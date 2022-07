Atos renforce son Conseil d'Administration avec la nomination de Caroline Ruellan

English French

Paris, le 27 juillet 2022 – Le Conseil d’Administration d’Atos SE, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance présidé par Elizabeth Tinkham, a coopté Caroline Ruellan, en tant que nouvelle administratrice indépendante. Cette nomination vient renforcer le Conseil d’Administration ainsi que la gouvernance du Groupe, pour accompagner la transformation d’Atos.

Caroline Ruellan, de nationalité française, est Présidente et fondatrice de SONJ Conseil, un cabinet de conseil indépendant. Depuis 2016, elle préside et dirige le Cercle des Administrateurs. Elle est également administrateur indépendant de l'ADAM (Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires) et membre de la Commission Consultative Epargnants de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Elle apportera sa riche expérience et ses connaissances approfondies en matière de gouvernance d'entreprise au service du Conseil d’Administration d’Atos.

Mme Ruellan a plus de vingt-cinq ans d’expérience en droit des sociétés et en gouvernance d’entreprise. De 2007 à 2013, elle a travaillé au sein du groupe AIG, leader mondial de l’assurance des risques financiers, en tant que responsable des réclamations pour l’Europe avant d'être nommée Responsable de l'innovation et des relations institutionnelles. Membre du conseil de surveillance d’Ardian France depuis 2019, elle suit également de près le développement de nombreuses sociétés en Europe ainsi que la mise en place de leur gouvernance.

Elle est titulaire d'un doctorat en droit privé et d’un LL.M. de la Harvard Law School. Elle a enseigné le droit à l’Université de Picardie, ainsi que le droit des affaires à l'École des Mines de Paris pendant plus de quinze ans.

Bertrand Meunier, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : « Dans la continuité des annonces faites visant à renforcer la gouvernance du Groupe et notamment celle du 13 juillet dernier , le Conseil est heureux d'accueillir Caroline Ruellan dont l'expérience et l'expertise seront précieuses pour Atos. »

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

