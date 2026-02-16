OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
16 February 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 13 February 2026 it had purchased a total of 95,447 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|95,447
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|595.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|586.00p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|591.00p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,569,291 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,569,291.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|13-02-2026
|16:28:36
|GBp
|179
|589.50
|XLON
|xeaMH03hsSg
|13-02-2026
|16:28:36
|GBp
|179
|589.50
|XLON
|xeaMH03hsUG
|13-02-2026
|16:27:00
|GBp
|162
|590.00
|XLON
|xeaMH03ho0k
|13-02-2026
|16:27:00
|GBp
|34
|590.00
|XLON
|xeaMH03ho0m
|13-02-2026
|16:27:00
|GBp
|61
|590.00
|XLON
|xeaMH03ho0o
|13-02-2026
|16:26:20
|GBp
|197
|590.00
|XLON
|xeaMH03hpPF
|13-02-2026
|16:26:20
|GBp
|246
|590.00
|XLON
|xeaMH03hpPH
|13-02-2026
|16:26:20
|GBp
|236
|590.00
|XLON
|xeaMH03hpPJ
|13-02-2026
|16:26:20
|GBp
|32
|590.00
|XLON
|xeaMH03hpPL
|13-02-2026
|16:26:05
|GBp
|87
|589.50
|XLON
|xeaMH03hmwd
|13-02-2026
|16:26:05
|GBp
|462
|589.50
|XLON
|xeaMH03hmwf
|13-02-2026
|16:23:50
|GBp
|644
|589.00
|XLON
|xeaMH03hyx5
|13-02-2026
|16:23:04
|GBp
|1,476
|589.50
|XLON
|xeaMH03hzAD
|13-02-2026
|16:23:02
|GBp
|236
|590.00
|XLON
|xeaMH03hzMz
|13-02-2026
|16:22:42
|GBp
|230
|590.00
|XLON
|xeaMH03hwqp
|13-02-2026
|16:22:22
|GBp
|221
|590.00
|XLON
|xeaMH03hwMQ
|13-02-2026
|16:22:02
|GBp
|232
|590.00
|XLON
|xeaMH03hxpo
|13-02-2026
|16:21:42
|GBp
|228
|590.00
|XLON
|xeaMH03hxHE
|13-02-2026
|16:21:22
|GBp
|71
|590.00
|XLON
|xeaMH03huyw
|13-02-2026
|16:21:22
|GBp
|156
|590.00
|XLON
|xeaMH03huyy
|13-02-2026
|16:21:02
|GBp
|82
|590.00
|XLON
|xeaMH03hvW$
|13-02-2026
|16:21:02
|GBp
|142
|590.00
|XLON
|xeaMH03hvWx
|13-02-2026
|16:20:42
|GBp
|224
|590.00
|XLON
|xeaMH03hv0i
|13-02-2026
|16:20:22
|GBp
|27
|590.00
|XLON
|xeaMH03hcZ3
|13-02-2026
|16:20:22
|GBp
|215
|590.00
|XLON
|xeaMH03hcZ7
|13-02-2026
|16:20:02
|GBp
|195
|590.00
|XLON
|xeaMH03hc3M
|13-02-2026
|16:19:42
|GBp
|138
|590.00
|XLON
|xeaMH03hdWR
|13-02-2026
|16:19:42
|GBp
|48
|590.00
|XLON
|xeaMH03hdWV
|13-02-2026
|16:19:22
|GBp
|199
|590.00
|XLON
|xeaMH03hd4s
|13-02-2026
|16:19:02
|GBp
|94
|590.00
|XLON
|xeaMH03habq
|13-02-2026
|16:19:02
|GBp
|91
|590.00
|XLON
|xeaMH03habu
|13-02-2026
|16:18:42
|GBp
|174
|590.00
|XLON
|xeaMH03hau7
|13-02-2026
|16:18:22
|GBp
|132
|590.00
|XLON
|xeaMH03hbj9
|13-02-2026
|16:18:22
|GBp
|137
|590.00
|XLON
|xeaMH03hbjB
|13-02-2026
|16:17:55
|GBp
|167
|590.00
|XLON
|xeaMH03hbIQ
|13-02-2026
|16:17:55
|GBp
|411
|589.50
|XLON
|xeaMH03hbTZ
|13-02-2026
|16:17:55
|GBp
|427
|590.00
|XLON
|xeaMH03hbTc
|13-02-2026
|16:17:55
|GBp
|57
|590.00
|XLON
|xeaMH03hbTe
|13-02-2026
|16:17:54
|GBp
|212
|590.00
|XLON
|xeaMH03hbTk
|13-02-2026
|16:17:49
|GBp
|460
|590.00
|XLON
|xeaMH03hYeT
|13-02-2026
|16:11:21
|GBp
|798
|590.00
|XLON
|xeaMH03hez4
|13-02-2026
|16:10:26
|GBp
|375
|590.00
|XLON
|xeaMH03hf8R
|13-02-2026
|16:09:53
|GBp
|285
|590.50
|XLON
|xeaMH03hM9J
|13-02-2026
|16:07:40
|GBp
|406
|590.00
|XLON
|xeaMH03hL7$
|13-02-2026
|16:07:40
|GBp
|171
|590.00
|XLON
|xeaMH03hL7z
|13-02-2026
|16:07:40
|GBp
|1,446
|590.00
|XLON
|xeaMH03hL77
|13-02-2026
|16:07:22
|GBp
|205
|590.50
|XLON
|xeaMH03hLPE
|13-02-2026
|16:06:52
|GBp
|172
|590.50
|XLON
|xeaMH03hI5H
|13-02-2026
|16:06:52
|GBp
|44
|590.50
|XLON
|xeaMH03hI5J
|13-02-2026
|16:06:22
|GBp
|205
|590.50
|XLON
|xeaMH03hJYX
|13-02-2026
|16:05:52
|GBp
|76
|590.50
|XLON
|xeaMH03hJF5
|13-02-2026
|16:05:52
|GBp
|125
|590.50
|XLON
|xeaMH03hJF7
|13-02-2026
|16:02:42
|GBp
|1,317
|590.00
|XLON
|xeaMH03hVAz
|13-02-2026
|16:02:38
|GBp
|249
|590.50
|XLON
|xeaMH03hVHc
|13-02-2026
|16:02:38
|GBp
|214
|590.50
|XLON
|xeaMH03hVHm
|13-02-2026
|16:01:22
|GBp
|37
|590.50
|XLON
|xeaMH03hTAH
|13-02-2026
|16:01:22
|GBp
|186
|590.50
|XLON
|xeaMH03hTAJ
|13-02-2026
|16:00:52
|GBp
|216
|590.50
|XLON
|xeaMH03hQwD
|13-02-2026
|16:00:52
|GBp
|19
|590.50
|XLON
|xeaMH03hQwF
|13-02-2026
|16:00:22
|GBp
|220
|590.50
|XLON
|xeaMH03hRsE
|13-02-2026
|15:59:52
|GBp
|223
|590.50
|XLON
|xeaMH03hOhu
|13-02-2026
|15:59:22
|GBp
|173
|590.50
|XLON
|xeaMH03hOR3
|13-02-2026
|15:56:37
|GBp
|1,056
|590.50
|XLON
|xeaMH03h46x
|13-02-2026
|15:56:34
|GBp
|174
|591.50
|XLON
|xeaMH03h4Ck
|13-02-2026
|15:56:34
|GBp
|249
|591.50
|XLON
|xeaMH03h4Cm
|13-02-2026
|15:56:34
|GBp
|64
|591.50
|XLON
|xeaMH03h4Co
|13-02-2026
|15:55:22
|GBp
|203
|590.50
|XLON
|xeaMH03h2W5
|13-02-2026
|15:54:52
|GBp
|214
|590.50
|XLON
|xeaMH03h2Ij
|13-02-2026
|15:54:22
|GBp
|215
|590.50
|XLON
|xeaMH03h32F
|13-02-2026
|15:53:52
|GBp
|218
|590.50
|XLON
|xeaMH03h0pP
|13-02-2026
|15:53:22
|GBp
|204
|590.50
|XLON
|xeaMH03h1bB
|13-02-2026
|15:52:52
|GBp
|22
|590.50
|XLON
|xeaMH03h1Tl
|13-02-2026
|15:52:52
|GBp
|174
|590.50
|XLON
|xeaMH03h1Tn
|13-02-2026
|15:52:22
|GBp
|215
|590.50
|XLON
|xeaMH03hE3o
|13-02-2026
|15:52:03
|GBp
|247
|590.50
|XLON
|xeaMH03hFij
|13-02-2026
|15:51:12
|GBp
|210
|590.50
|XLON
|xeaMH03hCts
|13-02-2026
|15:50:52
|GBp
|181
|590.50
|XLON
|xeaMH03hCJi
|13-02-2026
|15:50:08
|GBp
|88
|590.50
|XLON
|xeaMH03hDRf
|13-02-2026
|15:50:08
|GBp
|245
|590.50
|XLON
|xeaMH03hDRh
|13-02-2026
|15:50:07
|GBp
|180
|590.50
|XLON
|xeaMH03hAaa
|13-02-2026
|15:50:07
|GBp
|83
|590.50
|XLON
|xeaMH03hAaj
|13-02-2026
|15:50:07
|GBp
|76
|590.50
|XLON
|xeaMH03hAal
|13-02-2026
|15:50:07
|GBp
|211
|590.50
|XLON
|xeaMH03hAaw
|13-02-2026
|15:44:49
|GBp
|1,015
|589.50
|XLON
|xeaMH03ar4b
|13-02-2026
|15:43:35
|GBp
|783
|590.00
|XLON
|xeaMH03apef
|13-02-2026
|15:43:33
|GBp
|34
|590.50
|XLON
|xeaMH03apgj
|13-02-2026
|15:43:33
|GBp
|338
|590.50
|XLON
|xeaMH03apgl
|13-02-2026
|15:43:33
|GBp
|159
|590.50
|XLON
|xeaMH03aprb
|13-02-2026
|15:43:33
|GBp
|347
|590.50
|XLON
|xeaMH03aprg
|13-02-2026
|15:43:33
|GBp
|33
|590.50
|XLON
|xeaMH03apri
|13-02-2026
|15:43:33
|GBp
|190
|590.50
|XLON
|xeaMH03apro
|13-02-2026
|15:43:33
|GBp
|744
|590.50
|XLON
|xeaMH03apqy
|13-02-2026
|15:37:43
|GBp
|33
|590.50
|XLON
|xeaMH03ax4e
|13-02-2026
|15:37:43
|GBp
|754
|591.00
|XLON
|xeaMH03ax4n
|13-02-2026
|15:36:03
|GBp
|194
|591.50
|XLON
|xeaMH03avIw
|13-02-2026
|15:36:03
|GBp
|607
|591.50
|XLON
|xeaMH03avI4
|13-02-2026
|15:36:03
|GBp
|177
|591.50
|XLON
|xeaMH03avI6
|13-02-2026
|15:36:03
|GBp
|504
|591.50
|XLON
|xeaMH03avIC
|13-02-2026
|15:36:03
|GBp
|245
|591.50
|XLON
|xeaMH03avIE
|13-02-2026
|15:36:03
|GBp
|332
|591.50
|XLON
|xeaMH03avIG
|13-02-2026
|15:36:03
|GBp
|528
|591.50
|XLON
|xeaMH03avIT
|13-02-2026
|15:29:07
|GBp
|474
|591.00
|XLON
|xeaMH03ajA3
|13-02-2026
|15:29:07
|GBp
|477
|591.00
|XLON
|xeaMH03ajAA
|13-02-2026
|15:29:07
|GBp
|485
|591.00
|XLON
|xeaMH03ajAG
|13-02-2026
|15:29:07
|GBp
|480
|591.00
|XLON
|xeaMH03ajL9
|13-02-2026
|15:29:07
|GBp
|666
|591.00
|XLON
|xeaMH03ajLE
|13-02-2026
|15:29:06
|GBp
|475
|591.00
|XLON
|xeaMH03ajK3
|13-02-2026
|15:29:06
|GBp
|244
|590.50
|XLON
|xeaMH03ajHS
|13-02-2026
|15:16:54
|GBp
|551
|589.50
|XLON
|xeaMH03a6kb
|13-02-2026
|15:16:17
|GBp
|369
|590.50
|XLON
|xeaMH03a7zF
|13-02-2026
|15:16:17
|GBp
|581
|590.50
|XLON
|xeaMH03a7zH
|13-02-2026
|15:16:17
|GBp
|209
|590.50
|XLON
|xeaMH03a7zJ
|13-02-2026
|15:16:17
|GBp
|300
|590.00
|XLON
|xeaMH03a7zM
|13-02-2026
|15:16:03
|GBp
|762
|590.50
|XLON
|xeaMH03a7OQ
|13-02-2026
|15:16:03
|GBp
|103
|590.50
|XLON
|xeaMH03a7OS
|13-02-2026
|15:16:03
|GBp
|216
|590.50
|XLON
|xeaMH03a7Rm
|13-02-2026
|15:16:02
|GBp
|350
|590.50
|XLON
|xeaMH03a7Rs
|13-02-2026
|15:15:04
|GBp
|704
|590.00
|XLON
|xeaMH03a5I4
|13-02-2026
|15:05:01
|GBp
|384
|588.50
|XLON
|xeaMH03boqg
|13-02-2026
|15:04:34
|GBp
|594
|589.00
|XLON
|xeaMH03boUQ
|13-02-2026
|15:03:51
|GBp
|147
|589.00
|XLON
|xeaMH03bmif
|13-02-2026
|15:03:51
|GBp
|1,038
|589.50
|XLON
|xeaMH03bmih
|13-02-2026
|15:03:02
|GBp
|179
|590.50
|XLON
|xeaMH03bnDh
|13-02-2026
|15:03:02
|GBp
|59
|590.50
|XLON
|xeaMH03bnD0
|13-02-2026
|15:03:02
|GBp
|589
|590.00
|XLON
|xeaMH03bnD2
|13-02-2026
|15:03:02
|GBp
|250
|590.00
|XLON
|xeaMH03bnDT
|13-02-2026
|15:00:01
|GBp
|213
|587.50
|XLON
|xeaMH03bxeT
|13-02-2026
|15:00:01
|GBp
|339
|587.50
|XLON
|xeaMH03bxh2
|13-02-2026
|15:00:01
|GBp
|349
|587.50
|XLON
|xeaMH03bxhI
|13-02-2026
|14:55:02
|GBp
|470
|586.00
|XLON
|xeaMH03bZoC
|13-02-2026
|14:51:01
|GBp
|197
|586.50
|XLON
|xeaMH03bjJY
|13-02-2026
|14:50:40
|GBp
|308
|586.50
|XLON
|xeaMH03bgwh
|13-02-2026
|14:49:30
|GBp
|361
|587.50
|XLON
|xeaMH03beFb
|13-02-2026
|14:49:06
|GBp
|535
|588.00
|XLON
|xeaMH03bf$C
|13-02-2026
|14:49:06
|GBp
|291
|588.00
|XLON
|xeaMH03bf@L
|13-02-2026
|14:49:04
|GBp
|442
|588.50
|XLON
|xeaMH03bf0G
|13-02-2026
|14:49:04
|GBp
|9
|588.00
|XLON
|xeaMH03bf3X
|13-02-2026
|14:49:04
|GBp
|431
|588.50
|XLON
|xeaMH03bf3Z
|13-02-2026
|14:45:40
|GBp
|104
|588.50
|XLON
|xeaMH03bHwq
|13-02-2026
|14:45:40
|GBp
|55
|588.50
|XLON
|xeaMH03bHws
|13-02-2026
|14:45:40
|GBp
|429
|588.00
|XLON
|xeaMH03bHwx
|13-02-2026
|14:41:02
|GBp
|269
|587.00
|XLON
|xeaMH03b7YR
|13-02-2026
|14:40:04
|GBp
|327
|587.50
|XLON
|xeaMH03b5zr
|13-02-2026
|14:38:15
|GBp
|315
|588.00
|XLON
|xeaMH03b0Kh
|13-02-2026
|14:37:54
|GBp
|287
|588.50
|XLON
|xeaMH03b14k
|13-02-2026
|14:36:46
|GBp
|419
|589.00
|XLON
|xeaMH03bFTt
|13-02-2026
|14:35:01
|GBp
|315
|589.50
|XLON
|xeaMH03bBV8
|13-02-2026
|14:35:01
|GBp
|577
|589.50
|XLON
|xeaMH03bBU2
|13-02-2026
|14:32:41
|GBp
|377
|589.50
|XLON
|xeaMH03crRY
|13-02-2026
|14:31:46
|GBp
|551
|589.00
|XLON
|xeaMH03cmxJ
|13-02-2026
|14:30:27
|GBp
|577
|589.50
|XLON
|xeaMH03cyfB
|13-02-2026
|14:26:24
|GBp
|368
|589.50
|XLON
|xeaMH03cd1p
|13-02-2026
|14:23:58
|GBp
|389
|590.00
|XLON
|xeaMH03cYT5
|13-02-2026
|14:23:58
|GBp
|33
|591.00
|XLON
|xeaMH03cYTH
|13-02-2026
|14:23:58
|GBp
|152
|591.00
|XLON
|xeaMH03cYTI
|13-02-2026
|14:23:58
|GBp
|650
|591.00
|XLON
|xeaMH03cYTK
|13-02-2026
|14:23:58
|GBp
|378
|590.50
|XLON
|xeaMH03cYTU
|13-02-2026
|14:18:51
|GBp
|262
|591.00
|XLON
|xeaMH03cjLG
|13-02-2026
|14:13:16
|GBp
|383
|591.00
|XLON
|xeaMH03cK9D
|13-02-2026
|14:11:00
|GBp
|195
|591.50
|XLON
|xeaMH03cJC0
|13-02-2026
|14:10:24
|GBp
|34
|591.50
|XLON
|xeaMH03cG5N
|13-02-2026
|14:10:24
|GBp
|368
|591.50
|XLON
|xeaMH03cG5P
|13-02-2026
|14:10:24
|GBp
|577
|592.00
|XLON
|xeaMH03cG7X
|13-02-2026
|14:10:24
|GBp
|378
|592.00
|XLON
|xeaMH03cG7l
|13-02-2026
|14:00:24
|GBp
|217
|592.00
|XLON
|xeaMH03c5CP
|13-02-2026
|13:58:43
|GBp
|301
|592.50
|XLON
|xeaMH03c0dj
|13-02-2026
|13:58:38
|GBp
|107
|593.50
|XLON
|xeaMH03c0fJ
|13-02-2026
|13:58:38
|GBp
|650
|593.50
|XLON
|xeaMH03c0fL
|13-02-2026
|13:58:38
|GBp
|378
|593.00
|XLON
|xeaMH03c0fQ
|13-02-2026
|13:57:10
|GBp
|276
|593.50
|XLON
|xeaMH03c1L7
|13-02-2026
|13:47:18
|GBp
|176
|592.00
|XLON
|xeaMH03dotR
|13-02-2026
|13:46:30
|GBp
|257
|592.00
|XLON
|xeaMH03dp$I
|13-02-2026
|13:46:30
|GBp
|481
|592.00
|XLON
|xeaMH03dpvt
|13-02-2026
|13:43:53
|GBp
|520
|592.50
|XLON
|xeaMH03d@or
|13-02-2026
|13:35:32
|GBp
|199
|592.50
|XLON
|xeaMH03daNx
|13-02-2026
|13:35:12
|GBp
|289
|593.00
|XLON
|xeaMH03dbz@
|13-02-2026
|13:35:12
|GBp
|570
|593.00
|XLON
|xeaMH03dbz5
|13-02-2026
|13:29:49
|GBp
|278
|592.50
|XLON
|xeaMH03djDQ
|13-02-2026
|13:28:31
|GBp
|608
|593.00
|XLON
|xeaMH03dgOl
|13-02-2026
|13:28:31
|GBp
|228
|593.50
|XLON
|xeaMH03dgOo
|13-02-2026
|13:27:07
|GBp
|170
|593.50
|XLON
|xeaMH03de1q
|13-02-2026
|13:27:07
|GBp
|36
|593.50
|XLON
|xeaMH03de1$
|13-02-2026
|13:27:07
|GBp
|63
|593.50
|XLON
|xeaMH03de11
|13-02-2026
|13:27:07
|GBp
|131
|593.50
|XLON
|xeaMH03de13
|13-02-2026
|13:27:07
|GBp
|228
|593.50
|XLON
|xeaMH03de15
|13-02-2026
|13:16:32
|GBp
|208
|590.50
|XLON
|xeaMH03dSM9
|13-02-2026
|13:15:26
|GBp
|105
|591.00
|XLON
|xeaMH03dTVw
|13-02-2026
|13:15:26
|GBp
|499
|591.00
|XLON
|xeaMH03dTVy
|13-02-2026
|13:12:46
|GBp
|7
|592.00
|XLON
|xeaMH03dOSm
|13-02-2026
|13:12:46
|GBp
|334
|592.00
|XLON
|xeaMH03dOSo
|13-02-2026
|13:12:46
|GBp
|38
|592.00
|XLON
|xeaMH03dOSq
|13-02-2026
|13:10:31
|GBp
|159
|592.00
|XLON
|xeaMH03d7bX
|13-02-2026
|13:07:31
|GBp
|280
|592.00
|XLON
|xeaMH03d2bK
|13-02-2026
|13:07:31
|GBp
|28
|592.00
|XLON
|xeaMH03d2bM
|13-02-2026
|13:07:31
|GBp
|84
|592.00
|XLON
|xeaMH03d2bO
|13-02-2026
|13:04:31
|GBp
|84
|592.00
|XLON
|xeaMH03d0Vd
|13-02-2026
|13:04:31
|GBp
|218
|592.00
|XLON
|xeaMH03d0Vf
|13-02-2026
|12:58:25
|GBp
|267
|590.50
|XLON
|xeaMH03dBD1
|13-02-2026
|12:58:25
|GBp
|521
|591.00
|XLON
|xeaMH03dBDD
|13-02-2026
|12:48:35
|GBp
|478
|589.50
|XLON
|xeaMH03WmsJ
|13-02-2026
|12:43:09
|GBp
|284
|590.00
|XLON
|xeaMH03WzX3
|13-02-2026
|12:42:19
|GBp
|542
|590.50
|XLON
|xeaMH03WzLA
|13-02-2026
|12:34:13
|GBp
|260
|590.50
|XLON
|xeaMH03Wag6
|13-02-2026
|12:32:25
|GBp
|320
|591.00
|XLON
|xeaMH03WbVC
|13-02-2026
|12:32:25
|GBp
|49
|591.00
|XLON
|xeaMH03WbVE
|13-02-2026
|12:32:25
|GBp
|100
|591.00
|XLON
|xeaMH03WbVG
|13-02-2026
|12:32:25
|GBp
|650
|591.00
|XLON
|xeaMH03WbVI
|13-02-2026
|12:32:25
|GBp
|378
|590.50
|XLON
|xeaMH03WbVT
|13-02-2026
|12:28:21
|GBp
|377
|591.00
|XLON
|xeaMH03WXCA
|13-02-2026
|12:28:20
|GBp
|1
|591.00
|XLON
|xeaMH03WXFv
|13-02-2026
|12:28:20
|GBp
|378
|591.00
|XLON
|xeaMH03WXEW
|13-02-2026
|12:14:07
|GBp
|8
|589.50
|XLON
|xeaMH03WNIK
|13-02-2026
|12:14:06
|GBp
|591
|590.00
|XLON
|xeaMH03WNIO
|13-02-2026
|12:12:01
|GBp
|183
|590.00
|XLON
|xeaMH03WLsH
|13-02-2026
|12:11:42
|GBp
|378
|590.00
|XLON
|xeaMH03WL1l
|13-02-2026
|12:10:10
|GBp
|378
|590.50
|XLON
|xeaMH03WIHk
|13-02-2026
|12:02:47
|GBp
|42
|590.50
|XLON
|xeaMH03WTXF
|13-02-2026
|12:02:47
|GBp
|280
|590.50
|XLON
|xeaMH03WTXH
|13-02-2026
|11:56:05
|GBp
|245
|590.00
|XLON
|xeaMH03W7S3
|13-02-2026
|11:48:47
|GBp
|327
|589.50
|XLON
|xeaMH03W1Aw
|13-02-2026
|11:48:47
|GBp
|470
|590.00
|XLON
|xeaMH03W1Ay
|13-02-2026
|11:46:29
|GBp
|534
|590.50
|XLON
|xeaMH03WFF3
|13-02-2026
|11:38:43
|GBp
|276
|591.00
|XLON
|xeaMH03Xsr8
|13-02-2026
|11:35:52
|GBp
|232
|591.00
|XLON
|xeaMH03Xq5F
|13-02-2026
|11:32:02
|GBp
|235
|590.50
|XLON
|xeaMH03XmuL
|13-02-2026
|11:31:10
|GBp
|288
|590.50
|XLON
|xeaMH03Xn7V
|13-02-2026
|11:31:10
|GBp
|582
|591.00
|XLON
|xeaMH03Xn6J
|13-02-2026
|11:25:57
|GBp
|620
|591.50
|XLON
|xeaMH03XwJI
|13-02-2026
|11:22:20
|GBp
|162
|592.00
|XLON
|xeaMH03Xc6U
|13-02-2026
|11:22:20
|GBp
|59
|592.00
|XLON
|xeaMH03Xc1W
|13-02-2026
|11:22:20
|GBp
|90
|592.00
|XLON
|xeaMH03Xc6S
|13-02-2026
|11:22:20
|GBp
|213
|591.50
|XLON
|xeaMH03Xc1f
|13-02-2026
|11:22:20
|GBp
|165
|591.50
|XLON
|xeaMH03Xc1h
|13-02-2026
|11:17:09
|GBp
|378
|592.00
|XLON
|xeaMH03XZfe
|13-02-2026
|11:08:03
|GBp
|426
|591.00
|XLON
|xeaMH03XhwM
|13-02-2026
|11:01:43
|GBp
|268
|591.50
|XLON
|xeaMH03XLYC
|13-02-2026
|11:01:33
|GBp
|591
|592.00
|XLON
|xeaMH03XLt1
|13-02-2026
|10:51:01
|GBp
|224
|592.00
|XLON
|xeaMH03XR$8
|13-02-2026
|10:50:08
|GBp
|274
|592.00
|XLON
|xeaMH03XOi7
|13-02-2026
|10:48:37
|GBp
|303
|592.00
|XLON
|xeaMH03XPvF
|13-02-2026
|10:47:58
|GBp
|608
|592.50
|XLON
|xeaMH03X6Xj
|13-02-2026
|10:47:37
|GBp
|67
|592.50
|XLON
|xeaMH03X6qN
|13-02-2026
|10:44:41
|GBp
|159
|593.50
|XLON
|xeaMH03X4KL
|13-02-2026
|10:44:41
|GBp
|378
|593.00
|XLON
|xeaMH03X4KQ
|13-02-2026
|10:36:20
|GBp
|609
|592.50
|XLON
|xeaMH03XCuI
|13-02-2026
|10:29:20
|GBp
|585
|592.50
|XLON
|xeaMH03YtNt
|13-02-2026
|10:27:46
|GBp
|7
|592.50
|XLON
|xeaMH03Yr7n
|13-02-2026
|10:27:34
|GBp
|205
|592.50
|XLON
|xeaMH03YrLA
|13-02-2026
|10:27:01
|GBp
|33
|592.50
|XLON
|xeaMH03Yosf
|13-02-2026
|10:26:11
|GBp
|521
|593.50
|XLON
|xeaMH03YplL
|13-02-2026
|10:26:11
|GBp
|295
|593.00
|XLON
|xeaMH03YpkW
|13-02-2026
|10:26:11
|GBp
|34
|593.00
|XLON
|xeaMH03YpkY
|13-02-2026
|10:26:11
|GBp
|49
|593.00
|XLON
|xeaMH03Ypka
|13-02-2026
|10:25:09
|GBp
|307
|593.50
|XLON
|xeaMH03Ymi$
|13-02-2026
|10:18:42
|GBp
|246
|593.50
|XLON
|xeaMH03YxFg
|13-02-2026
|10:06:07
|GBp
|425
|593.00
|XLON
|xeaMH03YgKD
|13-02-2026
|10:02:48
|GBp
|134
|594.00
|XLON
|xeaMH03YNNH
|13-02-2026
|10:02:48
|GBp
|34
|594.00
|XLON
|xeaMH03YNNJ
|13-02-2026
|10:02:48
|GBp
|196
|594.00
|XLON
|xeaMH03YNNL
|13-02-2026
|10:02:48
|GBp
|215
|594.00
|XLON
|xeaMH03YNNM
|13-02-2026
|10:02:48
|GBp
|378
|593.50
|XLON
|xeaMH03YNMX
|13-02-2026
|09:52:40
|GBp
|511
|593.50
|XLON
|xeaMH03Y7cl
|13-02-2026
|09:49:36
|GBp
|561
|594.00
|XLON
|xeaMH03Y3X9
|13-02-2026
|09:44:40
|GBp
|498
|594.00
|XLON
|xeaMH03YAZh
|13-02-2026
|09:44:40
|GBp
|178
|594.00
|XLON
|xeaMH03YAZj
|13-02-2026
|09:42:57
|GBp
|174
|594.50
|XLON
|xeaMH03Y8$P
|13-02-2026
|09:42:57
|GBp
|168
|594.50
|XLON
|xeaMH03Y8@r
|13-02-2026
|09:42:57
|GBp
|378
|594.50
|XLON
|xeaMH03Y8@w
|13-02-2026
|09:42:20
|GBp
|378
|595.00
|XLON
|xeaMH03Y9mO
|13-02-2026
|09:32:46
|GBp
|1
|594.50
|XLON
|xeaMH03ZzrH
|13-02-2026
|09:32:44
|GBp
|309
|595.00
|XLON
|xeaMH03Zzsh
|13-02-2026
|09:30:12
|GBp
|389
|594.50
|XLON
|xeaMH03Zuvu
|13-02-2026
|09:30:12
|GBp
|252
|594.50
|XLON
|xeaMH03Zuv@
|13-02-2026
|09:30:00
|GBp
|650
|594.50
|XLON
|xeaMH03ZuM9
|13-02-2026
|09:19:30
|GBp
|538
|594.00
|XLON
|xeaMH03Zk$k
|13-02-2026
|09:19:29
|GBp
|206
|594.00
|XLON
|xeaMH03Zk$t
|13-02-2026
|09:19:29
|GBp
|255
|594.00
|XLON
|xeaMH03Zk$v
|13-02-2026
|09:19:29
|GBp
|202
|594.00
|XLON
|xeaMH03Zk$x
|13-02-2026
|09:19:29
|GBp
|18
|594.00
|XLON
|xeaMH03Zk$z
|13-02-2026
|09:19:29
|GBp
|66
|594.00
|XLON
|xeaMH03Zk$$
|13-02-2026
|09:11:32
|GBp
|675
|592.00
|XLON
|xeaMH03ZNsE
|13-02-2026
|09:11:32
|GBp
|589
|592.00
|XLON
|xeaMH03ZNsR
|13-02-2026
|09:11:32
|GBp
|194
|592.00
|XLON
|xeaMH03ZNsT
|13-02-2026
|09:11:32
|GBp
|199
|592.00
|XLON
|xeaMH03ZNsV
|13-02-2026
|09:11:32
|GBp
|26
|592.00
|XLON
|xeaMH03ZNnp
|13-02-2026
|09:11:32
|GBp
|70
|592.00
|XLON
|xeaMH03ZNnr
|13-02-2026
|09:11:32
|GBp
|104
|592.00
|XLON
|xeaMH03ZNnt
|13-02-2026
|09:11:32
|GBp
|378
|591.50
|XLON
|xeaMH03ZNnz
|13-02-2026
|09:07:57
|GBp
|295
|592.00
|XLON
|xeaMH03ZI6T
|13-02-2026
|09:05:59
|GBp
|261
|592.00
|XLON
|xeaMH03ZGM3
|13-02-2026
|09:05:59
|GBp
|347
|592.50
|XLON
|xeaMH03ZGM5
|13-02-2026
|09:05:59
|GBp
|31
|592.50
|XLON
|xeaMH03ZGM7
|13-02-2026
|09:02:05
|GBp
|378
|593.00
|XLON
|xeaMH03ZTyH
|13-02-2026
|09:00:54
|GBp
|378
|593.50
|XLON
|xeaMH03ZQ8i
|13-02-2026
|08:58:02
|GBp
|157
|594.50
|XLON
|xeaMH03Z6c1
|13-02-2026
|08:58:02
|GBp
|142
|594.50
|XLON
|xeaMH03Z6c3
|13-02-2026
|08:58:02
|GBp
|210
|594.50
|XLON
|xeaMH03Z6c5
|13-02-2026
|08:58:02
|GBp
|140
|594.50
|XLON
|xeaMH03Z6c7
|13-02-2026
|08:58:02
|GBp
|378
|594.00
|XLON
|xeaMH03Z6cA
|13-02-2026
|08:50:15
|GBp
|37
|593.50
|XLON
|xeaMH03Z0Q7
|13-02-2026
|08:30:53
|GBp
|134
|591.50
|XLON
|xeaMH02Syr1
|13-02-2026
|08:30:53
|GBp
|152
|591.50
|XLON
|xeaMH02Syr3
|13-02-2026
|08:29:43
|GBp
|239
|591.00
|XLON
|xeaMH02Sz3W
|13-02-2026
|08:29:43
|GBp
|600
|591.00
|XLON
|xeaMH02Sz3c
|13-02-2026
|08:23:26
|GBp
|309
|590.50
|XLON
|xeaMH02SbfB
|13-02-2026
|08:21:11
|GBp
|210
|591.00
|XLON
|xeaMH02SZQz
|13-02-2026
|08:18:53
|GBp
|460
|592.00
|XLON
|xeaMH02Sld5
|13-02-2026
|08:18:53
|GBp
|421
|591.50
|XLON
|xeaMH02SldB
|13-02-2026
|08:18:17
|GBp
|594
|592.00
|XLON
|xeaMH02SlNw
|13-02-2026
|08:14:40
|GBp
|175
|593.50
|XLON
|xeaMH02SexB
|13-02-2026
|08:14:40
|GBp
|685
|593.50
|XLON
|xeaMH02SexD
|13-02-2026
|08:14:40
|GBp
|214
|593.50
|XLON
|xeaMH02SexK
|13-02-2026
|08:14:40
|GBp
|625
|593.50
|XLON
|xeaMH02SexM
|13-02-2026
|08:05:55
|GBp
|338
|590.50
|XLON
|xeaMH02SVT2
|13-02-2026
|08:05:55
|GBp
|121
|590.50
|XLON
|xeaMH02SVT4
|13-02-2026
|08:05:16
|GBp
|92
|590.50
|XLON
|xeaMH02SSLM
|13-02-2026
|08:05:16
|GBp
|95
|590.50
|XLON
|xeaMH02SSLO
|13-02-2026
|08:05:16
|GBp
|80
|590.00
|XLON
|xeaMH02SSLV
|13-02-2026
|08:05:12
|GBp
|559
|590.50
|XLON
|xeaMH02SSJK
|13-02-2026
|08:02:01
|GBp
|104
|588.50
|XLON
|xeaMH02SPRN
|13-02-2026
|08:01:33
|GBp
|291
|589.00
|XLON
|xeaMH02S6B7