja vedenkäytön vähentäminen Rapalan ja Marttiinin tuotantoyksiköissä. Konserni teki myös merkittävän investoinnin asennettuaan aurinkopaneelit Dynamite Baitsin syöttitehtaalle Isoon-Britanniaan. Yksikköön on suunniteltu lisäinvestointeja aurinkopaneeleihin vuoden loppupuolella ja Dynamite Baits on myös siirtynyt kesäkuusta 2022 lähtien täysin uusiutuvaan energiaan. Dynamite Baits on edistynyt huomattavasti pakkauskehityksessään, kun suurin osa heidän tuotteistaan on nyt pakattu kierrätettäviin pakkauksiin. Vuoden alkupuolella yksikössä siirryttiin kokonaan LED-valaistukseen. Näillä toimenpiteillä on suuri vaikutus yksikön hiilijalanjälkeen ja yleisesti ottaen ympäristövaikutuksiin. Kuten vuonna 2021, Marttiini on tänä vuonna kompensoinut hiilijalanjälkensä istuttamalla puita Forssaan yhteistyössä Reforest-yrityksen kanssa, tehden näin brändistä hiilineutraalin. Olemme yhteistyössä ulkoisen toimijan kanssa määrittäneet erityyppisten uistimien hiilijalanjäljen saadaksemme lisäymmärrystä yksittäisten tuotteiden ympäristövaikutuksista. Tutkimuksen tulokset ohjaavat tulevaisuuden tuotekehitystämme, sillä onnistuimme tunnistamaan merkittävimmät hiilidioksidilähteet erilaisista uistimista. Rapala VMC Poland järjesti Puolassa ’I’m Eco with Rapala’ -kampanjan, jonka tavoitteena oli siivota puolalaisia vesistöjä. Noin 2 800 kalastajaa osallistui kampanjaan, ja kampanjaan osallistuneet vapaaehtoistyöntekijät saivat kerättyä yli 200 tonnia roskaa. Kanadassa aloitimme sisäisen vastuullisuusideakilpailun tuloksena useita projekteja, joiden tavoitteena on pienentää yksikön negatiivisia ympäristövaikutuksia. Projekteihin kuuluvat esimerkiksi yksikön paperinkäytön vähentäminen, jätekartongin hyödyntäminen pakkausmateriaalina ja osallistuminen paikallisiin rannikkojen siivoustalkoisiin.

Konsernin ulkopuolisiin toimiin liittyen onnistuimme suunnitelman mukaisesti laajentamaan yhteistyötoimintaamme vuoden alkupuolella. Rapala VMC on nyt Pidä Saaristo Siistinä ry:n pääsponsori tukeakseen heidän tärkeää toimintaansa vesistöjen puhtaana pitämiseksi, mikä on edellytys nautinnolliselle kalastuselämykselle. Osana syvempää yhteistyötä olemme myös lanseeranneet kuluttajille ensimmäisen vastuullisuusteemaisen kampanjan sosiaalisessa mediassa. Jatkoimme hyvin menestyksekästä uistinten kierrätyskampanjaa myös tänä kesänä yhteistyössä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) kanssa ja aloitimme yhteistyön Suomen Vesistösäätiön kanssa tukeaksemme heidän vesistökunnostustyötänsä.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 794 (1 827) vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 1 777 (1 808).

Operatiivinen johtaja (COO) Lars Ollberg jäi eläkkeelle toukokuun 2022 lopussa erittäin menestyksellisen 44-vuotisen Rapala VMC -uransa päätteeksi. Olli Aho, Rapala VMC:n pitkään palvellut lakiasiainjohtaja, sijoittajasuhdepäällikkö ja hallituksen sihteeri jää eläkkeelle joulukuun 2022 lopussa. Hän jatkaa Rapala VMC:n juridisena neuvonantajana 31.12.2024 asti.

Lähiajan näkymät ja riskit

Kalastustuotteiden yleinen markkinakysyntä on alkanut normalisoitua pandemian jälkeiselle tasolle. Konserni odottaa kuitenkin yleisen pitkän aikavälin kalastustarvikkeiden kysynnän pysyvän tulevaisuudessa korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa.

Konsernin toimitusketju, johon kuuluu omat tehtaat ja alihankkijat, toimii hyvin tällä hetkellä, mutta globaalit toimitusketjuhäiriöt vaikuttavat jossain määrin toimitusaikoihin ja tuotteiden saatavuuteen. Sääolojen muutoksilla, logistisilla häiriöillä tai kuljetuskustannusten kasvulla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen. Konserni uudelleenjärjestelee parhaillaan Venäjän tuotanto- ja jakelutoimintojaan ja kasvattaa kapasiteettia Viron Pärnussa sijaitsevalla tehtaalla. Tämä lisää väliaikaisesti konsernin tuotantoon liittyviä riskejä, mutta Viron tehtaalla kasvatetaan jatkuvasti tuotantokapasiteettia.

Liikevaihtoon ja kannattavuuteen liittyy normaalia enemmän epävarmuustekijöitä ja riskejä vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla. Nykyinen makrotaloudellinen ympäristö ja korkea inflaatio vaikuttavat sekä kuluttajiin että jälleenmyyjiin, mikä asettaa vahvat paineet kannattavuudelle. Jälleenmyyjien tasolla yleinen varovaisuus ja varastojen purkaminen vaikuttavat ostoihin kaikissa tuotekategorioissa; jopa niissäkin, joissa taustalla oleva kuluttajakysyntä olisi suotuisaa. Korkealla inflaatiolla ja erityisesti korkealla polttoaineen hinnalla on vaikutusta kuluttajiin ja kalastustarvikkeiden kysyntään, mitä mahdollisesti vahvistaa myös yleinen, laajempi suuntaus, jossa kuluttajakysynnän painopiste siirtyy tavaroista palveluihin markkinaolosuhteiden normalisoituessa pandemian jälkeen. Tällä on myös vaikutus konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Konserni ilmoitti muutoksista lähiajan näkymiin 28.4.2022. Konserni odottaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jäävän alle edellisvuoden tason. Aikaisemmat näkymät vuodelle 2022, jotka annettiin 10.2.2022 olivat: ”Konserni odottaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna. ”

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän puolivuosikatsauksen lopussa.

Muut olennaiset tapahtumat

Omien osakkeiden hankinta

Rapala VMC tiedotti 1.3.2022, että Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella hankkia enintään 250 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastaa noin 0,64 % yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 3.3.2022 ja päättyivät 22.3.2022. Tämän jakson aikana Rapala VMC Oyj hankki 73 655 osaketta keskihintaan 6,5995 EUR per osake. Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 123 891 omaa osaketta.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 23.3.2022, järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon tai yhtiön nimeämän asiamiehen välityksellä. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta. Erillinen pörssitiedote varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on julkaistu, ja päivitetyt tiedot hallituksen valtuutuksista ja muista päätöksistä varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat myös saatavilla yhtiön nettisivuilla.

Helsingissä 14.7.2022

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Nicolas Cederström Warchalowski, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

