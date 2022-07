BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, TEINE KVARTAL JA 6 KUUD 2021

English Estonian

Baltika Grupp lõpetas teise kvartali 1 001 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmisel aastal lõpetas Grupp teise kvartali 37 tuhande euro suuruse puhaskasumiga. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga nõrgenes Grupi tulemus 1 038 tuhande euro võrra.

Grupi teise kvartali müügitulu oli 2 308 tuhat eurot, vähenedes 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu languse põhjused olid järgmised:

Venemaa ja Ukraina vaheline ettearvamatu sõjaolukord mõjutas negatiivselt Grupi müügitulu. Kuigi esimese kvartali lõpuks oli olukord Baltikumis paranenud ning külastajate arv järk-järgult taastumas, siis sõjast tingitud mõju tarbijate käitumisele oli tunda samuti teise kvartali alguse jooksul. Grupp on jätkanud planeeritud kahjumlike poodide sulgemist. Kuue kuu jooksul oleme sulgenud kuus (esimesel kvartalil 5 poodi ning teisel kvartalil 1 pood) kahjumlikku poodi. Eesti, kui kõige suurema arvu poodidega turu puhul jätkatakse planeeritud kahjumlike poodide sulgemist 2022. aasta jooksul. Kahjumlike poodide sulgemine on planeeritud lõppema 2022 aasta lõpuks. Vähenenud müügitulu kompenseerib edaspidi käesoleval aastal avatud kolm uut Ivo Nikkolo kontseptsioonikauplust. Eelmise aasta teise kvartali müügitulu sisaldas endas lõpetatud brändide Monton, Mosaic, Baltman ja Bastion müügitulu. Selle aasta teise kvartali müügitulemus sisaldab lõpetatud brändide müügist saadud tulu vaid minimaalselt.

E-poe teise kvartali müügitulu oli 171 tuhat eurot, mis on vähenenud 56% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2021 aasta teise kvartali e-poe tulemus ei ole täielikult võrreldav, sest võrreldaval perioodil oli Grupil kaks e-poodi Monton ja Ivo Nikkolo, mistõttu eelmise aasta teise kvartali e-poe tulemus sisaldas endas lõpetatud brändide Baltmani ja Montoni allahinnatud toodete müüki läbi Montoni e-poe. Montoni e-pood suleti lõplikult septembris 2021.

Teise kvartali brutokasum oli 1 188 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 28% (2 kv 2021: 1 656 tuhat eurot). Grupi brutokasumi marginaal oli teises kvartalis 51% ehk sarnasel tasemel, mis eelmisel aastal samal perioodil (2 kv 2021: 52%)

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid teises kvartalis 2 074 tuhat eurot, jäädes sarnasele tasemele eelmise aasta sama perioodiga (2 kv 2021: 2 036 tuhat eurot). Võrdlusperioodi tulemus ei ole täielikult võrreldav, sest:

Eelmise aasta teise kvartali tööjõukulud hõlmavad endas kulude vähendamist, mis oli tingitud valitsuse otsusest toetada COVID-19 piirangute tõttu kannatada saanud valdkondade inimesi ja ettevõtteid. Eelmise aasta teises kvartalis kajastati rendikulu vähendamist kokku summas 266 tuhat eurot, kuna kajastati ostukeskustelt saadud rendisoodustusi ja valitsuse toetuseid makstud üüri eest.

Seega kuigi Grupi turustus- ja üldhalduskulud on jäänud sarnasele tasemele eelmise aasta sama perioodiga, siis Grupp on jätkanud üldist kulude kokkuhoidu ja kahjumlike poodide sulgemist. Lisaks eeltoodule on Grupi üldhalduskulud vähenenud 69 tuhande euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Grupp lõpetas kvartali 406 tuhande euroga raha ja raha ekvivalentidena, kasutades kvartali lõpu seisuga panga arvelduskrediiti summas 2 871 tuhat eurot (3 000 tuhande eurosest limiidist). Baltika jätkab oma strateegia elluviimist:

Arendame kaasaegseid kvaliteetseid tooteid oma naistemoe brändis Ivo Nikkolo, mis on kättesaadav nii Eestis, Lätis ja Leedus ning meie e-poes. Arendame uuema, kaasaegsema ja kliendisõbralikuma Ivo Nikkolo e-poe. Jätkame uute Ivo Nikkolo kontseptsioonipoodide avamist Baltikumis.





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

30.06.2022 31.12.2021 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 406 614 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 197 696 Varud 2 044 2 491 Käibevara kokku 2 647 3 801 Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara 80 80 Muu pikaajaline vara 162 172 Materiaalne põhivara 1 303 855 Vara kasutusõigus 5 548 5 956 Immateriaalne põhivara 616 631 Põhivara kokku 7 709 7 694 VARA KOKKU 10 356 11 495 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 356 364 Rendikohustis 1 834 1 692 Võlad hankijatele ja muud kohustused 2 378 2 438 Lühiajalised kohustused kokku 4 568 4 494 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 4 120 2 425 Rendikohustis 3 703 4 264 Pikaajalised kohustused kokku 7 823 6 689 KOHUSTUSED KOKKU 12 391 11 183 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408 Reservid 4 431 4 431 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -9 527 -6 627 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -2 347 -2 900 OMAKAPITAL KOKKU -2 035 312 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 10 356 11 495

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

2 kv 2022 2 kv 2021 6k 2022 6k 2021 Müügitulu 2 308 3 208 4 383 5 339 Müüdud kaupade kulu -1 120 -1 552 -2 346 -2 811 Brutokasum 1 188 1 656 2 037 2 528 Turustuskulud -1 803 -1 696 -3 634 -3 837 Üldhalduskulud -271 -340 -633 -835 Muud äritulud (-kulud) -34 451 48 685 Ärikasum (-kahjum) -920 71 -2 182 -1 459 Finantskulud -81 -34 -165 -159 Kasum (-kahjum) enne maksustamist -1 001 37 -2 347 -1 618 Tulumaks 0 0 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 001 37 -2 347 -1 618 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) -1 001 37 -2 347 -1 618 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,02 -0,03 -0,04 -0,01 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,02 -0,03 -0,04 -0,01



