OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
12 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 11 February 2026 it had purchased a total of 105,700 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased105,700--
Highest price paid (per ordinary share)603.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)588.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)593.79p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,749,521 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,749,521.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
11-02-202616:28:50GBp48591.50XLONxeaMHKvGOrD
11-02-202616:28:43GBp12591.50XLONxeaMHKvGOzp
11-02-202616:28:43GBp382591.50XLONxeaMHKvGOzz
11-02-202616:28:43GBp1591.50XLONxeaMHKvGOz$
11-02-202616:28:22GBp199591.50XLONxeaMHKvGOJn
11-02-202616:28:19GBp13591.50XLONxeaMHKvGOVf
11-02-202616:28:03GBp637591.50XLONxeaMHKvGPhh
11-02-202616:28:03GBp484591.50XLONxeaMHKvGPhj
11-02-202616:28:03GBp45592.00XLONxeaMHKvGPh6
11-02-202616:28:03GBp266592.00XLONxeaMHKvGPh8
11-02-202616:28:00GBp299592.00XLONxeaMHKvGPnP
11-02-202616:27:56GBp259592.00XLONxeaMHKvGPyR
11-02-202616:27:56GBp114592.00XLONxeaMHKvGPyT
11-02-202616:27:51GBp86592.00XLONxeaMHKvGP5N
11-02-202616:27:51GBp404592.00XLONxeaMHKvGP5P
11-02-202616:27:48GBp172592.00XLONxeaMHKvGP0m
11-02-202616:27:48GBp35592.00XLONxeaMHKvGP0o
11-02-202616:27:46GBp165592.00XLONxeaMHKvGPD5
11-02-202616:27:44GBp205592.00XLONxeaMHKvGPE1
11-02-202616:27:42GBp70592.00XLONxeaMHKvGP84
11-02-202616:27:42GBp103592.00XLONxeaMHKvGP86
11-02-202616:27:40GBp138592.00XLONxeaMHKvGPNX
11-02-202616:27:40GBp97592.00XLONxeaMHKvGPKV
11-02-202616:27:37GBp269592.00XLONxeaMHKvGPIe
11-02-202616:27:35GBp166592.00XLONxeaMHKvGPOu
11-02-202616:27:31GBp243592.00XLONxeaMHKvG6ct
11-02-202616:27:31GBp200592.00XLONxeaMHKvG6cv
11-02-202616:27:28GBp168592.00XLONxeaMHKvG6kW
11-02-202616:27:28GBp48592.00XLONxeaMHKvG6kY
11-02-202616:27:26GBp152592.00XLONxeaMHKvG6eM
11-02-202616:27:26GBp13592.00XLONxeaMHKvG6eO
11-02-202616:27:24GBp200592.00XLONxeaMHKvG6qJ
11-02-202616:27:22GBp179592.00XLONxeaMHKvG6nB
11-02-202616:27:20GBp192592.00XLONxeaMHKvG6zl
11-02-202616:27:16GBp224592.00XLONxeaMHKvG6uL
11-02-202616:27:16GBp200592.00XLONxeaMHKvG6uN
11-02-202616:27:16GBp26592.00XLONxeaMHKvG6uP
11-02-202616:27:13GBp211592.00XLONxeaMHKvG67h
11-02-202616:27:10GBp344592.00XLONxeaMHKvG63P
11-02-202616:27:07GBp135592.00XLONxeaMHKvG6CJ
11-02-202616:27:07GBp91592.00XLONxeaMHKvG6CL
11-02-202616:27:03GBp109592.00XLONxeaMHKvG6I6
11-02-202616:27:03GBp323592.00XLONxeaMHKvG6I8
11-02-202616:27:00GBp249592.00XLONxeaMHKvG6Pw
11-02-202616:26:56GBp295592.00XLONxeaMHKvG7bQ
11-02-202616:26:56GBp99592.00XLONxeaMHKvG7bS
11-02-202616:26:53GBp101592.00XLONxeaMHKvG7Wd
11-02-202616:26:53GBp136592.00XLONxeaMHKvG7Wf
11-02-202616:26:49GBp426592.00XLONxeaMHKvG7eE
11-02-202616:26:46GBp15592.00XLONxeaMHKvG7sc
11-02-202616:26:46GBp200592.00XLONxeaMHKvG7se
11-02-202616:26:46GBp11592.00XLONxeaMHKvG7sg
11-02-202616:26:41GBp544592.00XLONxeaMHKvG7$o
11-02-202616:26:38GBp69592.00XLONxeaMHKvG7xv
11-02-202616:26:38GBp115592.00XLONxeaMHKvG7xx
11-02-202616:26:36GBp85592.00XLONxeaMHKvG74c
11-02-202616:26:36GBp104592.00XLONxeaMHKvG74e
11-02-202616:26:32GBp451592.00XLONxeaMHKvG7DM
11-02-202616:26:29GBp161592.00XLONxeaMHKvG79N
11-02-202616:26:29GBp55592.00XLONxeaMHKvG79P
11-02-202616:26:27GBp29592.00XLONxeaMHKvG7B@
11-02-202616:26:27GBp145592.00XLONxeaMHKvG7By
11-02-202616:26:25GBp242592.00XLONxeaMHKvG7Lz
11-02-202616:26:22GBp284592.00XLONxeaMHKvG7H@
11-02-202616:26:20GBp144592.00XLONxeaMHKvG7Ip
11-02-202616:26:20GBp34592.00XLONxeaMHKvG7Ir
11-02-202616:26:18GBp166592.00XLONxeaMHKvG7Sh
11-02-202616:26:16GBp21592.00XLONxeaMHKvG7Ue
11-02-202616:26:16GBp200592.00XLONxeaMHKvG7Ug
11-02-202616:26:14GBp171592.00XLONxeaMHKvG7Rh
11-02-202616:26:11GBp212592.00XLONxeaMHKvG4dN
11-02-202616:26:11GBp149592.00XLONxeaMHKvG4dP
11-02-202616:26:07GBp405592.00XLONxeaMHKvG4Z7
11-02-202616:26:03GBp5592.00XLONxeaMHKvG4fW
11-02-202616:26:03GBp376592.00XLONxeaMHKvG4fb
11-02-202616:26:00GBp288592.00XLONxeaMHKvG4ts
11-02-202616:25:57GBp54592.00XLONxeaMHKvG4@2
11-02-202616:25:57GBp199592.00XLONxeaMHKvG4@4
11-02-202616:25:55GBp181592.00XLONxeaMHKvG467
11-02-202616:25:53GBp164592.00XLONxeaMHKvG43X
11-02-202616:25:51GBp129592.00XLONxeaMHKvG426
11-02-202616:25:51GBp106592.00XLONxeaMHKvG428
11-02-202616:25:48GBp94592.00XLONxeaMHKvG4FO
11-02-202616:25:48GBp234592.00XLONxeaMHKvG4FQ
11-02-202616:25:45GBp307592.00XLONxeaMHKvG4Ad
11-02-202616:25:42GBp195592.00XLONxeaMHKvG4K3
11-02-202616:25:42GBp51592.00XLONxeaMHKvG4K5
11-02-202616:25:40GBp149592.00XLONxeaMHKvG4Gh
11-02-202616:25:40GBp23592.00XLONxeaMHKvG4Gj
11-02-202616:25:38GBp149592.00XLONxeaMHKvG4TT
11-02-202616:25:38GBp22592.00XLONxeaMHKvG4TR
11-02-202616:25:36GBp224592.00XLONxeaMHKvG4Vu
11-02-202616:25:34GBp164592.00XLONxeaMHKvG4RY
11-02-202616:25:31GBp72592.00XLONxeaMHKvG5aW
11-02-202616:25:31GBp328592.00XLONxeaMHKvG5aY
11-02-202616:25:28GBp202592.00XLONxeaMHKvG5c8
11-02-202616:25:26GBp29592.00XLONxeaMHKvG5ZK
11-02-202616:25:26GBp158592.00XLONxeaMHKvG5ZM
11-02-202616:25:24GBp205592.00XLONxeaMHKvG5i2
11-02-202616:25:22GBp167592.00XLONxeaMHKvG5kV
11-02-202616:25:20GBp182592.00XLONxeaMHKvG5ht
11-02-202616:25:20GBp103592.00XLONxeaMHKvG5hv
11-02-202616:25:17GBp249592.00XLONxeaMHKvG5rh
11-02-202616:25:15GBp172592.00XLONxeaMHKvG5tk
11-02-202616:25:13GBp45592.00XLONxeaMHKvG5nj
11-02-202616:25:13GBp137592.00XLONxeaMHKvG5nl
11-02-202616:25:11GBp211592.00XLONxeaMHKvG5oh
11-02-202616:25:09GBp162592.00XLONxeaMHKvG5$r
11-02-202616:25:07GBp98592.00XLONxeaMHKvG5xd
11-02-202616:25:07GBp144592.00XLONxeaMHKvG5xf
11-02-202616:25:05GBp169592.00XLONxeaMHKvG578
11-02-202616:25:03GBp197592.00XLONxeaMHKvG50e
11-02-202616:25:01GBp180592.00XLONxeaMHKvG5Dd
11-02-202616:24:59GBp46592.00XLONxeaMHKvG59m
11-02-202616:24:59GBp116592.00XLONxeaMHKvG59r
11-02-202616:24:57GBp164592.00XLONxeaMHKvG5Bl
11-02-202616:24:55GBp221592.00XLONxeaMHKvG5LH
11-02-202616:24:52GBp218592.00XLONxeaMHKvG5NO
11-02-202616:24:52GBp12592.00XLONxeaMHKvG5NQ
11-02-202616:24:49GBp261592.00XLONxeaMHKvG5GC
11-02-202616:24:46GBp216592.00XLONxeaMHKvG5IQ
11-02-202616:24:43GBp30592.00XLONxeaMHKvG5Vk
11-02-202616:24:43GBp248592.00XLONxeaMHKvG5Vp
11-02-202616:24:40GBp229592.00XLONxeaMHKvG5PH
11-02-202616:24:37GBp9592.00XLONxeaMHKvG5Rk
11-02-202616:24:37GBp217592.00XLONxeaMHKvG5Rm
11-02-202616:24:34GBp260592.00XLONxeaMHKvG2WT
11-02-202616:24:31GBp18592.00XLONxeaMHKvG2jX
11-02-202616:24:31GBp202592.00XLONxeaMHKvG2jZ
11-02-202616:24:28GBp266592.00XLONxeaMHKvG2l4
11-02-202616:24:25GBp212592.00XLONxeaMHKvG2fv
11-02-202616:24:25GBp35592.00XLONxeaMHKvG2fx
11-02-202616:24:22GBp169592.00XLONxeaMHKvG2rV
11-02-202616:24:20GBp213592.00XLONxeaMHKvG2sq
11-02-202616:24:12GBp990592.00XLONxeaMHKvG2wL
11-02-202616:24:10GBp162592.00XLONxeaMHKvG244
11-02-202616:24:10GBp421592.00XLONxeaMHKvG24F
11-02-202616:24:03GBp748591.00XLONxeaMHKvG2AY
11-02-202616:20:47GBp8590.50XLONxeaMHKvGErp
11-02-202616:20:39GBp304590.50XLONxeaMHKvGEot
11-02-202616:19:28GBp302591.00XLONxeaMHKvGF0o
11-02-202616:19:23GBp262591.00XLONxeaMHKvGFE5
11-02-202616:19:20GBp153591.00XLONxeaMHKvGFBC
11-02-202616:19:13GBp858591.50XLONxeaMHKvGFGN
11-02-202616:16:34GBp317591.50XLONxeaMHKvGAS4
11-02-202616:16:09GBp441591.00XLONxeaMHKvGB$v
11-02-202616:15:46GBp561591.50XLONxeaMHKvGBO9
11-02-202616:15:44GBp270591.50XLONxeaMHKvG8de
11-02-202616:12:41GBp181589.50XLONxeaMHKvHt7I
11-02-202616:12:32GBp125589.50XLONxeaMHKvHt91
11-02-202616:11:29GBp441590.00XLONxeaMHKvHqJq
11-02-202616:11:04GBp96589.50XLONxeaMHKvHrvo
11-02-202616:10:40GBp171589.50XLONxeaMHKvHrNP
11-02-202616:09:06GBp210589.50XLONxeaMHKvHprS
11-02-202616:08:36GBp305590.00XLONxeaMHKvHp25
11-02-202616:08:10GBp470589.50XLONxeaMHKvHmbu
11-02-202616:07:36GBp396589.50XLONxeaMHKvHm4y
11-02-202616:04:54GBp202588.50XLONxeaMHKvH@QL
11-02-202616:04:39GBp127589.00XLONxeaMHKvH$fZ
11-02-202616:04:27GBp225589.00XLONxeaMHKvH$@b
11-02-202616:03:47GBp443589.50XLONxeaMHKvHyao
11-02-202616:03:37GBp7589.50XLONxeaMHKvHykR
11-02-202616:02:08GBp237589.00XLONxeaMHKvHzMT
11-02-202616:01:30GBp162588.50XLONxeaMHKvHw@v
11-02-202615:59:27GBp167588.50XLONxeaMHKvHuDY
11-02-202615:59:26GBp290589.00XLONxeaMHKvHuDl
11-02-202615:58:16GBp243589.00XLONxeaMHKvHvCJ
11-02-202615:58:16GBp58589.50XLONxeaMHKvHvFb
11-02-202615:58:16GBp292589.50XLONxeaMHKvHvFd
11-02-202615:57:39GBp51589.50XLONxeaMHKvHci9
11-02-202615:57:03GBp274589.00XLONxeaMHKvHcL0
11-02-202615:56:27GBp285589.50XLONxeaMHKvHdee
11-02-202615:56:15GBp49590.00XLONxeaMHKvHdor
11-02-202615:56:15GBp414590.00XLONxeaMHKvHdo@
11-02-202615:53:25GBp241590.00XLONxeaMHKvHYXy
11-02-202615:52:21GBp266590.50XLONxeaMHKvHZY2
11-02-202615:52:10GBp9590.50XLONxeaMHKvHZqt
11-02-202615:51:59GBp190590.50XLONxeaMHKvHZ4A
11-02-202615:50:30GBp197591.00XLONxeaMHKvHWTp
11-02-202615:50:00GBp332591.00XLONxeaMHKvHXmI
11-02-202615:49:53GBp272591.50XLONxeaMHKvHXv4
11-02-202615:49:53GBp877591.50XLONxeaMHKvHXvD
11-02-202615:46:40GBp340592.00XLONxeaMHKvHi$l
11-02-202615:46:07GBp345592.50XLONxeaMHKvHiRl
11-02-202615:45:53GBp133593.00XLONxeaMHKvHjhH
11-02-202615:45:53GBp45593.00XLONxeaMHKvHjhJ
11-02-202615:45:53GBp496593.00XLONxeaMHKvHjhL
11-02-202615:45:53GBp64593.00XLONxeaMHKvHjhR
11-02-202615:45:53GBp85593.00XLONxeaMHKvHjhT
11-02-202615:45:53GBp47593.00XLONxeaMHKvHjhV
11-02-202615:45:53GBp151593.00XLONxeaMHKvHjgX
11-02-202615:45:53GBp88592.50XLONxeaMHKvHjga
11-02-202615:45:53GBp188592.50XLONxeaMHKvHjgc
11-02-202615:45:53GBp702593.00XLONxeaMHKvHjgh
11-02-202615:45:28GBp245593.00XLONxeaMHKvHjDS
11-02-202615:44:04GBp250593.00XLONxeaMHKvHgR0
11-02-202615:39:13GBp162593.00XLONxeaMHKvHNRX
11-02-202615:36:55GBp189592.50XLONxeaMHKvHI8i
11-02-202615:36:55GBp105592.50XLONxeaMHKvHI8k
11-02-202615:36:55GBp428592.50XLONxeaMHKvHI8@
11-02-202615:34:33GBp265592.50XLONxeaMHKvHHpP
11-02-202615:34:33GBp551592.50XLONxeaMHKvHHpS
11-02-202615:28:47GBp260592.50XLONxeaMHKvHRI6
11-02-202615:26:24GBp255592.50XLONxeaMHKvH75I
11-02-202615:25:22GBp241592.50XLONxeaMHKvH4DF
11-02-202615:24:05GBp256592.00XLONxeaMHKvH24e
11-02-202615:23:45GBp608592.00XLONxeaMHKvH2VU
11-02-202615:20:54GBp391592.00XLONxeaMHKvHF4t
11-02-202615:20:39GBp855592.00XLONxeaMHKvHFGq
11-02-202615:20:08GBp515592.50XLONxeaMHKvHCD2
11-02-202615:12:46GBp201591.50XLONxeaMHKvIolX
11-02-202615:12:25GBp357592.00XLONxeaMHKvIoBM
11-02-202615:11:56GBp228593.00XLONxeaMHKvIp0O
11-02-202615:11:56GBp615593.00XLONxeaMHKvIp0Q
11-02-202615:11:56GBp137593.00XLONxeaMHKvIp0S
11-02-202615:11:56GBp511592.50XLONxeaMHKvIp3Z
11-02-202615:11:52GBp507593.00XLONxeaMHKvIpEO
11-02-202615:04:34GBp320592.00XLONxeaMHKvIv6j
11-02-202615:03:31GBp452592.50XLONxeaMHKvIcLn
11-02-202615:03:16GBp64592.50XLONxeaMHKvIcQz
11-02-202615:02:57GBp570593.50XLONxeaMHKvId$A
11-02-202615:02:57GBp634593.50XLONxeaMHKvId$C
11-02-202615:02:57GBp208593.50XLONxeaMHKvId$E
11-02-202615:02:57GBp39593.50XLONxeaMHKvId$G
11-02-202615:02:57GBp87593.50XLONxeaMHKvId$I
11-02-202615:02:57GBp523593.00XLONxeaMHKvId@Z
11-02-202614:53:11GBp331593.00XLONxeaMHKvIgAF
11-02-202614:51:49GBp217593.50XLONxeaMHKvIeyt
11-02-202614:51:49GBp269593.50XLONxeaMHKvIeyJ
11-02-202614:50:03GBp249593.50XLONxeaMHKvIM2F
11-02-202614:50:03GBp360593.50XLONxeaMHKvIMDY
11-02-202614:49:09GBp508593.50XLONxeaMHKvINUi
11-02-202614:47:25GBp540594.00XLONxeaMHKvIILE
11-02-202614:47:25GBp52594.00XLONxeaMHKvIILI
11-02-202614:47:24GBp395595.00XLONxeaMHKvIINE
11-02-202614:47:24GBp208595.00XLONxeaMHKvIING
11-02-202614:47:24GBp521594.50XLONxeaMHKvIINT
11-02-202614:45:39GBp6595.00XLONxeaMHKvIHLW
11-02-202614:42:35GBp108594.50XLONxeaMHKvIQLJ
11-02-202614:42:35GBp213594.50XLONxeaMHKvIQLN
11-02-202614:42:34GBp301595.00XLONxeaMHKvIQGv
11-02-202614:41:49GBp423595.50XLONxeaMHKvIOmJ
11-02-202614:41:49GBp485595.00XLONxeaMHKvIOmQ
11-02-202614:40:59GBp486595.50XLONxeaMHKvI6pn
11-02-202614:36:00GBp336595.50XLONxeaMHKvI0Pw
11-02-202614:35:30GBp311596.00XLONxeaMHKvI1DW
11-02-202614:35:23GBp483596.00XLONxeaMHKvI1Kf
11-02-202614:31:08GBp419595.00XLONxeaMHKvI8JL
11-02-202614:31:00GBp450595.00XLONxeaMHKvI9hB
11-02-202614:31:00GBp254595.00XLONxeaMHKvI9hD
11-02-202614:30:11GBp130595.50XLONxeaMHKvJs0j
11-02-202614:30:11GBp294595.50XLONxeaMHKvJs0l
11-02-202614:30:11GBp34595.50XLONxeaMHKvJs0@
11-02-202614:30:11GBp28595.50XLONxeaMHKvJs00
11-02-202614:30:11GBp79595.50XLONxeaMHKvJs02
11-02-202614:30:11GBp153595.50XLONxeaMHKvJs04
11-02-202614:25:14GBp572595.00XLONxeaMHKvJm2b
11-02-202614:19:50GBp260595.00XLONxeaMHKvJwzU
11-02-202614:19:50GBp610595.00XLONxeaMHKvJwyh
11-02-202614:19:35GBp14595.50XLONxeaMHKvJwEo
11-02-202614:19:35GBp54595.50XLONxeaMHKvJwEq
11-02-202614:19:35GBp103595.50XLONxeaMHKvJwEs
11-02-202614:16:55GBp578595.50XLONxeaMHKvJuJX
11-02-202614:16:55GBp37595.50XLONxeaMHKvJuJZ
11-02-202614:16:00GBp383594.50XLONxeaMHKvJv3o
11-02-202614:13:25GBp229594.50XLONxeaMHKvJd4@
11-02-202614:13:25GBp383594.50XLONxeaMHKvJd44
11-02-202614:11:01GBp383594.50XLONxeaMHKvJbeS
11-02-202614:09:34GBp383594.50XLONxeaMHKvJYno
11-02-202614:04:08GBp307595.00XLONxeaMHKvJkQr
11-02-202614:03:54GBp302595.00XLONxeaMHKvJlhx
11-02-202614:03:54GBp39595.00XLONxeaMHKvJlhz
11-02-202614:03:54GBp174595.00XLONxeaMHKvJlh4
11-02-202614:03:17GBp45595.00XLONxeaMHKvJlAt
11-02-202614:03:17GBp168595.00XLONxeaMHKvJlAD
11-02-202613:55:59GBp24595.50XLONxeaMHKvJMmR
11-02-202613:55:59GBp48595.50XLONxeaMHKvJMmT
11-02-202613:55:59GBp135595.50XLONxeaMHKvJMmV
11-02-202613:55:59GBp261595.50XLONxeaMHKvJMpX
11-02-202613:50:48GBp284595.00XLONxeaMHKvJJfH
11-02-202613:50:16GBp383595.00XLONxeaMHKvJJMe
11-02-202613:50:15GBp330595.50XLONxeaMHKvJJMm
11-02-202613:50:15GBp40595.50XLONxeaMHKvJJMo
11-02-202613:50:15GBp48595.50XLONxeaMHKvJJMq
11-02-202613:50:15GBp113595.50XLONxeaMHKvJJMs
11-02-202613:50:15GBp219595.50XLONxeaMHKvJJMu
11-02-202613:50:15GBp219595.50XLONxeaMHKvJJM6
11-02-202613:50:15GBp170595.50XLONxeaMHKvJJM@
11-02-202613:50:15GBp40595.50XLONxeaMHKvJJM0
11-02-202613:50:15GBp48595.50XLONxeaMHKvJJM2
11-02-202613:50:15GBp113595.50XLONxeaMHKvJJM4
11-02-202613:45:17GBp45594.50XLONxeaMHKvJSyo
11-02-202613:45:17GBp168594.50XLONxeaMHKvJSy0
11-02-202613:39:43GBp293594.00XLONxeaMHKvJOKT
11-02-202613:33:58GBp491594.00XLONxeaMHKvJ5po
11-02-202613:32:42GBp281594.50XLONxeaMHKvJ206
11-02-202613:30:06GBp323594.00XLONxeaMHKvJ1t4
11-02-202613:30:06GBp385594.00XLONxeaMHKvJ1tA
11-02-202613:28:03GBp66593.00XLONxeaMHKvJERL
11-02-202613:22:17GBp313593.00XLONxeaMHKvJBYv
11-02-202613:22:17GBp1593.00XLONxeaMHKvJBYx
11-02-202613:21:16GBp383593.50XLONxeaMHKvJ8gr
11-02-202613:12:38GBp81593.00XLONxeaMHKvCpTN
11-02-202613:08:13GBp323593.00XLONxeaMHKvC$8V
11-02-202613:08:01GBp463593.50XLONxeaMHKvC$Q0
11-02-202613:00:44GBp270594.00XLONxeaMHKvCc96
11-02-202613:00:16GBp339594.00XLONxeaMHKvCdjt
11-02-202612:54:51GBp319594.00XLONxeaMHKvCZ45
11-02-202612:54:22GBp456594.50XLONxeaMHKvCZUp
11-02-202612:54:22GBp509594.50XLONxeaMHKvCZU8
11-02-202612:48:17GBp81594.50XLONxeaMHKvCiBU
11-02-202612:48:12GBp407594.50XLONxeaMHKvCiKO
11-02-202612:47:52GBp40594.50XLONxeaMHKvCjYe
11-02-202612:47:44GBp40594.50XLONxeaMHKvCjgZ
11-02-202612:47:22GBp383594.50XLONxeaMHKvCj0Z
11-02-202612:44:51GBp81594.50XLONxeaMHKvChPF
11-02-202612:44:43GBp29594.50XLONxeaMHKvCedA
11-02-202612:39:14GBp332595.00XLONxeaMHKvCKwT
11-02-202612:39:14GBp325595.00XLONxeaMHKvCKwV
11-02-202612:38:19GBp383594.00XLONxeaMHKvCLfY
11-02-202612:33:03GBp162594.50XLONxeaMHKvCHYR
11-02-202612:33:03GBp383594.00XLONxeaMHKvCHja
11-02-202612:32:15GBp383594.50XLONxeaMHKvCHKU
11-02-202612:31:32GBp383595.00XLONxeaMHKvCUyR
11-02-202612:18:51GBp248595.00XLONxeaMHKvC711
11-02-202612:17:39GBp28595.50XLONxeaMHKvC4p$
11-02-202612:17:39GBp33595.50XLONxeaMHKvC4p1
11-02-202612:17:39GBp78595.50XLONxeaMHKvC4p3
11-02-202612:17:39GBp23595.50XLONxeaMHKvC4pv
11-02-202612:17:39GBp2595.50XLONxeaMHKvC4px
11-02-202612:17:39GBp17595.50XLONxeaMHKvC4pz
11-02-202612:15:41GBp170595.50XLONxeaMHKvC59Z
11-02-202612:13:43GBp99595.50XLONxeaMHKvC3gp
11-02-202612:13:43GBp151595.50XLONxeaMHKvC3gr
11-02-202612:11:24GBp45595.50XLONxeaMHKvC0Ti
11-02-202612:11:24GBp435595.50XLONxeaMHKvC0Tn
11-02-202612:11:24GBp290595.50XLONxeaMHKvC0Tp
11-02-202611:59:47GBp381592.00XLONxeaMHKvC8jX
11-02-202611:55:00GBp305592.50XLONxeaMHKvDtpf
11-02-202611:55:00GBp597592.50XLONxeaMHKvDtpl
11-02-202611:52:05GBp40593.00XLONxeaMHKvDrcA
11-02-202611:52:05GBp138593.00XLONxeaMHKvDrcC
11-02-202611:52:05GBp267593.00XLONxeaMHKvDrcE
11-02-202611:40:31GBp201592.00XLONxeaMHKvDzZa
11-02-202611:39:09GBp310592.50XLONxeaMHKvDzUF
11-02-202611:36:42GBp177592.50XLONxeaMHKvDxqq
11-02-202611:35:23GBp253592.50XLONxeaMHKvDuXo
11-02-202611:33:56GBp81592.50XLONxeaMHKvDuOR
11-02-202611:31:16GBp254593.00XLONxeaMHKvDc5F
11-02-202611:28:55GBp81593.00XLONxeaMHKvDdLm
11-02-202611:28:45GBp234593.50XLONxeaMHKvDdHB
11-02-202611:28:45GBp530594.00XLONxeaMHKvDdHO
11-02-202611:26:13GBp282594.50XLONxeaMHKvDbgS
11-02-202611:16:34GBp306595.50XLONxeaMHKvDi$c
11-02-202611:16:34GBp308596.00XLONxeaMHKvDi$h
11-02-202611:11:03GBp180597.00XLONxeaMHKvDhV3
11-02-202611:10:12GBp81597.00XLONxeaMHKvDeyt
11-02-202611:10:04GBp81597.00XLONxeaMHKvDe4H
11-02-202611:09:58GBp138597.00XLONxeaMHKvDe0z
11-02-202611:09:58GBp203597.00XLONxeaMHKvDe0$
11-02-202611:09:48GBp153597.00XLONxeaMHKvDeCb
11-02-202611:06:19GBp489597.00XLONxeaMHKvDMHc
11-02-202611:04:57GBp354597.00XLONxeaMHKvDNAk
11-02-202611:04:52GBp250597.50XLONxeaMHKvDNKu
11-02-202610:52:28GBp336596.00XLONxeaMHKvDV2E
11-02-202610:51:32GBp17596.00XLONxeaMHKvDShA
11-02-202610:50:50GBp81596.00XLONxeaMHKvDS2k
11-02-202610:50:13GBp275596.50XLONxeaMHKvDSOu
11-02-202610:49:45GBp81596.50XLONxeaMHKvDTtz
11-02-202610:49:39GBp81596.50XLONxeaMHKvDTnU
11-02-202610:49:36GBp608597.00XLONxeaMHKvDTpl
11-02-202610:41:04GBp392596.50XLONxeaMHKvD6uD
11-02-202610:41:04GBp81596.50XLONxeaMHKvD6uF
11-02-202610:40:31GBp280597.50XLONxeaMHKvD6Kb
11-02-202610:40:31GBp212597.50XLONxeaMHKvD6Kd
11-02-202610:40:31GBp27597.50XLONxeaMHKvD6Kf
11-02-202610:40:31GBp128597.50XLONxeaMHKvD6Kh
11-02-202610:40:31GBp81597.50XLONxeaMHKvD6Kj
11-02-202610:40:31GBp227597.00XLONxeaMHKvD6K6
11-02-202610:40:31GBp156597.00XLONxeaMHKvD6K8
11-02-202610:38:40GBp383597.50XLONxeaMHKvD70J
11-02-202610:25:16GBp181597.50XLONxeaMHKvD117
11-02-202610:23:45GBp499598.00XLONxeaMHKvDEfL
11-02-202610:23:45GBp43598.00XLONxeaMHKvDEfN
11-02-202610:23:45GBp170598.00XLONxeaMHKvDEeb
11-02-202610:18:40GBp245597.50XLONxeaMHKvDCxp
11-02-202610:16:42GBp70597.50XLONxeaMHKvDDvX
11-02-202610:16:42GBp150597.50XLONxeaMHKvDDvZ
11-02-202610:14:46GBp647597.00XLONxeaMHKvDAoF
11-02-202610:10:48GBp73597.00XLONxeaMHKvD8CI
11-02-202610:10:48GBp89597.00XLONxeaMHKvD8CK
11-02-202610:08:46GBp507596.50XLONxeaMHKvD9SB
11-02-202610:08:46GBp178596.50XLONxeaMHKvD9SD
11-02-202610:08:46GBp329596.50XLONxeaMHKvD9SF
11-02-202610:02:39GBp290596.00XLONxeaMHKvEr0M
11-02-202609:59:06GBp90595.50XLONxeaMHKvEpMd
11-02-202609:59:06GBp72595.50XLONxeaMHKvEpMe
11-02-202609:57:24GBp81595.00XLONxeaMHKvEmSN
11-02-202609:55:05GBp19595.00XLONxeaMHKvE@hM
11-02-202609:55:05GBp101595.00XLONxeaMHKvE@hO
11-02-202609:54:52GBp383595.50XLONxeaMHKvE@zq
11-02-202609:54:40GBp81595.50XLONxeaMHKvE@xH
11-02-202609:54:35GBp155595.50XLONxeaMHKvE@1L
11-02-202609:42:08GBp9595.00XLONxeaMHKvEc4s
11-02-202609:38:58GBp1,247596.00XLONxeaMHKvEa06
11-02-202609:38:58GBp265595.00XLONxeaMHKvEa0D
11-02-202609:38:58GBp383595.50XLONxeaMHKvEa0F
11-02-202609:26:43GBp576595.50XLONxeaMHKvEi62
11-02-202609:26:43GBp574595.50XLONxeaMHKvEi1h
11-02-202609:26:42GBp585595.50XLONxeaMHKvEi1C
11-02-202609:26:42GBp593595.50XLONxeaMHKvEi0Z
11-02-202609:22:33GBp383594.50XLONxeaMHKvEhe0
11-02-202609:06:53GBp14594.50XLONxeaMHKvEIED
11-02-202609:06:53GBp148594.50XLONxeaMHKvEIEF
11-02-202609:03:56GBp197594.50XLONxeaMHKvEGdr
11-02-202609:01:58GBp289594.50XLONxeaMHKvEGVb
11-02-202609:00:00GBp187594.50XLONxeaMHKvEHNO
11-02-202609:00:00GBp72594.50XLONxeaMHKvEHNQ
11-02-202608:49:40GBp277594.00XLONxeaMHKvETQW
11-02-202608:49:40GBp320594.00XLONxeaMHKvETQf
11-02-202608:45:35GBp167594.00XLONxeaMHKvERGO
11-02-202608:45:16GBp244594.50XLONxeaMHKvEOa6
11-02-202608:45:10GBp316595.00XLONxeaMHKvEOXa
11-02-202608:45:10GBp91595.00XLONxeaMHKvEOXc
11-02-202608:40:50GBp258595.50XLONxeaMHKvE6aI
11-02-202608:37:23GBp207596.00XLONxeaMHKvE75A
11-02-202608:35:59GBp165596.00XLONxeaMHKvE4hA
11-02-202608:35:59GBp239596.50XLONxeaMHKvE4hH
11-02-202608:32:46GBp222598.00XLONxeaMHKvE5LT
11-02-202608:32:11GBp241598.50XLONxeaMHKvE5QT
11-02-202608:32:05GBp455599.00XLONxeaMHKvE2Wr
11-02-202608:29:21GBp255599.50XLONxeaMHKvE3NI
11-02-202608:26:38GBp492599.00XLONxeaMHKvE1pO
11-02-202608:23:12GBp406599.00XLONxeaMHKvEFj1
11-02-202608:23:09GBp260599.50XLONxeaMHKvEFik
11-02-202608:21:40GBp119600.50XLONxeaMHKvEFAM
11-02-202608:21:40GBp31600.00XLONxeaMHKvEFAO
11-02-202608:21:40GBp12600.00XLONxeaMHKvEFAQ
11-02-202608:21:40GBp383599.50XLONxeaMHKvEFLW
11-02-202608:20:01GBp162600.50XLONxeaMHKvECF8
11-02-202608:20:01GBp221600.50XLONxeaMHKvECFL
11-02-202608:15:50GBp265600.00XLONxeaMHKvEA5C
11-02-202608:15:43GBp265600.50XLONxeaMHKvEA7H
11-02-202608:15:38GBp265601.00XLONxeaMHKvEA05
11-02-202608:14:14GBp306601.50XLONxeaMHKvEBfN
11-02-202608:14:14GBp67601.50XLONxeaMHKvEBfP
11-02-202608:10:31GBp32602.00XLONxeaMHKvE8VJ
11-02-202608:10:31GBp351602.00XLONxeaMHKvE8VL
11-02-202608:08:05GBp71602.50XLONxeaMHKvFsq3
11-02-202608:07:57GBp9602.50XLONxeaMHKvFsoO
11-02-202608:07:57GBp185602.50XLONxeaMHKvFsoQ
11-02-202608:07:44GBp220603.00XLONxeaMHKvFsxM
11-02-202608:07:44GBp72603.00XLONxeaMHKvFsxO
11-02-202608:05:07GBp40602.00XLONxeaMHKvFqd0
11-02-202608:05:07GBp383602.50XLONxeaMHKvFqd2
11-02-202608:05:06GBp303603.00XLONxeaMHKvFqcq



Recommended Reading

  • February 11, 2026 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36011 February 2026 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares
  • February 10, 2026 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36010 February 2026 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares