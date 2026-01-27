OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
27 January 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 26 January 2026 it had purchased a total of 86,528 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|86,528
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|634.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|622.50p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|628.02p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,976,212 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,976,212.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|26-01-2026
|16:25:14
|GBp
|433
|629.50
|XLON
|xeaMVpF2jME
|26-01-2026
|16:25:14
|GBp
|228
|629.50
|XLON
|xeaMVpF2jMG
|26-01-2026
|16:25:14
|GBp
|524
|629.50
|XLON
|xeaMVpF2jMI
|26-01-2026
|16:25:14
|GBp
|794
|629.50
|XLON
|xeaMVpF2jHY
|26-01-2026
|16:20:13
|GBp
|291
|629.50
|XLON
|xeaMVpF2K$F
|26-01-2026
|16:19:55
|GBp
|239
|630.00
|XLON
|xeaMVpF2KJd
|26-01-2026
|16:15:11
|GBp
|909
|629.50
|XLON
|xeaMVpF2UIB
|26-01-2026
|16:06:09
|GBp
|19
|630.50
|XLON
|xeaMVpF25Ta
|26-01-2026
|16:06:09
|GBp
|600
|630.50
|XLON
|xeaMVpF25Tc
|26-01-2026
|16:06:09
|GBp
|606
|630.50
|XLON
|xeaMVpF25TW
|26-01-2026
|16:06:09
|GBp
|190
|630.50
|XLON
|xeaMVpF25TY
|26-01-2026
|16:06:09
|GBp
|398
|630.00
|XLON
|xeaMVpF25Tl
|26-01-2026
|16:06:09
|GBp
|861
|630.50
|XLON
|xeaMVpF25Tn
|26-01-2026
|15:59:52
|GBp
|909
|630.50
|XLON
|xeaMVpF2Ai7
|26-01-2026
|15:54:04
|GBp
|398
|630.50
|XLON
|xeaMVpF3rDW
|26-01-2026
|15:54:04
|GBp
|909
|631.00
|XLON
|xeaMVpF3rDY
|26-01-2026
|15:52:32
|GBp
|1,667
|631.00
|XLON
|xeaMVpF3p9E
|26-01-2026
|15:52:32
|GBp
|208
|631.00
|XLON
|xeaMVpF3p9G
|26-01-2026
|15:52:32
|GBp
|92
|631.00
|XLON
|xeaMVpF3p9I
|26-01-2026
|15:52:32
|GBp
|390
|631.00
|XLON
|xeaMVpF3p9K
|26-01-2026
|15:47:32
|GBp
|746
|630.50
|XLON
|xeaMVpF3wZ$
|26-01-2026
|15:47:32
|GBp
|116
|630.50
|XLON
|xeaMVpF3wZ1
|26-01-2026
|15:47:32
|GBp
|47
|630.50
|XLON
|xeaMVpF3wZz
|26-01-2026
|15:39:21
|GBp
|909
|630.50
|XLON
|xeaMVpF3X3G
|26-01-2026
|15:39:20
|GBp
|222
|630.50
|XLON
|xeaMVpF3XCE
|26-01-2026
|15:39:20
|GBp
|687
|630.50
|XLON
|xeaMVpF3XCG
|26-01-2026
|15:34:52
|GBp
|729
|631.00
|XLON
|xeaMVpF3h5g
|26-01-2026
|15:34:52
|GBp
|180
|631.00
|XLON
|xeaMVpF3h5i
|26-01-2026
|15:29:45
|GBp
|909
|631.00
|XLON
|xeaMVpF3LQB
|26-01-2026
|15:26:29
|GBp
|331
|630.50
|XLON
|xeaMVpF3UyJ
|26-01-2026
|15:16:18
|GBp
|53
|630.50
|XLON
|xeaMVpF32Jj
|26-01-2026
|15:16:10
|GBp
|293
|631.00
|XLON
|xeaMVpF32P6
|26-01-2026
|15:16:02
|GBp
|552
|631.50
|XLON
|xeaMVpF33kV
|26-01-2026
|15:14:34
|GBp
|30
|632.00
|XLON
|xeaMVpF30Tt
|26-01-2026
|15:14:34
|GBp
|394
|632.00
|XLON
|xeaMVpF30Tv
|26-01-2026
|15:14:34
|GBp
|158
|632.00
|XLON
|xeaMVpF30Tx
|26-01-2026
|15:12:48
|GBp
|1,014
|632.50
|XLON
|xeaMVpF3EPI
|26-01-2026
|15:07:24
|GBp
|282
|632.50
|XLON
|xeaMVpF398s
|26-01-2026
|15:06:29
|GBp
|352
|633.00
|XLON
|xeaMVpFysGB
|26-01-2026
|15:06:21
|GBp
|505
|633.50
|XLON
|xeaMVpFysQ2
|26-01-2026
|15:04:45
|GBp
|362
|631.50
|XLON
|xeaMVpFyrqe
|26-01-2026
|15:01:45
|GBp
|258
|632.00
|XLON
|xeaMVpFyn4g
|26-01-2026
|15:01:44
|GBp
|39
|632.00
|XLON
|xeaMVpFyn6U
|26-01-2026
|15:01:44
|GBp
|198
|632.00
|XLON
|xeaMVpFyn1W
|26-01-2026
|15:00:17
|GBp
|337
|632.50
|XLON
|xeaMVpFy$LA
|26-01-2026
|15:00:07
|GBp
|201
|633.00
|XLON
|xeaMVpFyych
|26-01-2026
|15:00:07
|GBp
|236
|633.50
|XLON
|xeaMVpFyyXY
|26-01-2026
|14:59:48
|GBp
|53
|633.50
|XLON
|xeaMVpFyy3H
|26-01-2026
|14:59:03
|GBp
|546
|633.50
|XLON
|xeaMVpFyz0U
|26-01-2026
|14:58:42
|GBp
|1,153
|633.50
|XLON
|xeaMVpFywcM
|26-01-2026
|14:58:42
|GBp
|26
|634.00
|XLON
|xeaMVpFywcO
|26-01-2026
|14:58:42
|GBp
|108
|634.00
|XLON
|xeaMVpFywcQ
|26-01-2026
|14:58:42
|GBp
|90
|634.00
|XLON
|xeaMVpFywcS
|26-01-2026
|14:58:42
|GBp
|254
|634.00
|XLON
|xeaMVpFywcU
|26-01-2026
|14:58:42
|GBp
|250
|634.00
|XLON
|xeaMVpFywXW
|26-01-2026
|14:58:42
|GBp
|197
|634.00
|XLON
|xeaMVpFywXY
|26-01-2026
|14:58:42
|GBp
|84
|634.00
|XLON
|xeaMVpFywXp
|26-01-2026
|14:58:42
|GBp
|70
|634.00
|XLON
|xeaMVpFywXt
|26-01-2026
|14:58:42
|GBp
|156
|634.00
|XLON
|xeaMVpFywX8
|26-01-2026
|14:58:42
|GBp
|124
|634.00
|XLON
|xeaMVpFywXA
|26-01-2026
|14:58:11
|GBp
|45
|633.50
|XLON
|xeaMVpFywJt
|26-01-2026
|14:56:05
|GBp
|228
|633.00
|XLON
|xeaMVpFyciy
|26-01-2026
|14:55:36
|GBp
|485
|633.00
|XLON
|xeaMVpFycAf
|26-01-2026
|14:55:36
|GBp
|1,095
|633.00
|XLON
|xeaMVpFycAt
|26-01-2026
|14:55:23
|GBp
|286
|632.00
|XLON
|xeaMVpFyddb
|26-01-2026
|14:45:19
|GBp
|1,039
|631.50
|XLON
|xeaMVpFyffa
|26-01-2026
|14:45:16
|GBp
|909
|632.00
|XLON
|xeaMVpFyfrt
|26-01-2026
|14:39:00
|GBp
|956
|631.50
|XLON
|xeaMVpFyU1P
|26-01-2026
|14:38:09
|GBp
|1,435
|630.00
|XLON
|xeaMVpFyVEG
|26-01-2026
|14:36:18
|GBp
|79
|629.50
|XLON
|xeaMVpFyQmJ
|26-01-2026
|14:36:18
|GBp
|380
|629.50
|XLON
|xeaMVpFyQmL
|26-01-2026
|14:34:45
|GBp
|490
|629.50
|XLON
|xeaMVpFyOOr
|26-01-2026
|14:34:44
|GBp
|489
|629.50
|XLON
|xeaMVpFyORc
|26-01-2026
|14:34:44
|GBp
|470
|629.50
|XLON
|xeaMVpFyOR$
|26-01-2026
|14:34:44
|GBp
|414
|629.50
|XLON
|xeaMVpFyOQl
|26-01-2026
|14:34:44
|GBp
|190
|629.50
|XLON
|xeaMVpFyOQn
|26-01-2026
|14:34:44
|GBp
|105
|629.50
|XLON
|xeaMVpFyOQp
|26-01-2026
|14:30:01
|GBp
|747
|629.00
|XLON
|xeaMVpFy185
|26-01-2026
|14:24:45
|GBp
|885
|628.50
|XLON
|xeaMVpFyBy3
|26-01-2026
|14:19:01
|GBp
|81
|629.00
|XLON
|xeaMVpFzrrA
|26-01-2026
|14:19:01
|GBp
|507
|629.00
|XLON
|xeaMVpFzrrC
|26-01-2026
|14:19:01
|GBp
|391
|629.00
|XLON
|xeaMVpFzrrE
|26-01-2026
|14:10:15
|GBp
|1,315
|628.00
|XLON
|xeaMVpFzz3n
|26-01-2026
|14:08:46
|GBp
|176
|628.00
|XLON
|xeaMVpFzxcm
|26-01-2026
|14:07:47
|GBp
|36
|628.00
|XLON
|xeaMVpFzxOV
|26-01-2026
|14:07:47
|GBp
|120
|628.00
|XLON
|xeaMVpFzxRX
|26-01-2026
|14:06:48
|GBp
|213
|628.00
|XLON
|xeaMVpFzvan
|26-01-2026
|13:59:37
|GBp
|592
|627.50
|XLON
|xeaMVpFzZ5y
|26-01-2026
|13:54:01
|GBp
|992
|627.00
|XLON
|xeaMVpFziPl
|26-01-2026
|13:51:29
|GBp
|482
|627.50
|XLON
|xeaMVpFzhrq
|26-01-2026
|13:51:29
|GBp
|410
|627.50
|XLON
|xeaMVpFzhrs
|26-01-2026
|13:51:29
|GBp
|719
|627.50
|XLON
|xeaMVpFzhru
|26-01-2026
|13:48:04
|GBp
|75
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzMle
|26-01-2026
|13:48:03
|GBp
|266
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzMkN
|26-01-2026
|13:38:19
|GBp
|972
|625.00
|XLON
|xeaMVpFzVqj
|26-01-2026
|13:38:19
|GBp
|33
|625.00
|XLON
|xeaMVpFzVql
|26-01-2026
|13:38:15
|GBp
|1,637
|625.50
|XLON
|xeaMVpFzVp$
|26-01-2026
|13:38:15
|GBp
|477
|626.00
|XLON
|xeaMVpFzVp8
|26-01-2026
|13:38:15
|GBp
|461
|626.00
|XLON
|xeaMVpFzVpE
|26-01-2026
|13:38:15
|GBp
|276
|626.00
|XLON
|xeaMVpFzVpG
|26-01-2026
|13:37:10
|GBp
|138
|626.00
|XLON
|xeaMVpFzSpw
|26-01-2026
|13:37:10
|GBp
|152
|626.00
|XLON
|xeaMVpFzSpy
|26-01-2026
|13:35:36
|GBp
|173
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzT3A
|26-01-2026
|13:35:36
|GBp
|250
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzT3C
|26-01-2026
|13:35:36
|GBp
|503
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzT3E
|26-01-2026
|13:35:36
|GBp
|544
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzT3J
|26-01-2026
|13:35:36
|GBp
|755
|626.50
|XLON
|xeaMVpFzT3O
|26-01-2026
|13:32:51
|GBp
|650
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzRVE
|26-01-2026
|13:32:51
|GBp
|447
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzRVG
|26-01-2026
|13:32:51
|GBp
|64
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzRVI
|26-01-2026
|13:32:50
|GBp
|332
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzRUm
|26-01-2026
|13:32:50
|GBp
|461
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzRUo
|26-01-2026
|13:32:50
|GBp
|36
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzRUq
|26-01-2026
|13:32:50
|GBp
|348
|626.50
|XLON
|xeaMVpFzRUy
|26-01-2026
|13:32:43
|GBp
|796
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzRQE
|26-01-2026
|13:32:43
|GBp
|796
|627.00
|XLON
|xeaMVpFzRQQ
|26-01-2026
|13:23:35
|GBp
|500
|627.00
|XLON
|xeaMVpFz0yg
|26-01-2026
|13:12:23
|GBp
|509
|627.50
|XLON
|xeaMVpF@sl$
|26-01-2026
|13:12:23
|GBp
|106
|627.50
|XLON
|xeaMVpF@slz
|26-01-2026
|13:09:49
|GBp
|440
|627.50
|XLON
|xeaMVpF@qju
|26-01-2026
|13:09:49
|GBp
|189
|627.50
|XLON
|xeaMVpF@qjs
|26-01-2026
|13:09:49
|GBp
|461
|627.50
|XLON
|xeaMVpF@qjq
|26-01-2026
|13:09:49
|GBp
|35
|627.50
|XLON
|xeaMVpF@qj8
|26-01-2026
|13:09:49
|GBp
|600
|627.00
|XLON
|xeaMVpF@qjA
|26-01-2026
|13:09:49
|GBp
|498
|627.00
|XLON
|xeaMVpF@qjL
|26-01-2026
|13:09:49
|GBp
|2
|627.00
|XLON
|xeaMVpF@qjN
|26-01-2026
|13:09:49
|GBp
|24
|627.00
|XLON
|xeaMVpF@qjP
|26-01-2026
|13:09:49
|GBp
|82
|627.00
|XLON
|xeaMVpF@qjR
|26-01-2026
|13:09:49
|GBp
|30
|627.00
|XLON
|xeaMVpF@qjT
|26-01-2026
|13:09:49
|GBp
|130
|627.00
|XLON
|xeaMVpF@qjV
|26-01-2026
|13:08:45
|GBp
|766
|627.50
|XLON
|xeaMVpF@rbK
|26-01-2026
|12:50:04
|GBp
|304
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@aDW
|26-01-2026
|12:43:11
|GBp
|69
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@k7@
|26-01-2026
|12:43:11
|GBp
|253
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@k70
|26-01-2026
|12:43:09
|GBp
|37
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@k1b
|26-01-2026
|12:43:09
|GBp
|108
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@k1d
|26-01-2026
|12:43:09
|GBp
|8
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@k1f
|26-01-2026
|12:43:09
|GBp
|2
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@k1h
|26-01-2026
|12:43:09
|GBp
|10
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@k1j
|26-01-2026
|12:43:09
|GBp
|29
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@k1l
|26-01-2026
|12:43:09
|GBp
|297
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@k1n
|26-01-2026
|12:43:09
|GBp
|24
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@k1Z
|26-01-2026
|12:13:01
|GBp
|136
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@6i9
|26-01-2026
|12:13:01
|GBp
|77
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@6iB
|26-01-2026
|12:12:27
|GBp
|575
|626.50
|XLON
|xeaMVpF@66g
|26-01-2026
|12:12:27
|GBp
|249
|626.50
|XLON
|xeaMVpF@66i
|26-01-2026
|12:12:27
|GBp
|189
|626.50
|XLON
|xeaMVpF@66k
|26-01-2026
|12:12:27
|GBp
|83
|626.50
|XLON
|xeaMVpF@665
|26-01-2026
|12:12:27
|GBp
|372
|626.50
|XLON
|xeaMVpF@667
|26-01-2026
|12:12:27
|GBp
|369
|626.00
|XLON
|xeaMVpF@66N
|26-01-2026
|12:11:56
|GBp
|262
|626.50
|XLON
|xeaMVpF@6PE
|26-01-2026
|11:11:15
|GBp
|278
|624.00
|XLON
|xeaMVpF$hSX
|26-01-2026
|11:11:12
|GBp
|635
|624.50
|XLON
|xeaMVpF$hUJ
|26-01-2026
|11:10:34
|GBp
|632
|625.50
|XLON
|xeaMVpF$evv
|26-01-2026
|11:10:34
|GBp
|249
|625.50
|XLON
|xeaMVpF$evx
|26-01-2026
|11:10:34
|GBp
|532
|625.50
|XLON
|xeaMVpF$evz
|26-01-2026
|11:10:24
|GBp
|424
|625.00
|XLON
|xeaMVpF$e7y
|26-01-2026
|10:46:12
|GBp
|209
|624.00
|XLON
|xeaMVpF$6Dm
|26-01-2026
|10:44:18
|GBp
|194
|625.00
|XLON
|xeaMVpF$4YR
|26-01-2026
|10:44:18
|GBp
|312
|625.00
|XLON
|xeaMVpF$4YT
|26-01-2026
|10:44:18
|GBp
|454
|625.00
|XLON
|xeaMVpF$4YV
|26-01-2026
|10:44:18
|GBp
|600
|625.00
|XLON
|xeaMVpF$4jX
|26-01-2026
|10:44:18
|GBp
|678
|624.50
|XLON
|xeaMVpF$4ja
|26-01-2026
|10:44:14
|GBp
|171
|625.50
|XLON
|xeaMVpF$4k7
|26-01-2026
|10:44:14
|GBp
|32
|625.50
|XLON
|xeaMVpF$4k9
|26-01-2026
|10:44:14
|GBp
|323
|625.50
|XLON
|xeaMVpF$4kB
|26-01-2026
|10:44:14
|GBp
|292
|625.00
|XLON
|xeaMVpF$4kJ
|26-01-2026
|10:44:14
|GBp
|420
|625.50
|XLON
|xeaMVpF$4kL
|26-01-2026
|10:30:13
|GBp
|453
|626.50
|XLON
|xeaMVpF$DEW
|26-01-2026
|10:30:13
|GBp
|538
|626.00
|XLON
|xeaMVpF$DEY
|26-01-2026
|10:30:13
|GBp
|227
|625.50
|XLON
|xeaMVpF$DEn
|26-01-2026
|10:30:13
|GBp
|493
|626.00
|XLON
|xeaMVpF$DEp
|26-01-2026
|10:30:11
|GBp
|419
|627.00
|XLON
|xeaMVpF$D8N
|26-01-2026
|10:30:11
|GBp
|312
|627.00
|XLON
|xeaMVpF$D8P
|26-01-2026
|10:30:11
|GBp
|248
|627.00
|XLON
|xeaMVpF$D8R
|26-01-2026
|10:30:11
|GBp
|508
|627.00
|XLON
|xeaMVpF$D8T
|26-01-2026
|10:30:11
|GBp
|375
|626.50
|XLON
|xeaMVpF$DBY
|26-01-2026
|10:25:50
|GBp
|100
|626.50
|XLON
|xeaMVpF$9dc
|26-01-2026
|10:25:50
|GBp
|302
|626.50
|XLON
|xeaMVpF$9de
|26-01-2026
|10:25:50
|GBp
|302
|626.00
|XLON
|xeaMVpF$9dp
|26-01-2026
|10:04:46
|GBp
|87
|624.00
|XLON
|xeaMVpFuxrS
|26-01-2026
|10:04:46
|GBp
|278
|624.00
|XLON
|xeaMVpFuxrU
|26-01-2026
|09:41:46
|GBp
|727
|624.00
|XLON
|xeaMVpFuhah
|26-01-2026
|09:41:31
|GBp
|130
|624.50
|XLON
|xeaMVpFuhk$
|26-01-2026
|09:41:31
|GBp
|327
|624.50
|XLON
|xeaMVpFuhk8
|26-01-2026
|09:41:31
|GBp
|333
|624.50
|XLON
|xeaMVpFuhkA
|26-01-2026
|09:41:31
|GBp
|130
|624.50
|XLON
|xeaMVpFuhkC
|26-01-2026
|09:36:26
|GBp
|48
|624.50
|XLON
|xeaMVpFuMTA
|26-01-2026
|09:36:26
|GBp
|483
|624.50
|XLON
|xeaMVpFuMTC
|26-01-2026
|09:36:26
|GBp
|157
|624.50
|XLON
|xeaMVpFuMTE
|26-01-2026
|09:25:03
|GBp
|154
|623.50
|XLON
|xeaMVpFuUID
|26-01-2026
|09:25:03
|GBp
|11
|623.50
|XLON
|xeaMVpFuUIF
|26-01-2026
|09:20:44
|GBp
|252
|623.00
|XLON
|xeaMVpFuTFW
|26-01-2026
|09:20:44
|GBp
|253
|623.50
|XLON
|xeaMVpFuTFe
|26-01-2026
|09:20:38
|GBp
|286
|624.00
|XLON
|xeaMVpFuT8@
|26-01-2026
|09:20:34
|GBp
|788
|625.00
|XLON
|xeaMVpFuTKd
|26-01-2026
|09:20:34
|GBp
|235
|625.00
|XLON
|xeaMVpFuTKf
|26-01-2026
|09:20:34
|GBp
|367
|625.00
|XLON
|xeaMVpFuTKh
|26-01-2026
|09:20:34
|GBp
|83
|625.00
|XLON
|xeaMVpFuTKj
|26-01-2026
|09:14:54
|GBp
|22
|624.00
|XLON
|xeaMVpFuPNj
|26-01-2026
|09:14:54
|GBp
|153
|624.00
|XLON
|xeaMVpFuPNl
|26-01-2026
|09:14:54
|GBp
|95
|624.00
|XLON
|xeaMVpFuPNn
|26-01-2026
|09:10:03
|GBp
|131
|623.50
|XLON
|xeaMVpFu5mM
|26-01-2026
|09:10:03
|GBp
|131
|623.50
|XLON
|xeaMVpFu5pX
|26-01-2026
|09:10:03
|GBp
|131
|623.50
|XLON
|xeaMVpFu5pn
|26-01-2026
|09:07:07
|GBp
|53
|623.50
|XLON
|xeaMVpFu3gu
|26-01-2026
|09:07:07
|GBp
|199
|623.50
|XLON
|xeaMVpFu3gw
|26-01-2026
|09:03:01
|GBp
|154
|623.50
|XLON
|xeaMVpFu1GZ
|26-01-2026
|09:03:01
|GBp
|1,102
|623.50
|XLON
|xeaMVpFu1Gg
|26-01-2026
|09:00:07
|GBp
|618
|622.50
|XLON
|xeaMVpFuFAa
|26-01-2026
|08:59:54
|GBp
|162
|623.50
|XLON
|xeaMVpFuFTz
|26-01-2026
|08:59:50
|GBp
|263
|623.50
|XLON
|xeaMVpFuFPe
|26-01-2026
|08:42:01
|GBp
|7
|622.50
|XLON
|xeaMVpFvo7$
|26-01-2026
|08:42:01
|GBp
|120
|622.50
|XLON
|xeaMVpFvo71
|26-01-2026
|08:42:01
|GBp
|13
|622.50
|XLON
|xeaMVpFvo7D
|26-01-2026
|08:42:01
|GBp
|2
|622.50
|XLON
|xeaMVpFvo7F
|26-01-2026
|08:42:01
|GBp
|14
|622.50
|XLON
|xeaMVpFvo7H
|26-01-2026
|08:42:01
|GBp
|82
|622.50
|XLON
|xeaMVpFvo7J
|26-01-2026
|08:42:01
|GBp
|102
|622.50
|XLON
|xeaMVpFvo7L
|26-01-2026
|08:42:00
|GBp
|487
|623.00
|XLON
|xeaMVpFvo6p
|26-01-2026
|08:40:19
|GBp
|253
|623.50
|XLON
|xeaMVpFvp4K
|26-01-2026
|08:40:19
|GBp
|365
|624.00
|XLON
|xeaMVpFvp4M
|26-01-2026
|08:38:37
|GBp
|365
|624.50
|XLON
|xeaMVpFvm4g
|26-01-2026
|08:37:02
|GBp
|119
|625.00
|XLON
|xeaMVpFvnDc
|26-01-2026
|08:37:02
|GBp
|160
|625.00
|XLON
|xeaMVpFvnDe
|26-01-2026
|08:33:38
|GBp
|154
|624.50
|XLON
|xeaMVpFvyf6
|26-01-2026
|08:33:37
|GBp
|952
|624.50
|XLON
|xeaMVpFvyfI
|26-01-2026
|08:33:37
|GBp
|111
|624.50
|XLON
|xeaMVpFvyfK
|26-01-2026
|08:18:42
|GBp
|157
|623.50
|XLON
|xeaMVpFvbTU
|26-01-2026
|08:17:58
|GBp
|212
|623.50
|XLON
|xeaMVpFvYpQ
|26-01-2026
|08:17:49
|GBp
|387
|624.00
|XLON
|xeaMVpFvY@n
|26-01-2026
|08:17:48
|GBp
|555
|624.50
|XLON
|xeaMVpFvY@1
|26-01-2026
|08:11:42
|GBp
|152
|624.50
|XLON
|xeaMVpFvkfV
|26-01-2026
|08:11:40
|GBp
|357
|625.00
|XLON
|xeaMVpFvkhW
|26-01-2026
|08:08:52
|GBp
|211
|625.50
|XLON
|xeaMVpFvidi
|26-01-2026
|08:07:49
|GBp
|207
|626.00
|XLON
|xeaMVpFvi8S
|26-01-2026
|08:07:49
|GBp
|188
|626.50
|XLON
|xeaMVpFviBi
|26-01-2026
|08:07:49
|GBp
|100
|626.50
|XLON
|xeaMVpFviBk
|26-01-2026
|08:07:49
|GBp
|413
|627.00
|XLON
|xeaMVpFviBm
|26-01-2026
|08:05:06
|GBp
|381
|627.50
|XLON
|xeaMVpFvgzf
|26-01-2026
|08:04:56
|GBp
|278
|630.00
|XLON
|xeaMVpFvg1@
|26-01-2026
|08:04:56
|GBp
|94
|629.50
|XLON
|xeaMVpFvg10
|26-01-2026
|08:04:56
|GBp
|223
|629.50
|XLON
|xeaMVpFvg12
|26-01-2026
|08:02:58
|GBp
|919
|630.00
|XLON
|xeaMVpFvejw
|26-01-2026
|08:02:58
|GBp
|189
|629.50
|XLON
|xeaMVpFvejy