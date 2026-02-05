OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
05 February 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 04 February 2026 it had purchased a total of 80,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|80,000
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|627.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|614.00p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|621.03p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,284,621 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,284,621.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|04-02-2026
|16:27:55
|GBp
|316
|614.50
|XLON
|xeaMGhfr@vs
|04-02-2026
|16:25:09
|GBp
|86
|614.00
|XLON
|xeaMGhfrxHF
|04-02-2026
|16:25:09
|GBp
|399
|614.00
|XLON
|xeaMGhfrxHH
|04-02-2026
|16:22:46
|GBp
|403
|614.00
|XLON
|xeaMGhfraL9
|04-02-2026
|16:21:26
|GBp
|248
|614.50
|XLON
|xeaMGhfrZGg
|04-02-2026
|16:19:25
|GBp
|170
|615.00
|XLON
|xeaMGhfrlDe
|04-02-2026
|16:19:25
|GBp
|245
|615.50
|XLON
|xeaMGhfrlD2
|04-02-2026
|16:18:44
|GBp
|492
|616.00
|XLON
|xeaMGhfriOf
|04-02-2026
|16:16:30
|GBp
|610
|616.50
|XLON
|xeaMGhfreyh
|04-02-2026
|16:14:15
|GBp
|629
|617.00
|XLON
|xeaMGhfrKeW
|04-02-2026
|16:09:45
|GBp
|245
|616.00
|XLON
|xeaMGhfrS$T
|04-02-2026
|16:07:41
|GBp
|186
|616.50
|XLON
|xeaMGhfrOh7
|04-02-2026
|16:05:51
|GBp
|296
|616.50
|XLON
|xeaMGhfr77d
|04-02-2026
|16:05:51
|GBp
|73
|616.50
|XLON
|xeaMGhfr77e
|04-02-2026
|16:05:51
|GBp
|489
|616.50
|XLON
|xeaMGhfr77q
|04-02-2026
|16:01:10
|GBp
|171
|617.50
|XLON
|xeaMGhfrClZ
|04-02-2026
|16:00:47
|GBp
|246
|618.00
|XLON
|xeaMGhfrC8b
|04-02-2026
|16:00:47
|GBp
|528
|618.00
|XLON
|xeaMGhfrC8k
|04-02-2026
|15:57:45
|GBp
|588
|618.50
|XLON
|xeaMGhfr9dS
|04-02-2026
|15:57:45
|GBp
|384
|618.50
|XLON
|xeaMGhfr9cZ
|04-02-2026
|15:50:56
|GBp
|400
|618.50
|XLON
|xeaMGhfs@w3
|04-02-2026
|15:46:35
|GBp
|168
|619.00
|XLON
|xeaMGhfsvmH
|04-02-2026
|15:45:31
|GBp
|356
|619.50
|XLON
|xeaMGhfsdaj
|04-02-2026
|15:45:17
|GBp
|433
|619.50
|XLON
|xeaMGhfsd@u
|04-02-2026
|15:44:29
|GBp
|667
|620.00
|XLON
|xeaMGhfsaEb
|04-02-2026
|15:37:06
|GBp
|394
|617.50
|XLON
|xeaMGhfsfWT
|04-02-2026
|15:36:48
|GBp
|38
|618.50
|XLON
|xeaMGhfsfCp
|04-02-2026
|15:36:48
|GBp
|574
|618.50
|XLON
|xeaMGhfsfCr
|04-02-2026
|15:28:07
|GBp
|380
|617.50
|XLON
|xeaMGhfs6I@
|04-02-2026
|15:26:14
|GBp
|163
|619.00
|XLON
|xeaMGhfs5DC
|04-02-2026
|15:24:44
|GBp
|183
|619.50
|XLON
|xeaMGhfs0t4
|04-02-2026
|15:23:19
|GBp
|293
|620.50
|XLON
|xeaMGhfsEwz
|04-02-2026
|15:23:09
|GBp
|380
|620.50
|XLON
|xeaMGhfsEKF
|04-02-2026
|15:18:53
|GBp
|173
|619.50
|XLON
|xeaMGhfs9E8
|04-02-2026
|15:17:14
|GBp
|319
|620.00
|XLON
|xeaMGhftqNE
|04-02-2026
|15:14:59
|GBp
|172
|620.50
|XLON
|xeaMGhftmEC
|04-02-2026
|15:13:35
|GBp
|181
|620.50
|XLON
|xeaMGhft@Vu
|04-02-2026
|15:12:43
|GBp
|288
|620.50
|XLON
|xeaMGhfty5h
|04-02-2026
|15:10:04
|GBp
|228
|621.00
|XLON
|xeaMGhftuRd
|04-02-2026
|15:10:04
|GBp
|401
|621.00
|XLON
|xeaMGhftuR7
|04-02-2026
|15:09:33
|GBp
|570
|621.50
|XLON
|xeaMGhftvQW
|04-02-2026
|15:09:33
|GBp
|30
|621.50
|XLON
|xeaMGhftvQY
|04-02-2026
|15:08:34
|GBp
|358
|621.50
|XLON
|xeaMGhftdFp
|04-02-2026
|15:08:34
|GBp
|355
|621.50
|XLON
|xeaMGhftdFv
|04-02-2026
|15:08:34
|GBp
|271
|621.50
|XLON
|xeaMGhftdF$
|04-02-2026
|15:01:25
|GBp
|208
|621.00
|XLON
|xeaMGhftMrG
|04-02-2026
|14:55:47
|GBp
|287
|618.50
|XLON
|xeaMGhftSHs
|04-02-2026
|14:54:38
|GBp
|534
|619.00
|XLON
|xeaMGhftQLF
|04-02-2026
|14:53:11
|GBp
|327
|619.50
|XLON
|xeaMGhftPeY
|04-02-2026
|14:52:02
|GBp
|154
|620.00
|XLON
|xeaMGhft7cq
|04-02-2026
|14:51:59
|GBp
|138
|620.00
|XLON
|xeaMGhft7kq
|04-02-2026
|14:51:59
|GBp
|321
|620.00
|XLON
|xeaMGhft7kz
|04-02-2026
|14:50:54
|GBp
|164
|620.50
|XLON
|xeaMGhft4AV
|04-02-2026
|14:50:54
|GBp
|387
|620.50
|XLON
|xeaMGhft4LX
|04-02-2026
|14:50:54
|GBp
|184
|620.50
|XLON
|xeaMGhft4La
|04-02-2026
|14:50:00
|GBp
|6
|620.50
|XLON
|xeaMGhft2qG
|04-02-2026
|14:50:00
|GBp
|141
|620.50
|XLON
|xeaMGhft2qR
|04-02-2026
|14:50:00
|GBp
|801
|620.50
|XLON
|xeaMGhft2qT
|04-02-2026
|14:49:10
|GBp
|184
|621.50
|XLON
|xeaMGhft0dN
|04-02-2026
|14:49:10
|GBp
|93
|621.50
|XLON
|xeaMGhft0dP
|04-02-2026
|14:46:56
|GBp
|263
|620.00
|XLON
|xeaMGhftCUR
|04-02-2026
|14:46:56
|GBp
|330
|620.00
|XLON
|xeaMGhftCPg
|04-02-2026
|14:46:23
|GBp
|54
|620.50
|XLON
|xeaMGhftDU$
|04-02-2026
|14:46:23
|GBp
|150
|620.50
|XLON
|xeaMGhftDU1
|04-02-2026
|14:46:23
|GBp
|722
|620.50
|XLON
|xeaMGhftDUt
|04-02-2026
|14:46:23
|GBp
|640
|620.50
|XLON
|xeaMGhftDUv
|04-02-2026
|14:46:23
|GBp
|80
|620.50
|XLON
|xeaMGhftDUx
|04-02-2026
|14:46:23
|GBp
|65
|620.50
|XLON
|xeaMGhftDUz
|04-02-2026
|14:38:35
|GBp
|267
|618.00
|XLON
|xeaMGhfmylT
|04-02-2026
|14:38:35
|GBp
|372
|618.00
|XLON
|xeaMGhfmykP
|04-02-2026
|14:35:21
|GBp
|264
|618.50
|XLON
|xeaMGhfmc2c
|04-02-2026
|14:35:21
|GBp
|385
|619.00
|XLON
|xeaMGhfmc2x
|04-02-2026
|14:34:51
|GBp
|926
|619.50
|XLON
|xeaMGhfmdGo
|04-02-2026
|14:34:51
|GBp
|635
|619.50
|XLON
|xeaMGhfmdG0
|04-02-2026
|14:31:13
|GBp
|767
|620.00
|XLON
|xeaMGhfmiV3
|04-02-2026
|14:29:41
|GBp
|301
|620.50
|XLON
|xeaMGhfmeT2
|04-02-2026
|14:29:41
|GBp
|233
|620.50
|XLON
|xeaMGhfmeT4
|04-02-2026
|14:29:41
|GBp
|453
|620.50
|XLON
|xeaMGhfmeT6
|04-02-2026
|14:29:41
|GBp
|549
|620.50
|XLON
|xeaMGhfmeT8
|04-02-2026
|14:29:41
|GBp
|406
|620.50
|XLON
|xeaMGhfmeTE
|04-02-2026
|14:29:41
|GBp
|244
|620.50
|XLON
|xeaMGhfmeTG
|04-02-2026
|14:29:41
|GBp
|453
|620.50
|XLON
|xeaMGhfmeTI
|04-02-2026
|14:29:41
|GBp
|88
|620.50
|XLON
|xeaMGhfmeSk
|04-02-2026
|14:29:41
|GBp
|250
|620.50
|XLON
|xeaMGhfmeSm
|04-02-2026
|14:29:41
|GBp
|453
|620.50
|XLON
|xeaMGhfmeSo
|04-02-2026
|14:29:41
|GBp
|574
|620.50
|XLON
|xeaMGhfmeSq
|04-02-2026
|14:29:31
|GBp
|595
|620.00
|XLON
|xeaMGhfmfYI
|04-02-2026
|14:29:31
|GBp
|607
|620.00
|XLON
|xeaMGhfmfYV
|04-02-2026
|14:00:35
|GBp
|207
|620.00
|XLON
|xeaMGhfm8Ei
|04-02-2026
|14:00:19
|GBp
|26
|620.50
|XLON
|xeaMGhfm8Qv
|04-02-2026
|14:00:19
|GBp
|271
|620.50
|XLON
|xeaMGhfm8Qx
|04-02-2026
|14:00:19
|GBp
|720
|621.00
|XLON
|xeaMGhfm8Q2
|04-02-2026
|14:00:19
|GBp
|425
|621.00
|XLON
|xeaMGhfm8QH
|04-02-2026
|13:56:58
|GBp
|158
|621.50
|XLON
|xeaMGhfnqjf
|04-02-2026
|13:56:58
|GBp
|218
|621.50
|XLON
|xeaMGhfnqjh
|04-02-2026
|13:55:50
|GBp
|145
|621.50
|XLON
|xeaMGhfnrfu
|04-02-2026
|13:55:50
|GBp
|304
|621.50
|XLON
|xeaMGhfnrfw
|04-02-2026
|13:54:25
|GBp
|132
|621.00
|XLON
|xeaMGhfnouY
|04-02-2026
|13:45:14
|GBp
|182
|620.50
|XLON
|xeaMGhfnwP3
|04-02-2026
|13:45:14
|GBp
|286
|621.00
|XLON
|xeaMGhfnwP5
|04-02-2026
|13:44:53
|GBp
|311
|621.50
|XLON
|xeaMGhfnxgN
|04-02-2026
|13:43:27
|GBp
|27
|622.00
|XLON
|xeaMGhfnuoo
|04-02-2026
|13:43:27
|GBp
|207
|622.00
|XLON
|xeaMGhfnuoq
|04-02-2026
|13:38:51
|GBp
|284
|623.00
|XLON
|xeaMGhfna6X
|04-02-2026
|13:37:52
|GBp
|250
|623.50
|XLON
|xeaMGhfnbsx
|04-02-2026
|13:35:28
|GBp
|376
|624.00
|XLON
|xeaMGhfnZ$3
|04-02-2026
|13:34:34
|GBp
|232
|623.50
|XLON
|xeaMGhfnWnt
|04-02-2026
|13:33:35
|GBp
|580
|623.50
|XLON
|xeaMGhfnXhF
|04-02-2026
|13:33:35
|GBp
|55
|623.50
|XLON
|xeaMGhfnXhH
|04-02-2026
|13:30:25
|GBp
|678
|624.00
|XLON
|xeaMGhfnizV
|04-02-2026
|13:30:09
|GBp
|389
|624.50
|XLON
|xeaMGhfniM9
|04-02-2026
|13:19:49
|GBp
|330
|623.50
|XLON
|xeaMGhfnImH
|04-02-2026
|13:19:49
|GBp
|29
|623.50
|XLON
|xeaMGhfnImJ
|04-02-2026
|13:19:45
|GBp
|60
|624.50
|XLON
|xeaMGhfnI$R
|04-02-2026
|13:19:45
|GBp
|180
|624.50
|XLON
|xeaMGhfnI$T
|04-02-2026
|13:19:45
|GBp
|250
|624.50
|XLON
|xeaMGhfnI$V
|04-02-2026
|13:19:45
|GBp
|54
|624.50
|XLON
|xeaMGhfnI@b
|04-02-2026
|13:19:45
|GBp
|600
|624.50
|XLON
|xeaMGhfnI@d
|04-02-2026
|13:19:45
|GBp
|590
|624.50
|XLON
|xeaMGhfnI@X
|04-02-2026
|13:19:45
|GBp
|237
|624.50
|XLON
|xeaMGhfnI@Z
|04-02-2026
|13:19:45
|GBp
|378
|624.00
|XLON
|xeaMGhfnI@n
|04-02-2026
|13:10:05
|GBp
|378
|624.50
|XLON
|xeaMGhfnR0V
|04-02-2026
|13:00:02
|GBp
|585
|625.00
|XLON
|xeaMGhfn041
|04-02-2026
|12:56:01
|GBp
|355
|626.00
|XLON
|xeaMGhfnC3W
|04-02-2026
|12:56:01
|GBp
|365
|626.00
|XLON
|xeaMGhfnC3Y
|04-02-2026
|12:56:01
|GBp
|261
|625.50
|XLON
|xeaMGhfnC3g
|04-02-2026
|12:56:01
|GBp
|235
|626.00
|XLON
|xeaMGhfnC3n
|04-02-2026
|12:49:07
|GBp
|167
|625.50
|XLON
|xeaMGhfot1c
|04-02-2026
|12:45:11
|GBp
|632
|625.50
|XLON
|xeaMGhfooOl
|04-02-2026
|12:42:14
|GBp
|301
|625.50
|XLON
|xeaMGhfonZ@
|04-02-2026
|12:40:16
|GBp
|200
|625.50
|XLON
|xeaMGhfo@MZ
|04-02-2026
|12:38:01
|GBp
|465
|625.50
|XLON
|xeaMGhfoyIW
|04-02-2026
|12:37:16
|GBp
|615
|626.50
|XLON
|xeaMGhfoz7k
|04-02-2026
|12:37:16
|GBp
|221
|626.50
|XLON
|xeaMGhfoz7m
|04-02-2026
|12:37:16
|GBp
|215
|626.50
|XLON
|xeaMGhfoz7o
|04-02-2026
|12:37:16
|GBp
|110
|626.50
|XLON
|xeaMGhfoz7q
|04-02-2026
|12:37:16
|GBp
|294
|626.00
|XLON
|xeaMGhfoz70
|04-02-2026
|12:37:16
|GBp
|84
|626.00
|XLON
|xeaMGhfoz72
|04-02-2026
|12:24:53
|GBp
|210
|627.00
|XLON
|xeaMGhfoXj$
|04-02-2026
|12:24:53
|GBp
|297
|627.00
|XLON
|xeaMGhfoXj1
|04-02-2026
|12:24:53
|GBp
|218
|627.00
|XLON
|xeaMGhfoXj3
|04-02-2026
|12:24:53
|GBp
|330
|627.00
|XLON
|xeaMGhfoXj5
|04-02-2026
|12:24:53
|GBp
|600
|627.00
|XLON
|xeaMGhfoXj6
|04-02-2026
|12:24:53
|GBp
|91
|627.00
|XLON
|xeaMGhfoXj8
|04-02-2026
|12:24:53
|GBp
|39
|627.00
|XLON
|xeaMGhfoXjC
|04-02-2026
|12:24:53
|GBp
|378
|626.50
|XLON
|xeaMGhfoXjM
|04-02-2026
|12:24:02
|GBp
|378
|627.00
|XLON
|xeaMGhfoXHY
|04-02-2026
|12:17:41
|GBp
|197
|626.00
|XLON
|xeaMGhfogKx
|04-02-2026
|12:17:41
|GBp
|378
|626.00
|XLON
|xeaMGhfogK8
|04-02-2026
|12:03:22
|GBp
|26
|625.50
|XLON
|xeaMGhfoVOE
|04-02-2026
|12:03:22
|GBp
|26
|625.50
|XLON
|xeaMGhfoVOG
|04-02-2026
|12:03:12
|GBp
|793
|625.00
|XLON
|xeaMGhfoSW7
|04-02-2026
|12:03:12
|GBp
|158
|625.00
|XLON
|xeaMGhfoSW9
|04-02-2026
|11:50:59
|GBp
|234
|624.50
|XLON
|xeaMGhfo0m9
|04-02-2026
|11:49:09
|GBp
|159
|624.00
|XLON
|xeaMGhfoE41
|04-02-2026
|11:46:42
|GBp
|22
|624.00
|XLON
|xeaMGhfoD1K
|04-02-2026
|11:46:42
|GBp
|608
|624.00
|XLON
|xeaMGhfoD1M
|04-02-2026
|11:46:42
|GBp
|189
|624.00
|XLON
|xeaMGhfoD1O
|04-02-2026
|11:45:23
|GBp
|11
|623.50
|XLON
|xeaMGhfoBqr
|04-02-2026
|11:41:16
|GBp
|258
|624.00
|XLON
|xeaMGhfptkE
|04-02-2026
|11:39:35
|GBp
|189
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpq5L
|04-02-2026
|11:39:35
|GBp
|250
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpq4@
|04-02-2026
|11:39:35
|GBp
|14
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpq40
|04-02-2026
|11:39:35
|GBp
|458
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpq42
|04-02-2026
|11:39:35
|GBp
|325
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpq4y
|04-02-2026
|11:30:04
|GBp
|165
|623.50
|XLON
|xeaMGhfpyTi
|04-02-2026
|11:30:04
|GBp
|348
|623.50
|XLON
|xeaMGhfpyTr
|04-02-2026
|11:20:28
|GBp
|566
|623.00
|XLON
|xeaMGhfpa8i
|04-02-2026
|11:19:38
|GBp
|228
|623.50
|XLON
|xeaMGhfpbzv
|04-02-2026
|11:13:26
|GBp
|516
|623.50
|XLON
|xeaMGhfpkPH
|04-02-2026
|11:11:30
|GBp
|194
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpiMb
|04-02-2026
|11:11:30
|GBp
|572
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpiMd
|04-02-2026
|11:11:30
|GBp
|97
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpiMh
|04-02-2026
|11:11:30
|GBp
|600
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpiMj
|04-02-2026
|11:11:30
|GBp
|352
|623.50
|XLON
|xeaMGhfpiMl
|04-02-2026
|11:11:30
|GBp
|89
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpiMZ
|04-02-2026
|11:11:30
|GBp
|378
|623.50
|XLON
|xeaMGhfpiMq
|04-02-2026
|10:55:11
|GBp
|129
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpHOt
|04-02-2026
|10:55:11
|GBp
|118
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpHOw
|04-02-2026
|10:55:11
|GBp
|30
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpHO@
|04-02-2026
|10:55:11
|GBp
|271
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpHOB
|04-02-2026
|10:55:11
|GBp
|3
|624.00
|XLON
|xeaMGhfpHOD
|04-02-2026
|10:45:06
|GBp
|533
|622.50
|XLON
|xeaMGhfp6t5
|04-02-2026
|10:43:15
|GBp
|453
|623.00
|XLON
|xeaMGhfp7DD
|04-02-2026
|10:32:05
|GBp
|561
|622.00
|XLON
|xeaMGhfpCMG
|04-02-2026
|10:32:05
|GBp
|561
|622.50
|XLON
|xeaMGhfpCHb
|04-02-2026
|10:31:27
|GBp
|243
|623.00
|XLON
|xeaMGhfpDBf
|04-02-2026
|10:29:29
|GBp
|25
|623.00
|XLON
|xeaMGhfp8ap
|04-02-2026
|10:29:29
|GBp
|206
|623.00
|XLON
|xeaMGhfp8aq
|04-02-2026
|10:27:31
|GBp
|235
|623.00
|XLON
|xeaMGhfisnK
|04-02-2026
|10:20:06
|GBp
|378
|622.50
|XLON
|xeaMGhfi$60
|04-02-2026
|10:20:06
|GBp
|134
|623.00
|XLON
|xeaMGhfi$64
|04-02-2026
|10:20:06
|GBp
|163
|623.00
|XLON
|xeaMGhfi$66
|04-02-2026
|10:20:06
|GBp
|600
|623.00
|XLON
|xeaMGhfi$68
|04-02-2026
|10:19:02
|GBp
|378
|623.00
|XLON
|xeaMGhfiyTJ
|04-02-2026
|10:18:39
|GBp
|639
|623.50
|XLON
|xeaMGhfizs4
|04-02-2026
|10:18:39
|GBp
|20
|623.50
|XLON
|xeaMGhfizme
|04-02-2026
|10:18:39
|GBp
|24
|623.50
|XLON
|xeaMGhfizmm
|04-02-2026
|10:18:39
|GBp
|157
|623.50
|XLON
|xeaMGhfizmr
|04-02-2026
|10:18:39
|GBp
|1
|623.50
|XLON
|xeaMGhfizmt
|04-02-2026
|10:18:39
|GBp
|109
|623.50
|XLON
|xeaMGhfizmv
|04-02-2026
|10:18:39
|GBp
|161
|623.50
|XLON
|xeaMGhfizmx
|04-02-2026
|10:16:13
|GBp
|39
|623.00
|XLON
|xeaMGhfiuth
|04-02-2026
|10:16:13
|GBp
|141
|623.00
|XLON
|xeaMGhfiutj
|04-02-2026
|10:16:13
|GBp
|447
|623.00
|XLON
|xeaMGhfiutl
|04-02-2026
|10:10:53
|GBp
|378
|622.50
|XLON
|xeaMGhfiWWW
|04-02-2026
|09:54:30
|GBp
|211
|620.00
|XLON
|xeaMGhfiSwM
|04-02-2026
|09:54:30
|GBp
|243
|620.00
|XLON
|xeaMGhfiSwO
|04-02-2026
|09:54:30
|GBp
|427
|620.00
|XLON
|xeaMGhfiSwQ
|04-02-2026
|09:54:30
|GBp
|254
|620.00
|XLON
|xeaMGhfiS5e
|04-02-2026
|09:54:30
|GBp
|181
|620.00
|XLON
|xeaMGhfiS5g
|04-02-2026
|09:54:30
|GBp
|538
|620.00
|XLON
|xeaMGhfiS5i
|04-02-2026
|09:54:20
|GBp
|216
|620.00
|XLON
|xeaMGhfiS9g
|04-02-2026
|09:54:20
|GBp
|378
|619.50
|XLON
|xeaMGhfiS9r
|04-02-2026
|09:35:37
|GBp
|261
|617.00
|XLON
|xeaMGhfjtE5
|04-02-2026
|09:35:37
|GBp
|378
|617.50
|XLON
|xeaMGhfjtE7
|04-02-2026
|09:25:16
|GBp
|91
|617.00
|XLON
|xeaMGhfjvl5
|04-02-2026
|09:24:36
|GBp
|25
|617.00
|XLON
|xeaMGhfjcdn
|04-02-2026
|09:24:34
|GBp
|251
|617.50
|XLON
|xeaMGhfjcia
|04-02-2026
|09:24:34
|GBp
|435
|617.50
|XLON
|xeaMGhfjcil
|04-02-2026
|09:18:31
|GBp
|292
|618.50
|XLON
|xeaMGhfjkca
|04-02-2026
|09:16:24
|GBp
|292
|619.00
|XLON
|xeaMGhfjjZg
|04-02-2026
|09:14:10
|GBp
|309
|620.00
|XLON
|xeaMGhfjetl
|04-02-2026
|09:11:47
|GBp
|740
|620.00
|XLON
|xeaMGhfjN0I
|04-02-2026
|09:11:40
|GBp
|492
|621.00
|XLON
|xeaMGhfjN8u
|04-02-2026
|09:11:39
|GBp
|159
|621.00
|XLON
|xeaMGhfjNBo
|04-02-2026
|09:11:39
|GBp
|202
|621.00
|XLON
|xeaMGhfjNB3
|04-02-2026
|09:11:39
|GBp
|237
|621.00
|XLON
|xeaMGhfjNB5
|04-02-2026
|09:11:39
|GBp
|600
|621.00
|XLON
|xeaMGhfjNB7
|04-02-2026
|09:11:39
|GBp
|261
|620.00
|XLON
|xeaMGhfjNBJ
|04-02-2026
|09:11:39
|GBp
|261
|620.50
|XLON
|xeaMGhfjNBP
|04-02-2026
|09:11:39
|GBp
|276
|621.00
|XLON
|xeaMGhfjNBS
|04-02-2026
|08:56:55
|GBp
|181
|620.00
|XLON
|xeaMGhfj0aa
|04-02-2026
|08:56:55
|GBp
|580
|620.00
|XLON
|xeaMGhfj0ae
|04-02-2026
|08:56:55
|GBp
|412
|620.00
|XLON
|xeaMGhfj0ag
|04-02-2026
|08:56:55
|GBp
|9
|620.00
|XLON
|xeaMGhfj0aY
|04-02-2026
|08:56:55
|GBp
|378
|619.50
|XLON
|xeaMGhfj0ap
|04-02-2026
|08:55:04
|GBp
|378
|620.00
|XLON
|xeaMGhfjEKf
|04-02-2026
|08:42:41
|GBp
|105
|619.00
|XLON
|xeaMGhfk@YG
|04-02-2026
|08:42:41
|GBp
|187
|619.00
|XLON
|xeaMGhfk@YI
|04-02-2026
|08:39:49
|GBp
|182
|618.00
|XLON
|xeaMGhfkwlb
|04-02-2026
|08:39:49
|GBp
|600
|618.00
|XLON
|xeaMGhfkwld
|04-02-2026
|08:39:49
|GBp
|269
|618.00
|XLON
|xeaMGhfkwlg
|04-02-2026
|08:39:49
|GBp
|378
|618.00
|XLON
|xeaMGhfkwlq
|04-02-2026
|08:35:15
|GBp
|378
|618.50
|XLON
|xeaMGhfkbIf
|04-02-2026
|08:29:31
|GBp
|160
|618.50
|XLON
|xeaMGhfkh5P
|04-02-2026
|08:28:32
|GBp
|175
|618.50
|XLON
|xeaMGhfkfY0
|04-02-2026
|08:28:14
|GBp
|159
|618.50
|XLON
|xeaMGhfkf1H
|04-02-2026
|08:28:14
|GBp
|994
|618.50
|XLON
|xeaMGhfkf1O
|04-02-2026
|08:28:14
|GBp
|90
|618.50
|XLON
|xeaMGhfkf1Q
|04-02-2026
|08:28:13
|GBp
|346
|618.50
|XLON
|xeaMGhfkf0h
|04-02-2026
|08:28:13
|GBp
|39
|618.50
|XLON
|xeaMGhfkf0n
|04-02-2026
|08:28:13
|GBp
|161
|618.50
|XLON
|xeaMGhfkf0@
|04-02-2026
|08:28:02
|GBp
|93
|617.50
|XLON
|xeaMGhfkfU2
|04-02-2026
|08:28:02
|GBp
|457
|617.50
|XLON
|xeaMGhfkfU4
|04-02-2026
|08:20:50
|GBp
|174
|616.00
|XLON
|xeaMGhfkQEM
|04-02-2026
|08:20:50
|GBp
|158
|616.00
|XLON
|xeaMGhfkQEO
|04-02-2026
|08:20:50
|GBp
|234
|615.50
|XLON
|xeaMGhfkQEU
|04-02-2026
|08:20:13
|GBp
|273
|616.00
|XLON
|xeaMGhfkRwN
|04-02-2026
|08:20:13
|GBp
|1
|616.00
|XLON
|xeaMGhfkRwP
|04-02-2026
|08:19:33
|GBp
|131
|616.00
|XLON
|xeaMGhfkOm1
|04-02-2026
|08:19:23
|GBp
|5
|617.00
|XLON
|xeaMGhfkO75
|04-02-2026
|08:19:23
|GBp
|10
|617.00
|XLON
|xeaMGhfkO77
|04-02-2026
|08:19:23
|GBp
|250
|617.00
|XLON
|xeaMGhfkO79
|04-02-2026
|08:19:23
|GBp
|35
|617.00
|XLON
|xeaMGhfkO7B
|04-02-2026
|08:19:23
|GBp
|378
|616.50
|XLON
|xeaMGhfkO7L
|04-02-2026
|08:15:52
|GBp
|365
|615.50
|XLON
|xeaMGhfk2yt
|04-02-2026
|08:15:52
|GBp
|250
|615.50
|XLON
|xeaMGhfk2yv
|04-02-2026
|08:15:52
|GBp
|10
|615.50
|XLON
|xeaMGhfk2yx
|04-02-2026
|08:15:52
|GBp
|261
|614.50
|XLON
|xeaMGhfk2y7
|04-02-2026
|08:15:52
|GBp
|378
|615.00
|XLON
|xeaMGhfk2y9