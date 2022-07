Bekaert kondigt de derde tranche van haar Eigen Aandelen Programma aan

English Dutch French

Bekaert kondigt vandaag aan dat zij zal starten met de derde tranche van haar inkoopprogramma van € 120 miljoen dat eerder werd aangekondigd op 25 februari 2022 (het Programma) voor een totaalbedrag tot maximaal € 30 miljoen (de Derde Tranche).

Bekaert heeft de tweede tranche van het Programma voltooid op 22 juli 2022. De vennootschap heeft tussen 11 mei 2022 en 22 juli 2022 een totaal van 864 817 gewone aandelen ingekocht voor een bedrag van € 30 miljoen. Tijdens de eerste tranche van het Programma heeft Bekaert een totaal van 766 295 gewone aandelen ingekocht voor een bedrag van € 27,3 miljoen.

Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de marktvoorwaarden, de Derde Tranche zal worden voltooid voorafgaand aan de publicatie van het activiteitenverslag over het derde kwartaal 2022 van de Groep, die gepland is op 18 november 2022.

Bekaert heeft Kepler Cheuvreux SA aangesteld als onafhankelijke intermediair om de aandelen in haar naam in te kopen en om, onafhankelijk van Bekaert, handelsbeslissingen te nemen in het kader van de Derde Tranche.

Zoals eerder aangekondigd, heeft het Programma tot doel het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap te verminderen en alle aandelen die in het kader van deze regeling worden ingekocht, zullen worden vernietigd. De aandelen die tot en met 28 juni 2022 onder het Programma zijn ingekocht, hetzij 1 449 409 eigen aandelen, werden op 29 juni 2022 vernietigd.

Tijdens de Derde Tranche van het Programma zal Bekaert regelmatig persberichten publiceren met updates over de geboekte vooruitgang, zoals vereist door de wet. Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de investor relations pagina's van onze website. Eventuele verdere tranches van het Programma, die kunnen worden uitgevoerd na de voltooiing van de Derde Tranche, zullen ten gepaste tijde worden aangekondigd.





