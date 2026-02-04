OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
04 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 03 February 2026 it had purchased a total of 70,519 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased70,519--
Highest price paid (per ordinary share)625.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)613.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)617.95p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,364,621 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,364,621.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
03-02-202616:28:08GBp32616.00XLONxeaMGYKEjHm
03-02-202616:24:17GBp409615.50XLONxeaMGYKEI4n
03-02-202616:23:47GBp106616.50XLONxeaMGYKEJ4W
03-02-202616:23:47GBp489616.50XLONxeaMGYKEJ5S
03-02-202616:23:47GBp225616.50XLONxeaMGYKEJ5U
03-02-202616:23:47GBp404616.00XLONxeaMGYKEJ4d
03-02-202616:23:47GBp922616.50XLONxeaMGYKEJ4h
03-02-202616:19:17GBp5614.00XLONxeaMGYKEO7o
03-02-202616:17:49GBp695614.50XLONxeaMGYKE7DH
03-02-202616:15:41GBp775614.00XLONxeaMGYKE34R
03-02-202616:14:16GBp317614.50XLONxeaMGYKE13a
03-02-202616:14:14GBp335614.00XLONxeaMGYKE12W
03-02-202616:10:04GBp551614.50XLONxeaMGYKEB1O
03-02-202616:07:11GBp232615.00XLONxeaMGYKFt4f
03-02-202616:06:33GBp309615.00XLONxeaMGYKFq1C
03-02-202616:06:10GBp708615.50XLONxeaMGYKFram
03-02-202616:06:10GBp1,382616.00XLONxeaMGYKFra@
03-02-202616:06:10GBp546616.00XLONxeaMGYKFra0
03-02-202616:01:08GBp156615.50XLONxeaMGYKFyoh
03-02-202615:58:54GBp923615.50XLONxeaMGYKFxLr
03-02-202615:56:23GBp279615.50XLONxeaMGYKFdsF
03-02-202615:55:52GBp9616.50XLONxeaMGYKFagj
03-02-202615:55:52GBp158616.50XLONxeaMGYKFagl
03-02-202615:55:52GBp639616.00XLONxeaMGYKFago
03-02-202615:55:52GBp49616.50XLONxeaMGYKFagJ
03-02-202615:55:52GBp158616.50XLONxeaMGYKFagN
03-02-202615:55:52GBp65616.50XLONxeaMGYKFagL
03-02-202615:55:52GBp616616.00XLONxeaMGYKFagV
03-02-202615:52:05GBp515616.50XLONxeaMGYKFk3L
03-02-202615:46:32GBp368616.00XLONxeaMGYKFK8L
03-02-202615:46:32GBp24616.00XLONxeaMGYKFKBZ
03-02-202615:46:32GBp156616.00XLONxeaMGYKFKBp
03-02-202615:45:57GBp24615.50XLONxeaMGYKFLGx
03-02-202615:45:57GBp190615.50XLONxeaMGYKFLG1
03-02-202615:45:57GBp24615.50XLONxeaMGYKFLG5
03-02-202615:45:57GBp24615.50XLONxeaMGYKFLGT
03-02-202615:45:57GBp24615.50XLONxeaMGYKFLJx
03-02-202615:45:57GBp24615.50XLONxeaMGYKFLJ4
03-02-202615:45:57GBp1,458615.50XLONxeaMGYKFLJF
03-02-202615:32:17GBp546615.00XLONxeaMGYKFCIB
03-02-202615:31:43GBp804615.50XLONxeaMGYKFDHD
03-02-202615:31:43GBp173615.50XLONxeaMGYKFDHF
03-02-202615:31:29GBp1,282615.00XLONxeaMGYKFAhH
03-02-202615:27:35GBp539614.00XLONxeaMGYK8qqL
03-02-202615:22:05GBp285614.00XLONxeaMGYK8zLl
03-02-202615:22:05GBp513613.50XLONxeaMGYK8zLr
03-02-202615:19:55GBp519614.00XLONxeaMGYK8vrD
03-02-202615:19:55GBp525614.00XLONxeaMGYK8vrI
03-02-202615:09:50GBp766614.00XLONxeaMGYK8K@d
03-02-202615:08:12GBp91614.00XLONxeaMGYK8Jwn
03-02-202615:08:12GBp274614.00XLONxeaMGYK8Jwp
03-02-202615:08:12GBp41614.00XLONxeaMGYK8Jwr
03-02-202615:08:12GBp130614.00XLONxeaMGYK8Jwt
03-02-202615:08:12GBp504613.50XLONxeaMGYK8Jwy
03-02-202615:04:08GBp3613.50XLONxeaMGYK8Rke
03-02-202615:02:51GBp795614.00XLONxeaMGYK8Pwy
03-02-202614:58:06GBp638613.50XLONxeaMGYK8ERc
03-02-202614:55:39GBp19613.50XLONxeaMGYK88@i
03-02-202614:55:06GBp232614.00XLONxeaMGYK89CF
03-02-202614:55:06GBp4614.00XLONxeaMGYK89CH
03-02-202614:55:06GBp561614.00XLONxeaMGYK89CJ
03-02-202614:55:06GBp347614.00XLONxeaMGYK89CK
03-02-202614:55:06GBp123614.00XLONxeaMGYK89CM
03-02-202614:55:06GBp43614.00XLONxeaMGYK89CO
03-02-202614:55:06GBp489613.50XLONxeaMGYK89Fe
03-02-202614:53:04GBp484614.00XLONxeaMGYK9rOe
03-02-202614:47:26GBp592614.50XLONxeaMGYK9v@O
03-02-202614:47:26GBp327614.50XLONxeaMGYK9vvb
03-02-202614:47:26GBp42614.50XLONxeaMGYK9vvd
03-02-202614:47:26GBp344614.50XLONxeaMGYK9vvX
03-02-202614:47:26GBp576614.50XLONxeaMGYK9vvZ
03-02-202614:47:26GBp489614.00XLONxeaMGYK9vvn
03-02-202614:44:23GBp474614.50XLONxeaMGYK9ZGG
03-02-202614:39:27GBp12614.50XLONxeaMGYK9fUV
03-02-202614:39:25GBp297615.00XLONxeaMGYK9Mbp
03-02-202614:37:40GBp194615.00XLONxeaMGYK9Lqo
03-02-202614:37:40GBp547615.00XLONxeaMGYK9Lqq
03-02-202614:37:40GBp167615.00XLONxeaMGYK9Lqu
03-02-202614:37:40GBp32615.00XLONxeaMGYK9Lqw
03-02-202614:37:40GBp465614.50XLONxeaMGYK9Lq0
03-02-202614:34:44GBp11614.50XLONxeaMGYK9SaW
03-02-202614:30:50GBp251614.50XLONxeaMGYK957w
03-02-202614:30:31GBp345615.00XLONxeaMGYK92t6
03-02-202614:30:31GBp262615.00XLONxeaMGYK92t8
03-02-202614:30:31GBp234615.00XLONxeaMGYK92tL
03-02-202614:30:31GBp236615.00XLONxeaMGYK92sz
03-02-202614:29:50GBp390614.00XLONxeaMGYK90yj
03-02-202614:19:50GBp17614.00XLONxeaMGYKAo44
03-02-202614:16:17GBp449614.50XLONxeaMGYKA@xg
03-02-202614:16:17GBp45615.50XLONxeaMGYKA@xr
03-02-202614:16:17GBp542615.50XLONxeaMGYKA@xt
03-02-202614:16:17GBp225615.50XLONxeaMGYKA@xv
03-02-202614:16:17GBp529615.50XLONxeaMGYKA@xx
03-02-202614:16:17GBp128615.50XLONxeaMGYKA@xz
03-02-202614:16:17GBp359615.50XLONxeaMGYKA@x$
03-02-202614:16:17GBp64615.50XLONxeaMGYKA@x1
03-02-202614:16:17GBp388615.00XLONxeaMGYKA@x6
03-02-202614:13:34GBp36616.00XLONxeaMGYKAwo7
03-02-202614:13:34GBp632616.00XLONxeaMGYKAwo9
03-02-202614:13:34GBp303616.00XLONxeaMGYKAwoB
03-02-202614:13:34GBp56616.00XLONxeaMGYKAwoC
03-02-202614:13:34GBp392615.50XLONxeaMGYKAwoN
03-02-202614:06:50GBp129616.00XLONxeaMGYKAY5r
03-02-202614:06:50GBp259616.00XLONxeaMGYKAY5t
03-02-202614:06:50GBp370616.00XLONxeaMGYKAY58
03-02-202613:49:35GBp16615.50XLONxeaMGYKASBx
03-02-202613:49:35GBp354615.50XLONxeaMGYKASBz
03-02-202613:49:33GBp370616.00XLONxeaMGYKASNr
03-02-202613:39:37GBp45616.00XLONxeaMGYKA3Lx
03-02-202613:35:20GBp14616.50XLONxeaMGYKACIW
03-02-202613:35:20GBp287616.50XLONxeaMGYKACIY
03-02-202613:35:20GBp105616.50XLONxeaMGYKACJU
03-02-202613:33:37GBp162616.50XLONxeaMGYKAAF$
03-02-202613:33:37GBp166616.50XLONxeaMGYKAAFF
03-02-202613:33:37GBp158616.50XLONxeaMGYKAAFV
03-02-202613:29:46GBp125616.50XLONxeaMGYKBtPR
03-02-202613:29:46GBp42616.50XLONxeaMGYKBtPT
03-02-202613:29:37GBp190616.50XLONxeaMGYKBqiq
03-02-202613:26:29GBp157616.50XLONxeaMGYKBpJ6
03-02-202613:15:09GBp181616.00XLONxeaMGYKBaVd
03-02-202613:15:08GBp262616.50XLONxeaMGYKBaUY
03-02-202613:15:08GBp568616.50XLONxeaMGYKBaUg
03-02-202613:13:09GBp189616.50XLONxeaMGYKBZ68
03-02-202613:02:28GBp44617.00XLONxeaMGYKBMgm
03-02-202613:02:26GBp357617.50XLONxeaMGYKBMqi
03-02-202613:00:02GBp279618.00XLONxeaMGYKBKJm
03-02-202612:57:50GBp309617.50XLONxeaMGYKBINj
03-02-202612:54:50GBp447618.00XLONxeaMGYKBHyK
03-02-202612:54:43GBp279618.50XLONxeaMGYKBHuu
03-02-202612:54:43GBp287618.50XLONxeaMGYKBHuw
03-02-202612:54:43GBp147618.50XLONxeaMGYKBHuy
03-02-202612:54:43GBp58618.50XLONxeaMGYKBHu@
03-02-202612:54:43GBp525618.50XLONxeaMGYKBHu0
03-02-202612:49:05GBp370618.00XLONxeaMGYKBQJl
03-02-202612:38:12GBp224618.50XLONxeaMGYKB1ew
03-02-202612:37:32GBp33618.50XLONxeaMGYKB1SF
03-02-202612:37:31GBp182619.00XLONxeaMGYKB1Vs
03-02-202612:37:31GBp188619.00XLONxeaMGYKB1Vw
03-02-202612:33:17GBp254619.50XLONxeaMGYKBD8o
03-02-202612:18:38GBp235619.50XLONxeaMGYK4@p3
03-02-202612:16:16GBp274619.50XLONxeaMGYK4y1W
03-02-202612:16:12GBp395620.00XLONxeaMGYK4yC5
03-02-202612:16:12GBp1,806621.00XLONxeaMGYK4yCC
03-02-202612:16:12GBp152621.00XLONxeaMGYK4yCE
03-02-202612:16:12GBp506621.00XLONxeaMGYK4yCG
03-02-202612:16:12GBp76621.00XLONxeaMGYK4yCK
03-02-202612:16:12GBp370620.50XLONxeaMGYK4yCQ
03-02-202611:39:15GBp374619.50XLONxeaMGYK4Oy8
03-02-202611:39:13GBp323620.00XLONxeaMGYK4O@l
03-02-202611:39:13GBp418620.00XLONxeaMGYK4O@n
03-02-202611:39:13GBp42620.00XLONxeaMGYK4O@p
03-02-202611:39:13GBp370619.50XLONxeaMGYK4O@v
03-02-202611:23:17GBp240619.50XLONxeaMGYK49eS
03-02-202611:23:10GBp506620.00XLONxeaMGYK49nd
03-02-202611:17:09GBp495619.00XLONxeaMGYK5pqn
03-02-202611:16:40GBp632619.50XLONxeaMGYK5pFX
03-02-202611:02:45GBp310619.50XLONxeaMGYK5aHz
03-02-202611:02:45GBp580619.50XLONxeaMGYK5aH3
03-02-202610:54:53GBp555620.00XLONxeaMGYK5jwI
03-02-202610:48:26GBp484620.50XLONxeaMGYK5NKA
03-02-202610:45:33GBp209621.00XLONxeaMGYK5IQZ
03-02-202610:41:53GBp544620.50XLONxeaMGYK5U0Q
03-02-202610:35:00GBp556621.00XLONxeaMGYK5ODw
03-02-202610:27:30GBp260621.50XLONxeaMGYK51@$
03-02-202610:23:12GBp149622.00XLONxeaMGYK5Ack
03-02-202610:23:12GBp224622.00XLONxeaMGYK5Acm
03-02-202610:19:36GBp431622.50XLONxeaMGYK59kL
03-02-202610:14:56GBp470623.00XLONxeaMGYK6rJQ
03-02-202610:11:09GBp566623.50XLONxeaMGYK6nH1
03-02-202610:09:49GBp63624.00XLONxeaMGYK6$jb
03-02-202610:09:49GBp204624.00XLONxeaMGYK6$jd
03-02-202610:09:49GBp72624.00XLONxeaMGYK6$jf
03-02-202610:01:44GBp460623.50XLONxeaMGYK6dmw
03-02-202610:01:44GBp78623.50XLONxeaMGYK6dmy
03-02-202609:59:04GBp4623.00XLONxeaMGYK6Yzr
03-02-202609:55:04GBp526623.00XLONxeaMGYK6XVv
03-02-202609:54:05GBp67624.00XLONxeaMGYK6kNs
03-02-202609:54:05GBp250624.00XLONxeaMGYK6kNu
03-02-202609:54:05GBp100624.00XLONxeaMGYK6kNw
03-02-202609:43:44GBp322623.50XLONxeaMGYK6KFe
03-02-202609:38:08GBp390624.00XLONxeaMGYK6UE4
03-02-202609:38:08GBp559624.50XLONxeaMGYK6UE6
03-02-202609:35:24GBp445625.00XLONxeaMGYK6Qxq
03-02-202609:27:49GBp268623.00XLONxeaMGYK61dv
03-02-202609:27:49GBp293623.00XLONxeaMGYK61dx
03-02-202609:25:34GBp67623.50XLONxeaMGYK6FRa
03-02-202609:25:34GBp269623.50XLONxeaMGYK6FRY
03-02-202609:21:44GBp30623.00XLONxeaMGYK68Lh
03-02-202609:21:44GBp49623.00XLONxeaMGYK68Lj
03-02-202609:21:44GBp166623.00XLONxeaMGYK68Ll
03-02-202609:21:44GBp197623.00XLONxeaMGYK68Lp
03-02-202609:21:44GBp370622.50XLONxeaMGYK68Lx
03-02-202609:18:04GBp236623.00XLONxeaMGYK7qI1
03-02-202609:02:44GBp1,134623.00XLONxeaMGYK7bkW
03-02-202609:02:44GBp280623.50XLONxeaMGYK7bkr
03-02-202609:02:44GBp279623.50XLONxeaMGYK7bkC
03-02-202609:02:43GBp277623.50XLONxeaMGYK7bfg
03-02-202609:02:43GBp89623.50XLONxeaMGYK7bf1
03-02-202609:02:43GBp189623.50XLONxeaMGYK7bf3
03-02-202609:02:43GBp274623.50XLONxeaMGYK7bfC
03-02-202608:40:44GBp226623.00XLONxeaMGYK7TNV
03-02-202608:39:57GBp220623.00XLONxeaMGYK7QPh
03-02-202608:39:57GBp553623.00XLONxeaMGYK7QPm
03-02-202608:37:12GBp259624.00XLONxeaMGYK7P88
03-02-202608:37:12GBp408624.00XLONxeaMGYK7P8A
03-02-202608:37:12GBp134624.00XLONxeaMGYK7P8C
03-02-202608:37:12GBp370623.00XLONxeaMGYK7P8I
03-02-202608:34:48GBp295624.00XLONxeaMGYK74by
03-02-202608:27:15GBp391624.00XLONxeaMGYK7FKE
03-02-202608:27:15GBp84624.00XLONxeaMGYK7FKG
03-02-202608:27:15GBp200624.00XLONxeaMGYK7FKI
03-02-202608:27:15GBp370623.50XLONxeaMGYK7FKO
03-02-202608:20:51GBp122624.00XLONxeaMGYK794n
03-02-202608:20:51GBp184624.00XLONxeaMGYK794p
03-02-202608:20:51GBp370624.00XLONxeaMGYK794z
03-02-202608:09:15GBp46623.50XLONxeaMGYK0zVA
03-02-202608:09:13GBp582624.00XLONxeaMGYK0zOz
03-02-202608:04:03GBp397620.50XLONxeaMGYK0dan
03-02-202608:04:03GBp309621.00XLONxeaMGYK0dap
03-02-202608:03:57GBp233623.00XLONxeaMGYK0dfq
03-02-202608:02:58GBp151623.00XLONxeaMGYK0aq4
03-02-202608:02:58GBp297623.00XLONxeaMGYK0aq6
03-02-202608:02:58GBp120623.00XLONxeaMGYK0aq8



