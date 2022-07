Amundi : Résultats du 1er semestre 2022

English French

Résultats du 1er semestre 2022

Des résultats robustes dans un contexte de marché défavorable

Un haut niveau de résultat1 : 593 M€ au S1

Bonne résistance de l’activité : collecte de +5 Md€ au S1

Résultats S1 2022 : maintien d’un haut niveau de résultat et d’efficacité opérationnelle



Hausse sensible des commissions nettes de gestion (+12% vs S1 2021 et +4,6% à périmètre constant 2 )

) Efficacité opérationnelle maintenue (53% de coefficient d’exploitation 1 )

) Résultat net ajusté1 de haut niveau : 593 M€



Un T2 résilient Résistance des commissions nettes de gestion dans un contexte défavorable

Commissions de surperformance en baisse, en lien avec les conditions de marché

Stabilité des charges d’exploitation 1

Résultat net ajusté1 de 269 M€ Activité



Un bon 1er semestre : collecte3 de +5,0 Md€, et +11,0 Md€ en MLT hors JVs4



Retail : dynamique solide (+13,4 Md€ en MLT 4, 5 ),

), Décollecte contenue (-2,4 Md€ en MLT 4 ,5 ) en Institutionnels

) en Institutionnels Décollecte en produits de trésorerie (-27,6 Md€ 5 )

) Forte dynamique dans les JVs asiatiques (+21,5 Md€)



2e trimestre : collecte3 positive de +1,8 Md€



Activité qui résiste en retail (-0,9 Md€ en actifs MLT 4 )

) Institutionnels : flux de -9,1 Md€ (actifs MLT 4 ), dans un contexte de « derisking »

), dans un contexte de « derisking » Activité quasi stable en produits de trésorerie (-1,3 Md€)

Forte collecte dans les JVs (+13,1 Md€)



Encours de 1 925 Md€ au 30/06/2022

Paris, le 29 juillet 2022

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 28 juillet 2022 sous la présidence d’Yves Perrier et a examiné les comptes du 1er semestre 2022.

Commentant ces chiffres, Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré :

« Dans un environnement défavorable, Amundi a maintenu un bon niveau de profitabilité et d’efficacité opérationnelle, témoignant de la robustesse de son modèle diversifié.

La collecte totale est positive au 2e trimestre, grâce à la résistance de l’activité dans le Retail, au dynamisme de nos joint-ventures asiatiques, ainsi qu’à la bonne tenue de nos relais de croissance. Amundi Technology poursuit ses développements et voit ses revenus progresser ».

I. Bonne résistance de l’activité dans des conditions de marché défavorables





Les encours gérés par Amundi atteignent 1 925 Md€ au 30 juin 2022, en progression de +7,3% sur un an et en retrait de -4,8% par rapport à fin mars 2022, avec notamment un effet marché négatif de -98 Md€ au T2.

Activité au 2 e trimestre 2022

Le 2e trimestre a été marqué par des conditions de marché défavorables :

baisse marquée des marchés actions : sur 3 mois, l’EuroStoxx a ainsi perdu -12% 6 ; le niveau moyen des marchés Actions a baissé de -7,3% vs T2 2021 et de -7,6% vs T1 2022 7 ;

; le niveau moyen des marchés Actions a baissé de -7,3% vs T2 2021 et de -7,6% vs T1 2022 ; repli des marchés obligataires (-7% entre le 31/03/2022 et le 30/06/2022 8 ), avec une hausse des taux d’environ 100 pb entre le 31/03/2022 et le 30/06/2022 ;

), avec une hausse des taux d’environ 100 pb entre le 31/03/2022 et le 30/06/2022 ; contexte général de remontée de l’aversion au risque.





Cet environnement défavorable est illustré par la décollecte significative observée sur l’ensemble du marché européen de la gestion d’actifs.

Dans ce contexte, Amundi affiche une activité particulièrement résiliente, avec une collecte positive de +1,8 Md€.

Dans le Retail, l’activité résiste en a ctifs Moyen Long-terme 9 ( -0,9 Md€). La collecte des distributeurs tiers (+1,6 Md€) est positive sur les principaux marchés européens (France, Italie, Allemagne). Dans les réseaux en France, l’activité est positive en actifs MLT (+0,6 Md€) mais est contrebalancée par des sorties (avant échéance) en produits structurés (-0,9 Md€). Dans les réseaux i n ternationaux (hors filiale Amundi BOC WM en Chine), les flux sont stables (-0,1 Md€) ; à noter une activité commerciale restée dynamique en Italie, en unités de compte et en fonds thématiques (avec par exemple le succès du fonds CPR Hydrogen). Pour la filiale chinoise Amundi BOC WM, le ralentissement de l’activité s’explique d’une part par les échéances des fonds lancés en 2021, et d’autre part par le contexte de marché et la situation sanitaire en Chine.

La collecte des (+1,6 Md€) est positive sur les principaux marchés européens (France, Italie, Allemagne). Dans les l’activité est positive en actifs MLT (+0,6 Md€) mais est contrebalancée par des sorties (avant échéance) en produits structurés (-0,9 Md€). Dans les (hors filiale Amundi BOC WM en Chine), les flux sont stables (-0,1 Md€) ; à noter une activité commerciale restée dynamique en Italie, en unités de compte et en fonds thématiques (avec par exemple le succès du fonds CPR Hydrogen). Pour la filiale chinoise Amundi BOC WM, le ralentissement de l’activité s’explique d’une part par les échéances des fonds lancés en 2021, et d’autre part par le contexte de marché et la situation sanitaire en Chine. Auprès des clients Institutionnels, c e trimestre affiche une collecte négative en actifs MLT de -9,1 Md€ , compte tenu de la stratégie de « derisking » de certains clients, notamment dans le segment Institutionnels et Souverains. Dans le segment Epargne Entreprises, la collecte est positive (+2,9 Md€) avec l’effet saisonnier. Le segment Assureurs enregistre une décollecte modérée (-1,5 Md€), en lien avec la cession par CA Assurances d’une de ses filiales.

, compte tenu de la stratégie de « derisking » de certains clients, notamment dans le segment Institutionnels et Souverains. Dans le segment Epargne Entreprises, la collecte est positive (+2,9 Md€) avec l’effet saisonnier. Le segment Assureurs enregistre une décollecte modérée (-1,5 Md€), en lien avec la cession par CA Assurances d’une de ses filiales. E n produits de trésorerie , on observe une activité quasiment stable (-1,3 Md€ hors JVs) avec des sorties saisonnières de la part des clients corporates (paiement des dividendes), partiellement compensées par une collecte liée au « derisking » des clients institutionnels .

n , on observe une activité quasiment stable (-1,3 Md€ hors JVs) avec des sorties saisonnières de la part des clients corporates (paiement des dividendes), partiellement compensées par une collecte liée au « derisking » des clients institutionnels L’activité dans les JVs est marquée par une bonne dynamique de collecte (+13,1 Md€). La JV indienne SBI MF a maintenu son positionnement de leader du marché indien10 avec +8,9 Md€ de collecte, notamment auprès de fonds de pension. En Chine (ABC-CA), l’activité est bonne avec des flux demeurant solides à +3,7 Md€, notamment en Institutionnels, et des sorties en produits peu margés (Channel Business) pour -1,3 Md€. En Corée les flux sont toujours positifs (+1,9 Md€ majoritairement en produits de trésorerie).

Poursuite du développement d’Amundi Technology

Amundi Technology poursuit ses développements avec l’acquisition de Savity, fintech autrichienne proposant une solution de robo advisor pour le marché Retail en marque blanche, disponible en Autriche et en Allemagne.

AG2R, client assuranciel avec 120 Md€ d’encours, a basculé avec succès sur ALTO Investments.

La banque Sabadell a choisi Amundi Technology et son produit ALTO W&D pour développer une nouvelle solution pour son activité de banque privée, avec par ailleurs une offre de robo advisor pour sa nouvelle offre de banque online.

Activité au 1 er semestre 2022

Au total, sur l’ensemble du 1er semestre, Amundi affiche une activité de + 5,0 Md€.

La collecte en actifs MLT (+ 11 Md€) est soutenue, avec notamment une bonne dynamique en Retail (+13,4 Md€ en MLT hors JVs, essentiellement en distributeurs tiers) ; en Institutionnels, la décollecte est contenue (-2,4 Md€ en MLT hors JVs), dans un contexte de « derisking ».

Gestion s actives : dans des marchés baissiers, la collecte d’Amundi demeure à l’équilibre ; les performances des gestions se sont maintenues à un bon niveau avec plus de 68% des encours des fonds ouverts dans les 2 premiers quartiles, selon Morningstar 11 , dont plus de 78% sur 5 ans. Avec 298 fonds notés 4 et 5 étoiles, Amundi est le 3 e acteur en Europe en nombre de fonds. A noter le succès des stratégies Multi Assets, des mandats ESG et des solutions OCIO 12 .

dans des marchés baissiers, la collecte d’Amundi demeure à l’équilibre ; les performances des gestions se sont maintenues à un bon niveau avec plus de 68% des encours des fonds ouverts dans les 2 premiers quartiles, selon Morningstar , dont plus de 78% sur 5 ans. Avec 298 fonds notés 4 et 5 étoiles, Amundi est le 3 acteur en Europe en nombre de fonds. A noter le succès des stratégies Multi Assets, des mandats ESG et des solutions OCIO . L’activité en Actifs R éels est dynamique, avec +2,8 Md€ de collecte, notamment en Private Equity, en Immobilier et en dette privée, portant les encours à 66 Md€ au 30/06/2022.

avec +2,8 Md€ de collecte, notamment en Private Equity, en Immobilier et en dette privée, portant les encours à 66 Md€ au 30/06/2022. La gestion passive, ETF et Smart beta a connu un bon 1er semestre avec +11,4 Md€ de collecte nette, portant les encours à 284 Md€ fin juin 2022. Cette performance est remarquable dans le contexte de la fusion avec Lyxor, dont les bénéfices se trouvent ainsi confirmés. Si le premier trimestre a été particulièrement dynamique, la collecte d’Amundi ETF a été ralentie au deuxième trimestre par certains clients souhaitant réduire le risque dans leurs portefeuilles.





En ETF, avec la 2e meilleure collecte du marché sur le 1er semestre, Amundi consolide sa position de 2e acteur en Europe et de 1er européen avec une part de marché d’environ 14%13.

Dans les JVs asiatiques, l’activité a été élevée à +21,5 Md€, notamment en Inde et en Chine.

II. Maint ien d’un haut niveau de profitabilité





1 er semestre 2022

NB : le 1er semestre 2021 publié n’incluait pas Lyxor. En annexe sont présentés les comptes de résultats du S1 2021 publié ainsi que combiné (à périmètre constant, avec Lyxor).

Données ajustées14

Des revenus hors produits financiers stables (1 615 M€ vs 1 623 M€ au 1er semestre 2021) :

Les commissions nettes de gestion 15 sont en hausse sensible de +12,0%, grâce à l’acquisition de Lyxor ainsi qu’à la dynamique de collecte sur 12 mois. A périmètre constant 16 la hausse est de + 4,6%. La marge moyenne est stable (17,5 pb) par rapport au 1 er semestre 2021 17 grâce à un effet mix favorable.

sont en hausse sensible de +12,0%, grâce à l’acquisition de Lyxor ainsi qu’à la dynamique de collecte sur 12 mois. A périmètre constant la hausse est de + 4,6%. La marge moyenne est stable (17,5 pb) par rapport au 1 semestre 2021 grâce à un effet mix favorable. Comme attendu, les commissions de surperformance (95 M€) s’inscrivent en retrait par rapport au niveau exceptionnel du S1 2021 (266 M€).

(95 M€) s’inscrivent en retrait par rapport au niveau exceptionnel du S1 2021 (266 M€). Les revenus d’Amundi Technology poursuivent leur croissance, à 22 M€ (+15,5%).





Les charges d’exploitation s’élèvent à 844 M€, en hausse en raison de l’acquisition de Lyxor. A périmètre constant, elles sont stables. Amundi démontre ainsi sa capacité à maintenir son efficacité opérationnelle, y compris dans un contexte de marché difficile : le coefficient d’exploitation s’établit à 53,1%, un des meilleurs de l’industrie.

La contribution au résultat des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques principalement) augmente de +6,5% vs le S1 2021, à 41 M€, avec une hausse notable de la JV indienne (SBI FM) dont la contribution progresse, passant de 21 M€ à 25 M€, grâce à la dynamique de l’activité.

Le résultat net ajusté demeure donc de haut niveau, s’élevant à 593 M€. En vision normalisée18, ce résultat est en hausse de +8,1% par rapport au 1er semestre 2021, et de +5,6% à périmètre constant19.

Données comptables

Le résultat net comptable (part du Groupe) s’élève à 527 M€. Il inclut l’amortissement habituel des actifs intangibles, ainsi que les coûts d’intégration liés à Lyxor.

NB : pour mémoire, le S1 2021 intégrait également un gain fiscal exceptionnel (sans incidence en flux de trésorerie) de +114 M€, lié à l’application du dispositif « Affrancamento » en Italie.

2 e trimestre 2022

Données ajustées

S’élevant à 269 M€, le résultat net ajusté trimestriel d’Amundi est maintenu à un haut niveau. Son évolution par rapport au 1er trimestre 2022 s’explique par la baisse marquée des marchés et des commissions de surperformance.

Des revenus nets hors produits financiers de 769 M€ :

Les commissions nettes de gestion (hors revenus d’Amundi Technology) résistent, à 733 M€ ; leur évolution (-4,3% vs T1 2022) est limitée par rapport à la baisse significative des marchés (-7,6% 20 ).

(hors revenus d’Amundi Technology) résistent, à 733 M€ ; leur évolution (-4,3% vs T1 2022) est limitée par rapport à la baisse significative des marchés (-7,6% ). Le retour à la normale des commissions de surperformance a été accentué par le contexte de marché : elles s’élèvent à 24 M€, à comparer à une moyenne trimestrielle de 42 M€ entre 2017 et 2020.

a été accentué par le contexte de marché : elles s’élèvent à 24 M€, à comparer à une moyenne trimestrielle de 42 M€ entre 2017 et 2020. Les revenus d’Amundi Technology progressent de + 24,5% vs le T1 2022, à 12 M€.





Les charges d’exploitation sont stables (422 M€), malgré la poursuite des investissements IT. Elles incluent notamment une charge comptable exceptionnelle (non cash) de -4 M€ (norme IFRS 2), liée à l’augmentation de capital réservée aux salariés (voir section V). Hors cette charge exceptionnelle, les dépenses d’exploitation seraient en légère baisse vs le T1 2022.

Il en résulte un coefficient d’exploitation de 55,9%, vs 50,6 % au T1 2022 (51,8% en données normalisées21), en lien avec la baisse des revenus liés à l’effet marché.

La contribution au résultat des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques principalement) augmente de +6,3% vs le T1 2022, à 21 M€.

Données comptables

Le résultat net comptable (part du Groupe) s’élève à 224 M€. Il inclut l’amortissement habituel des actifs intangibles, ainsi que les coûts d’intégration liés à Lyxor. Ceux-ci se sont élevés à 40 M€ avant impôts (30 M€ après impôts), compte tenu des charges provisionnées pour les plans de départ de salariés.

NB : pour mémoire, le T2 2021 intégrait également un gain fiscal exceptionnel (sans incidence en flux de trésorerie) de +114 M€, lié à l’application du dispositif « Affrancamento » en Italie.

III. Poursuite de l’engagement en Investissement Responsable





Amundi poursuit la mise en œuvre de son plan d’action 2025.

Les encours en Investissement Responsable s’élèvent à 793 Md€ au 30 juin 2022, stables par rapport au 30 juin 2021. L’évolution par rapport au 31 décembre 2021 (encours de 847 Md€) est liée à un effet marché négatif, partiellement compensé par la poursuite de l’intégration des critères ESG dans les gestions, et par une collecte soutenue (+8,8 Md€ en MLT22 au 1er semestre), majoritairement en gestion active.

A noter au 1er semestre 2022 :

une bonne dynamique pour les solutions Climat et Environnement, les fonds obligataires ESG, la gamme des fonds thématiques Actions ;

la poursuite de l’innovation produits avec notamment le lancement du fonds obligataire Amundi Fund Euro Corporate Short Term Green Bond, ainsi que du fonds thématique CPR Blue Economy (fonds d’actions internationales consacré aux perspectives de croissance de l’économie liée aux océans).

Par ailleurs, Amundi continue à aligner sa politique interne sur ses engagements : Amundi a ainsi été le 1er gestionnaire d’actifs dans le monde à présenter une résolution « Say on Climate » au vote de ses actionnaires (Assemblée Générale du 18 mai 2022) . Cette résolution a été approuvée à près de 98%.

IV. Une structure financière solide





Les fonds propres tangibles23 s’élèvent à 3,3 Md€ au 30 juin 2022, en légère baisse par rapport à fin 2021 compte tenu du paiement des dividendes (0,8 Md€) de l’exercice 2021.

Le ratio CET1 s’élève à 17,9% fin juin 2022, un niveau très supérieur aux exigences réglementaires, à comparer à 16,1% fin 2021.

Pour mémoire, l’agence de notation Fitch a confirmé en mai 2022 la note A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur.

V. Autres informations





Succès de l’augmentation de capital réservée aux salariés

L’augmentation de capital réservée aux salariés « We Share Amundi » (annoncée le 20 juin dernier) a été réalisée le 26 juillet 2022 avec succès : plus d’un salarié sur trois dans le monde, et plus d’un sur deux en France, a participé à cette opération qui proposait pour la cinquième année consécutive une souscription d’actions avec une décote. Près de 2 000 collaborateurs, présents dans 15 pays, ont ainsi souscrit à cette augmentation de capital pour un montant proche de 29 M€.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des autorisations juridiques existantes votées par l’Assemblée Générale du 18 mai 2022, traduit la volonté d’Amundi d’associer ses salariés non seulement au développement de l’entreprise mais aussi à la création de valeur économique. Elle permet également de renforcer le sentiment d’appartenance des collaborateurs.

L’incidence de cette opération sur le Bénéfice Net par Action est très limitée : le nombre d’actions créées est de 785 480 (soit 0,4% du capital avant l’opération). Cette émission porte à 203 860 131 le nombre d’actions composant le capital d’Amundi au 27 juillet 2022.

Les salariés détiennent désormais plus de 1% du capital d’Amundi, contre 0,8% avant l’opération.

Lancement d'un programme de rachat d’actions dans le cadre des plans d’attribution d’actions de performance

Après avoir obtenu l’autorisation réglementaire nécessaire, Amundi annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions d’un montant limité (maximum 60 M€), portant sur un montant maximum de 1 million d’actions, soit environ 0,5% du capital. Ce programme est destiné à couvrir les plans d’actions de performance déjà attribués.

Afin d'éviter une dilution des actionnaires existants, Amundi a décidé de ne pas émettre de nouvelles actions, mais de racheter les actions qui seront livrées à partir de 2023 (à l’issue d’une période d’acquisition des droits et sous réserve du respect de conditions de performance et de présence24).

Voir en annexe.

Calendrier de communication financière

Publication des résultats des T3 et 9 mois 2022 : 28 octobre 2022

Publication des résultats des T4 et annuels 2022 : 8 février 2023

Publication des résultats du T1 2023 : 28 avril 2023

Publication des résultats du S1 2023 : 28 juillet 2023

Publication des résultats des 9M 2023 : 27 octobre 2023





***

Rappel des sensibilités aux variations de marché

Variation des marché s actions : +/- 10% → +/- €125m en revenus nets

+/- 10% → +/- Variation des taux d’intérêt : +/- 100 bps → -/+ €50m en revenus nets

Commissions de gestion nettes annualisées (hors commission de surperformance).

Ces sensibilités aux marchés ne tiennent pas compte de l’impact de mouvements de marché potentiels sur les flux.

Comptes de résultat

S1 2022 S1 2021

Nouvelle présentation Var.

S1 22 /

S1 21 Nouvelle présentation Var.

S1 22/

S1 21 périmètre constant Revenus nets ajustés 1 589 1 619 -1,9% -7,4% Revenus nets de gestion 1 594 1 604 -0,6% -6,4% dont commissions nettes de gestion 1 499 1 338 12,0% 4,6% dont commissions de surperformance 95 266 - - Technology 22 19 15,5% 15,5% Produits nets fin. et autres produits nets ajustés (27) (4) - - Charges générales d'exploitation (844) (764) 10,5% 0,8% Résultat brut d'exploitation ajusté 744 855 -13,0% -15,2% Coefficient d'exploitation ajusté 53,1% 47,2% 6 pts 4,3 pts Coût du risque & Autres (4) (20) - - Sociétés mises en équivalence 41 38 6,5% 6,5% Résultat avant impôt ajusté 781 874 -10,5% -12,7% Impôts sur les sociétés ajusté (187) (223) -16,3% -18,9% Minoritaires (1) 4 - - Résultat net part du Groupe ajusté 593 654 -9,3% -11,2% Amortissement des actifs intangibles après impôts (29) (24) 20,5% 27,4% Coûts d'intégration nets d'impôts (37) 0 - - Résultat net part du Groupe 527 630 -16,4% -18,4% Impact Affrancamento 0 114 - - Résultat net part du Groupe yc Affrancamento 527 744 -28,7% -30,2%





T2.2022 T2.2021

Nouvelle présentation Var.

T2 22 / T2 21 Var.

T2 22 /

T2 21 périmètre constant T1.2022 Var.

T2 22 /

T1 22 Revenus nets ajustés 754 849 -11,2% -16,4% 835 -9,7% Revenus nets de gestion 757 835 -9,3% -14,7% 837 -9,5% dont commissions nettes de gestion 733 679 7,9% 0,2% 766 -4,3% dont commissions de surperformance 24 155 - - 71 -65,9% Technology 12 12 2,2% 2,2% 10 24,5% Produits nets fin. et autres produits nets aj. (15) 3 - - (12) 30,3% Charges générales d'exploitation ajustées (422) (388) 8,6% -1,7% (423) -0,2% Résultat brut d'exploitation ajusté 332 461 -27,9% -29,8% 412 -19,4% Coefficient d'exploitation ajusté 55,9% 45,7% 10,2 pts 8,4 pts 50,6% 5,3 pts Coût du risque & Autres (0) (18) - - (4) Sociétés mises en équivalence 21 21 2,1% 2,1% 20 6,3% Résultat avant impôt ajusté 353 464 -23,9% -25,7% 428 -17,6% Impôts sur les sociétés ajusté (84) (120) -29,8% -32,1% (103) -18,3% Minoritaires 0 1 - - (1) - Résultat net part du Groupe ajusté 269 345 -22,1% -23,7% 324 -17,0% Amortissement des actifs intangibles après impôts (15) (12) 20,5% 29,9% (15) 0,0% Coûts d'intégration nets d'impôts (30) 0 - - (8) - Résultat net part du Groupe 224 333 -32,6% -34,2% 302 -25,7% Impact Affrancamento 0 114 - - 0 - Résultat net part du Groupe yc Affrancamento 224 446 -49,7% -50,6% 303 -26,0%

Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, hors couts d’intégration et, aux T2 et S1 2021, hors effet Affrancamento

Nouvelle présentation des revenus avec les revenus d’Amundi Technology présentés sur une ligne séparée

Périmètre constant : données combinées avec Lyxor

Le Résultat net comptable du T2 2021 intègre un gain fiscal exceptionnel (net d’une taxe de substitution) de +114 M€ (sans incidence en flux de trésorerie) : dispositif « Affrancamento » en application de la loi de finance italienne pour 2021 (loi N° 178/2020), conduisant à la reconnaissance d’un Impôt Différé Actif sur des actifs incorporels (goodwill); élément exclu du Résultat Net ajusté.

Evolution des encours sous gestion1 de fin décembre 2020 à fin juin 2022

(Md€) Encours

sous gestion Collecte

nette Effet

marché et change Effet

Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2020 1 729 +4,0% T1 2021 -12,7 +39,3 / Au 31/03/2021 1 755 +1,5% T2 2021 +7,2 +31,4 / Au 30/06/2021 1 794 / +2,2% T3 2021 +0,2 +17,0 / Au 30/09/2021 1 811 / +1,0% T4 2021 +65,6 +39,1 +14825 Au 31/12/2021 2 064 / T1 2022 +3,2 -46,4 / -2,1% Au 31/03/2022 2 021 / T2 2022 +1,8 - 97,8 / Au 30/06/2022 1 925 -4,8%

1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & collecte nette (yc Lyxor à partir du T1 2022) et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP .

Encours sous gestion et collecte nette par segments de clientèle1

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.06.2022 30.06.2021 /30.06.2021 S1 2022 T2 2022 T1 2022 T2 2021 Réseaux France 115 122 -5,7% -2,6 -1,3 -1,3 -1,7 Réseaux internationaux 160 160 0,1% 1,6 -1,9 3,5 5,7 dont Amundi BOC WM 12 4 x3 0,3 -2,1 2,3 2.5 Distributeurs tiers 298 206 44,5% 12,9 1,0 11,9 3,6 Retail (hors JVs) 573 488 17,4% 11,9 -2,3 14,1 7,6 Institutionnels2 & souverains 448 423 5,8% -10,7 -7,8 -3,0 0,4 Corporates 86 86 0,5% -18,9 -5,5 -13,4 -3,8 Epargne Entreprises 74 75 -1,0% 2,0 3,4 -1,3 2,8 Assureurs CA & SG 435 468 -7,0% -0,8 0,9 -1,7 -2,2 Institutionnels 1 043 1 052 -0,8% -28,5 -9,1 -19,4 -2,9 JVs 308 254 21,4% 21,5 13,1 8,4 2,6 TOTAL 1 925 1 794 7,3% 5,0 1,8 3,2 7,2 Encours moyens semestriels hors JVs 1 715 1 515 13,2% / / / /

1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & collecte nette (yc Lyxor à partir du T1 2022) et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP ; 2. Y compris fonds de fonds

Encours sous gestion et collecte nette par classes d’actifs1

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.06.2022 30.06.2021 /30.06.2021 S1 2022 T2 2022 T1 2022 T2 2021 Gestion active 1 034 1 074 -3,7% -0,4 -9,5 9,1 18,9 Actions 170 175 -2,7% 2,9 3,6 -0,7 2,4 Diversifiés 293 286 2,3% 4,9 -6,1 11,0 12,5 Obligations 572 613 -6,7% -8,2 -7,0 -1,2 4,0 Produits structurés 28 36 -20,1% -2,9 -1,6 -1,2 -2,1 Gestion passive 284 184 54,5% 11,4 0,8 10,6 4,0 ETF & ETC 176 77 128,9% 9,4 0,1 9,3 2,3 Index & Smart beta 108 107 1,2% 1,9 0,7 1,2 1,7 Actifs réels et Alternatifs 97 59 63,7% 2,9 0,3 2,6 0,9 Actifs MLT 1 444 1 352 6,7% 11,0 -10,0 21,0 21,7 Produits de Trésorerie ex-JVs 173 188 -7,9% -27,6 -1,3 -26,3 -17,0 JVs 308 254 21,4% 21,5 13,1 8,4 2,6 TOTAL 1925 1794 7,3% 5,0 1,8 3,2 7,2

1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & collecte nette (yc Lyxor à partir du T1 2022) et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

Encours sous gestion et collecte nette par zone géographique1

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.06.2022 30.06.2021 /30.06.2021 S1 2022 T2 2022 T1 2022 T2 2021 France 887 928 -4,4% -22,8 0,0 -22,8 -12,5 Italie 194 191 1,6% 4,8 0,9 3,8 2,8 Europe hors France et Italie 326 248 31,4% 1,4 -7,3 8,7 9,4 Asie 393 323 21,6% 25,9 11,8 14,2 7,2 Reste du monde 124 103 20,3% -4,3 -3,6 -0,7 0,4 TOTAL 1 925 1 794 7,3% 5,0 1,8 3,2 7,2 TOTAL hors France 1 037 865 19,9% 27,8 1,8 26,0 19,7

1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & collecte nette (yc Lyxor à partir du T1 2022) et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

Annexe

Lancement d'un programme de rachat d’actions

dans le cadre des plans d’attribution d’actions de performance

Après avoir obtenu l’autorisation réglementaire nécessaire, Amundi annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions, via un mandat conclu avec un Prestataire de Services d’Investissement (KeplerCheuvreux)

Conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2022 et à la délégation consentie par le Conseil d’Administration à la Directrice Générale, le programme de rachat d’actions aura les caractéristiques suivantes :

1. Objectif





Les actions seront acquises sur le marché en vue de couvrir les plans d’actions de performance qui ont déjà été attribués.

Afin d'éviter une dilution des actionnaires existants, Amundi a décidé de ne pas émettre de nouvelles actions, mais de racheter les actions qui seront livrées à partir de 2024 (à l’issue d’une période d’acquisition des droits et sous réserve du respect de conditions de performance et de présence26).

2. Nombre d’actions et montant maximum





Le nombre d’actions rachetées devrait s’élever au maximum à 1 million, représentant environ 0,5% du capital social. Le montant global affecté à ce programme ne pourra être supérieur à 60 millions d’euros.

3. Caractéristiques des actions achetées





Les actions Amundi concernées sont celles admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0004125920.

4. Durée du programme de rachat d’actions





L’autorisation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2022 a été donnée pour une période de dix-huit mois à compter de la date de cette Assemblée.

Le présent programme s’inscrit dans le cadre du programme de rachat d’actions dont le descriptif figure au chapitre 1 (pages 42-43) du Document d’Enregistrement Universel 2021 d’Amundi déposé le 12 avril 2022 auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.22-0281, disponible sur le site d’Amundi : https://legroupe.amundi.com/regulated-information . Toute modification d’une des caractéristiques du présent programme de rachat d’actions pendant sa réalisation fera l’objet d’une communication selon les modalités prévues au II de l’article 241-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Il est par ailleurs rappelé qu’Amundi détient déjà 359 468 actions au 30 juin 2022 au titre du contrat de liquidité conclu avec KeplerCheuvreux et dans le cadre des précédents programmes de rachat d’actions.

Annexe méthodologique

I. Données comptables et ajustées





1. Données comptables :





Aux 6 mois 2021 et 2022, données après amortissement des actifs intangibles (contrats de distribution avec Bawag, UniCredit et Banco Sabadell ; contrats clients de Lyxor) et après coûts d’intégration de Lyxor.

2. Données ajustées





Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des actifs intangibles (comptabilisé en déduction des revenus nets); coûts d’intégration de Lyxor.

Dans les données comptables, amortissement des actifs intangibles :

T2 2021 : 17 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts

: 17 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts T1 2022 : 20 M€ avant impôts et 15 M€ après impôts

: 20 M€ avant impôts et 15 M€ après impôts T2 2022 : 20 M€ avant impôts et 15 M€ après impôts

: 20 M€ avant impôts et 15 M€ après impôts S1 2021 : 34 M€ avant impôts et 24 M€ après impôts

: 34 M€ avant impôts et 24 M€ après impôts S1 2022 : 41 M€ avant impôts et 29 M€ après impôts





Dans les données comptables, coûts d’intégration de Lyxor:

T2 2021 : 0

: 0 T1 2022 : 10 M€ avant impôts et 8 M€ après impôts

: 10 M€ avant impôts et 8 M€ après impôts T2 2022 : 40 M€ avant impôts et 30 M€ après impôts

: 40 M€ avant impôts et 30 M€ après impôts S1 2021 : 0

: 0 S1 2022 : 51 M€ avant impôts et 37 M€ après impôts





II. Acquisition de Lyxor





Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan d’Amundi au 31/12/2021 :

d’un goodwill ;

d’un actif intangible (représentant des contrats clients) de 40 M€ avant impôt (30 M€ après impôts) qui sera amorti linéairement sur 3 ans ;

Dans le compte de résultat du Groupe, l’actif intangible mentionné ci-dessus est amorti linéairement sur 3 ans à partir de 2022 ; l’incidence nette d’impôt de cet amortissement est de 10 M€ en année pleine (soit 13 M€ avant impôts). Cet amortissement est comptabilisé en déductions des revenus nets et vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution.

III. Indicateur s Alternatif s de Performance 27





Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les amortissements des actifs intangibles, les coût d’intégration de Lyxor et l’Affrancamento (voir supra).

Ces données ajustées et combinées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

En M€ 6M 2022 6M 2021 T2.2022 T1.2022 T2.2021 Revenus nets (a) 1548 1585 734 814 832 + Amortissements des Actifs intangibles avant impôts 41 34 20 20 17 Revenus nets ajustés (b) 1589 1619 754 835 849 Charges d'exploitation (c) -895 -764 -462 -433 -388 +Coût d'intégration avant impôts 51 0 40 10 0 Charges d'exploitation ajustées (d) -844 -764 -422 -423 -388 Résultat brut d'exploitation (e) = (a)+(c) 653 821 271 382 444 Résultat brut d'exploitation ajusté (f) = (b)+(d) 744 855 332 412 461 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 57,8% 48,2% 63,0% 53,1% 46,7% Coefficient d'exploitation ajusté (d)/(b) 53,1% 47,2% 55,9% 50,6% 45,7% Coût du risque & Autres (g) -4 -20 0 -4 -18 Sociétés mises en équivalence (h) 41 38 21 20 21 Résultat avant impôt (i) = (e)+(g)+(h) 690 839 292 398 447 Résultat avant impôt ajusté (j) = (f)+(g)+(h) 781 874 353 428 464 Impôts sur les bénéfices (k) -162 -213 -68 -94 -115 Impôts sur les bénéfices ajustés (l) -187 -223 -84 -103 -120 Minoritaires (m) -1 4 0 -1 1 Résultat net part du Groupe (n)= (i)+(k)+(m)-(p) 527 630 224 302 333 Résultat net part du Groupe ajusté (o) = (j)+(l)+(m) 593 654 269 324 345 Impact Affrancamento (p) 0 114 0 0 114 Résultat Net part du Groupe (n)+(p) incluant Affrancamento 527 744 224 302 448

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux28, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales29, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 900 milliards d’euros d’encours30.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contact s presse : Contacts investisseurs : Natacha Andermahr Nathalie Boschat Anthony Mellor Thomas Lapeyre Tél. +33 1 76 37 86 05 Tél. +33 1 76 37 54 96 Tél. +33 1 76 32 17 16 Tél. +33 1 76 33 70 54 natacha.andermahr@amundi.com nathalie.boschat@amundi.com anthony.mellor@amundi.com thomas.lapeyre@amundi.com

AVERTISSEMENT :

Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d’Amundi. Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement délégué (UE) 2019/980 du 14 mars 2019.

Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement.

Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS. Les procédures d’audit sont en cours.

Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de de document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

1 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, hors coûts d’intégration et au T2 2021, hors effet Affrancamento. Voir page 11 les définitions et la méthodologie

2 vs S1 combiné avec Lyxor

3 Encours & collecte nette yc Lyxor AM à compter du T1 2022, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100% des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

4 Actifs Moyen Long-Terme : hors produits de trésorerie

5 Hors JVs

6 Entre le 31/03/2022 et le 30/06/2022.

7 Indice Eurostoxx

8 Indice Bloomberg Euro Aggregate

9 Actifs Moyen Long-Terme : hors produits de trésorerie

10 Source AMFI

11 Source : Morningstar Direct, Broadridge FundFile - Fonds ouverts et ETF, périmètre fonds monde, juin 2022

12 Outsourced Chief Investment Officer solutions

13 Source : ETF GI fin juin 2022

14 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, hors coûts d’intégration et au T2 2021, hors effet Affrancamento. Voir page 11 les définitions et la méthodologie

15 Hors revenus Amundi Technology, désormais reportés sur une ligne distincte du compte de résultat

16 Par rapport à un S1 2021 combiné (avec Lyxor)

17 Marge à périmètre constant (y compris Lyxor) et hors revenus d’Amundi Technology.

18 Données normalisées : hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance (= niveau supérieur au montant moyen des commissions de surperformance par trimestre en 2017-2020).

19 vs S1 2021 avec Lyxor

20 Baisse du niveau moyen de l’indice Eurostoxx T2 2022/T1 2022

21 Données normalisées : hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance (= niveau supérieur au montant moyen des commissions de surperformance par trimestre en 2017-2020).

22 Hors assureurs CA et SG

23 Capitaux propres hors goodwill et immobilisations incorporelles

24 Le nombre d’actions attribuées ne sera définitif qu’au moment de leurs livraisons.

25 Lyxor

26 Le nombre d’actions attribuées ne sera définitif qu’au moment de leurs livraisons.

27 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’AMF le 12/04/2022

28 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021

29 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

30 Données Amundi y compris Lyxor au 30/06/2022

