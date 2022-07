Wesdome annonce les détails de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre 2022

TORONTO, 21 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’Or Wesdome ltée (TSX: WDO) (« Wesdome » ou la « Société ») annonce aujourd'hui que la Société a l'intention de publier ses résultats financiers du deuxième trimestre 2022 après la fermeture des marchés le 10 août 2022. Les états financiers et le rapport de gestion seront disponibles sur le site Web de la Société au www.wesdome.com ou sur SEDAR au www.sedar.com. Une conférence téléphonique aura lieu le 11 août 2022 à 10 h (HE) pour discuter de ces résultats. Les participants peuvent s'inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-dessous pour obtenir les détails relatifs à la connexion. La préinscription est requise pour cet événement. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est recommandé de s'inscrire 10 minutes avant le début de l'événement.

Lien pour l'inscription :

https://register.vevent.com/register/BI6fabe85cad5f48ea97a0b7087d4cb9cb

Lien pour la webdiffusion :

https://edge.media-server.com/mmc/p/8ft6b4im

La webdiffusion est également accessible dans la section Nouvelles et médias du site Web de la Société (www.wesdome.com).

COVID-19

La santé et la sécurité de nos employés, entrepreneurs, vendeurs et consultants sont la priorité absolue de la Société. En réponse à l'épidémie de la COVID-19, Wesdome a adopté toutes les directives de la santé publique concernant les mesures et les protocoles de sécurité sur l'ensemble de ses sites miniers et son siège social. Ces protocoles sont toujours en place sur tous les sites malgré l'assouplissement de certaines directives provinciales en matière de santé publique. De plus, notre groupe de travail interne dédié au COVID-19 continue de suivre l'évolution de la situation et de mettre en œuvre des politiques et des programmes destinés à protéger ceux qui font affaire avec la Société.

À ce jour, la Société a réussi à maintenir ses activités grâce à des mesures de précaution et de planification. Toutefois, rien ne garantit que cela se poursuivra, malgré nos meilleurs efforts, avec l'émergence de nouveaux variants hautement contagieux tels qu'Omicron. À ce jour, la Société a été affectée par l'apparition de ce dernier variant, les employés des opérations et du siège social ayant été infectés, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur notre capacité à respecter les délais et les objectifs prévus. Par conséquent, la production future réelle et les prévisions de production de la Société sont sujettes à des niveaux de risque plus élevés que d'habitude. Nous continuons à suivre de près la situation et nous fournirons des mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

À PROPOS DE WESDOME

Wesdome est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur au Canada, la mine Eagle River, en Ontario, et la mine Kiena, au Québec, récemment remise en service. La Société conserve également une exposition significative au gisement d'or Moss Lake en Ontario par le biais de sa participation dans Goldshore Resources Inc. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de cette plateforme d'exploitation et d'un portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité afin de devenir le prochain producteur d'or intermédiaire du Canada. Les actions de Wesdome se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « WDO » et elles sont également inscrites à la OTCQX sous le symbole « WDOFF ».

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Duncan Middlemiss ou Lindsay Carpenter Dunlop Président et chef de la direction VP, relations avec les investisseurs 416-360-3743 poste 2029 416-360-3743 poste 2025 duncan.middlemiss@wesdome.com lindsay.dunlop@wesdome.com 220 Bay St, Suite 1200 Toronto, ON, M5J 2W4 Sans frais : 1-866-4-WDO-TSX Téléphone : 416-360-3743, Télécopieur : 416-360-7620 Site web : www.wesdome.com

PDF disponible à : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/b2219286-c81e-414a-afcd-eb86fb300aea