Incap Oyj: Incap nostaa vuoden 2022 liikevaihto- ja liikevoittoennustettaan

Incap nostaa vuoden 2022 liikevaihto- ja liikevoittoennustettaan

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2022 ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2021. Liikevaihto- ja liikevoittoennusteen noston taustalla vaikuttavat parempi näkyvyys Incapin asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön oma arvio liiketoiminnan kehittymisestä.

Arviot pohjautuvat lisääntyneeseen näkyvyyteen Incapin asiakkaiden ennusteisssa ja yhtiön omaan arvioon liiketoiminnan kehittymisestä. Arviot perustuvat oletukseen, ettei odottamattomia liiketoimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia tapahdu esimerkiksi komponenttien saatavuudessa.

Aiemmin Incap arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) ovat suurempia kuin vuonna 2021.

Incapin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 julkaistaan 28.7.2022.

