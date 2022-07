English Dutch French

Resultaten Solvay eerste halfjaar 2022

Solvay verhoogt verwachtingen voor 2022 na sterke prestaties gedreven door hogere volumes en prijzen





Hoogtepunten

De netto-omzet in het tweede kwartaal van 2022 steeg organisch met 32,6% ten opzichte van Kw2 2021, 26% door prijsacties (€690 miljoen) en 6% door volumes (€164 miljoen). De groei werd aangedreven door een sterke vraag op alle belangrijke markten, waaronder de auto-, lucht- en ruimtevaartindustrie, de consumentenmarkt en de elektronicasector. De verkoop steeg aanzienlijk in de segmenten Materials (38%), Chemicals (27%) en Solutions (33%) in vergelijking met Kw2 2021. De netto-omzet over de eerste helft van 2022 was 29,5% organisch hoger dan over H1 2021.

in het tweede kwartaal van 2022 steeg organisch met 32,6% ten opzichte van Kw2 2021, 26% door prijsacties (€690 miljoen) en 6% door volumes (€164 miljoen). De groei werd aangedreven door een sterke vraag op alle belangrijke markten, waaronder de auto-, lucht- en ruimtevaartindustrie, de consumentenmarkt en de elektronicasector. De verkoop steeg aanzienlijk in de segmenten Materials (38%), Chemicals (27%) en Solutions (33%) in vergelijking met Kw2 2021. De netto-omzet over de eerste helft van 2022 was 29,5% organisch hoger dan over H1 2021. De record onderliggende EBITDA van €864 miljoen in het tweede kwartaal van 2022 steeg met 35% organisch op jaarbasis, als gevolg van de sterke vraag en voortdurende kostenbesparingen. Alle drie segmenten droegen bij aan de groei, met een organische stijging van Solutions met 58%, van Materials met 45% en van Chemicals met 18%. De EBITDA voor de eerste helft van 2022 is 28% hoger dan voor H1 2021.

van €864 miljoen in het tweede kwartaal van 2022 steeg met 35% organisch op jaarbasis, als gevolg van de sterke vraag en voortdurende kostenbesparingen. Alle drie segmenten droegen bij aan de groei, met een organische stijging van Solutions met 58%, van Materials met 45% en van Chemicals met 18%. De EBITDA voor de eerste helft van 2022 is 28% hoger dan voor H1 2021. De onderliggende EBITDA-marge van 24,8% is 0,3 procentpunt hoger dan in Kw2 2021, en 1,5 procentpunt hoger dan in Kw1 2022, vooral als gevolg van de sterke prijsacties die nodig waren om de inflatoire tegenwind te compenseren.

van 24,8% is 0,3 procentpunt hoger dan in Kw2 2021, en 1,5 procentpunt hoger dan in Kw1 2022, vooral als gevolg van de sterke prijsacties die nodig waren om de inflatoire tegenwind te compenseren. De onderliggende nettowinst bedroeg €462 miljoen in het tweede kwartaal van 2022, ongeveer 67% hoger dan het resultaat van Kw2 2021.

bedroeg €462 miljoen in het tweede kwartaal van 2022, ongeveer 67% hoger dan het resultaat van Kw2 2021. De vrije kasstroom bedroeg €257 miljoen in het tweede kwartaal van 2022 als gevolg van de sterke prestaties, de investeringen in groeiprojecten en de stijging van het werkkapitaal in verband met de hogere omzet. De FCF van €473 miljoen voor H1 2022 was ongeveer 13% hoger dan in H1 2021.

bedroeg €257 miljoen in het tweede kwartaal van 2022 als gevolg van de sterke prestaties, de investeringen in groeiprojecten en de stijging van het werkkapitaal in verband met de hogere omzet. De FCF van €473 miljoen voor H1 2022 was ongeveer 13% hoger dan in H1 2021. Hoogste ROCE ooit op 13,7%, 2,3 procentpunten meer dan aan het einde van 2021.

ooit op 13,7%, 2,3 procentpunten meer dan aan het einde van 2021. Verdere versterking van de balans met een onderliggende nettoschuld van €4 miljard, waardoor de hefboom een historisch laag niveau van 1,5x bereikt. De voorzieningen daalden met €374 miljoen en bereikten een nieuw dieptepunt van €2,2 miljard, grotendeels als gevolg van hogere discontovoeten.

met een onderliggende nettoschuld van €4 miljard, waardoor de hefboom een historisch laag niveau van 1,5x bereikt. De voorzieningen daalden met €374 miljoen en bereikten een nieuw dieptepunt van €2,2 miljard, grotendeels als gevolg van hogere discontovoeten. Voortbouwend op zijn Solvay One Planet-duurzaamheidsprogramma, kondigde Solvay zijn plan aan om de uitstoot van broeikasgassen binnen scope 3 met -24% te verminderen tegen 2030. Dit is een aanvulling op zijn eerdere belofte om zijn scope 1 en 2 traject af te stemmen op het Akkoord van Parijs.





Tweede kwartaal Eerste halfjaar Onderliggend, in mln € 2022 2021 % yoy % organic 2022 2021 % yoy % organic Netto omzet 3 477 2 456 +41,5% +32,6% 6 532 4 829 +35,3% +29,5% EBITDA 864 602 +43,4% +34,9% 1 576 1 185 +32,9% +27,7% EBITDA-marge 24,8% 24,5% +0.3pp - 24,1% 24,5% -0.4pp - Vrije kasstroom 257 135 n.m.- - 473 417 +13.3% - Vrije kasstroom-omrekeningsratio (LTM) 34,5% 46,1% -11,6pp - 34,5% 46,1% -11,6pp - ROCE (LTM) 13,7% 9,5% +4,2pp - 13,7% 13,7% 9,5% +4,2pp -

Ilham Kadri, CEO

"Ik ben trots op de manier waarop onze businesses in het tweede kwartaal zijn blijven presteren in een omgeving met een sterke vraag, waarbij opnieuw nieuwe records voor het bedrijf werden gevestigd. Ik wil onze wereldwijde teams bedanken voor hun niet-aflatende inzet en veerkracht. De vraag naar onze hoogwaardige technologieën bleek duidelijk uit de volumestijging in het kwartaal, omdat wij oplossingen blijven aanbieden die aan de behoeften van onze klanten voldoen. De prijsinitiatieven hebben geholpen om de aanzienlijke kostenstijging te compenseren en hebben ons in staat gesteld de EBITDA-marges te handhaven, en we zijn onze klanten dankbaar dat ze onze technologieën en diensten waarderen. In de toekomst zullen onze bedrijfsleiders blijven investeren in de belangrijkste groeigebieden terwijl we binnen de onzekere macro-economische omgeving blijven navigeren".

Vooruitzichten

De raming van de onderliggende EBITDA voor het volledige jaar wordt opgetrokken van de eerder gedeelde indicatie van een mid single-digit tot high single-digit groei tot een bandbreedte van 14% tot 18% organische groei voor het volledige jaar 2022. De raming van de vrije kasstroom is verhoogd van €650 miljoen eerder tot ongeveer €750 miljoen, waarbij aanzienlijke stijgingen van het werkkapitaal worden opgevangen. De ramingen weerspiegelen een bescheiden daling van de vraag in overeenstemming met de over het algemeen negatieve economische vooruitzichten, en gaan niet uit van belangrijke onderbrekingen in verband met de aardgasvoorziening, met name in Europa.

1 - tegen een basislijn van 2018; met 90% van de totale scope 3 broeikasgasemissies van de Groep





