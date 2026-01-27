OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
27 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 26 January 2026 it had purchased a total of 86,528 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased86,528--
Highest price paid (per ordinary share)634.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)622.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)628.02p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,976,212 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,976,212.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
26-01-202616:25:14GBp433629.50XLONxeaMVpF2jME
26-01-202616:25:14GBp228629.50XLONxeaMVpF2jMG
26-01-202616:25:14GBp524629.50XLONxeaMVpF2jMI
26-01-202616:25:14GBp794629.50XLONxeaMVpF2jHY
26-01-202616:20:13GBp291629.50XLONxeaMVpF2K$F
26-01-202616:19:55GBp239630.00XLONxeaMVpF2KJd
26-01-202616:15:11GBp909629.50XLONxeaMVpF2UIB
26-01-202616:06:09GBp19630.50XLONxeaMVpF25Ta
26-01-202616:06:09GBp600630.50XLONxeaMVpF25Tc
26-01-202616:06:09GBp606630.50XLONxeaMVpF25TW
26-01-202616:06:09GBp190630.50XLONxeaMVpF25TY
26-01-202616:06:09GBp398630.00XLONxeaMVpF25Tl
26-01-202616:06:09GBp861630.50XLONxeaMVpF25Tn
26-01-202615:59:52GBp909630.50XLONxeaMVpF2Ai7
26-01-202615:54:04GBp398630.50XLONxeaMVpF3rDW
26-01-202615:54:04GBp909631.00XLONxeaMVpF3rDY
26-01-202615:52:32GBp1,667631.00XLONxeaMVpF3p9E
26-01-202615:52:32GBp208631.00XLONxeaMVpF3p9G
26-01-202615:52:32GBp92631.00XLONxeaMVpF3p9I
26-01-202615:52:32GBp390631.00XLONxeaMVpF3p9K
26-01-202615:47:32GBp746630.50XLONxeaMVpF3wZ$
26-01-202615:47:32GBp116630.50XLONxeaMVpF3wZ1
26-01-202615:47:32GBp47630.50XLONxeaMVpF3wZz
26-01-202615:39:21GBp909630.50XLONxeaMVpF3X3G
26-01-202615:39:20GBp222630.50XLONxeaMVpF3XCE
26-01-202615:39:20GBp687630.50XLONxeaMVpF3XCG
26-01-202615:34:52GBp729631.00XLONxeaMVpF3h5g
26-01-202615:34:52GBp180631.00XLONxeaMVpF3h5i
26-01-202615:29:45GBp909631.00XLONxeaMVpF3LQB
26-01-202615:26:29GBp331630.50XLONxeaMVpF3UyJ
26-01-202615:16:18GBp53630.50XLONxeaMVpF32Jj
26-01-202615:16:10GBp293631.00XLONxeaMVpF32P6
26-01-202615:16:02GBp552631.50XLONxeaMVpF33kV
26-01-202615:14:34GBp30632.00XLONxeaMVpF30Tt
26-01-202615:14:34GBp394632.00XLONxeaMVpF30Tv
26-01-202615:14:34GBp158632.00XLONxeaMVpF30Tx
26-01-202615:12:48GBp1,014632.50XLONxeaMVpF3EPI
26-01-202615:07:24GBp282632.50XLONxeaMVpF398s
26-01-202615:06:29GBp352633.00XLONxeaMVpFysGB
26-01-202615:06:21GBp505633.50XLONxeaMVpFysQ2
26-01-202615:04:45GBp362631.50XLONxeaMVpFyrqe
26-01-202615:01:45GBp258632.00XLONxeaMVpFyn4g
26-01-202615:01:44GBp39632.00XLONxeaMVpFyn6U
26-01-202615:01:44GBp198632.00XLONxeaMVpFyn1W
26-01-202615:00:17GBp337632.50XLONxeaMVpFy$LA
26-01-202615:00:07GBp201633.00XLONxeaMVpFyych
26-01-202615:00:07GBp236633.50XLONxeaMVpFyyXY
26-01-202614:59:48GBp53633.50XLONxeaMVpFyy3H
26-01-202614:59:03GBp546633.50XLONxeaMVpFyz0U
26-01-202614:58:42GBp1,153633.50XLONxeaMVpFywcM
26-01-202614:58:42GBp26634.00XLONxeaMVpFywcO
26-01-202614:58:42GBp108634.00XLONxeaMVpFywcQ
26-01-202614:58:42GBp90634.00XLONxeaMVpFywcS
26-01-202614:58:42GBp254634.00XLONxeaMVpFywcU
26-01-202614:58:42GBp250634.00XLONxeaMVpFywXW
26-01-202614:58:42GBp197634.00XLONxeaMVpFywXY
26-01-202614:58:42GBp84634.00XLONxeaMVpFywXp
26-01-202614:58:42GBp70634.00XLONxeaMVpFywXt
26-01-202614:58:42GBp156634.00XLONxeaMVpFywX8
26-01-202614:58:42GBp124634.00XLONxeaMVpFywXA
26-01-202614:58:11GBp45633.50XLONxeaMVpFywJt
26-01-202614:56:05GBp228633.00XLONxeaMVpFyciy
26-01-202614:55:36GBp485633.00XLONxeaMVpFycAf
26-01-202614:55:36GBp1,095633.00XLONxeaMVpFycAt
26-01-202614:55:23GBp286632.00XLONxeaMVpFyddb
26-01-202614:45:19GBp1,039631.50XLONxeaMVpFyffa
26-01-202614:45:16GBp909632.00XLONxeaMVpFyfrt
26-01-202614:39:00GBp956631.50XLONxeaMVpFyU1P
26-01-202614:38:09GBp1,435630.00XLONxeaMVpFyVEG
26-01-202614:36:18GBp79629.50XLONxeaMVpFyQmJ
26-01-202614:36:18GBp380629.50XLONxeaMVpFyQmL
26-01-202614:34:45GBp490629.50XLONxeaMVpFyOOr
26-01-202614:34:44GBp489629.50XLONxeaMVpFyORc
26-01-202614:34:44GBp470629.50XLONxeaMVpFyOR$
26-01-202614:34:44GBp414629.50XLONxeaMVpFyOQl
26-01-202614:34:44GBp190629.50XLONxeaMVpFyOQn
26-01-202614:34:44GBp105629.50XLONxeaMVpFyOQp
26-01-202614:30:01GBp747629.00XLONxeaMVpFy185
26-01-202614:24:45GBp885628.50XLONxeaMVpFyBy3
26-01-202614:19:01GBp81629.00XLONxeaMVpFzrrA
26-01-202614:19:01GBp507629.00XLONxeaMVpFzrrC
26-01-202614:19:01GBp391629.00XLONxeaMVpFzrrE
26-01-202614:10:15GBp1,315628.00XLONxeaMVpFzz3n
26-01-202614:08:46GBp176628.00XLONxeaMVpFzxcm
26-01-202614:07:47GBp36628.00XLONxeaMVpFzxOV
26-01-202614:07:47GBp120628.00XLONxeaMVpFzxRX
26-01-202614:06:48GBp213628.00XLONxeaMVpFzvan
26-01-202613:59:37GBp592627.50XLONxeaMVpFzZ5y
26-01-202613:54:01GBp992627.00XLONxeaMVpFziPl
26-01-202613:51:29GBp482627.50XLONxeaMVpFzhrq
26-01-202613:51:29GBp410627.50XLONxeaMVpFzhrs
26-01-202613:51:29GBp719627.50XLONxeaMVpFzhru
26-01-202613:48:04GBp75627.00XLONxeaMVpFzMle
26-01-202613:48:03GBp266627.00XLONxeaMVpFzMkN
26-01-202613:38:19GBp972625.00XLONxeaMVpFzVqj
26-01-202613:38:19GBp33625.00XLONxeaMVpFzVql
26-01-202613:38:15GBp1,637625.50XLONxeaMVpFzVp$
26-01-202613:38:15GBp477626.00XLONxeaMVpFzVp8
26-01-202613:38:15GBp461626.00XLONxeaMVpFzVpE
26-01-202613:38:15GBp276626.00XLONxeaMVpFzVpG
26-01-202613:37:10GBp138626.00XLONxeaMVpFzSpw
26-01-202613:37:10GBp152626.00XLONxeaMVpFzSpy
26-01-202613:35:36GBp173627.00XLONxeaMVpFzT3A
26-01-202613:35:36GBp250627.00XLONxeaMVpFzT3C
26-01-202613:35:36GBp503627.00XLONxeaMVpFzT3E
26-01-202613:35:36GBp544627.00XLONxeaMVpFzT3J
26-01-202613:35:36GBp755626.50XLONxeaMVpFzT3O
26-01-202613:32:51GBp650627.00XLONxeaMVpFzRVE
26-01-202613:32:51GBp447627.00XLONxeaMVpFzRVG
26-01-202613:32:51GBp64627.00XLONxeaMVpFzRVI
26-01-202613:32:50GBp332627.00XLONxeaMVpFzRUm
26-01-202613:32:50GBp461627.00XLONxeaMVpFzRUo
26-01-202613:32:50GBp36627.00XLONxeaMVpFzRUq
26-01-202613:32:50GBp348626.50XLONxeaMVpFzRUy
26-01-202613:32:43GBp796627.00XLONxeaMVpFzRQE
26-01-202613:32:43GBp796627.00XLONxeaMVpFzRQQ
26-01-202613:23:35GBp500627.00XLONxeaMVpFz0yg
26-01-202613:12:23GBp509627.50XLONxeaMVpF@sl$
26-01-202613:12:23GBp106627.50XLONxeaMVpF@slz
26-01-202613:09:49GBp440627.50XLONxeaMVpF@qju
26-01-202613:09:49GBp189627.50XLONxeaMVpF@qjs
26-01-202613:09:49GBp461627.50XLONxeaMVpF@qjq
26-01-202613:09:49GBp35627.50XLONxeaMVpF@qj8
26-01-202613:09:49GBp600627.00XLONxeaMVpF@qjA
26-01-202613:09:49GBp498627.00XLONxeaMVpF@qjL
26-01-202613:09:49GBp2627.00XLONxeaMVpF@qjN
26-01-202613:09:49GBp24627.00XLONxeaMVpF@qjP
26-01-202613:09:49GBp82627.00XLONxeaMVpF@qjR
26-01-202613:09:49GBp30627.00XLONxeaMVpF@qjT
26-01-202613:09:49GBp130627.00XLONxeaMVpF@qjV
26-01-202613:08:45GBp766627.50XLONxeaMVpF@rbK
26-01-202612:50:04GBp304626.00XLONxeaMVpF@aDW
26-01-202612:43:11GBp69626.00XLONxeaMVpF@k7@
26-01-202612:43:11GBp253626.00XLONxeaMVpF@k70
26-01-202612:43:09GBp37626.00XLONxeaMVpF@k1b
26-01-202612:43:09GBp108626.00XLONxeaMVpF@k1d
26-01-202612:43:09GBp8626.00XLONxeaMVpF@k1f
26-01-202612:43:09GBp2626.00XLONxeaMVpF@k1h
26-01-202612:43:09GBp10626.00XLONxeaMVpF@k1j
26-01-202612:43:09GBp29626.00XLONxeaMVpF@k1l
26-01-202612:43:09GBp297626.00XLONxeaMVpF@k1n
26-01-202612:43:09GBp24626.00XLONxeaMVpF@k1Z
26-01-202612:13:01GBp136626.00XLONxeaMVpF@6i9
26-01-202612:13:01GBp77626.00XLONxeaMVpF@6iB
26-01-202612:12:27GBp575626.50XLONxeaMVpF@66g
26-01-202612:12:27GBp249626.50XLONxeaMVpF@66i
26-01-202612:12:27GBp189626.50XLONxeaMVpF@66k
26-01-202612:12:27GBp83626.50XLONxeaMVpF@665
26-01-202612:12:27GBp372626.50XLONxeaMVpF@667
26-01-202612:12:27GBp369626.00XLONxeaMVpF@66N
26-01-202612:11:56GBp262626.50XLONxeaMVpF@6PE
26-01-202611:11:15GBp278624.00XLONxeaMVpF$hSX
26-01-202611:11:12GBp635624.50XLONxeaMVpF$hUJ
26-01-202611:10:34GBp632625.50XLONxeaMVpF$evv
26-01-202611:10:34GBp249625.50XLONxeaMVpF$evx
26-01-202611:10:34GBp532625.50XLONxeaMVpF$evz
26-01-202611:10:24GBp424625.00XLONxeaMVpF$e7y
26-01-202610:46:12GBp209624.00XLONxeaMVpF$6Dm
26-01-202610:44:18GBp194625.00XLONxeaMVpF$4YR
26-01-202610:44:18GBp312625.00XLONxeaMVpF$4YT
26-01-202610:44:18GBp454625.00XLONxeaMVpF$4YV
26-01-202610:44:18GBp600625.00XLONxeaMVpF$4jX
26-01-202610:44:18GBp678624.50XLONxeaMVpF$4ja
26-01-202610:44:14GBp171625.50XLONxeaMVpF$4k7
26-01-202610:44:14GBp32625.50XLONxeaMVpF$4k9
26-01-202610:44:14GBp323625.50XLONxeaMVpF$4kB
26-01-202610:44:14GBp292625.00XLONxeaMVpF$4kJ
26-01-202610:44:14GBp420625.50XLONxeaMVpF$4kL
26-01-202610:30:13GBp453626.50XLONxeaMVpF$DEW
26-01-202610:30:13GBp538626.00XLONxeaMVpF$DEY
26-01-202610:30:13GBp227625.50XLONxeaMVpF$DEn
26-01-202610:30:13GBp493626.00XLONxeaMVpF$DEp
26-01-202610:30:11GBp419627.00XLONxeaMVpF$D8N
26-01-202610:30:11GBp312627.00XLONxeaMVpF$D8P
26-01-202610:30:11GBp248627.00XLONxeaMVpF$D8R
26-01-202610:30:11GBp508627.00XLONxeaMVpF$D8T
26-01-202610:30:11GBp375626.50XLONxeaMVpF$DBY
26-01-202610:25:50GBp100626.50XLONxeaMVpF$9dc
26-01-202610:25:50GBp302626.50XLONxeaMVpF$9de
26-01-202610:25:50GBp302626.00XLONxeaMVpF$9dp
26-01-202610:04:46GBp87624.00XLONxeaMVpFuxrS
26-01-202610:04:46GBp278624.00XLONxeaMVpFuxrU
26-01-202609:41:46GBp727624.00XLONxeaMVpFuhah
26-01-202609:41:31GBp130624.50XLONxeaMVpFuhk$
26-01-202609:41:31GBp327624.50XLONxeaMVpFuhk8
26-01-202609:41:31GBp333624.50XLONxeaMVpFuhkA
26-01-202609:41:31GBp130624.50XLONxeaMVpFuhkC
26-01-202609:36:26GBp48624.50XLONxeaMVpFuMTA
26-01-202609:36:26GBp483624.50XLONxeaMVpFuMTC
26-01-202609:36:26GBp157624.50XLONxeaMVpFuMTE
26-01-202609:25:03GBp154623.50XLONxeaMVpFuUID
26-01-202609:25:03GBp11623.50XLONxeaMVpFuUIF
26-01-202609:20:44GBp252623.00XLONxeaMVpFuTFW
26-01-202609:20:44GBp253623.50XLONxeaMVpFuTFe
26-01-202609:20:38GBp286624.00XLONxeaMVpFuT8@
26-01-202609:20:34GBp788625.00XLONxeaMVpFuTKd
26-01-202609:20:34GBp235625.00XLONxeaMVpFuTKf
26-01-202609:20:34GBp367625.00XLONxeaMVpFuTKh
26-01-202609:20:34GBp83625.00XLONxeaMVpFuTKj
26-01-202609:14:54GBp22624.00XLONxeaMVpFuPNj
26-01-202609:14:54GBp153624.00XLONxeaMVpFuPNl
26-01-202609:14:54GBp95624.00XLONxeaMVpFuPNn
26-01-202609:10:03GBp131623.50XLONxeaMVpFu5mM
26-01-202609:10:03GBp131623.50XLONxeaMVpFu5pX
26-01-202609:10:03GBp131623.50XLONxeaMVpFu5pn
26-01-202609:07:07GBp53623.50XLONxeaMVpFu3gu
26-01-202609:07:07GBp199623.50XLONxeaMVpFu3gw
26-01-202609:03:01GBp154623.50XLONxeaMVpFu1GZ
26-01-202609:03:01GBp1,102623.50XLONxeaMVpFu1Gg
26-01-202609:00:07GBp618622.50XLONxeaMVpFuFAa
26-01-202608:59:54GBp162623.50XLONxeaMVpFuFTz
26-01-202608:59:50GBp263623.50XLONxeaMVpFuFPe
26-01-202608:42:01GBp7622.50XLONxeaMVpFvo7$
26-01-202608:42:01GBp120622.50XLONxeaMVpFvo71
26-01-202608:42:01GBp13622.50XLONxeaMVpFvo7D
26-01-202608:42:01GBp2622.50XLONxeaMVpFvo7F
26-01-202608:42:01GBp14622.50XLONxeaMVpFvo7H
26-01-202608:42:01GBp82622.50XLONxeaMVpFvo7J
26-01-202608:42:01GBp102622.50XLONxeaMVpFvo7L
26-01-202608:42:00GBp487623.00XLONxeaMVpFvo6p
26-01-202608:40:19GBp253623.50XLONxeaMVpFvp4K
26-01-202608:40:19GBp365624.00XLONxeaMVpFvp4M
26-01-202608:38:37GBp365624.50XLONxeaMVpFvm4g
26-01-202608:37:02GBp119625.00XLONxeaMVpFvnDc
26-01-202608:37:02GBp160625.00XLONxeaMVpFvnDe
26-01-202608:33:38GBp154624.50XLONxeaMVpFvyf6
26-01-202608:33:37GBp952624.50XLONxeaMVpFvyfI
26-01-202608:33:37GBp111624.50XLONxeaMVpFvyfK
26-01-202608:18:42GBp157623.50XLONxeaMVpFvbTU
26-01-202608:17:58GBp212623.50XLONxeaMVpFvYpQ
26-01-202608:17:49GBp387624.00XLONxeaMVpFvY@n
26-01-202608:17:48GBp555624.50XLONxeaMVpFvY@1
26-01-202608:11:42GBp152624.50XLONxeaMVpFvkfV
26-01-202608:11:40GBp357625.00XLONxeaMVpFvkhW
26-01-202608:08:52GBp211625.50XLONxeaMVpFvidi
26-01-202608:07:49GBp207626.00XLONxeaMVpFvi8S
26-01-202608:07:49GBp188626.50XLONxeaMVpFviBi
26-01-202608:07:49GBp100626.50XLONxeaMVpFviBk
26-01-202608:07:49GBp413627.00XLONxeaMVpFviBm
26-01-202608:05:06GBp381627.50XLONxeaMVpFvgzf
26-01-202608:04:56GBp278630.00XLONxeaMVpFvg1@
26-01-202608:04:56GBp94629.50XLONxeaMVpFvg10
26-01-202608:04:56GBp223629.50XLONxeaMVpFvg12
26-01-202608:02:58GBp919630.00XLONxeaMVpFvejw
26-01-202608:02:58GBp189629.50XLONxeaMVpFvejy



