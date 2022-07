Aramis Group - Chiffre d'affaires T3 2022

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 26 juillet 2022

Activité du 3ème trimestre 2022

Croissance solide sur les véhicules reconditionnés

Rentabilité impactée par un marché dégradé

Chiffre d’affaires au 30 juin 2022, 3ème trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2022

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2022 de 458,0 millions d’euros, en hausse de +20,1% par rapport au 3 ème trimestre 2021. Deux tendances toujours fortement divergentes, avec une hausse de +66,7% à

327,7 millions d’euros sur le segment des véhicules reconditionnés, et une baisse de -65,7% à

46,1 millions d’euros sur celui des véhicules pré-immatriculés. Les volumes de véhicules reconditionnés vendus progressent de +28,0%, avec une nouvelle augmentation de la part de l’approvisionnement auprès des particuliers, qui atteint désormais 62%

trimestre 2022 de 458,0 millions d’euros, en hausse de +20,1% par rapport au 3 trimestre 2021. Deux tendances toujours fortement divergentes, avec une hausse de +66,7% à 327,7 millions d’euros sur le segment des véhicules reconditionnés, et une baisse de -65,7% à 46,1 millions d’euros sur celui des véhicules pré-immatriculés. Les volumes de véhicules reconditionnés vendus progressent de +28,0%, avec une nouvelle augmentation de la part de l’approvisionnement auprès des particuliers, qui atteint désormais 62% Une croissance tirée par une satisfaction clients toujours très élevée (NPS de 69 à fin juin 2022), attestant de la maîtrise de ses avantages concurrentiels par Aramis Group et de la constante mobilisation de ses équipes pour garantir les meilleurs produits et services

Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie, avec l’acquisition sous conditions suspensive mineures d’Onlinecars, leader de la vente de véhicules reconditionnés en Autriche, et l’inauguration du deuxième centre de reconditionnement en France, à Saint-Pierre-Lès-Nemours

Environnement de marché qui reste incertain, avec des difficultés d’approvisionnement et un certain attentisme des consommateurs. Aramis Group adapte son offre à ce contexte, accélère la rotation de ses stocks et protège sa profitabilité

Confirmation du chiffre d’affaires 2022 supérieur à 1,7 milliard d’euros, avec une croissance de l’ordre de +40% des volumes de véhicules reconditionnés (vs supérieure à +45% attendus précédemment). Révision de l’objectif d’EBITDA ajusté 2022 entre -10 et -12 millions d’euros (vs positif attendu précédemment)





Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3ème trimestre pour l’exercice clos au 30 septembre 2022.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group, déclarent :

« Au 3ème trimestre 2022, les équipes d’Aramis Group se sont une nouvelle fois fortement mobilisées au service de la satisfaction des clients, continuant à assurer une croissance dynamique de l’activité. Cette performance est d’autant plus notable que le marché de l’automobile a continué, lui, à se détériorer sur la période, devenant plus volatile et incertain. Outre le segment des véhicules pré-immatriculés, dont le point bas pourrait ne pas encore avoir été atteint compte tenu des grandes difficultés d’approvisionnement, le segment des véhicules reconditionnés se confronte à une attitude progressivement plus attentiste des consommateurs. En réponse à cet environnement de marché, Aramis Group s’assure de la bonne adéquation de son offre et s’attèle à protéger son bilan et sa profitabilité. Fort de 21 années d’existence, d’un modèle d’affaires ayant prouvé sa résilience lors de précédentes crises, et de l’appui stratégique et financier de son actionnaire majoritaire Stellantis, il aborde par ailleurs avec confiance ce bas de cycle. Aramis Group continue en effet à décliner sa stratégie, poursuivant la montée en puissance de ses capacités de reconditionnement et sa dynamique de croissance externe, et se tient prêt à saisir toutes les opportunités qui lui permettront de conforter encore son leadership européen en matière de vente de véhicules reconditionnés en ligne. »

ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2022

Au 3ème trimestre 2022, clos le 30 juin, le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 458,0 millions d’euros, en hausse de +20,1% par rapport au 3ème trimestre 2021.

Le marché de l’automobile s’est encore complexifié sur la période. Sur le segment des véhicules reconditionnés, priorité stratégique du Groupe et représentant désormais 89% de ses volumes B2C au 3ème trimestre 2022, un certain attentisme des consommateurs est noté depuis quelques semaines. Sur celui des véhicules pré-immatriculés, la tendance négative s’est quant à elle accentuée, alors que l’approvisionnement pour ce type de véhicules est devenu très compliqué du fait de la pénurie durable de véhicules neufs sur fond de perturbations persistantes des chaînes de production (semi-conducteurs, guerre en Ukraine, Covid-19).

Synthèse des v olumes et c hiffre d’affaires

Volumes B2C du 3ème trimestre 2022

En unités En données publiées En données pro forma En données publiées T3 2022 T3 2021 Var. % 9M 2022 9M 2021 Var. % 9M 2022 9M 2021 Var. % Voitures reconditionnées 18 357 14 346 +28,0% 51 742 35 763 +44,7% 51 742 29 914 +73,0% Voitures pré-immatriculées 2 232 8 851 -74,8% 10 064 23 055 -56,3% 10 064 23 055 -56,3% Total Volumes B2C 20 589 23 197 -11,2% 61 806 58 818 +5,1% 61 806 52 969 +16,7%

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

Par segment

En millions d'euros En données publiées En données pro forma En données publiées T3 2022 T3 2021 Var. % 9M 2022 9M 2021 Var. % 9M 2022 9M 2021 Var. % Voitures reconditionnées 327,7 196,6 +66,7% 902,7 498,0 +81,2% 902,7 418,4 +115,8% Voitures pré-immatriculées 46,1 134,4 -65,7% 197,4 342,4 -42,4% 197,4 342,4 -42,4% Total B2C 373,7 331,0 +12,9% 1100,1 840,5 +30,9% 1100,1 760,7 +44,6% Total B2B 61,1 30,9 +97,7% 160,6 81,4 +97,5% 160,6 67,3 +138,7% Total Services 23,1 19,3 +19,5% 69,8 51,2 +36,3% 69,8 44,1 +58,3% Chiffre d’affaires 458,0 381,2 +20,1% 1330,6 973,0 +36,7% 1330,6 872,2 +52,6%

Par pays

En millions d'euros En données publiées En données pro forma En données publiées T3 2022 T3 2021 Var. % 9M 2022 9M 2021 Var. % 9M 2022 9M 2021 Var. % France 196,6 194,9 +0,9% 555,9 496,9 +11,9% 555,9 496,9 +11,9% Belgique 62,3 53,5 +16,4% 178,7 140,5 +27,3% 178,7 140,4 +27,3% Espagne 86,7 57,8 +50,0% 273,7 136,4 +100,7% 273,7 136,4 +100,7% Royaume-Uni 112,3 75,0 +49,7% 322,3 199,4 +61,6% 322,3 98,6 +227,0% Chiffre d’affaires 458,0 381,2 +20,1% 1330,6 973,0 +36,7% 1330,6 872,2 +52,6%

Analyse du c hiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures à clients particuliers (82% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et pré-immatriculées à particulier – s’établit à 373,7 millions d’euros au 3ème trimestre 2022, soit une hausse de +12,9% par rapport au 3ème trimestre 2021.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures reconditionnées s’établit à 327,7 millions d’euros, en croissance de +66,7% comparé au 3ème trimestre 2021. 18 357 véhicules ont été livrés, soit une progression de +28,0%, un niveau dynamique en dépit du ralentissement du marché du véhicule d’occasion. Afin de pouvoir toujours garantir une offre large et le meilleur niveau de satisfaction clients, Aramis Group a poursuivi la montée en puissance de ses capacités internes de reconditionnement, avec notamment l’ouverture d’un nouveau centre en France à Saint-Pierre-Lès-Nemours, au sud de la région parisienne. Cette localisation, complémentaire au site historique de Donzère, situé dans le sud de la France, permettra de maîtriser toujours mieux les délais de livraison, les coûts logistiques et l’empreinte carbone du Groupe.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées ressort à 46,1 millions d’euros, en recul de -65,7% par rapport au 3ème trimestre 2021. Les conditions d’approvisionnement se sont encore aggravées au cours du trimestre du fait des faibles avancées sur le fond de la normalisation de la production de voitures neuves. 2 232 unités seulement ont ainsi pu être vendues au 3ème trimestre 2022, soit une baisse de -74,8% par rapport à la même période en 2021.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (13% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 61,1 millions d’euros, en très forte hausse de +97,7% par rapport au 3ème trimestre 2021. Cette croissance est un effet induit de l’augmentation des approvisionnements en véhicules auprès des particuliers, dont une partie est revendue à des professionnels (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou 150 000 kms).

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires généré par les services, enfin, s’établit à 23,1 millions d’euros, en progression de +19,5% par rapport au 3ème trimestre 2021. Le taux de pénétration des solutions de financement a progressé en France et s’est effrité au Royaume-Uni dans un contexte de hausse des taux d’intérêts. En moyenne sur l’ensemble du Groupe le taux de pénétration a continué à progresser et avoisine désormais les 50%.

Acquisition d’Onlinecars en Autriche

En juin dernier, Aramis Group a annoncé l’acquisition, sous conditions suspensives mineures notamment d’anti-concurrence, de l’intégralité du capital d’Onlinecars, leader en Autriche de la vente de véhicules reconditionnés avec plus de 10 000 véhicules d’occasion vendus en 2021, plus de 200 M€ de chiffres d’affaires et une marge d’EBITDA supérieure à 3%.

L’acquisition d’Onlinecars génèrera de multiples synergies opérationnelles avec Aramis Group et donnera lieu à d’importants partages d’expérience, comme cela a été le cas lors des précédentes acquisitions du Groupe. Aramis Group apportera notamment à Onlinecars son expertise en matière de gestion des flux industriels et d’optimisation des process de reconditionnement, ainsi que son savoir-faire et les outils issus de sa plateforme technologique et data. Onlinecars viendra pour sa part consolider l’important réseau de fournisseurs et de marques d’Aramis Group, qui constitue l’un de ses nombreux avantages concurrentiels.

Cette opération a été intégralement financée via une augmentation des lignes de crédit mise à disposition d’Aramis Group par Stellantis, qui continue d’être un soutien puissant au développement du Groupe et à sa stratégie d’expansion à l’international.

PERSPECTIVES

Dans un marché devenu volatile, Aramis Group adapte son offre de produits et services, accélère la rotation de ses stocks et maintient sa structure de coûts sous contrôle, afin de protéger son bilan et sa profitabilité.

Le Groupe s’attend à ce que sur les prochains trimestres :

Ses volumes de vente sur le segment des véhicules pré-immatriculés restent sur des niveaux très bas ;

restent sur des niveaux très bas ; Ses volumes de vente sur le segment des véhicules reconditionnés continuent à croître, portés par les dynamiques sous-jacentes du marché (notamment le caractère incontournable de la mobilité via l’automobile et la digitalisation en cours de la distribution de voitures), indépendamment d’éventuels décalages de certains achats par les ménages ;

continuent à croître, portés par les dynamiques sous-jacentes du marché (notamment le caractère incontournable de la mobilité via l’automobile et la digitalisation en cours de la distribution de voitures), indépendamment d’éventuels décalages de certains achats par les ménages ; Les prix de vente restent élevés, bien qu’ils soient en phase apparente de stabilisation au 3 ème trimestre 2022 ;

restent élevés, bien qu’ils soient en phase apparente de stabilisation au 3 trimestre 2022 ; La marge brute unitaire (GPU) baisse, ressortant au 2ème semestre 2022 à un niveau moyen inférieur de l’ordre de 10% à celui atteint au 1er semestre 2022 (2 311€ pour rappel), avant de se stabiliser autour des 2 150€ par unité en moyenne, en ligne avec les objectifs communiqués lors de son introduction en bourse.

Les objectifs annuels 2022 sont ajustés comme suit :

Un chiffre d’affaires supérieur à 1,7 milliard d’euros (inchangé) ;

Une croissance de l’ordre de +40% des volumes de véhicules reconditionnés (vs supérieure à +45% précédemment) ;

Un EBITDA ajusté négatif entre -10 et -12 millions d’euros (vs positif précédemment).





Ces objectifs s’entendent à périmètre constant, i.e. ils n’intègrent pas l’impact de l’acquisition d’Onlinecars, dont l’intégration au périmètre de consolidation est prévue au début du prochain exercice fiscal2 du Groupe.

***

Prochaine information financière :

Résultats annuels 2022 : 1er décembre 2022 (après bourse)

1 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

2 L’exercice fiscal d’Aramis Group débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre

