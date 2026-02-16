OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

ISIN: GB00BLDRH360
16 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 13 February 2026 it had purchased a total of 95,447 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased95,447--
Highest price paid (per ordinary share)595.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)586.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)591.00p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,569,291 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,569,291.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
13-02-202616:28:36GBp179589.50XLONxeaMH03hsSg
13-02-202616:28:36GBp179589.50XLONxeaMH03hsUG
13-02-202616:27:00GBp162590.00XLONxeaMH03ho0k
13-02-202616:27:00GBp34590.00XLONxeaMH03ho0m
13-02-202616:27:00GBp61590.00XLONxeaMH03ho0o
13-02-202616:26:20GBp197590.00XLONxeaMH03hpPF
13-02-202616:26:20GBp246590.00XLONxeaMH03hpPH
13-02-202616:26:20GBp236590.00XLONxeaMH03hpPJ
13-02-202616:26:20GBp32590.00XLONxeaMH03hpPL
13-02-202616:26:05GBp87589.50XLONxeaMH03hmwd
13-02-202616:26:05GBp462589.50XLONxeaMH03hmwf
13-02-202616:23:50GBp644589.00XLONxeaMH03hyx5
13-02-202616:23:04GBp1,476589.50XLONxeaMH03hzAD
13-02-202616:23:02GBp236590.00XLONxeaMH03hzMz
13-02-202616:22:42GBp230590.00XLONxeaMH03hwqp
13-02-202616:22:22GBp221590.00XLONxeaMH03hwMQ
13-02-202616:22:02GBp232590.00XLONxeaMH03hxpo
13-02-202616:21:42GBp228590.00XLONxeaMH03hxHE
13-02-202616:21:22GBp71590.00XLONxeaMH03huyw
13-02-202616:21:22GBp156590.00XLONxeaMH03huyy
13-02-202616:21:02GBp82590.00XLONxeaMH03hvW$
13-02-202616:21:02GBp142590.00XLONxeaMH03hvWx
13-02-202616:20:42GBp224590.00XLONxeaMH03hv0i
13-02-202616:20:22GBp27590.00XLONxeaMH03hcZ3
13-02-202616:20:22GBp215590.00XLONxeaMH03hcZ7
13-02-202616:20:02GBp195590.00XLONxeaMH03hc3M
13-02-202616:19:42GBp138590.00XLONxeaMH03hdWR
13-02-202616:19:42GBp48590.00XLONxeaMH03hdWV
13-02-202616:19:22GBp199590.00XLONxeaMH03hd4s
13-02-202616:19:02GBp94590.00XLONxeaMH03habq
13-02-202616:19:02GBp91590.00XLONxeaMH03habu
13-02-202616:18:42GBp174590.00XLONxeaMH03hau7
13-02-202616:18:22GBp132590.00XLONxeaMH03hbj9
13-02-202616:18:22GBp137590.00XLONxeaMH03hbjB
13-02-202616:17:55GBp167590.00XLONxeaMH03hbIQ
13-02-202616:17:55GBp411589.50XLONxeaMH03hbTZ
13-02-202616:17:55GBp427590.00XLONxeaMH03hbTc
13-02-202616:17:55GBp57590.00XLONxeaMH03hbTe
13-02-202616:17:54GBp212590.00XLONxeaMH03hbTk
13-02-202616:17:49GBp460590.00XLONxeaMH03hYeT
13-02-202616:11:21GBp798590.00XLONxeaMH03hez4
13-02-202616:10:26GBp375590.00XLONxeaMH03hf8R
13-02-202616:09:53GBp285590.50XLONxeaMH03hM9J
13-02-202616:07:40GBp406590.00XLONxeaMH03hL7$
13-02-202616:07:40GBp171590.00XLONxeaMH03hL7z
13-02-202616:07:40GBp1,446590.00XLONxeaMH03hL77
13-02-202616:07:22GBp205590.50XLONxeaMH03hLPE
13-02-202616:06:52GBp172590.50XLONxeaMH03hI5H
13-02-202616:06:52GBp44590.50XLONxeaMH03hI5J
13-02-202616:06:22GBp205590.50XLONxeaMH03hJYX
13-02-202616:05:52GBp76590.50XLONxeaMH03hJF5
13-02-202616:05:52GBp125590.50XLONxeaMH03hJF7
13-02-202616:02:42GBp1,317590.00XLONxeaMH03hVAz
13-02-202616:02:38GBp249590.50XLONxeaMH03hVHc
13-02-202616:02:38GBp214590.50XLONxeaMH03hVHm
13-02-202616:01:22GBp37590.50XLONxeaMH03hTAH
13-02-202616:01:22GBp186590.50XLONxeaMH03hTAJ
13-02-202616:00:52GBp216590.50XLONxeaMH03hQwD
13-02-202616:00:52GBp19590.50XLONxeaMH03hQwF
13-02-202616:00:22GBp220590.50XLONxeaMH03hRsE
13-02-202615:59:52GBp223590.50XLONxeaMH03hOhu
13-02-202615:59:22GBp173590.50XLONxeaMH03hOR3
13-02-202615:56:37GBp1,056590.50XLONxeaMH03h46x
13-02-202615:56:34GBp174591.50XLONxeaMH03h4Ck
13-02-202615:56:34GBp249591.50XLONxeaMH03h4Cm
13-02-202615:56:34GBp64591.50XLONxeaMH03h4Co
13-02-202615:55:22GBp203590.50XLONxeaMH03h2W5
13-02-202615:54:52GBp214590.50XLONxeaMH03h2Ij
13-02-202615:54:22GBp215590.50XLONxeaMH03h32F
13-02-202615:53:52GBp218590.50XLONxeaMH03h0pP
13-02-202615:53:22GBp204590.50XLONxeaMH03h1bB
13-02-202615:52:52GBp22590.50XLONxeaMH03h1Tl
13-02-202615:52:52GBp174590.50XLONxeaMH03h1Tn
13-02-202615:52:22GBp215590.50XLONxeaMH03hE3o
13-02-202615:52:03GBp247590.50XLONxeaMH03hFij
13-02-202615:51:12GBp210590.50XLONxeaMH03hCts
13-02-202615:50:52GBp181590.50XLONxeaMH03hCJi
13-02-202615:50:08GBp88590.50XLONxeaMH03hDRf
13-02-202615:50:08GBp245590.50XLONxeaMH03hDRh
13-02-202615:50:07GBp180590.50XLONxeaMH03hAaa
13-02-202615:50:07GBp83590.50XLONxeaMH03hAaj
13-02-202615:50:07GBp76590.50XLONxeaMH03hAal
13-02-202615:50:07GBp211590.50XLONxeaMH03hAaw
13-02-202615:44:49GBp1,015589.50XLONxeaMH03ar4b
13-02-202615:43:35GBp783590.00XLONxeaMH03apef
13-02-202615:43:33GBp34590.50XLONxeaMH03apgj
13-02-202615:43:33GBp338590.50XLONxeaMH03apgl
13-02-202615:43:33GBp159590.50XLONxeaMH03aprb
13-02-202615:43:33GBp347590.50XLONxeaMH03aprg
13-02-202615:43:33GBp33590.50XLONxeaMH03apri
13-02-202615:43:33GBp190590.50XLONxeaMH03apro
13-02-202615:43:33GBp744590.50XLONxeaMH03apqy
13-02-202615:37:43GBp33590.50XLONxeaMH03ax4e
13-02-202615:37:43GBp754591.00XLONxeaMH03ax4n
13-02-202615:36:03GBp194591.50XLONxeaMH03avIw
13-02-202615:36:03GBp607591.50XLONxeaMH03avI4
13-02-202615:36:03GBp177591.50XLONxeaMH03avI6
13-02-202615:36:03GBp504591.50XLONxeaMH03avIC
13-02-202615:36:03GBp245591.50XLONxeaMH03avIE
13-02-202615:36:03GBp332591.50XLONxeaMH03avIG
13-02-202615:36:03GBp528591.50XLONxeaMH03avIT
13-02-202615:29:07GBp474591.00XLONxeaMH03ajA3
13-02-202615:29:07GBp477591.00XLONxeaMH03ajAA
13-02-202615:29:07GBp485591.00XLONxeaMH03ajAG
13-02-202615:29:07GBp480591.00XLONxeaMH03ajL9
13-02-202615:29:07GBp666591.00XLONxeaMH03ajLE
13-02-202615:29:06GBp475591.00XLONxeaMH03ajK3
13-02-202615:29:06GBp244590.50XLONxeaMH03ajHS
13-02-202615:16:54GBp551589.50XLONxeaMH03a6kb
13-02-202615:16:17GBp369590.50XLONxeaMH03a7zF
13-02-202615:16:17GBp581590.50XLONxeaMH03a7zH
13-02-202615:16:17GBp209590.50XLONxeaMH03a7zJ
13-02-202615:16:17GBp300590.00XLONxeaMH03a7zM
13-02-202615:16:03GBp762590.50XLONxeaMH03a7OQ
13-02-202615:16:03GBp103590.50XLONxeaMH03a7OS
13-02-202615:16:03GBp216590.50XLONxeaMH03a7Rm
13-02-202615:16:02GBp350590.50XLONxeaMH03a7Rs
13-02-202615:15:04GBp704590.00XLONxeaMH03a5I4
13-02-202615:05:01GBp384588.50XLONxeaMH03boqg
13-02-202615:04:34GBp594589.00XLONxeaMH03boUQ
13-02-202615:03:51GBp147589.00XLONxeaMH03bmif
13-02-202615:03:51GBp1,038589.50XLONxeaMH03bmih
13-02-202615:03:02GBp179590.50XLONxeaMH03bnDh
13-02-202615:03:02GBp59590.50XLONxeaMH03bnD0
13-02-202615:03:02GBp589590.00XLONxeaMH03bnD2
13-02-202615:03:02GBp250590.00XLONxeaMH03bnDT
13-02-202615:00:01GBp213587.50XLONxeaMH03bxeT
13-02-202615:00:01GBp339587.50XLONxeaMH03bxh2
13-02-202615:00:01GBp349587.50XLONxeaMH03bxhI
13-02-202614:55:02GBp470586.00XLONxeaMH03bZoC
13-02-202614:51:01GBp197586.50XLONxeaMH03bjJY
13-02-202614:50:40GBp308586.50XLONxeaMH03bgwh
13-02-202614:49:30GBp361587.50XLONxeaMH03beFb
13-02-202614:49:06GBp535588.00XLONxeaMH03bf$C
13-02-202614:49:06GBp291588.00XLONxeaMH03bf@L
13-02-202614:49:04GBp442588.50XLONxeaMH03bf0G
13-02-202614:49:04GBp9588.00XLONxeaMH03bf3X
13-02-202614:49:04GBp431588.50XLONxeaMH03bf3Z
13-02-202614:45:40GBp104588.50XLONxeaMH03bHwq
13-02-202614:45:40GBp55588.50XLONxeaMH03bHws
13-02-202614:45:40GBp429588.00XLONxeaMH03bHwx
13-02-202614:41:02GBp269587.00XLONxeaMH03b7YR
13-02-202614:40:04GBp327587.50XLONxeaMH03b5zr
13-02-202614:38:15GBp315588.00XLONxeaMH03b0Kh
13-02-202614:37:54GBp287588.50XLONxeaMH03b14k
13-02-202614:36:46GBp419589.00XLONxeaMH03bFTt
13-02-202614:35:01GBp315589.50XLONxeaMH03bBV8
13-02-202614:35:01GBp577589.50XLONxeaMH03bBU2
13-02-202614:32:41GBp377589.50XLONxeaMH03crRY
13-02-202614:31:46GBp551589.00XLONxeaMH03cmxJ
13-02-202614:30:27GBp577589.50XLONxeaMH03cyfB
13-02-202614:26:24GBp368589.50XLONxeaMH03cd1p
13-02-202614:23:58GBp389590.00XLONxeaMH03cYT5
13-02-202614:23:58GBp33591.00XLONxeaMH03cYTH
13-02-202614:23:58GBp152591.00XLONxeaMH03cYTI
13-02-202614:23:58GBp650591.00XLONxeaMH03cYTK
13-02-202614:23:58GBp378590.50XLONxeaMH03cYTU
13-02-202614:18:51GBp262591.00XLONxeaMH03cjLG
13-02-202614:13:16GBp383591.00XLONxeaMH03cK9D
13-02-202614:11:00GBp195591.50XLONxeaMH03cJC0
13-02-202614:10:24GBp34591.50XLONxeaMH03cG5N
13-02-202614:10:24GBp368591.50XLONxeaMH03cG5P
13-02-202614:10:24GBp577592.00XLONxeaMH03cG7X
13-02-202614:10:24GBp378592.00XLONxeaMH03cG7l
13-02-202614:00:24GBp217592.00XLONxeaMH03c5CP
13-02-202613:58:43GBp301592.50XLONxeaMH03c0dj
13-02-202613:58:38GBp107593.50XLONxeaMH03c0fJ
13-02-202613:58:38GBp650593.50XLONxeaMH03c0fL
13-02-202613:58:38GBp378593.00XLONxeaMH03c0fQ
13-02-202613:57:10GBp276593.50XLONxeaMH03c1L7
13-02-202613:47:18GBp176592.00XLONxeaMH03dotR
13-02-202613:46:30GBp257592.00XLONxeaMH03dp$I
13-02-202613:46:30GBp481592.00XLONxeaMH03dpvt
13-02-202613:43:53GBp520592.50XLONxeaMH03d@or
13-02-202613:35:32GBp199592.50XLONxeaMH03daNx
13-02-202613:35:12GBp289593.00XLONxeaMH03dbz@
13-02-202613:35:12GBp570593.00XLONxeaMH03dbz5
13-02-202613:29:49GBp278592.50XLONxeaMH03djDQ
13-02-202613:28:31GBp608593.00XLONxeaMH03dgOl
13-02-202613:28:31GBp228593.50XLONxeaMH03dgOo
13-02-202613:27:07GBp170593.50XLONxeaMH03de1q
13-02-202613:27:07GBp36593.50XLONxeaMH03de1$
13-02-202613:27:07GBp63593.50XLONxeaMH03de11
13-02-202613:27:07GBp131593.50XLONxeaMH03de13
13-02-202613:27:07GBp228593.50XLONxeaMH03de15
13-02-202613:16:32GBp208590.50XLONxeaMH03dSM9
13-02-202613:15:26GBp105591.00XLONxeaMH03dTVw
13-02-202613:15:26GBp499591.00XLONxeaMH03dTVy
13-02-202613:12:46GBp7592.00XLONxeaMH03dOSm
13-02-202613:12:46GBp334592.00XLONxeaMH03dOSo
13-02-202613:12:46GBp38592.00XLONxeaMH03dOSq
13-02-202613:10:31GBp159592.00XLONxeaMH03d7bX
13-02-202613:07:31GBp280592.00XLONxeaMH03d2bK
13-02-202613:07:31GBp28592.00XLONxeaMH03d2bM
13-02-202613:07:31GBp84592.00XLONxeaMH03d2bO
13-02-202613:04:31GBp84592.00XLONxeaMH03d0Vd
13-02-202613:04:31GBp218592.00XLONxeaMH03d0Vf
13-02-202612:58:25GBp267590.50XLONxeaMH03dBD1
13-02-202612:58:25GBp521591.00XLONxeaMH03dBDD
13-02-202612:48:35GBp478589.50XLONxeaMH03WmsJ
13-02-202612:43:09GBp284590.00XLONxeaMH03WzX3
13-02-202612:42:19GBp542590.50XLONxeaMH03WzLA
13-02-202612:34:13GBp260590.50XLONxeaMH03Wag6
13-02-202612:32:25GBp320591.00XLONxeaMH03WbVC
13-02-202612:32:25GBp49591.00XLONxeaMH03WbVE
13-02-202612:32:25GBp100591.00XLONxeaMH03WbVG
13-02-202612:32:25GBp650591.00XLONxeaMH03WbVI
13-02-202612:32:25GBp378590.50XLONxeaMH03WbVT
13-02-202612:28:21GBp377591.00XLONxeaMH03WXCA
13-02-202612:28:20GBp1591.00XLONxeaMH03WXFv
13-02-202612:28:20GBp378591.00XLONxeaMH03WXEW
13-02-202612:14:07GBp8589.50XLONxeaMH03WNIK
13-02-202612:14:06GBp591590.00XLONxeaMH03WNIO
13-02-202612:12:01GBp183590.00XLONxeaMH03WLsH
13-02-202612:11:42GBp378590.00XLONxeaMH03WL1l
13-02-202612:10:10GBp378590.50XLONxeaMH03WIHk
13-02-202612:02:47GBp42590.50XLONxeaMH03WTXF
13-02-202612:02:47GBp280590.50XLONxeaMH03WTXH
13-02-202611:56:05GBp245590.00XLONxeaMH03W7S3
13-02-202611:48:47GBp327589.50XLONxeaMH03W1Aw
13-02-202611:48:47GBp470590.00XLONxeaMH03W1Ay
13-02-202611:46:29GBp534590.50XLONxeaMH03WFF3
13-02-202611:38:43GBp276591.00XLONxeaMH03Xsr8
13-02-202611:35:52GBp232591.00XLONxeaMH03Xq5F
13-02-202611:32:02GBp235590.50XLONxeaMH03XmuL
13-02-202611:31:10GBp288590.50XLONxeaMH03Xn7V
13-02-202611:31:10GBp582591.00XLONxeaMH03Xn6J
13-02-202611:25:57GBp620591.50XLONxeaMH03XwJI
13-02-202611:22:20GBp162592.00XLONxeaMH03Xc6U
13-02-202611:22:20GBp59592.00XLONxeaMH03Xc1W
13-02-202611:22:20GBp90592.00XLONxeaMH03Xc6S
13-02-202611:22:20GBp213591.50XLONxeaMH03Xc1f
13-02-202611:22:20GBp165591.50XLONxeaMH03Xc1h
13-02-202611:17:09GBp378592.00XLONxeaMH03XZfe
13-02-202611:08:03GBp426591.00XLONxeaMH03XhwM
13-02-202611:01:43GBp268591.50XLONxeaMH03XLYC
13-02-202611:01:33GBp591592.00XLONxeaMH03XLt1
13-02-202610:51:01GBp224592.00XLONxeaMH03XR$8
13-02-202610:50:08GBp274592.00XLONxeaMH03XOi7
13-02-202610:48:37GBp303592.00XLONxeaMH03XPvF
13-02-202610:47:58GBp608592.50XLONxeaMH03X6Xj
13-02-202610:47:37GBp67592.50XLONxeaMH03X6qN
13-02-202610:44:41GBp159593.50XLONxeaMH03X4KL
13-02-202610:44:41GBp378593.00XLONxeaMH03X4KQ
13-02-202610:36:20GBp609592.50XLONxeaMH03XCuI
13-02-202610:29:20GBp585592.50XLONxeaMH03YtNt
13-02-202610:27:46GBp7592.50XLONxeaMH03Yr7n
13-02-202610:27:34GBp205592.50XLONxeaMH03YrLA
13-02-202610:27:01GBp33592.50XLONxeaMH03Yosf
13-02-202610:26:11GBp521593.50XLONxeaMH03YplL
13-02-202610:26:11GBp295593.00XLONxeaMH03YpkW
13-02-202610:26:11GBp34593.00XLONxeaMH03YpkY
13-02-202610:26:11GBp49593.00XLONxeaMH03Ypka
13-02-202610:25:09GBp307593.50XLONxeaMH03Ymi$
13-02-202610:18:42GBp246593.50XLONxeaMH03YxFg
13-02-202610:06:07GBp425593.00XLONxeaMH03YgKD
13-02-202610:02:48GBp134594.00XLONxeaMH03YNNH
13-02-202610:02:48GBp34594.00XLONxeaMH03YNNJ
13-02-202610:02:48GBp196594.00XLONxeaMH03YNNL
13-02-202610:02:48GBp215594.00XLONxeaMH03YNNM
13-02-202610:02:48GBp378593.50XLONxeaMH03YNMX
13-02-202609:52:40GBp511593.50XLONxeaMH03Y7cl
13-02-202609:49:36GBp561594.00XLONxeaMH03Y3X9
13-02-202609:44:40GBp498594.00XLONxeaMH03YAZh
13-02-202609:44:40GBp178594.00XLONxeaMH03YAZj
13-02-202609:42:57GBp174594.50XLONxeaMH03Y8$P
13-02-202609:42:57GBp168594.50XLONxeaMH03Y8@r
13-02-202609:42:57GBp378594.50XLONxeaMH03Y8@w
13-02-202609:42:20GBp378595.00XLONxeaMH03Y9mO
13-02-202609:32:46GBp1594.50XLONxeaMH03ZzrH
13-02-202609:32:44GBp309595.00XLONxeaMH03Zzsh
13-02-202609:30:12GBp389594.50XLONxeaMH03Zuvu
13-02-202609:30:12GBp252594.50XLONxeaMH03Zuv@
13-02-202609:30:00GBp650594.50XLONxeaMH03ZuM9
13-02-202609:19:30GBp538594.00XLONxeaMH03Zk$k
13-02-202609:19:29GBp206594.00XLONxeaMH03Zk$t
13-02-202609:19:29GBp255594.00XLONxeaMH03Zk$v
13-02-202609:19:29GBp202594.00XLONxeaMH03Zk$x
13-02-202609:19:29GBp18594.00XLONxeaMH03Zk$z
13-02-202609:19:29GBp66594.00XLONxeaMH03Zk$$
13-02-202609:11:32GBp675592.00XLONxeaMH03ZNsE
13-02-202609:11:32GBp589592.00XLONxeaMH03ZNsR
13-02-202609:11:32GBp194592.00XLONxeaMH03ZNsT
13-02-202609:11:32GBp199592.00XLONxeaMH03ZNsV
13-02-202609:11:32GBp26592.00XLONxeaMH03ZNnp
13-02-202609:11:32GBp70592.00XLONxeaMH03ZNnr
13-02-202609:11:32GBp104592.00XLONxeaMH03ZNnt
13-02-202609:11:32GBp378591.50XLONxeaMH03ZNnz
13-02-202609:07:57GBp295592.00XLONxeaMH03ZI6T
13-02-202609:05:59GBp261592.00XLONxeaMH03ZGM3
13-02-202609:05:59GBp347592.50XLONxeaMH03ZGM5
13-02-202609:05:59GBp31592.50XLONxeaMH03ZGM7
13-02-202609:02:05GBp378593.00XLONxeaMH03ZTyH
13-02-202609:00:54GBp378593.50XLONxeaMH03ZQ8i
13-02-202608:58:02GBp157594.50XLONxeaMH03Z6c1
13-02-202608:58:02GBp142594.50XLONxeaMH03Z6c3
13-02-202608:58:02GBp210594.50XLONxeaMH03Z6c5
13-02-202608:58:02GBp140594.50XLONxeaMH03Z6c7
13-02-202608:58:02GBp378594.00XLONxeaMH03Z6cA
13-02-202608:50:15GBp37593.50XLONxeaMH03Z0Q7
13-02-202608:30:53GBp134591.50XLONxeaMH02Syr1
13-02-202608:30:53GBp152591.50XLONxeaMH02Syr3
13-02-202608:29:43GBp239591.00XLONxeaMH02Sz3W
13-02-202608:29:43GBp600591.00XLONxeaMH02Sz3c
13-02-202608:23:26GBp309590.50XLONxeaMH02SbfB
13-02-202608:21:11GBp210591.00XLONxeaMH02SZQz
13-02-202608:18:53GBp460592.00XLONxeaMH02Sld5
13-02-202608:18:53GBp421591.50XLONxeaMH02SldB
13-02-202608:18:17GBp594592.00XLONxeaMH02SlNw
13-02-202608:14:40GBp175593.50XLONxeaMH02SexB
13-02-202608:14:40GBp685593.50XLONxeaMH02SexD
13-02-202608:14:40GBp214593.50XLONxeaMH02SexK
13-02-202608:14:40GBp625593.50XLONxeaMH02SexM
13-02-202608:05:55GBp338590.50XLONxeaMH02SVT2
13-02-202608:05:55GBp121590.50XLONxeaMH02SVT4
13-02-202608:05:16GBp92590.50XLONxeaMH02SSLM
13-02-202608:05:16GBp95590.50XLONxeaMH02SSLO
13-02-202608:05:16GBp80590.00XLONxeaMH02SSLV
13-02-202608:05:12GBp559590.50XLONxeaMH02SSJK
13-02-202608:02:01GBp104588.50XLONxeaMH02SPRN
13-02-202608:01:33GBp291589.00XLONxeaMH02S6B7



