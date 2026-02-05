OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

ISIN: GB00BLDRH360
05 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 04 February 2026 it had purchased a total of 80,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased80,000--
Highest price paid (per ordinary share)627.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)614.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)621.03p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,284,621 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,284,621.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
04-02-202616:27:55GBp316614.50XLONxeaMGhfr@vs
04-02-202616:25:09GBp86614.00XLONxeaMGhfrxHF
04-02-202616:25:09GBp399614.00XLONxeaMGhfrxHH
04-02-202616:22:46GBp403614.00XLONxeaMGhfraL9
04-02-202616:21:26GBp248614.50XLONxeaMGhfrZGg
04-02-202616:19:25GBp170615.00XLONxeaMGhfrlDe
04-02-202616:19:25GBp245615.50XLONxeaMGhfrlD2
04-02-202616:18:44GBp492616.00XLONxeaMGhfriOf
04-02-202616:16:30GBp610616.50XLONxeaMGhfreyh
04-02-202616:14:15GBp629617.00XLONxeaMGhfrKeW
04-02-202616:09:45GBp245616.00XLONxeaMGhfrS$T
04-02-202616:07:41GBp186616.50XLONxeaMGhfrOh7
04-02-202616:05:51GBp296616.50XLONxeaMGhfr77d
04-02-202616:05:51GBp73616.50XLONxeaMGhfr77e
04-02-202616:05:51GBp489616.50XLONxeaMGhfr77q
04-02-202616:01:10GBp171617.50XLONxeaMGhfrClZ
04-02-202616:00:47GBp246618.00XLONxeaMGhfrC8b
04-02-202616:00:47GBp528618.00XLONxeaMGhfrC8k
04-02-202615:57:45GBp588618.50XLONxeaMGhfr9dS
04-02-202615:57:45GBp384618.50XLONxeaMGhfr9cZ
04-02-202615:50:56GBp400618.50XLONxeaMGhfs@w3
04-02-202615:46:35GBp168619.00XLONxeaMGhfsvmH
04-02-202615:45:31GBp356619.50XLONxeaMGhfsdaj
04-02-202615:45:17GBp433619.50XLONxeaMGhfsd@u
04-02-202615:44:29GBp667620.00XLONxeaMGhfsaEb
04-02-202615:37:06GBp394617.50XLONxeaMGhfsfWT
04-02-202615:36:48GBp38618.50XLONxeaMGhfsfCp
04-02-202615:36:48GBp574618.50XLONxeaMGhfsfCr
04-02-202615:28:07GBp380617.50XLONxeaMGhfs6I@
04-02-202615:26:14GBp163619.00XLONxeaMGhfs5DC
04-02-202615:24:44GBp183619.50XLONxeaMGhfs0t4
04-02-202615:23:19GBp293620.50XLONxeaMGhfsEwz
04-02-202615:23:09GBp380620.50XLONxeaMGhfsEKF
04-02-202615:18:53GBp173619.50XLONxeaMGhfs9E8
04-02-202615:17:14GBp319620.00XLONxeaMGhftqNE
04-02-202615:14:59GBp172620.50XLONxeaMGhftmEC
04-02-202615:13:35GBp181620.50XLONxeaMGhft@Vu
04-02-202615:12:43GBp288620.50XLONxeaMGhfty5h
04-02-202615:10:04GBp228621.00XLONxeaMGhftuRd
04-02-202615:10:04GBp401621.00XLONxeaMGhftuR7
04-02-202615:09:33GBp570621.50XLONxeaMGhftvQW
04-02-202615:09:33GBp30621.50XLONxeaMGhftvQY
04-02-202615:08:34GBp358621.50XLONxeaMGhftdFp
04-02-202615:08:34GBp355621.50XLONxeaMGhftdFv
04-02-202615:08:34GBp271621.50XLONxeaMGhftdF$
04-02-202615:01:25GBp208621.00XLONxeaMGhftMrG
04-02-202614:55:47GBp287618.50XLONxeaMGhftSHs
04-02-202614:54:38GBp534619.00XLONxeaMGhftQLF
04-02-202614:53:11GBp327619.50XLONxeaMGhftPeY
04-02-202614:52:02GBp154620.00XLONxeaMGhft7cq
04-02-202614:51:59GBp138620.00XLONxeaMGhft7kq
04-02-202614:51:59GBp321620.00XLONxeaMGhft7kz
04-02-202614:50:54GBp164620.50XLONxeaMGhft4AV
04-02-202614:50:54GBp387620.50XLONxeaMGhft4LX
04-02-202614:50:54GBp184620.50XLONxeaMGhft4La
04-02-202614:50:00GBp6620.50XLONxeaMGhft2qG
04-02-202614:50:00GBp141620.50XLONxeaMGhft2qR
04-02-202614:50:00GBp801620.50XLONxeaMGhft2qT
04-02-202614:49:10GBp184621.50XLONxeaMGhft0dN
04-02-202614:49:10GBp93621.50XLONxeaMGhft0dP
04-02-202614:46:56GBp263620.00XLONxeaMGhftCUR
04-02-202614:46:56GBp330620.00XLONxeaMGhftCPg
04-02-202614:46:23GBp54620.50XLONxeaMGhftDU$
04-02-202614:46:23GBp150620.50XLONxeaMGhftDU1
04-02-202614:46:23GBp722620.50XLONxeaMGhftDUt
04-02-202614:46:23GBp640620.50XLONxeaMGhftDUv
04-02-202614:46:23GBp80620.50XLONxeaMGhftDUx
04-02-202614:46:23GBp65620.50XLONxeaMGhftDUz
04-02-202614:38:35GBp267618.00XLONxeaMGhfmylT
04-02-202614:38:35GBp372618.00XLONxeaMGhfmykP
04-02-202614:35:21GBp264618.50XLONxeaMGhfmc2c
04-02-202614:35:21GBp385619.00XLONxeaMGhfmc2x
04-02-202614:34:51GBp926619.50XLONxeaMGhfmdGo
04-02-202614:34:51GBp635619.50XLONxeaMGhfmdG0
04-02-202614:31:13GBp767620.00XLONxeaMGhfmiV3
04-02-202614:29:41GBp301620.50XLONxeaMGhfmeT2
04-02-202614:29:41GBp233620.50XLONxeaMGhfmeT4
04-02-202614:29:41GBp453620.50XLONxeaMGhfmeT6
04-02-202614:29:41GBp549620.50XLONxeaMGhfmeT8
04-02-202614:29:41GBp406620.50XLONxeaMGhfmeTE
04-02-202614:29:41GBp244620.50XLONxeaMGhfmeTG
04-02-202614:29:41GBp453620.50XLONxeaMGhfmeTI
04-02-202614:29:41GBp88620.50XLONxeaMGhfmeSk
04-02-202614:29:41GBp250620.50XLONxeaMGhfmeSm
04-02-202614:29:41GBp453620.50XLONxeaMGhfmeSo
04-02-202614:29:41GBp574620.50XLONxeaMGhfmeSq
04-02-202614:29:31GBp595620.00XLONxeaMGhfmfYI
04-02-202614:29:31GBp607620.00XLONxeaMGhfmfYV
04-02-202614:00:35GBp207620.00XLONxeaMGhfm8Ei
04-02-202614:00:19GBp26620.50XLONxeaMGhfm8Qv
04-02-202614:00:19GBp271620.50XLONxeaMGhfm8Qx
04-02-202614:00:19GBp720621.00XLONxeaMGhfm8Q2
04-02-202614:00:19GBp425621.00XLONxeaMGhfm8QH
04-02-202613:56:58GBp158621.50XLONxeaMGhfnqjf
04-02-202613:56:58GBp218621.50XLONxeaMGhfnqjh
04-02-202613:55:50GBp145621.50XLONxeaMGhfnrfu
04-02-202613:55:50GBp304621.50XLONxeaMGhfnrfw
04-02-202613:54:25GBp132621.00XLONxeaMGhfnouY
04-02-202613:45:14GBp182620.50XLONxeaMGhfnwP3
04-02-202613:45:14GBp286621.00XLONxeaMGhfnwP5
04-02-202613:44:53GBp311621.50XLONxeaMGhfnxgN
04-02-202613:43:27GBp27622.00XLONxeaMGhfnuoo
04-02-202613:43:27GBp207622.00XLONxeaMGhfnuoq
04-02-202613:38:51GBp284623.00XLONxeaMGhfna6X
04-02-202613:37:52GBp250623.50XLONxeaMGhfnbsx
04-02-202613:35:28GBp376624.00XLONxeaMGhfnZ$3
04-02-202613:34:34GBp232623.50XLONxeaMGhfnWnt
04-02-202613:33:35GBp580623.50XLONxeaMGhfnXhF
04-02-202613:33:35GBp55623.50XLONxeaMGhfnXhH
04-02-202613:30:25GBp678624.00XLONxeaMGhfnizV
04-02-202613:30:09GBp389624.50XLONxeaMGhfniM9
04-02-202613:19:49GBp330623.50XLONxeaMGhfnImH
04-02-202613:19:49GBp29623.50XLONxeaMGhfnImJ
04-02-202613:19:45GBp60624.50XLONxeaMGhfnI$R
04-02-202613:19:45GBp180624.50XLONxeaMGhfnI$T
04-02-202613:19:45GBp250624.50XLONxeaMGhfnI$V
04-02-202613:19:45GBp54624.50XLONxeaMGhfnI@b
04-02-202613:19:45GBp600624.50XLONxeaMGhfnI@d
04-02-202613:19:45GBp590624.50XLONxeaMGhfnI@X
04-02-202613:19:45GBp237624.50XLONxeaMGhfnI@Z
04-02-202613:19:45GBp378624.00XLONxeaMGhfnI@n
04-02-202613:10:05GBp378624.50XLONxeaMGhfnR0V
04-02-202613:00:02GBp585625.00XLONxeaMGhfn041
04-02-202612:56:01GBp355626.00XLONxeaMGhfnC3W
04-02-202612:56:01GBp365626.00XLONxeaMGhfnC3Y
04-02-202612:56:01GBp261625.50XLONxeaMGhfnC3g
04-02-202612:56:01GBp235626.00XLONxeaMGhfnC3n
04-02-202612:49:07GBp167625.50XLONxeaMGhfot1c
04-02-202612:45:11GBp632625.50XLONxeaMGhfooOl
04-02-202612:42:14GBp301625.50XLONxeaMGhfonZ@
04-02-202612:40:16GBp200625.50XLONxeaMGhfo@MZ
04-02-202612:38:01GBp465625.50XLONxeaMGhfoyIW
04-02-202612:37:16GBp615626.50XLONxeaMGhfoz7k
04-02-202612:37:16GBp221626.50XLONxeaMGhfoz7m
04-02-202612:37:16GBp215626.50XLONxeaMGhfoz7o
04-02-202612:37:16GBp110626.50XLONxeaMGhfoz7q
04-02-202612:37:16GBp294626.00XLONxeaMGhfoz70
04-02-202612:37:16GBp84626.00XLONxeaMGhfoz72
04-02-202612:24:53GBp210627.00XLONxeaMGhfoXj$
04-02-202612:24:53GBp297627.00XLONxeaMGhfoXj1
04-02-202612:24:53GBp218627.00XLONxeaMGhfoXj3
04-02-202612:24:53GBp330627.00XLONxeaMGhfoXj5
04-02-202612:24:53GBp600627.00XLONxeaMGhfoXj6
04-02-202612:24:53GBp91627.00XLONxeaMGhfoXj8
04-02-202612:24:53GBp39627.00XLONxeaMGhfoXjC
04-02-202612:24:53GBp378626.50XLONxeaMGhfoXjM
04-02-202612:24:02GBp378627.00XLONxeaMGhfoXHY
04-02-202612:17:41GBp197626.00XLONxeaMGhfogKx
04-02-202612:17:41GBp378626.00XLONxeaMGhfogK8
04-02-202612:03:22GBp26625.50XLONxeaMGhfoVOE
04-02-202612:03:22GBp26625.50XLONxeaMGhfoVOG
04-02-202612:03:12GBp793625.00XLONxeaMGhfoSW7
04-02-202612:03:12GBp158625.00XLONxeaMGhfoSW9
04-02-202611:50:59GBp234624.50XLONxeaMGhfo0m9
04-02-202611:49:09GBp159624.00XLONxeaMGhfoE41
04-02-202611:46:42GBp22624.00XLONxeaMGhfoD1K
04-02-202611:46:42GBp608624.00XLONxeaMGhfoD1M
04-02-202611:46:42GBp189624.00XLONxeaMGhfoD1O
04-02-202611:45:23GBp11623.50XLONxeaMGhfoBqr
04-02-202611:41:16GBp258624.00XLONxeaMGhfptkE
04-02-202611:39:35GBp189624.00XLONxeaMGhfpq5L
04-02-202611:39:35GBp250624.00XLONxeaMGhfpq4@
04-02-202611:39:35GBp14624.00XLONxeaMGhfpq40
04-02-202611:39:35GBp458624.00XLONxeaMGhfpq42
04-02-202611:39:35GBp325624.00XLONxeaMGhfpq4y
04-02-202611:30:04GBp165623.50XLONxeaMGhfpyTi
04-02-202611:30:04GBp348623.50XLONxeaMGhfpyTr
04-02-202611:20:28GBp566623.00XLONxeaMGhfpa8i
04-02-202611:19:38GBp228623.50XLONxeaMGhfpbzv
04-02-202611:13:26GBp516623.50XLONxeaMGhfpkPH
04-02-202611:11:30GBp194624.00XLONxeaMGhfpiMb
04-02-202611:11:30GBp572624.00XLONxeaMGhfpiMd
04-02-202611:11:30GBp97624.00XLONxeaMGhfpiMh
04-02-202611:11:30GBp600624.00XLONxeaMGhfpiMj
04-02-202611:11:30GBp352623.50XLONxeaMGhfpiMl
04-02-202611:11:30GBp89624.00XLONxeaMGhfpiMZ
04-02-202611:11:30GBp378623.50XLONxeaMGhfpiMq
04-02-202610:55:11GBp129624.00XLONxeaMGhfpHOt
04-02-202610:55:11GBp118624.00XLONxeaMGhfpHOw
04-02-202610:55:11GBp30624.00XLONxeaMGhfpHO@
04-02-202610:55:11GBp271624.00XLONxeaMGhfpHOB
04-02-202610:55:11GBp3624.00XLONxeaMGhfpHOD
04-02-202610:45:06GBp533622.50XLONxeaMGhfp6t5
04-02-202610:43:15GBp453623.00XLONxeaMGhfp7DD
04-02-202610:32:05GBp561622.00XLONxeaMGhfpCMG
04-02-202610:32:05GBp561622.50XLONxeaMGhfpCHb
04-02-202610:31:27GBp243623.00XLONxeaMGhfpDBf
04-02-202610:29:29GBp25623.00XLONxeaMGhfp8ap
04-02-202610:29:29GBp206623.00XLONxeaMGhfp8aq
04-02-202610:27:31GBp235623.00XLONxeaMGhfisnK
04-02-202610:20:06GBp378622.50XLONxeaMGhfi$60
04-02-202610:20:06GBp134623.00XLONxeaMGhfi$64
04-02-202610:20:06GBp163623.00XLONxeaMGhfi$66
04-02-202610:20:06GBp600623.00XLONxeaMGhfi$68
04-02-202610:19:02GBp378623.00XLONxeaMGhfiyTJ
04-02-202610:18:39GBp639623.50XLONxeaMGhfizs4
04-02-202610:18:39GBp20623.50XLONxeaMGhfizme
04-02-202610:18:39GBp24623.50XLONxeaMGhfizmm
04-02-202610:18:39GBp157623.50XLONxeaMGhfizmr
04-02-202610:18:39GBp1623.50XLONxeaMGhfizmt
04-02-202610:18:39GBp109623.50XLONxeaMGhfizmv
04-02-202610:18:39GBp161623.50XLONxeaMGhfizmx
04-02-202610:16:13GBp39623.00XLONxeaMGhfiuth
04-02-202610:16:13GBp141623.00XLONxeaMGhfiutj
04-02-202610:16:13GBp447623.00XLONxeaMGhfiutl
04-02-202610:10:53GBp378622.50XLONxeaMGhfiWWW
04-02-202609:54:30GBp211620.00XLONxeaMGhfiSwM
04-02-202609:54:30GBp243620.00XLONxeaMGhfiSwO
04-02-202609:54:30GBp427620.00XLONxeaMGhfiSwQ
04-02-202609:54:30GBp254620.00XLONxeaMGhfiS5e
04-02-202609:54:30GBp181620.00XLONxeaMGhfiS5g
04-02-202609:54:30GBp538620.00XLONxeaMGhfiS5i
04-02-202609:54:20GBp216620.00XLONxeaMGhfiS9g
04-02-202609:54:20GBp378619.50XLONxeaMGhfiS9r
04-02-202609:35:37GBp261617.00XLONxeaMGhfjtE5
04-02-202609:35:37GBp378617.50XLONxeaMGhfjtE7
04-02-202609:25:16GBp91617.00XLONxeaMGhfjvl5
04-02-202609:24:36GBp25617.00XLONxeaMGhfjcdn
04-02-202609:24:34GBp251617.50XLONxeaMGhfjcia
04-02-202609:24:34GBp435617.50XLONxeaMGhfjcil
04-02-202609:18:31GBp292618.50XLONxeaMGhfjkca
04-02-202609:16:24GBp292619.00XLONxeaMGhfjjZg
04-02-202609:14:10GBp309620.00XLONxeaMGhfjetl
04-02-202609:11:47GBp740620.00XLONxeaMGhfjN0I
04-02-202609:11:40GBp492621.00XLONxeaMGhfjN8u
04-02-202609:11:39GBp159621.00XLONxeaMGhfjNBo
04-02-202609:11:39GBp202621.00XLONxeaMGhfjNB3
04-02-202609:11:39GBp237621.00XLONxeaMGhfjNB5
04-02-202609:11:39GBp600621.00XLONxeaMGhfjNB7
04-02-202609:11:39GBp261620.00XLONxeaMGhfjNBJ
04-02-202609:11:39GBp261620.50XLONxeaMGhfjNBP
04-02-202609:11:39GBp276621.00XLONxeaMGhfjNBS
04-02-202608:56:55GBp181620.00XLONxeaMGhfj0aa
04-02-202608:56:55GBp580620.00XLONxeaMGhfj0ae
04-02-202608:56:55GBp412620.00XLONxeaMGhfj0ag
04-02-202608:56:55GBp9620.00XLONxeaMGhfj0aY
04-02-202608:56:55GBp378619.50XLONxeaMGhfj0ap
04-02-202608:55:04GBp378620.00XLONxeaMGhfjEKf
04-02-202608:42:41GBp105619.00XLONxeaMGhfk@YG
04-02-202608:42:41GBp187619.00XLONxeaMGhfk@YI
04-02-202608:39:49GBp182618.00XLONxeaMGhfkwlb
04-02-202608:39:49GBp600618.00XLONxeaMGhfkwld
04-02-202608:39:49GBp269618.00XLONxeaMGhfkwlg
04-02-202608:39:49GBp378618.00XLONxeaMGhfkwlq
04-02-202608:35:15GBp378618.50XLONxeaMGhfkbIf
04-02-202608:29:31GBp160618.50XLONxeaMGhfkh5P
04-02-202608:28:32GBp175618.50XLONxeaMGhfkfY0
04-02-202608:28:14GBp159618.50XLONxeaMGhfkf1H
04-02-202608:28:14GBp994618.50XLONxeaMGhfkf1O
04-02-202608:28:14GBp90618.50XLONxeaMGhfkf1Q
04-02-202608:28:13GBp346618.50XLONxeaMGhfkf0h
04-02-202608:28:13GBp39618.50XLONxeaMGhfkf0n
04-02-202608:28:13GBp161618.50XLONxeaMGhfkf0@
04-02-202608:28:02GBp93617.50XLONxeaMGhfkfU2
04-02-202608:28:02GBp457617.50XLONxeaMGhfkfU4
04-02-202608:20:50GBp174616.00XLONxeaMGhfkQEM
04-02-202608:20:50GBp158616.00XLONxeaMGhfkQEO
04-02-202608:20:50GBp234615.50XLONxeaMGhfkQEU
04-02-202608:20:13GBp273616.00XLONxeaMGhfkRwN
04-02-202608:20:13GBp1616.00XLONxeaMGhfkRwP
04-02-202608:19:33GBp131616.00XLONxeaMGhfkOm1
04-02-202608:19:23GBp5617.00XLONxeaMGhfkO75
04-02-202608:19:23GBp10617.00XLONxeaMGhfkO77
04-02-202608:19:23GBp250617.00XLONxeaMGhfkO79
04-02-202608:19:23GBp35617.00XLONxeaMGhfkO7B
04-02-202608:19:23GBp378616.50XLONxeaMGhfkO7L
04-02-202608:15:52GBp365615.50XLONxeaMGhfk2yt
04-02-202608:15:52GBp250615.50XLONxeaMGhfk2yv
04-02-202608:15:52GBp10615.50XLONxeaMGhfk2yx
04-02-202608:15:52GBp261614.50XLONxeaMGhfk2y7
04-02-202608:15:52GBp378615.00XLONxeaMGhfk2y9



