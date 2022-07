EGIDE : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2022

English French

Bollène, le 21 juillet 2022- 18h00 (CET)

Communiqué de presse

CHIFFRE D’AFFAIRES

DU 1er SEMESTRE 2022

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 202 2 à 16,02 M€ : + 0,6% par rapport au semestre précédent



Egide SA en croissance : + 11% /S2 2021 et +4,5% Yoy,



Egide USA en baisse de - 18,7% (en $) / S2 2021, -27,9% Yoy, avec des difficultés persistantes liées à la chaîne d'approvisionnement et au recrutement Santier également en baisse de - 5,1% (en $) / S2 2021, -4,8% Yoy avec des difficultés persistantes liées à la chaîne d'approvisionnement





PERSPECTIVES



Le carnet de commandes est bon pour Egide SA et Egide USA. Les problématiques de financement ont été résolues aux Etats-Unis avec la finalisation du lease-back de l'usine de Cambridge en juin, et le transfert à une autre banque pour la gestion de la trésorerie qui devrait être achevé avant la fin du troisième trimestre.







Le chiffre d'affaires consolidé non audité du Groupe Egide est quasi stable à 16,02 M€ contre 16,6 M€ au 1er semestre 2021 et 15,9 M€ au 2ème semestre 2021.

La parité Euro/Dollar est favorable puisqu'à dollar constant le chiffre d'affaires serait inférieur de 8,1%.

Ces chiffres sont inférieurs aux attentes et appellent les commentaires suivants :

Egide SA poursuit sa croissance et conforte sa position de leader sur le marché de l'imagerie thermique en Europe (notamment avec l'acquisition de nouveaux clients), en Asie (Chine et Corée du Sud) ainsi qu'au Moyen-Orient. La stratégie axée sur le développement de boîtiers de haute qualité pour les applications de puissance, d'optronique et d'hyperfréquence continue de porter ses fruits avec de nouveaux projets, en ligne avec le plan de modernisation de l'outil de production, en cours de déploiement.





Egide USA souffre toujours de la pénurie de main-d'œuvre aux États-Unis, malgré l'ajustement des grilles salariales à des niveaux supérieurs à ceux du marché. Sur un effectif cible de 95 employés, il a manqué jusqu’à 15 personnes. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux employés dans l'usine, la formation intensive pour répondre aux exigences des clients a affecté l'efficacité opérationnelle. De plus, la chaîne d'approvisionnement, qui se trouve principalement aux États-Unis, a également été affectée par le durcissement du marché du travail. Cela a retardé la livraison de composants clés pour répondre à la demande des clients. Malgré ces difficultés industrielles, qui commencent à s'estomper, l'activité commerciale et le carnet de commandes affichent un niveau élevé, grâce notamment au secteur des batteries thermiques et de la défense. Le carnet de commandes est solide.





L'activité de Santier a également été perturbée dans une moindre mesure par le marché du travail tendu, et les problèmes de chaîne d'approvisionnement continuent d'entraver la production. Bien que cela puisse sembler paradoxal, les signes de ralentissement de l'économie américaine pourraient conduire à une situation plus favorable en matière de recrutement et d'approvisionnement au cours de la seconde moitié de l'année, ce qui serait finalement favorable à Santier ainsi qu'à Egide USA.





Les ventes libellées en dollars ont représenté 52 % du chiffre d'affaires total du groupe au premier semestre 2022.



ACTIVITÉ PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

En million d’Euros S1 2021 S1 2022* Var. % Var. à base

comparable % ** Egide SA 7,31 7,64 + 4,5% + 4,5% Egide USA 5,35 4,25 -20,5% -27,9% Santier 3,93 4,13 +4,9% -4,8% Groupe 16,59 16,02 -3,5% -8,1%

* non audité ** A $ constant

Pour information, la parité moyenne euro / dollar au S1 2022 était de 1,094 contre 1,2057 au S1 2021.

ACTIVITE PAR APPLICATION

En million d’Euros S1 2021 S1 2022 * Var. % Var. (€) à base comparable %** Imagerie Therm. 5,89 5,91 +0,3% -0,4% Puissance 4,37 3,02 -31,0% -37,3% Optronique 1,98 2,19 +10,7% +3,8% Hyperfréquence 2,34 2,90 +23,9% +16,4% Autres 2,01 2,00 -0,4% -7,7% Groupe 16,59 16,02 -3,5% -8,1%

* non audité ** A taux de change constant

Imagerie thermique

La demande sur ce marché reste forte pour 2022 de la part de nos principaux clients en Europe, au Moyen-Orient et également en Asie, où Egide a acquis plusieurs nouveaux clients. Le marché américain est également bien orienté et la qualification de nouveaux programmes chez des clients clés est en cours.

Puissance

Principalement fournies par Egide USA, les livraisons du S1-2021 affichaient un niveau élevé en raison de l'absence de livraisons du semestre précédent due à l'incendie de Cambridge. Le 1er semestre 2022 correspond à un niveau d'activité normal pour ce segment de marché. Nous nous attendons maintenant à ce que cela augmente au fur et à mesure de la qualification des produits destinés au secteur des batteries thermiques en 2022 et au-delà.

Optronique

Avec les produits haute fréquence haut de gamme, ce secteur fait l'objet de toutes nos attentions et efforts, notamment au travers des projets de modernisation dans le cadre de l'industrie 4.0 sur le site de Bollène. L'injection de capitaux aux États-Unis via le sale-leaseback de l'usine de Cambridge permettra des améliorations similaires au niveau du processus HTCC de Cambridge. Cela devrait permettre une plus grande activité sur les marchés américains de l'optronique dans les années à venir.

Hyperfréquence

La croissance de ce marché a été observée sur les trois sites du Groupe. La plus grande partie de la progression provient du secteur de la défense et de différents pays.

PERSPECTIVES

Egide SA entend poursuivre sa croissance en 2022 et l'accélérer en 2023.

Egide USA et Santier devraient finaliser le financement du besoin en fonds de roulement dans les prochains jours, ce qui leur permettra de se concentrer sur la production et la satisfaction des clients.

Enfin et pour mémoire, le Groupe Egide devrait finaliser son projet de transfert de la cotation des titres Egide sur le marché Euronext Growth à Paris d’ici la fin aout 2022. Ce projet de transfert vise à permettre à Egide d’être coté sur un marché plus approprié à la taille de la société. Le transfert sur le marché Euronext Growth à Paris permettrait de simplifier le fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts de cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des atouts d’une cotation sur un marché financier.

CALENDRIER FINANCIER

25 octobre 2022 : Publication Résultats semestriels au 30 juin 2022 (avant bourse).

Réunion d’information SFAF – 10h00

CONTACTS

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

A propos d’Egide - www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID

