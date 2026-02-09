OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
09 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 06 February 2026 it had purchased a total of 93,883 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased90,8723,011-
Highest price paid (per ordinary share)606.50p600.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)598.50p599.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)603.62p599.74p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,050,738 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,050,738.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
06-02-202616:26:37GBp399601.50XLONxeaMG7o4gjh
06-02-202616:25:58GBp57601.50XLONxeaMG7o4hbh
06-02-202616:25:29GBp1,114602.00XLONxeaMG7o4hC@
06-02-202616:25:15GBp263603.00XLONxeaMG7o4hU9
06-02-202616:25:00GBp223603.00XLONxeaMG7o4epk
06-02-202616:24:40GBp259603.00XLONxeaMG7o4eEz
06-02-202616:24:20GBp75603.00XLONxeaMG7o4fjq
06-02-202616:24:20GBp131603.00XLONxeaMG7o4fjs
06-02-202616:24:00GBp295603.00XLONxeaMG7o4fDK
06-02-202616:20:03GBp353602.50XLONxeaMG7o4IrJ
06-02-202616:20:03GBp439602.50XLONxeaMG7o4IrM
06-02-202616:17:39GBp466603.00XLONxeaMG7o4GO4
06-02-202616:16:45GBp693603.50XLONxeaMG7o4Ul1
06-02-202616:15:21GBp415604.00XLONxeaMG7o4SdT
06-02-202616:13:47GBp485604.50XLONxeaMG7o4TV@
06-02-202616:12:42GBp633605.00XLONxeaMG7o4RfB
06-02-202616:12:01GBp1,064605.50XLONxeaMG7o4RSP
06-02-202616:08:56GBp338605.50XLONxeaMG7o47fz
06-02-202616:08:45GBp1,775606.00XLONxeaMG7o47n3
06-02-202616:08:02GBp456606.50XLONxeaMG7o44WX
06-02-202616:08:02GBp98606.50XLONxeaMG7o44XT
06-02-202616:08:02GBp400606.50XLONxeaMG7o44XV
06-02-202616:08:02GBp674606.50XLONxeaMG7o44Wm
06-02-202615:58:26GBp303606.00XLONxeaMG7o4AtQ
06-02-202615:58:26GBp940606.00XLONxeaMG7o4AsW
06-02-202615:58:26GBp390606.00XLONxeaMG7o4Asd
06-02-202615:58:26GBp146606.00XLONxeaMG7o4Asf
06-02-202615:56:12GBp1,436606.00XLONxeaMG7o481S
06-02-202615:50:23GBp1,280604.50XLONxeaMG7o5p6H
06-02-202615:49:28GBp850605.00XLONxeaMG7o5mMA
06-02-202615:46:07GBp294605.00XLONxeaMG7o5yQh
06-02-202615:42:36GBp1,590605.00XLONxeaMG7o5vff
06-02-202615:42:36GBp208605.00XLONxeaMG7o5vfh
06-02-202615:38:11GBp130605.50XLONxeaMG7o5Zc4
06-02-202615:38:11GBp593605.50XLONxeaMG7o5Zc6
06-02-202615:38:11GBp335605.50XLONxeaMG7o5Zc8
06-02-202615:38:11GBp2,788605.50XLONxeaMG7o5ZcJ
06-02-202615:38:11GBp563605.50XLONxeaMG7o5ZcL
06-02-202615:38:11GBp46605.50XLONxeaMG7o5ZXa
06-02-202615:38:11GBp652605.50XLONxeaMG7o5ZXc
06-02-202615:38:11GBp433604.50XLONxeaMG7o5ZXp
06-02-202615:38:11GBp989605.00XLONxeaMG7o5ZXr
06-02-202615:31:31GBp826605.50XLONxeaMG7o5eqy
06-02-202615:26:37GBp420605.50XLONxeaMG7o5IGX
06-02-202615:26:37GBp115605.50XLONxeaMG7o5IHQ
06-02-202615:21:14GBp46604.00XLONxeaMG7o5QsI
06-02-202615:16:06GBp3602.50XLONxeaMG7o55Xr
06-02-202615:16:06GBp724602.50XLONxeaMG7o55Xt
06-02-202615:13:04GBp614603.00XLONxeaMG7o51jq
06-02-202615:13:04GBp102603.00XLONxeaMG7o51js
06-02-202615:09:53GBp199604.00XLONxeaMG7o5D1r
06-02-202615:09:53GBp636604.00XLONxeaMG7o5D1t
06-02-202615:09:53GBp186604.00XLONxeaMG7o5D1v
06-02-202615:09:53GBp36604.00XLONxeaMG7o5D1x
06-02-202615:09:53GBp715603.50XLONxeaMG7o5D16
06-02-202614:50:01GBp1,311603.50XLONxeaMG7o6kTP
06-02-202614:50:01GBp816604.00XLONxeaMG7o6kSZ
06-02-202614:50:01GBp320604.00XLONxeaMG7o6kSi
06-02-202614:50:00GBp301604.00XLONxeaMG7o6kSw
06-02-202614:42:03GBp337602.50XLONxeaMG7o6Lqq
06-02-202614:41:17GBp484603.00XLONxeaMG7o6If2
06-02-202614:39:34GBp431603.50XLONxeaMG7o6G5j
06-02-202614:39:31GBp955604.00XLONxeaMG7o6G0c
06-02-202614:39:31GBp30604.00XLONxeaMG7o6G0e
06-02-202614:39:15GBp242604.50XLONxeaMG7o6GPV
06-02-202614:38:16GBp318604.50XLONxeaMG7o6Ue7
06-02-202614:37:17GBp16604.50XLONxeaMG7o6VxB
06-02-202614:37:17GBp250604.50XLONxeaMG7o6VxD
06-02-202614:36:18GBp322604.50XLONxeaMG7o6SPi
06-02-202614:35:19GBp58604.50XLONxeaMG7o6Q$k
06-02-202614:35:19GBp225604.50XLONxeaMG7o6Q$m
06-02-202614:33:21GBp484604.50XLONxeaMG7o6P$a
06-02-202614:33:21GBp255604.50XLONxeaMG7o6P$Y
06-02-202614:29:53GBp730604.00XLONxeaMG7o636Y
06-02-202614:29:25GBp451604.50XLONxeaMG7o60cX
06-02-202614:29:25GBp133604.50XLONxeaMG7o60cZ
06-02-202614:28:26GBp128604.50XLONxeaMG7o61bJ
06-02-202614:28:26GBp143604.50XLONxeaMG7o61bL
06-02-202614:26:28GBp64604.50XLONxeaMG7o6EOc
06-02-202614:26:28GBp284604.50XLONxeaMG7o6EOe
06-02-202614:18:55GBp775604.50XLONxeaMG7o7sIz
06-02-202614:18:36GBp385605.00XLONxeaMG7o7tfy
06-02-202614:14:40GBp321605.00XLONxeaMG7o7prU
06-02-202614:14:40GBp320605.00XLONxeaMG7o7pqW
06-02-202614:14:40GBp31605.00XLONxeaMG7o7pqY
06-02-202614:10:44GBp249605.00XLONxeaMG7o7@LT
06-02-202614:10:44GBp225605.00XLONxeaMG7o7@LV
06-02-202614:08:10GBp316605.00XLONxeaMG7o7zlu
06-02-202614:04:50GBp506605.00XLONxeaMG7o7uuo
06-02-202614:04:50GBp80605.00XLONxeaMG7o7uum
06-02-202614:02:52GBp312605.00XLONxeaMG7o7cvR
06-02-202614:01:53GBp432605.00XLONxeaMG7o7d@B
06-02-202613:59:55GBp318604.50XLONxeaMG7o7b79
06-02-202613:58:56GBp374604.50XLONxeaMG7o7YuV
06-02-202613:55:59GBp91604.50XLONxeaMG7o7X52
06-02-202613:55:59GBp489604.50XLONxeaMG7o7X54
06-02-202613:54:01GBp332604.50XLONxeaMG7o7lge
06-02-202613:52:03GBp284604.50XLONxeaMG7o7iOB
06-02-202613:50:45GBp218604.50XLONxeaMG7o7grp
06-02-202613:48:07GBp76604.00XLONxeaMG7o7eF3
06-02-202613:48:07GBp346604.00XLONxeaMG7o7eF5
06-02-202613:47:08GBp182604.00XLONxeaMG7o7fKC
06-02-202613:47:08GBp145604.00XLONxeaMG7o7fKE
06-02-202613:45:10GBp98604.00XLONxeaMG7o7NEO
06-02-202613:45:10GBp466604.00XLONxeaMG7o7NEQ
06-02-202613:43:12GBp180604.00XLONxeaMG7o7L@B
06-02-202613:43:12GBp154604.00XLONxeaMG7o7L@9
06-02-202613:39:37GBp468604.00XLONxeaMG7o7GJB
06-02-202613:39:37GBp282604.00XLONxeaMG7o7GJD
06-02-202613:39:37GBp82604.00XLONxeaMG7o7GJF
06-02-202613:38:26GBp180604.00XLONxeaMG7o7HRD
06-02-202613:38:26GBp213604.00XLONxeaMG7o7HRR
06-02-202613:38:26GBp21604.00XLONxeaMG7o7HQg
06-02-202613:38:26GBp209604.00XLONxeaMG7o7HQt
06-02-202613:38:26GBp209604.00XLONxeaMG7o7HQ7
06-02-202613:38:26GBp209604.00XLONxeaMG7o7HQI
06-02-202613:38:25GBp4604.00XLONxeaMG7o7UbX
06-02-202613:38:25GBp213604.00XLONxeaMG7o7Ubc
06-02-202613:38:20GBp213604.00XLONxeaMG7o7UX8
06-02-202613:38:20GBp55604.00XLONxeaMG7o7UXE
06-02-202613:38:20GBp658604.00XLONxeaMG7o7UXG
06-02-202613:38:20GBp78604.00XLONxeaMG7o7UXI
06-02-202613:38:20GBp392604.00XLONxeaMG7o7UWq
06-02-202613:38:20GBp210604.00XLONxeaMG7o7UWs
06-02-202613:38:20GBp143604.00XLONxeaMG7o7UW7
06-02-202613:38:20GBp210604.00XLONxeaMG7o7UW9
06-02-202613:38:20GBp399604.00XLONxeaMG7o7UWB
06-02-202613:37:54GBp228603.50XLONxeaMG7o7Uxw
06-02-202613:37:46GBp493604.00XLONxeaMG7o7UTf
06-02-202613:37:19GBp492604.50XLONxeaMG7o7VuF
06-02-202613:34:56GBp485604.50XLONxeaMG7o7QfW
06-02-202613:30:54GBp278604.50XLONxeaMG7o7767
06-02-202613:17:45GBp426604.50XLONxeaMG7o7BXT
06-02-202613:17:45GBp426604.50XLONxeaMG7o7BWb
06-02-202613:11:31GBp369605.00XLONxeaMG7o0qxx
06-02-202613:11:31GBp57605.00XLONxeaMG7o0qxz
06-02-202612:55:22GBp528605.50XLONxeaMG7o0vuo
06-02-202612:50:53GBp111606.00XLONxeaMG7o0aMH
06-02-202612:50:53GBp223606.00XLONxeaMG7o0aMJ
06-02-202612:50:28GBp735606.00XLONxeaMG7o0bY4
06-02-202612:48:56GBp194606.50XLONxeaMG7o0YmF
06-02-202612:48:56GBp452606.50XLONxeaMG7o0YmH
06-02-202612:34:17GBp285606.00XLONxeaMG7o0MYI
06-02-202612:33:12GBp376606.00XLONxeaMG7o0MQi
06-02-202612:25:54GBp372605.50XLONxeaMG7o0GGe
06-02-202612:25:49GBp464606.00XLONxeaMG7o0GUf
06-02-202612:24:41GBp306606.00XLONxeaMG7o0HMg
06-02-202612:24:36GBp65606.50XLONxeaMG7o0HJi
06-02-202612:24:36GBp253606.50XLONxeaMG7o0HJk
06-02-202612:22:24GBp148606.00XLONxeaMG7o0V3L
06-02-202612:18:38GBp67605.00XLONxeaMG7o0Q6c
06-02-202612:18:38GBp244605.00XLONxeaMG7o0Q6h
06-02-202612:14:42GBp95605.00XLONxeaMG7o0PEv
06-02-202612:14:42GBp146605.00XLONxeaMG7o0PEx
06-02-202612:11:45GBp215605.00XLONxeaMG7o04kH
06-02-202612:11:45GBp149605.00XLONxeaMG7o04kJ
06-02-202612:02:46GBp71604.50XLONxeaMG7o0FvC
06-02-202612:02:46GBp226604.50XLONxeaMG7o0FvE
06-02-202612:02:41GBp426605.00XLONxeaMG7o0FwJ
06-02-202612:02:20GBp43605.50XLONxeaMG7o0FQQ
06-02-202612:02:20GBp167605.50XLONxeaMG7o0FQS
06-02-202612:02:20GBp290605.50XLONxeaMG7o0FQU
06-02-202612:02:20GBp578605.50XLONxeaMG7o0CbW
06-02-202611:52:00GBp217604.50XLONxeaMG7o1rXw
06-02-202611:52:00GBp257604.50XLONxeaMG7o1rX@
06-02-202611:51:57GBp294605.00XLONxeaMG7o1rZN
06-02-202611:43:58GBp599604.50XLONxeaMG7o1ygp
06-02-202611:42:15GBp57604.50XLONxeaMG7o1z2C
06-02-202611:42:15GBp288604.50XLONxeaMG7o1z2E
06-02-202611:42:15GBp150604.50XLONxeaMG7o1z2G
06-02-202611:38:15GBp85604.50XLONxeaMG7o1v$0
06-02-202611:38:15GBp303604.50XLONxeaMG7o1v$2
06-02-202611:37:30GBp141604.00XLONxeaMG7o1cfu
06-02-202611:37:30GBp82604.00XLONxeaMG7o1cfw
06-02-202611:37:30GBp348604.00XLONxeaMG7o1cfD
06-02-202611:35:19GBp769603.00XLONxeaMG7o1azS
06-02-202611:34:45GBp426602.50XLONxeaMG7o1aRY
06-02-202611:10:55GBp289603.00XLONxeaMG7o1SNY
06-02-202611:10:55GBp553603.00XLONxeaMG7o1SNg
06-02-202611:07:24GBp688603.00XLONxeaMG7o1OKK
06-02-202611:06:51GBp250603.50XLONxeaMG7o1Pzj
06-02-202611:05:11GBp390602.50XLONxeaMG7o170B
06-02-202611:02:55GBp292602.50XLONxeaMG7o12cQ
06-02-202611:00:37GBp232602.50XLONxeaMG7o107b
06-02-202611:00:37GBp118602.50XLONxeaMG7o107s
06-02-202610:56:26GBp509602.50XLONxeaMG7o1CS0
06-02-202610:47:17GBp52601.50XLONxeaMG7o2rEX
06-02-202610:47:17GBp131601.50XLONxeaMG7o2rFV
06-02-202610:47:14GBp293601.50XLONxeaMG7o2rBb
06-02-202610:46:28GBp49602.50XLONxeaMG7o2ozj
06-02-202610:46:28GBp239602.50XLONxeaMG7o2ozl
06-02-202610:46:28GBp579602.50XLONxeaMG7o2ozn
06-02-202610:46:28GBp34602.50XLONxeaMG7o2ozp
06-02-202610:46:28GBp265602.00XLONxeaMG7o2ozr
06-02-202610:46:28GBp270602.00XLONxeaMG7o2ozt
06-02-202610:46:28GBp616602.00XLONxeaMG7o2ozv
06-02-202610:46:28GBp297601.50XLONxeaMG7o2oz2
06-02-202610:46:28GBp426602.00XLONxeaMG7o2ozB
06-02-202610:29:30GBp218602.00XLONxeaMG7o2Y$T
06-02-202610:29:30GBp78602.00XLONxeaMG7o2Y$V
06-02-202610:29:30GBp180602.00XLONxeaMG7o2Y@n
06-02-202610:29:30GBp129602.00XLONxeaMG7o2Y@p
06-02-202610:29:30GBp64602.00XLONxeaMG7o2Y@v
06-02-202610:29:02GBp169601.50XLONxeaMG7o2YIL
06-02-202610:29:02GBp326601.50XLONxeaMG7o2YIN
06-02-202610:24:26GBp247600.50XLONxeaMG7o2lkL
06-02-202610:24:22GBp355601.00XLONxeaMG7o2ltY
06-02-202610:24:22GBp426601.00XLONxeaMG7o2ltl
06-02-202610:02:50GBp34600.00XLONxeaMG7o2Ok3
06-02-202610:02:50GBp601600.00XLONxeaMG7o2Ok5
06-02-202610:02:50GBp426599.50XLONxeaMG7o2Ok8
06-02-202610:02:43GBp1,924600.00XLONxeaMG7o2Otr
06-02-202610:02:43GBp8600.00XLONxeaMG7o2Ott
06-02-202610:02:43GBp12599.50BATExeaMG7o2Ot@
06-02-202610:02:43GBp316599.50BATExeaMG7o2Ot0
06-02-202610:02:43GBp453600.00XLONxeaMG7o2Ot5
06-02-202610:02:43GBp441600.00BATExeaMG7o2Ot9
06-02-202609:55:25GBp426600.50XLONxeaMG7o23Ys
06-02-202609:46:41GBp426600.50XLONxeaMG7o2ArP
06-02-202609:45:42GBp399601.00XLONxeaMG7o2Bkx
06-02-202609:43:41GBp70601.00XLONxeaMG7o28QH
06-02-202609:43:41GBp36601.00XLONxeaMG7o28QJ
06-02-202609:43:41GBp103601.00XLONxeaMG7o28QV
06-02-202609:43:41GBp139601.00XLONxeaMG7o29bX
06-02-202609:43:41GBp190601.00XLONxeaMG7o29bZ
06-02-202609:43:41GBp362601.00XLONxeaMG7o29bw
06-02-202609:43:40GBp360601.00XLONxeaMG7o29b8
06-02-202609:43:40GBp316601.00XLONxeaMG7o29bG
06-02-202609:43:40GBp306601.00XLONxeaMG7o29bI
06-02-202609:43:40GBp363601.00XLONxeaMG7o29al
06-02-202609:43:07GBp464600.50XLONxeaMG7o291e
06-02-202609:43:07GBp198600.50XLONxeaMG7o291g
06-02-202609:43:07GBp637600.50XLONxeaMG7o291k
06-02-202609:43:07GBp267600.50XLONxeaMG7o291m
06-02-202609:43:07GBp32600.50XLONxeaMG7o291o
06-02-202609:43:07GBp426600.00XLONxeaMG7o291x
06-02-202609:43:07GBp543600.00BATExeaMG7o291z
06-02-202608:53:24GBp232598.50XLONxeaMG7o30ei
06-02-202608:52:37GBp133599.50XLONxeaMG7o31XL
06-02-202608:52:37GBp231599.50BATExeaMG7o31XN
06-02-202608:52:35GBp170599.50XLONxeaMG7o31YB
06-02-202608:52:34GBp303600.00XLONxeaMG7o31iH
06-02-202608:49:12GBp6600.00XLONxeaMG7o3Cu6
06-02-202608:49:08GBp420600.00XLONxeaMG7o3C6e
06-02-202608:49:08GBp692600.50XLONxeaMG7o3C6F
06-02-202608:41:10GBp289599.00XLONxeaMG7oyqQs
06-02-202608:41:10GBp244599.00BATExeaMG7oyqQu
06-02-202608:38:07GBp299599.00XLONxeaMG7oymxW
06-02-202608:38:02GBp528599.50XLONxeaMG7oym3p
06-02-202608:38:02GBp290599.50BATExeaMG7oym3r
06-02-202608:38:00GBp253599.50BATExeaMG7oym2C
06-02-202608:34:48GBp297599.50XLONxeaMG7oyyWT
06-02-202608:34:48GBp14600.00XLONxeaMG7oyyWV
06-02-202608:34:48GBp317600.00XLONxeaMG7oyyZX
06-02-202608:34:43GBp681600.00BATExeaMG7oyyjR
06-02-202608:34:43GBp297600.00XLONxeaMG7oyyjN
06-02-202608:34:43GBp426600.50XLONxeaMG7oyyjP
06-02-202608:30:40GBp278600.50XLONxeaMG7oyuei
06-02-202608:30:40GBp148600.50XLONxeaMG7oyuek
06-02-202608:27:46GBp247601.00XLONxeaMG7oydab
06-02-202608:27:46GBp179601.00XLONxeaMG7oydaZ
06-02-202608:19:47GBp139601.00XLONxeaMG7oylz2
06-02-202608:19:12GBp216601.00XLONxeaMG7oylPI
06-02-202608:11:40GBp221600.50XLONxeaMG7oyLhe
06-02-202608:08:14GBp214600.50XLONxeaMG7oyGyN
06-02-202608:08:09GBp264601.00XLONxeaMG7oyGuK
06-02-202608:04:42GBp223601.50XLONxeaMG7oySwi
06-02-202608:04:42GBp189601.50XLONxeaMG7oySwk
06-02-202608:04:42GBp592602.00XLONxeaMG7oySwp
06-02-202608:03:57GBp4605.00XLONxeaMG7oyTBn
06-02-202608:03:57GBp119605.00XLONxeaMG7oyTBp
06-02-202608:03:57GBp253605.00XLONxeaMG7oyTBs



