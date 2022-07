Quadient parmi les Leaders du classement Aspire CCM-CXM pour la cinquième année consécutive

English French

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui sa nomination parmi les Leaders du classement Aspire Leaderboard™ 2022 des fournisseurs de technologies de gestion des communications client (CCM) et de gestion de l'expérience client (CXM). C'est la cinquième année consécutive que Quadient se distingue dans cette étude. Aspire, une société de conseil internationale spécialisée dans les industries CCM et CXM, propose cinq grilles interactives dans son palmarès 2022, classant les fournisseurs par catégorie pour faciliter la recherche de la solution la mieux adaptée aux besoins actuels et futurs d'une entreprise. Quadient figure parmi les Leaders dans les grilles Logiciel CCM « AnyPrem » (toutes plateformes) et Solution SaaS CCM hébergée par le fournisseur, ainsi que dans la grille Plateforme pour l'expérience des communications (CXP).

L'avance de Quadient dans les Logiciels CCM AnyPrem et Solutions SaaS CCM hébergées intervient moins d'un an après le lancement, en mai 2021, d'Inspire Evolve, une solution CCM SaaS très performante. Le lancement d'Inspire Evolve était un élément majeur de la stratégie de Quadient de mettre sur le marché une solution cloud avec le délai de rentabilité le plus court possible pour ses clients.

« Quadient a mené une stratégieambitieuse qui s’appuie sur le cloud et la portabilité sur toutes les plateformes, avec plusieurs améliorations de l'interface utilisateur et un effort continu pour favoriser l'expérience client, ce qui s'est traduit par un nouveau positionnement de sa plateforme Inspire », commente Kaspar Roos, Directeur Général et Fondateur d'Aspire. « Dans notre analyse, nous avons été particulièrement impressionnés par le rythme de développement de sa solution SaaS, Inspire Evolve, et par la façon dont sa suite logicielle pour le parcours client s'intègre de manière unique à l'environnement de l'entreprise pour fournir aux professionnels de l’expérience client des informations de chaque point de contact et de chaque canal sur l'ensemble du cycle de vie du client ».

L'engagement de Quadient à fournir aux entreprises ce dont elles ont besoin pour tirer bénéfice de la convergence évolutive entre CCM et CXM a incité l'entreprise à investir dans le développement de solutions avancées, basées sur le cloud, qui combinent les avantages de l'automatisation et de la communication intelligente tout en simplifiant les flux de travail. La plateforme Intelligent Communication Automation (ICA) de Quadient regroupe des solutions cloud pour la gestion des communications client, la cartographie du parcours client et l'automatisation des communications financières (comptes fournisseurs et comptes clients). Outre Inspire Evolve, les solutions CCM/CXM de Quadient comprennent Inspire Flex, Inspire Journey et Quadient Impress.

Le classement Aspire a reconnu ces efforts en approfondissant son analyse, présentant Quadient comme un Leader lorsqu'un filtrage supplémentaire est appliqué pour visualiser les grilles segmentées pour la gestion des parcours et l'orchestration omnicanale, et comme un leader dans les grilles segmentées pour la plupart des secteurs d'activité.

« Nous sommes honorés d'être une fois de plus reconnus en tant que Leader dans le classement Aspire Leaderboard », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des Solutions ICA, Quadient. « L’engagement continu de Quadient à fournir à nos clients ce dont ils ont besoin pour naviguer avec succès un marché qui évolue à une telle vitesse - et à transformer cet engagement en une réelle culture d'entreprise - est sans aucun doute en grande partie à l’origine du succès de notre entreprise dans les classements Aspire Leaderboard de cette année ».

Au titre de ses résultats à l’Aspire Leaderboard, Quadient offre un accès gratuit de 30 jours au portail Leaderboard. Pour obtenir un accès premium et sécurisé au Leaderboard, visitez le site www.quadient.com/resources/score-free-premium-access-2022-aspire-ccm-cxm-leaderboard .

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Clause de non-responsabilité Aspire

Le Aspire Leaderboard™ est protégé par les droits d'auteur d'Aspire Customer Communications Services Ltd et repose sur les constatations et opinions de l'organisation de conseil d'Aspire. Aspire ne cautionne aucun vendeur, produit ou service figurant dans le Aspire Leaderboard.

À propos d'Aspire

Aspire Customer Communications Services est une société de conseil spécialisée dans les secteurs de la gestion des communications clients (CCM) et de l'expérience client numérique (DCX). Grâce à une expertise approfondie du marché et à une vision globale, Aspire travaille avec des fournisseurs de technologies, des prestataires de services, des entreprises et des investisseurs pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière de GCC. Pour en savoir plus sur la manière dont Aspire aide les entreprises à s'orienter dans la complexité du monde de la communication client, consultez le site www.aspireccs.com.

