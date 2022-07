Delårsrapport januari – juni 2022

English Swedish

April - juni 2022



Nettoomsättningen ökade med 80 procent till 6 615 MSEK

(3 682).

(3 682). Bruttoresultatet ökade med 123 procent till 1 937 MSEK (869). En förändrad bedömning av reserver för upplupna trafikkostnader inom Messaging påverkar bruttoresultatet negativt med 162 MSEK.

EBITDA ökade med 247 procent till 528 MSEK (152).

Justerad EBITDA 1 ökade med 77 procent till 503 MSEK (284).

ökade med 77 procent till 503 MSEK (284). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -40 MSEK (47).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 SEK (0,07) och efter utspädning till -0,05 SEK (0,07).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 668 MSEK (-240).

Januari – juni 2022



Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 13 164 MSEK

(7 032).

(7 032). Bruttoresultatet ökade med 139 procent till 4 033 MSEK (1 689). En förändrad bedömning av reserver för upplupna trafikkostnader inom Messaging påverkar bruttoresultatet negativt med 162 MSEK.

EBITDA ökade med 242 procent till 1 176 MSEK (344).

Justerad EBITDA 1 ökade med 129 procent till 1 264 MSEK (552).

ökade med 129 procent till 1 264 MSEK (552). Periodens resultat efter skatt uppgick till 48 MSEK (188).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,28) och efter utspädning till 0,06 SEK (0,28).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 809 MSEK (347).

”För att säkerställa att Sinch når det finansiella målet att växa justerad EBITDA per aktie med 20 procent per år, har Sinch initierat ett kostnadsreduktionsprogram som siktar på bruttobesparingar på 10 procent inom segmentet Meddelandetjänster samt koncernfunktioner med full effekt från Q3 2023” – Johan Hedberg, tillförordnad vd



Viktiga händelser under kvartalet

Den 28 april fattade styrelsen beslut om genomförande av den tidigare kommunicerade nyemissionen av 10 803 010 aktier till säljarna av MessageMedia.

om genomförande av den tidigare kommunicerade nyemissionen av 10 803 010 aktier till säljarna av MessageMedia. Den 26 maj beslutade styrelsen om genomförande av den tidigare kommunicerade apportemissionen av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire.

om genomförande av den tidigare kommunicerade apportemissionen av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire. Den 9 juni meddelade Sinch att man har blivit en ” Microsoft Teams Operator Connect partner ” vilket innebär att bolagets lösningar kan användas för att koppla upp utgående samtal från Microsoft Teams.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Den 11 juli meddelade Sinch att en förändrad bedömning av reserver för upplupna trafikkostnader inom Meddelandetjänster kommer att påverka Bruttoresultat, EBITDA och Justerad EBITDA negativt med 162 miljoner kronor. Länkar till pressmeddelande och webcast finns tillgängligt på investors.sinch.com .

. Den 18 juli publicerade Sinch uppdaterad proformerad historisk segmentsredovisning.

Den 20 juli meddelar Sinch att vd Oscar Werner lämnar sin roll från dagens datum. Styrelsen har utsett Johan Hedberg till tillförordnad vd och påbörjar nu rekryteringen av en ny vd. Johan Hedberg är en av bolagets grundare.

att vd Oscar Werner lämnar sin roll från dagens datum. Styrelsen har utsett Johan Hedberg till tillförordnad vd och påbörjar nu rekryteringen av en ny vd. Johan Hedberg är en av bolagets grundare. Med anledning av den blankningsrapport som publicerades den 11 juli och andra inkomna frågor, har Sinch den 21 juli 2022 lämnat en faktasammanställning som finns tillgänglig på investors.sinch.com .

. Som meddelas i denna rapport initierar Sinch ett kostnadsreduktionsprogram inom Meddelandetjänster och koncernfunktioner. Programmet siktar på bruttobesparingar på cirka 10 procent, vilket motsvarar cirka 300 MSEK på årsbasis. Programmet beräknas ha full effekt från Q3 2023. Se sid 7.

Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 CEST torsdagen den 21 juli. Följ presentationen på investors.sinch.com/webcast eller ring in och registrera dig ett par minuter i förväg.



Sverige: +46 856 642 651

Storbritannien: +44 333 300 0804

USA: +1 631 913 1422

Accesskod: 4619 8709#

1Justerad EBITDA redovisas i syfte att tydliggöra utvecklingen i underliggande verksamheten. Se Not 2.

For further information, please contact

Ola Elmeland

Investor Relations Director

Mobile: +46 721 43 34 59

E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath

Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations

Mobile: +46 722 45 50 55

E-mail: investors@sinch.com



Roshan Saldanha

Chief Financial Officer

Mobile: +46 73 660 24 19

Email: investors@sinch.com



About Sinch

Sinch’s leading cloud communications platform lets businesses reach everyone on the planet, in seconds or less, through mobile messaging, email, voice and video. More than 150,000 businesses, including many of the world’s largest companies and mobile operators, use Sinch’s advanced technology platform to engage with their customers. Sinch has been profitable and fast-growing since its foundation in 2008. It is headquartered in Stockholm, Sweden, and has local presence in more than 60 countries. Shares are traded at NASDAQ Stockholm: XSTO:SINCH. Visit us at sinch.com .

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, av ovan nämnda kontaktperson, den 21 juli 2022 klockan 07:30 CEST.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Bilaga