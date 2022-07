OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

29 July 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 28 July 2022 it had purchased a total of 50,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 50,000 Highest price paid (per ordinary share) £5.115 Lowest price paid (per ordinary share) £5.05 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.073

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 440,743,929 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 440,743,929.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:28:30 GBp 286 508.50 XLON xHa9QAU4iEY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:25:51 GBp 621 508.00 XLON xHa9QAU4gV5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:24:50 GBp 427 507.50 XLON xHa9QAU4hI2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:22:30 GBp 150 506.50 XLON xHa9QAU4MdM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:22:30 GBp 48 506.50 XLON xHa9QAU4MdO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:22:30 GBp 2 506.50 XLON xHa9QAU4MdQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:21:31 GBp 68 506.50 XLON xHa9QAU4MQs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:21:31 GBp 120 506.50 XLON xHa9QAU4MQu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:21:31 GBp 4 506.50 XLON xHa9QAU4MQw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:19:33 GBp 42 506.50 XLON xHa9QAU4KLD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:19:33 GBp 442 506.50 XLON xHa9QAU4KLF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:19:33 GBp 61 506.50 XLON xHa9QAU4KLH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:19:33 GBp 34 506.50 XLON xHa9QAU4KLI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:17:35 GBp 122 506.50 XLON xHa9QAU4I@Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:17:35 GBp 46 506.50 XLON xHa9QAU4I@S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:17:35 GBp 90 506.50 XLON xHa9QAU4IvY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:15:37 GBp 380 506.50 XLON xHa9QAU4JPt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:15:37 GBp 44 506.50 XLON xHa9QAU4JPv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:15:37 GBp 25 506.50 XLON xHa9QAU4JPx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:13:39 GBp 275 506.50 XLON xHa9QAU4HD8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:11:41 GBp 51 506.50 XLON xHa9QAU4Vyn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:11:41 GBp 163 506.50 XLON xHa9QAU4Vyp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:11:41 GBp 92 506.50 XLON xHa9QAU4Vyr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:11:41 GBp 81 506.50 XLON xHa9QAU4Vyv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:06:00 GBp 42 506.00 XLON xHa9QAU4RI3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:06:00 GBp 77 506.00 XLON xHa9QAU4RI5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:06:00 GBp 52 506.00 XLON xHa9QAU4RI7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:06:00 GBp 68 506.00 XLON xHa9QAU4RI9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:06:00 GBp 365 506.00 XLON xHa9QAU4RIE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:06:00 GBp 42 506.00 XLON xHa9QAU4RIw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:05:47 GBp 241 506.50 XLON xHa9QAU4Odi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:03:49 GBp 425 506.50 XLON xHa9QAU4P7B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 16:01:51 GBp 267 506.50 XLON xHa9QAU47dY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:59:53 GBp 53 506.50 XLON xHa9QAU45gJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:59:53 GBp 162 506.50 XLON xHa9QAU45gL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:59:53 GBp 229 506.50 XLON xHa9QAU45gN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:57:55 GBp 271 506.50 XLON xHa9QAU43@P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:55:57 GBp 352 506.50 XLON xHa9QAU40UM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:53:59 GBp 279 506.50 XLON xHa9QAU4E11 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:51:33 GBp 250 506.50 XLON xHa9QAU4CDY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:49:04 GBp 371 506.50 XLON xHa9QAU4BYO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:47:17 GBp 340 506.50 XLON xHa9QAU49jB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:44:58 GBp 458 506.50 XLON xHa9QAU5tDi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:44:09 GBp 311 507.00 XLON xHa9QAU5q4@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:44:09 GBp 250 507.00 XLON xHa9QAU5q4o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:41:47 GBp 309 506.50 XLON xHa9QAU5oNz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:36:41 GBp 327 506.50 XLON xHa9QAU5$94 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:36:41 GBp 490 506.50 XLON xHa9QAU5$9j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:36:41 GBp 138 506.50 XLON xHa9QAU5$9l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:36:41 GBp 441 506.50 XLON xHa9QAU5$E4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:36:41 GBp 500 506.50 XLON xHa9QAU5$E6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:34:19 GBp 64 506.50 XLON xHa9QAU5zR@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:24:31 GBp 448 506.00 XLON xHa9QAU5ZQK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:24:31 GBp 278 506.00 XLON xHa9QAU5Wbe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:20:33 GBp 96 506.00 XLON xHa9QAU5l@g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:20:33 GBp 120 506.00 XLON xHa9QAU5l@k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:20:33 GBp 44 506.00 XLON xHa9QAU5l@m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:18:35 GBp 347 506.00 XLON xHa9QAU5jfp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:18:35 GBp 2 506.00 XLON xHa9QAU5jfr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:16:37 GBp 271 506.00 XLON xHa9QAU5hem OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:13:15 GBp 298 505.50 XLON xHa9QAU5Mlz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:12:43 GBp 339 506.00 XLON xHa9QAU5MPM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:09:13 GBp 297 506.00 XLON xHa9QAU5I0g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:08:45 GBp 381 506.50 XLON xHa9QAU5Jkn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:04:49 GBp 333 506.00 XLON xHa9QAU5UQs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:04:49 GBp 258 506.50 XLON xHa9QAU5UQz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:00:46 GBp 285 506.50 XLON xHa9QAU5RXJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:00:06 GBp 232 506.50 XLON xHa9QAU5RJF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:00:06 GBp 30 506.50 XLON xHa9QAU5RJH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:00:06 GBp 496 506.50 XLON xHa9QAU5RJr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 15:00:06 GBp 268 506.50 XLON xHa9QAU5RJt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:52:12 GBp 333 506.50 XLON xHa9QAU53Gh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:52:12 GBp 263 506.50 XLON xHa9QAU53GW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:52:02 GBp 41 507.00 XLON xHa9QAU53QJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:52:02 GBp 143 507.00 XLON xHa9QAU53QL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:52:02 GBp 70 507.00 XLON xHa9QAU53QN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:50:04 GBp 430 507.00 XLON xHa9QAU51Jt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:45:59 GBp 266 508.00 XLON xHa9QAU5DCG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:45:59 GBp 78 508.00 XLON xHa9QAU5DCI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:42 GBp 418 508.50 XLON xHa9QAU5BlJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:42 GBp 99 508.50 XLON xHa9QAU5BlP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:42 GBp 401 508.50 XLON xHa9QAU5Bkl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:42 GBp 68 508.50 XLON xHa9QAU5BlF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:42 GBp 437 508.50 XLON xHa9QAU5BlH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:04 GBp 418 508.50 XLON xHa9QAU5BLI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:04 GBp 251 508.50 XLON xHa9QAU5BLi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:04 GBp 473 508.50 XLON xHa9QAU5BLG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:04 GBp 3 508.50 XLON xHa9QAU5BKc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:04 GBp 247 508.50 XLON xHa9QAU5BKk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:04 GBp 250 508.50 XLON xHa9QAU5BLR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:04 GBp 300 508.50 XLON xHa9QAU5BLK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:02 GBp 149 508.50 XLON xHa9QAU5BJj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:02 GBp 120 508.50 XLON xHa9QAU5BJl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:44:02 GBp 1 508.50 XLON xHa9QAU5BJn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:35:25 GBp 250 506.50 XLON xHa9QAU6mkM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:29:37 GBp 156 507.00 XLON xHa9QAU6we9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:29:37 GBp 43 507.00 XLON xHa9QAU6weG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:29:37 GBp 66 507.00 XLON xHa9QAU6weI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:29:37 GBp 60 507.00 XLON xHa9QAU6weK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:29:37 GBp 30 507.00 XLON xHa9QAU6weM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:29:37 GBp 265 507.00 XLON xHa9QAU6whb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:23:40 GBp 119 506.50 XLON xHa9QAU6cwr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:23:40 GBp 350 506.50 XLON xHa9QAU6cwv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:16:30 GBp 21 505.00 XLON xHa9QAU6XR3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:16:30 GBp 313 505.00 XLON xHa9QAU6XR5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:09:10 GBp 457 505.50 XLON xHa9QAU6Ks$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:07:23 GBp 334 506.00 XLON xHa9QAU6IRY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:05:49 GBp 105 506.00 XLON xHa9QAU6G1L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:05:49 GBp 139 506.00 XLON xHa9QAU6G1N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 14:02:52 GBp 251 506.00 XLON xHa9QAU6VZ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:57:18 GBp 688 506.00 XLON xHa9QAU6Ry@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:57:18 GBp 250 506.00 XLON xHa9QAU6Ry9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:54:43 GBp 31 506.00 XLON xHa9QAU6P0@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:54:43 GBp 250 506.00 XLON xHa9QAU6P05 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:53:08 GBp 250 506.00 XLON xHa9QAU66US OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:42:36 GBp 278 505.50 XLON xHa9QAU6E$q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:42:01 GBp 250 506.00 XLON xHa9QAU6EAo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:32:01 GBp 320 505.50 XLON xHa9QAU68C6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:30:17 GBp 341 505.50 XLON xHa9QAU7sX5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:25:30 GBp 44 506.00 XLON xHa9QAU7qKk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:25:30 GBp 143 506.00 XLON xHa9QAU7qKm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:22:33 GBp 23 506.00 XLON xHa9QAU7o$q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:22:33 GBp 73 506.00 XLON xHa9QAU7o$s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:22:33 GBp 115 506.00 XLON xHa9QAU7o$u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:19:36 GBp 28 506.00 XLON xHa9QAU7pT1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:19:36 GBp 187 506.00 XLON xHa9QAU7pT3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:16:39 GBp 192 506.00 XLON xHa9QAU7n0a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:05:38 GBp 329 506.00 XLON xHa9QAU7ul7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 13:05:38 GBp 250 506.00 XLON xHa9QAU7ulz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:54:15 GBp 214 507.00 XLON xHa9QAU7ZbF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:54:13 GBp 277 507.00 XLON xHa9QAU7ZaE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:52:12 GBp 342 507.00 XLON xHa9QAU7ZQf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:51:59 GBp 284 507.00 XLON xHa9QAU7Wjz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:51:56 GBp 250 507.00 XLON xHa9QAU7Win OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:51:56 GBp 249 507.00 XLON xHa9QAU7Wiq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:51:56 GBp 1 507.00 XLON xHa9QAU7Wis OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:40:33 GBp 488 507.00 XLON xHa9QAU7gxK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:40:33 GBp 21 507.00 XLON xHa9QAU7gxM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:19:29 GBp 406 506.00 XLON xHa9QAU7UBZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:19:25 GBp 406 506.50 XLON xHa9QAU7UL7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:02:30 GBp 250 507.00 XLON xHa9QAU74@0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:01:56 GBp 331 507.50 XLON xHa9QAU74JB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:01:56 GBp 273 507.50 XLON xHa9QAU74JD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 12:01:56 GBp 500 507.50 XLON xHa9QAU74JF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 11:45:10 GBp 324 507.00 XLON xHa9QAU7DCW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 11:45:10 GBp 354 507.00 XLON xHa9QAU7DDU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 11:45:10 GBp 9 507.00 XLON xHa9QAU7DDu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 11:45:10 GBp 823 507.00 XLON xHa9QAU7DDw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 11:45:10 GBp 146 507.00 XLON xHa9QAU7DDy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 11:22:35 GBp 189 507.00 XLON xHa9QAU0nr0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 11:19:02 GBp 321 507.00 XLON xHa9QAU0$ao OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 11:08:30 GBp 339 507.00 XLON xHa9QAU0uLk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 11:07:52 GBp 215 507.50 XLON xHa9QAU0vXo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:55:40 GBp 266 506.50 XLON xHa9QAU0ZB$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:55:02 GBp 295 507.50 XLON xHa9QAU0WXp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:55:02 GBp 850 507.50 XLON xHa9QAU0WXr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:55:02 GBp 250 507.00 XLON xHa9QAU0WXy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:32:40 GBp 250 506.50 XLON xHa9QAU0Nu1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:32:40 GBp 446 507.00 XLON xHa9QAU0Nup OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:32:40 GBp 500 507.00 XLON xHa9QAU0Nur OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:32:40 GBp 320 507.00 XLON xHa9QAU0Nut OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:32:40 GBp 850 507.00 XLON xHa9QAU0Nuv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:29:34 GBp 250 507.00 XLON xHa9QAU0KSG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:19:01 GBp 375 507.50 XLON xHa9QAU0HR9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:05:03 GBp 643 507.50 XLON xHa9QAU0P0D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 10:05:03 GBp 250 507.50 XLON xHa9QAU0P0K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 09:35:11 GBp 346 507.50 XLON xHa9QAU1sZe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 09:35:11 GBp 500 507.50 XLON xHa9QAU1sZg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 09:35:11 GBp 124 507.50 XLON xHa9QAU1sZi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 09:35:11 GBp 376 507.50 XLON xHa9QAU1sZo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 09:35:11 GBp 165 507.50 XLON xHa9QAU1sZq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 09:35:10 GBp 250 507.50 XLON xHa9QAU1sZE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 09:08:01 GBp 368 507.00 XLON xHa9QAU1cUi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:59:43 GBp 950 509.00 XLON xHa9QAU1Wca OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:59:43 GBp 237 509.50 XLON xHa9QAU1Wcc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:59:43 GBp 500 509.50 XLON xHa9QAU1Wce OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:59:43 GBp 1 509.50 XLON xHa9QAU1Wcg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:59:43 GBp 362 508.50 XLON xHa9QAU1WdV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:39:59 GBp 288 509.50 XLON xHa9QAU1M9L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:39:59 GBp 298 510.00 XLON xHa9QAU1M9P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:37:00 GBp 70 511.00 XLON xHa9QAU1K4o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:37:00 GBp 174 511.00 XLON xHa9QAU1K4q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:37:00 GBp 153 510.50 XLON xHa9QAU1K5q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:37:00 GBp 178 510.50 XLON xHa9QAU1K5s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:31:44 GBp 191 510.50 XLON xHa9QAU1Gkg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:31:29 GBp 65 511.00 XLON xHa9QAU1G@6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:31:29 GBp 211 511.00 XLON xHa9QAU1G@8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:30:42 GBp 328 511.50 XLON xHa9QAU1GGP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:24:36 GBp 250 510.00 XLON xHa9QAU1SmS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:24:36 GBp 250 510.00 XLON xHa9QAU1Spg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:24:36 GBp 267 510.50 XLON xHa9QAU1SpY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:15:25 GBp 35 509.00 XLON xHa9QAU16f1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:15:15 GBp 17 509.50 XLON xHa9QAU16ml OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:15:15 GBp 233 509.50 XLON xHa9QAU16mn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:15:14 GBp 859 510.50 XLON xHa9QAU16pj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:15:14 GBp 98 510.50 XLON xHa9QAU16pl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:15:14 GBp 402 510.50 XLON xHa9QAU16pr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:05:20 GBp 333 509.50 XLON xHa9QAU108n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:04:56 GBp 238 510.50 XLON xHa9QAU11Z1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Jul-2022 08:04:07 GBp 395 510.50 XLON xHa9QAU11My

END