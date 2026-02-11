OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

ISIN: GB00BLDRH360
11 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 10 February 2026 it had purchased a total of 93,700 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased93,700--
Highest price paid (per ordinary share)607.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)597.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)603.25p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,855,221 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,855,221.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
10-02-202616:28:03GBp111602.00XLONxeaMHkbjw@Y
10-02-202616:28:02GBp716602.50XLONxeaMHkbjwum
10-02-202616:28:02GBp13602.50XLONxeaMHkbjwuo
10-02-202616:28:02GBp96602.50XLONxeaMHkbjwuq
10-02-202616:28:02GBp245602.50XLONxeaMHkbjwus
10-02-202616:28:02GBp500602.50XLONxeaMHkbjwuu
10-02-202616:28:02GBp135602.50XLONxeaMHkbjwuw
10-02-202616:28:02GBp494602.50XLONxeaMHkbjwxY
10-02-202616:21:12GBp225601.50XLONxeaMHkbjhM9
10-02-202616:21:02GBp444602.00XLONxeaMHkbjer9
10-02-202616:19:58GBp516602.50XLONxeaMHkbjM39
10-02-202616:19:57GBp1,178603.00XLONxeaMHkbjM3D
10-02-202616:15:38GBp180603.00XLONxeaMHkbjUzK
10-02-202616:15:37GBp363603.50XLONxeaMHkbjU3i
10-02-202616:15:36GBp1,060603.50XLONxeaMHkbjU2P
10-02-202616:13:11GBp1,125604.00XLONxeaMHkbjRpZ
10-02-202616:08:31GBp104603.50XLONxeaMHkbj30$
10-02-202616:08:31GBp300604.00XLONxeaMHkbj30G
10-02-202616:08:29GBp688604.50XLONxeaMHkbj3FF
10-02-202616:06:15GBp715605.00XLONxeaMHkbjFFY
10-02-202616:06:14GBp525605.50XLONxeaMHkbjFFN
10-02-202616:06:14GBp640605.50XLONxeaMHkbjFFP
10-02-202616:01:33GBp569605.00XLONxeaMHkbktzh
10-02-202616:01:33GBp403605.00XLONxeaMHkbktzj
10-02-202616:01:00GBp80604.50XLONxeaMHkbkqne
10-02-202616:00:51GBp369604.50XLONxeaMHkbkq2b
10-02-202616:00:02GBp456605.00XLONxeaMHkbkrRs
10-02-202615:56:20GBp27605.00XLONxeaMHkbkylf
10-02-202615:56:20GBp3605.00XLONxeaMHkbkylh
10-02-202615:56:20GBp36605.00XLONxeaMHkbkylj
10-02-202615:56:20GBp237605.00XLONxeaMHkbkyll
10-02-202615:56:16GBp422606.00XLONxeaMHkbkyg1
10-02-202615:56:16GBp279606.00XLONxeaMHkbkygt
10-02-202615:56:16GBp177606.00XLONxeaMHkbkygv
10-02-202615:56:16GBp990606.00XLONxeaMHkbkygx
10-02-202615:56:16GBp20606.00XLONxeaMHkbkygz
10-02-202615:56:16GBp221606.00XLONxeaMHkbkygH
10-02-202615:56:16GBp67606.00XLONxeaMHkbkygJ
10-02-202615:56:16GBp694605.50XLONxeaMHkbkygM
10-02-202615:50:29GBp198606.00XLONxeaMHkbkZcE
10-02-202615:45:12GBp899605.50XLONxeaMHkbkfls
10-02-202615:44:54GBp177606.00XLONxeaMHkbkfJa
10-02-202615:44:54GBp37606.00XLONxeaMHkbkfJW
10-02-202615:44:07GBp245606.00XLONxeaMHkbkNm0
10-02-202615:43:20GBp227606.00XLONxeaMHkbkKAa
10-02-202615:37:54GBp178604.50XLONxeaMHkbkQJw
10-02-202615:37:35GBp232604.50XLONxeaMHkbkRFK
10-02-202615:37:32GBp158604.50XLONxeaMHkbkRLL
10-02-202615:37:28GBp1,017605.00XLONxeaMHkbkRTA
10-02-202615:36:21GBp287605.50XLONxeaMHkbkPRm
10-02-202615:36:21GBp77605.50XLONxeaMHkbkPR$
10-02-202615:36:21GBp650605.50XLONxeaMHkbkPR1
10-02-202615:34:32GBp577605.50XLONxeaMHkbk53w
10-02-202615:29:11GBp43605.00XLONxeaMHkbk8pt
10-02-202615:29:11GBp226605.00XLONxeaMHkbk8pv
10-02-202615:25:33GBp164605.00XLONxeaMHkblo0y
10-02-202615:25:31GBp251605.50XLONxeaMHkbloDO
10-02-202615:25:31GBp448605.50XLONxeaMHkbloCa
10-02-202615:25:05GBp897606.00XLONxeaMHkblp6c
10-02-202615:24:23GBp271606.50XLONxeaMHkblmAZ
10-02-202615:24:20GBp541606.50XLONxeaMHkblmMs
10-02-202615:21:24GBp198607.00XLONxeaMHkblwmR
10-02-202615:21:24GBp195607.00XLONxeaMHkblwpo
10-02-202615:21:24GBp199607.00XLONxeaMHkblwp0
10-02-202615:21:24GBp236607.00XLONxeaMHkblwp6
10-02-202615:21:24GBp885607.00XLONxeaMHkblwp8
10-02-202615:21:24GBp100607.00XLONxeaMHkblwpA
10-02-202615:21:24GBp83607.00XLONxeaMHkblwpC
10-02-202615:21:24GBp234607.00XLONxeaMHkblwpE
10-02-202615:21:24GBp451607.00XLONxeaMHkblwpG
10-02-202615:21:24GBp478607.00XLONxeaMHkblwpM
10-02-202615:21:24GBp83607.00XLONxeaMHkblwpO
10-02-202615:21:24GBp100607.00XLONxeaMHkblwpQ
10-02-202615:21:24GBp234607.00XLONxeaMHkblwpS
10-02-202615:21:24GBp451607.00XLONxeaMHkblwpU
10-02-202615:21:24GBp96607.00XLONxeaMHkblwod
10-02-202615:21:24GBp465607.00XLONxeaMHkblwof
10-02-202615:21:23GBp190607.00XLONxeaMHkblwow
10-02-202615:21:23GBp194607.00XLONxeaMHkblwoM
10-02-202615:21:23GBp196607.00XLONxeaMHkblwzb
10-02-202615:21:23GBp195607.00XLONxeaMHkblwzh
10-02-202615:21:23GBp192607.00XLONxeaMHkblwz5
10-02-202615:21:23GBp197607.00XLONxeaMHkblwzG
10-02-202615:21:23GBp195607.00XLONxeaMHkblwzT
10-02-202615:21:22GBp199607.00XLONxeaMHkblwyG
10-02-202615:21:22GBp193607.00XLONxeaMHkblwyQ
10-02-202615:21:22GBp194607.00XLONxeaMHkblw$f
10-02-202615:21:22GBp197607.00XLONxeaMHkblw$p
10-02-202615:21:22GBp196607.00XLONxeaMHkblw$1
10-02-202615:21:22GBp194607.00XLONxeaMHkblw@c
10-02-202615:21:22GBp192607.00XLONxeaMHkblw@y
10-02-202615:21:22GBp147607.00XLONxeaMHkblw@A
10-02-202615:21:22GBp238607.00XLONxeaMHkblw@C
10-02-202615:15:51GBp649606.00XLONxeaMHkblWz2
10-02-202615:15:51GBp622606.50XLONxeaMHkblWyc
10-02-202614:58:04GBp294605.50XLONxeaMHkblFYD
10-02-202614:45:22GBp252604.50XLONxeaMHkbeY4p
10-02-202614:45:18GBp166605.00XLONxeaMHkbeYL$
10-02-202614:45:18GBp213605.00XLONxeaMHkbeYLz
10-02-202614:45:18GBp615605.00XLONxeaMHkbeYLJ
10-02-202614:42:43GBp604605.50XLONxeaMHkbeitc
10-02-202614:42:36GBp725606.50XLONxeaMHkbei65
10-02-202614:42:36GBp481606.50XLONxeaMHkbei6C
10-02-202614:42:36GBp311606.50XLONxeaMHkbei6E
10-02-202614:42:36GBp324606.00XLONxeaMHkbei6M
10-02-202614:42:36GBp182606.00XLONxeaMHkbei6O
10-02-202614:33:31GBp206605.00XLONxeaMHkbe7z7
10-02-202614:33:23GBp282605.50XLONxeaMHkbe79e
10-02-202614:33:02GBp410606.00XLONxeaMHkbe4Gk
10-02-202614:32:30GBp253606.00XLONxeaMHkbe2wR
10-02-202614:32:30GBp393606.00XLONxeaMHkbe2wT
10-02-202614:31:51GBp38606.50XLONxeaMHkbe0@s
10-02-202614:31:51GBp263606.50XLONxeaMHkbe0@u
10-02-202614:31:51GBp550606.50XLONxeaMHkbe0@w
10-02-202614:31:51GBp132606.50XLONxeaMHkbe0@y
10-02-202614:30:02GBp144605.00XLONxeaMHkbeDHp
10-02-202614:30:02GBp205605.00XLONxeaMHkbeDHt
10-02-202614:30:00GBp500605.50XLONxeaMHkbeDU1
10-02-202614:30:00GBp435605.50XLONxeaMHkbeDU9
10-02-202614:18:07GBp201605.00XLONxeaMHkbfcSI
10-02-202614:17:07GBp32605.50XLONxeaMHkbfa2C
10-02-202614:17:07GBp68605.50XLONxeaMHkbfa2E
10-02-202614:17:07GBp254605.50XLONxeaMHkbfa2G
10-02-202614:16:53GBp520606.00XLONxeaMHkbfbXE
10-02-202614:16:53GBp687606.00XLONxeaMHkbfbXV
10-02-202614:11:51GBp383606.50XLONxeaMHkbfjlo
10-02-202614:11:51GBp63607.00XLONxeaMHkbfjlq
10-02-202614:11:51GBp286607.00XLONxeaMHkbfjls
10-02-202614:11:51GBp578607.00XLONxeaMHkbfjly
10-02-202614:04:36GBp265605.50XLONxeaMHkbfHy3
10-02-202614:04:34GBp298606.00XLONxeaMHkbfH4k
10-02-202614:04:34GBp52606.50XLONxeaMHkbfH4t
10-02-202614:04:34GBp579606.00XLONxeaMHkbfH4v
10-02-202614:04:34GBp383606.00XLONxeaMHkbfH4y
10-02-202614:03:56GBp383606.50XLONxeaMHkbfUAd
10-02-202613:55:17GBp383606.50XLONxeaMHkbf1g9
10-02-202613:52:31GBp383607.00XLONxeaMHkbfD8t
10-02-202613:48:11GBp136606.50XLONxeaMHkbgqZA
10-02-202613:48:11GBp83606.50XLONxeaMHkbgqZC
10-02-202613:48:11GBp69606.50XLONxeaMHkbgqZE
10-02-202613:48:11GBp194606.50XLONxeaMHkbgqZG
10-02-202613:48:11GBp73606.50XLONxeaMHkbgqZI
10-02-202613:45:03GBp302606.50XLONxeaMHkbgmPG
10-02-202613:45:03GBp138606.50XLONxeaMHkbgmPI
10-02-202613:42:42GBp303606.50XLONxeaMHkbgyvg
10-02-202613:41:05GBp172606.50XLONxeaMHkbgwSj
10-02-202613:41:05GBp221606.00XLONxeaMHkbgwSr
10-02-202613:37:49GBp80604.50XLONxeaMHkbgdFL
10-02-202613:37:15GBp18604.50XLONxeaMHkbgayW
10-02-202613:33:30GBp265605.00XLONxeaMHkbgXjE
10-02-202613:33:14GBp644606.00XLONxeaMHkbgXyX
10-02-202613:33:14GBp129606.00XLONxeaMHkbgXyZ
10-02-202613:33:14GBp274606.00XLONxeaMHkbgXzT
10-02-202613:33:14GBp112606.00XLONxeaMHkbgXzV
10-02-202613:33:14GBp383605.50XLONxeaMHkbgXyc
10-02-202613:32:28GBp383605.50XLONxeaMHkbgku3
10-02-202613:26:29GBp383605.00XLONxeaMHkbgMMk
10-02-202613:16:10GBp530605.00XLONxeaMHkbgRv4
10-02-202613:16:10GBp166605.00XLONxeaMHkbgRv8
10-02-202613:16:10GBp265604.50XLONxeaMHkbgRvH
10-02-202613:16:10GBp383605.00XLONxeaMHkbgRvV
10-02-202613:08:14GBp219604.00XLONxeaMHkbg1$P
10-02-202613:08:14GBp1604.00XLONxeaMHkbg1$T
10-02-202613:08:14GBp1604.00XLONxeaMHkbg1$V
10-02-202612:57:39GBp287603.50XLONxeaMHkbhron
10-02-202612:56:56GBp281603.50XLONxeaMHkbhofm
10-02-202612:52:33GBp298604.00XLONxeaMHkbh@Vc
10-02-202612:52:27GBp315604.50XLONxeaMHkbh$ag
10-02-202612:51:01GBp558605.00XLONxeaMHkbhyEs
10-02-202612:50:35GBp389605.50XLONxeaMHkbhzfC
10-02-202612:41:15GBp245605.50XLONxeaMHkbhXiu
10-02-202612:39:13GBp239606.00XLONxeaMHkbhleY
10-02-202612:34:55GBp349606.00XLONxeaMHkbhh2q
10-02-202612:34:55GBp442606.00XLONxeaMHkbhh2N
10-02-202612:30:30GBp80605.50XLONxeaMHkbhKqD
10-02-202612:30:30GBp144605.50XLONxeaMHkbhKqF
10-02-202612:29:50GBp226605.50XLONxeaMHkbhKPy
10-02-202612:28:35GBp312605.50XLONxeaMHkbhIXZ
10-02-202612:27:52GBp322606.00XLONxeaMHkbhI9C
10-02-202612:27:52GBp154606.00XLONxeaMHkbhI9E
10-02-202612:27:52GBp379606.00XLONxeaMHkbhI9G
10-02-202612:27:52GBp248606.00XLONxeaMHkbhI9P
10-02-202612:27:52GBp154606.00XLONxeaMHkbhI9R
10-02-202612:27:52GBp265605.50XLONxeaMHkbhI9U
10-02-202612:27:52GBp383606.00XLONxeaMHkbhI8f
10-02-202612:11:53GBp249604.00XLONxeaMHkbh3dw
10-02-202612:03:39GBp328602.50XLONxeaMHkbhBzP
10-02-202612:01:14GBp280603.00XLONxeaMHkbasbm
10-02-202612:01:10GBp402603.50XLONxeaMHkbasc$
10-02-202612:01:03GBp49604.50XLONxeaMHkbasts
10-02-202612:01:03GBp666604.50XLONxeaMHkbastu
10-02-202612:01:03GBp327604.50XLONxeaMHkbastw
10-02-202612:01:03GBp49604.50XLONxeaMHkbasty
10-02-202612:01:03GBp383604.00XLONxeaMHkbast7
10-02-202611:57:42GBp383604.50XLONxeaMHkbarBq
10-02-202611:50:50GBp223604.50XLONxeaMHkbayMe
10-02-202611:45:59GBp125604.50XLONxeaMHkbav6d
10-02-202611:45:59GBp142604.50XLONxeaMHkbav6f
10-02-202611:41:22GBp656603.50XLONxeaMHkbaYhs
10-02-202611:41:22GBp215603.50XLONxeaMHkbaYhu
10-02-202611:41:22GBp383603.00XLONxeaMHkbaYh7
10-02-202611:24:12GBp251600.50XLONxeaMHkbaGh8
10-02-202611:21:46GBp297601.00XLONxeaMHkbaVWM
10-02-202611:18:58GBp392602.00XLONxeaMHkbaQee
10-02-202611:18:58GBp500602.00XLONxeaMHkbaQez
10-02-202611:16:16GBp823602.00XLONxeaMHkbaPmT
10-02-202611:16:16GBp209602.50XLONxeaMHkbaPpC
10-02-202611:16:16GBp20602.00XLONxeaMHkbaPpQ
10-02-202611:16:16GBp180602.00XLONxeaMHkbaPpS
10-02-202611:16:16GBp23601.50XLONxeaMHkbaPoj
10-02-202611:16:16GBp242601.50XLONxeaMHkbaPol
10-02-202611:16:16GBp383601.50XLONxeaMHkbaPoo
10-02-202611:00:35GBp496599.50XLONxeaMHkbbsnA
10-02-202611:00:35GBp30599.50XLONxeaMHkbbsnE
10-02-202611:00:35GBp172599.50XLONxeaMHkbbsmb
10-02-202611:00:35GBp24599.50XLONxeaMHkbbsmd
10-02-202610:48:13GBp214598.50XLONxeaMHkbbxJb
10-02-202610:48:13GBp241599.00XLONxeaMHkbbxJg
10-02-202610:46:33GBp408599.00XLONxeaMHkbbvAo
10-02-202610:46:32GBp225599.50XLONxeaMHkbbvLd
10-02-202610:38:24GBp226599.00XLONxeaMHkbbkv6
10-02-202610:38:24GBp327599.50XLONxeaMHkbbkv8
10-02-202610:35:40GBp537598.50XLONxeaMHkbbj8x
10-02-202610:31:10GBp52599.00XLONxeaMHkbbNnO
10-02-202610:31:10GBp493599.00XLONxeaMHkbbNnQ
10-02-202610:26:27GBp610599.00XLONxeaMHkbbHt0
10-02-202610:18:46GBp63599.50XLONxeaMHkbb6li
10-02-202610:18:40GBp203599.50XLONxeaMHkbb6ot
10-02-202610:17:16GBp355599.50XLONxeaMHkbb4ne
10-02-202610:16:03GBp568599.50XLONxeaMHkbb2eC
10-02-202610:09:34GBp260600.00XLONxeaMHkbbAEy
10-02-202610:04:56GBp172601.00XLONxeaMHkbcqvc
10-02-202610:03:47GBp390601.00XLONxeaMHkbcrIJ
10-02-202610:03:47GBp559601.50XLONxeaMHkbcrIN
10-02-202610:02:42GBp222601.50XLONxeaMHkbcphR
10-02-202610:02:07GBp136601.50XLONxeaMHkbcpTA
10-02-202610:02:07GBp164601.50XLONxeaMHkbcpTC
10-02-202610:02:07GBp82601.50XLONxeaMHkbcpTE
10-02-202610:02:07GBp162601.50XLONxeaMHkbcpTQ
10-02-202610:00:30GBp936601.50XLONxeaMHkbcnEW
10-02-202609:47:45GBp32598.00XLONxeaMHkbcZF0
10-02-202609:47:45GBp1598.00XLONxeaMHkbcZF7
10-02-202609:47:38GBp365598.00XLONxeaMHkbcZK$
10-02-202609:47:33GBp348598.00XLONxeaMHkbcZOM
10-02-202609:47:33GBp108598.00XLONxeaMHkbcZOO
10-02-202609:46:55GBp333598.50XLONxeaMHkbcWNt
10-02-202609:45:06GBp73597.50XLONxeaMHkbckAe
10-02-202609:44:42GBp303598.00XLONxeaMHkbclfJ
10-02-202609:44:20GBp184598.00XLONxeaMHkbclC1
10-02-202609:44:20GBp199598.00XLONxeaMHkbclC5
10-02-202609:41:08GBp113598.50XLONxeaMHkbchwj
10-02-202609:41:08GBp79598.50XLONxeaMHkbchwl
10-02-202609:41:08GBp364598.50XLONxeaMHkbchwq
10-02-202609:41:01GBp198598.50XLONxeaMHkbchC3
10-02-202609:35:13GBp15597.50XLONxeaMHkbcICJ
10-02-202609:32:43GBp292597.50XLONxeaMHkbcHyJ
10-02-202609:32:42GBp148598.00XLONxeaMHkbcH@W
10-02-202609:32:42GBp14598.00XLONxeaMHkbcH@Y
10-02-202609:32:42GBp955598.00XLONxeaMHkbcH@j
10-02-202609:28:40GBp301597.50XLONxeaMHkbcQJg
10-02-202609:28:40GBp271597.50XLONxeaMHkbcQJi
10-02-202609:25:12GBp383597.00XLONxeaMHkbc6Ls
10-02-202609:23:27GBp4598.00XLONxeaMHkbc4AF
10-02-202609:23:27GBp296598.00XLONxeaMHkbc4AG
10-02-202609:23:27GBp642598.00XLONxeaMHkbc4AI
10-02-202609:23:27GBp383597.50XLONxeaMHkbc4LW
10-02-202609:19:24GBp383598.00XLONxeaMHkbc1BL
10-02-202609:00:18GBp205597.50XLONxeaMHkbdvKc
10-02-202609:00:18GBp763598.00XLONxeaMHkbdvKi
10-02-202609:00:18GBp78599.00XLONxeaMHkbdvKF
10-02-202609:00:18GBp39599.00XLONxeaMHkbdvKH
10-02-202609:00:18GBp1,740599.00XLONxeaMHkbdvKB
10-02-202609:00:18GBp383598.50XLONxeaMHkbdvKP
10-02-202608:47:19GBp162598.00XLONxeaMHkbdhTS
10-02-202608:47:19GBp1,486598.00XLONxeaMHkbdhSY
10-02-202608:47:19GBp183598.00XLONxeaMHkbdhSf
10-02-202608:33:55GBp303597.50XLONxeaMHkbdQ9A
10-02-202608:31:06GBp417597.50XLONxeaMHkbdPRU
10-02-202608:29:24GBp588597.50XLONxeaMHkbd4k7
10-02-202608:28:57GBp218598.50XLONxeaMHkbd495
10-02-202608:28:53GBp162598.50XLONxeaMHkbd4AH
10-02-202608:28:53GBp276598.50XLONxeaMHkbd4AN
10-02-202608:28:53GBp237598.50XLONxeaMHkbd4AP
10-02-202608:27:32GBp125598.00XLONxeaMHkbd2ZF
10-02-202608:27:32GBp548598.00XLONxeaMHkbd2ZH
10-02-202608:22:58GBp383598.00XLONxeaMHkbdE8F
10-02-202608:18:17GBp265597.50XLONxeaMHkbdBFj
10-02-202608:18:14GBp383598.00XLONxeaMHkbdBAn
10-02-202608:18:14GBp383598.50XLONxeaMHkbdBA3
10-02-202608:17:13GBp383598.50XLONxeaMHkbd8NQ
10-02-202608:12:26GBp989599.50XLONxeaMHkbWohv
10-02-202608:12:26GBp85599.50XLONxeaMHkbWohx
10-02-202608:12:26GBp344599.50XLONxeaMHkbWoh8
10-02-202608:09:33GBp265597.00XLONxeaMHkbWnkw
10-02-202608:09:33GBp383597.50XLONxeaMHkbWnky
10-02-202608:09:22GBp383598.00XLONxeaMHkbWnyS
10-02-202608:06:40GBp149598.00XLONxeaMHkbWy22
10-02-202608:06:40GBp234598.00XLONxeaMHkbWy2y



