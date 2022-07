Sogeclair: UTAC rejoint le capital d’AVSimulation (Sogeclair)

English French

Communiqué de presse

UTAC rejoint le capital d’AVSimulation (Sogeclair)

A vec l’arrivée d e UTAC à son capital , AVSimulation, filiale de Sogeclair , accélère le développement des essais véhicules dans un environnement virtue l



C e n ouvel accord stratégique accroît la capacité de certification d’AVSimulation avec des scénarios de certification numérique dont le réalisme et la précision sont corrélés avec des résultats obtenus sur piste au sein des d ifférents sites d e UTAC dans le monde





UTAC rejoint l’actionnariat d’AVSimulation qui a été créée en 2017 par Renault Group et Oktal (Sogeclair) afin de développer le logiciel SCANeR et l’activité de simulation automobile. En 2021, Dassault Systèmes entre également au capital permettant le renforcement des investissements en R&D, l’intégration de SCANeR au sein de la plateforme 3DEXPERIENCE et un élargissement de son réseau de distribution





Blagnac, France, le 19 juillet 2022, Sogeclair, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce la conclusion de l’opération d’entrée de UTAC au capital d’AVSimulation, filiale commune de Renault Group, Dassault Systèmes et d’Oktal (Sogeclair), dédiée au développement de solutions de simulation pour la mobilité automobile.

A l’issue de cette opération Oktal (Sogeclair) détient ainsi 55,25%, UTAC 15%, Dassault Systèmes 15% et Renault Group 14,75% d’AVSimulation.

L’entrée de UTAC au capital d’AVSimulation permet de capitaliser sur le savoir-faire de UTAC dans la mise en œuvre des essais AD (Autonomous Driving) / ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) et de compléter le logiciel SCANeR par des scénarios de certification virtuelle suivant rigoureusement les protocoles en vigueur sur quatre continents.

UTAC apportera également à AVSimulation son expertise en simulation opérationnelle mise en œuvre dans ses différents sites, notamment en Grande Bretagne et continuera d’enrichir le catalogue de scénarios de SCANeR.

A propos d’AVSimulation

AVSimulation est une entreprise créée en juillet 2017 par apports d’Oktal (Sogeclair) et de Renault Group. Installée en France et aux Etats-Unis, elle compte 87 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de €13,3 millions en 2021.

AVSimulation conçoit et fournit une large gamme de simulateurs de conduite aux plus hautes performances du marché.

SCANeR™ est une plateforme logicielle de simulation modulaire et ouverte offrant de nombreuses fonctionnalités pour la modélisation de terrains, de véhicules, de capteurs, de trafic, pour l’édition de scénarios et la simulation massive ainsi qu’une visualisation 3D temps réel photoréaliste. SCANeR™ est aujourd’hui utilisé pour le développement et la validation de systèmes d’aide à la conduite (ADAS), de conduite autonome, des Interfaces Homme-Machine (IHM) et permet de parcourir des millions de kilomètres virtuels en quelques jours. SCANeR™ permet d’accélérer et de fiabiliser le cycle de développement, depuis le design jusqu’à la validation.

Contact presse : Laura Da Riva / Communication AVSimulation / laura.dariva@avsimulation.com / +336 08 42 54 36

A propos de UTAC

UTAC, groupe leader dans les domaines de la mobilité numérique et durable, des protocoles et systèmes d’essais sur mesure, de l’homologation, la certification, le conseil et expertise règlementaire, l’ingénierie véhicule, la formation, le contrôle technique, la normalisation, les évènements corporate et festivals pour voitures anciennes et sportives, propose des solutions, systèmes et services aux acteurs des secteurs de la mobilité, des transports, des pneumatiques, de l’agriculture, de la pétrochimie et de la défense.

UTAC est le seul centre d’essais officiel Euro NCAP en France et possède également une place unique en Europe grâce à ses laboratoires d’essais accrédités ISO 17025.

Le Groupe dispose de 8 centres d’essais en France, au Royaume-Uni, en Finlande et au Maroc, de laboratoires d’essais aux USA ainsi que des filiales, en Allemagne, en Chine, en Corée et au Japon. UTAC emploie aujourd'hui environ 1 280 personnes sur ses différents sites et prévoit un chiffre d’affaires de €210 millions en 2022. www.utac.com.

Contact presse : Isabel Lebon - Peter & Associés / ilebon@peter.fr / +336 07 44 60 74

A propos de S ogeclair

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

