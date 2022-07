English Finnish

Harvia Oyj Sisäpiiritieto 27.7.2022, klo 14:00





Harvia ostaa loput EOS Groupin Saksan toimintojen osakkeista

Osakassopimuksen mukaisesti Harvia Oyj on ostanut EOS Groupin Saksan toimintojen 21,4 %:n vähemmistöosuuden EOS Groupin toimitusjohtaja Rainer Kunzilta. Kauppahinta on 19,0 miljoonaa euroa. Harvia omistaa kaupan toteutumisen jälkeen 100 % EOS Groupin Saksan toiminnoista.

Rainer Kunzin ja Harvian välinen osakassopimus allekirjoitettiin 18.3.2020 Harvian ostaessa enemmistön EOS Groupista Kunzilta ja muilta osakkeenomistajilta. Kunz jatkaa kaupan jälkeen EOS Groupin toimitusjohtajana ja Harvian johtoryhmän jäsenenä. Rainer Kunz omistaa tällä hetkellä 35 556 Harvia Oyj:n osaketta ja hän aikoo kasvattaa omistusosuuttaan Harviassa.

EOS Groupin liiketoiminta on kehittynyt hyvin Harvian keväällä 2020 toteuttaman yritysoston jälkeen. EOS Groupin liikevaihto on kasvanut Saksan toimintojen vahvan suorituksen ansiosta vuoden 2019 17,3 miljoonasta eurosta 29,5 miljoonaan euroon vuoden 2022 toukokuun lopussa päättyneen 12 kuukauden ajanjakson aikana. EOS Groupin kattava tuotevalikoima sisältää premium- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja kiukaita, ohjauskeskuksia, höyrygeneraattoreita ja monipuolisen valikoiman tarvikkeita.

”Ostettuamme EOS Groupin vuonna 2020 sen liiketoiminta on kehittynyt hyvin. Tämä on kasvattanut Harvian osuutta ja tarjontaa premium- ja ammattilaissaunaratkaisuissa. Olemme tyytyväisiä voidessamme hankkia EOS Groupin Saksan toiminnot Rainer Kunzilta kokonaan ja jatkaa liiketoiminnan ja yhteistyömme kehittämistä”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju. ”Rainer Kunzin panos Harvian johtoryhmässä on ollut merkittävä ja olemme erittäin iloisia, että hän jatkaa tässä tehtävässä. On myös hienoa, että hän on päättänyt lisätä omistusosuuttaan Harviassa”, Pajuharju jatkaa.

Vähemmistöosuuden kauppahinta on 19,0 miljoonaa euroa ja kauppahinnan laskennassa on käytetty samaa käyttökatekerrointa kuin alkuperäisessä kaupassa vuonna 2020, jolloin Harvia osti enemmistön EOS:n osakekannasta. Harvia rahoittaa yritysoston pitkäaikaisella korollisella velalla.

EOS Groupin Saksan toimintojen jäljellä olevien vähemmistöosakkeiden lunastus vaikuttaa Harvian taseasemaan. Vähemmistöosakkeiden lunastushinta vähennetään Harvian muista pitkäaikaisista veloista. Lunastus- ja kauppahintavelkojen sopimusperäinen määrä oli maaliskuun 2022 lopussa 23,5 miljoonaa euroa. Yrityskauppa lisää Harvian korollista velkaa arviolta noin 19,3 miljoonalla eurolla. Järjestely parantaa emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaa tilikauden tulosta noin 1,2 miljoonalla eurolla vuosittain, lisääntyneiden rahoituskustannusten jälkeen.

Kaupalla ei ole vaikutusta Harvian omistukseen EOS:n Venäjän toiminnoissa, joista Harvia omistaa 80,0 %.

Harvia julkaisee puolivuosikatsauksensa 11.8.2022. Hiljaisen jakson vuoksi yhtiö ei kommentoi tätä järjestelyä tarkemmin ennen puolivuosikatsauksen julkistamista. Tulospäivänä yhtiö järjestää verkon kautta seurattavissa olevan infotilaisuuden, jossa on mahdollista esittää kysymyksiä.







Lisätietoja

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja

puh. +358 50 577 4200

tapio.pajuharju@harvia.com

Ari Vesterinen, talousjohtaja

puh. +358 40 505 0440

ari.vesterinen@harvia.com

Alkuperäinen pörssitiedote EOS Groupin enemmistön ostamisesta 18.3.2020: Harvia vahvistaa asemaansa ammattilais- ja premium-saunaratkaisuissa - ostaa enemmistön EOS Groupista





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.