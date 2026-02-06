OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
06 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 05 February 2026 it had purchased a total of 140,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased120,00020,000-
Highest price paid (per ordinary share)614.50p608.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)599.50p600.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)604.38p603.20p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,144,621 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,144,621.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
05-02-202616:28:12GBp4601.50XLONxeaMGH@YLdF
05-02-202616:28:12GBp9601.50BATExeaMGH@YLdH
05-02-202616:28:09GBp1,112601.50XLONxeaMGH@YLYy
05-02-202616:28:09GBp335601.50BATExeaMGH@YLY0
05-02-202616:28:09GBp250602.00XLONxeaMGH@YLYI
05-02-202616:28:09GBp166602.00XLONxeaMGH@YLYK
05-02-202616:28:09GBp46602.00XLONxeaMGH@YLYM
05-02-202616:28:06GBp119602.00XLONxeaMGH@YLgc
05-02-202616:28:06GBp176602.00XLONxeaMGH@YLge
05-02-202616:28:05GBp227602.00BATExeaMGH@YLs8
05-02-202616:28:04GBp183602.00XLONxeaMGH@YLzD
05-02-202616:28:02GBp191602.00XLONxeaMGH@YLxj
05-02-202616:28:02GBp89602.00XLONxeaMGH@YLxl
05-02-202616:28:00GBp211602.00XLONxeaMGH@YL69
05-02-202616:27:59GBp187602.00BATExeaMGH@YL14
05-02-202616:27:58GBp182602.00XLONxeaMGH@YL3@
05-02-202616:27:56GBp210602.00BATExeaMGH@YLFc
05-02-202616:27:56GBp408602.00XLONxeaMGH@YLFl
05-02-202616:27:54GBp102602.00XLONxeaMGH@YLBf
05-02-202616:27:54GBp60602.00XLONxeaMGH@YLBh
05-02-202616:27:52GBp240602.00XLONxeaMGH@YLLR
05-02-202616:27:48GBp377602.00XLONxeaMGH@YLSV
05-02-202616:27:45GBp317602.00BATExeaMGH@YLRb
05-02-202616:27:45GBp52602.00XLONxeaMGH@YLR5
05-02-202616:27:45GBp275602.00XLONxeaMGH@YLR7
05-02-202616:27:43GBp141602.00XLONxeaMGH@YIWG
05-02-202616:27:43GBp22602.00XLONxeaMGH@YIWI
05-02-202616:27:41GBp267602.00XLONxeaMGH@YIiA
05-02-202616:27:37GBp200602.00XLONxeaMGH@YIqk
05-02-202616:27:37GBp439602.00XLONxeaMGH@YIqm
05-02-202616:27:37GBp303602.00BATExeaMGH@YIqr
05-02-202616:27:35GBp126602.00XLONxeaMGH@YIz1
05-02-202616:27:35GBp36602.00XLONxeaMGH@YIz3
05-02-202616:27:34GBp162602.00BATExeaMGH@YIyD
05-02-202616:27:34GBp162602.00XLONxeaMGH@YI$M
05-02-202616:27:32GBp126602.00XLONxeaMGH@YIwn
05-02-202616:27:32GBp36602.00XLONxeaMGH@YIwp
05-02-202616:27:31GBp162602.00XLONxeaMGH@YI4V
05-02-202616:27:29GBp162602.00XLONxeaMGH@YI2u
05-02-202616:27:28GBp126602.00XLONxeaMGH@YIDS
05-02-202616:27:28GBp36602.00XLONxeaMGH@YIDU
05-02-202616:27:26GBp162602.00XLONxeaMGH@YIBF
05-02-202616:27:23GBp53602.00XLONxeaMGH@YINu
05-02-202616:27:23GBp184602.00XLONxeaMGH@YINw
05-02-202616:27:23GBp324602.00BATExeaMGH@YIN$
05-02-202616:27:23GBp162602.00XLONxeaMGH@YIN9
05-02-202616:27:21GBp126602.00XLONxeaMGH@YIHk
05-02-202616:27:21GBp36602.00XLONxeaMGH@YIHm
05-02-202616:27:20GBp162602.00BATExeaMGH@YIGU
05-02-202616:27:19GBp745602.00BATExeaMGH@YITt
05-02-202616:27:19GBp217602.00BATExeaMGH@YIT$
05-02-202616:27:19GBp992602.00BATExeaMGH@YIT1
05-02-202616:27:18GBp237602.00XLONxeaMGH@YIPX
05-02-202616:27:14GBp111602.00XLONxeaMGH@YJck
05-02-202616:27:14GBp394602.00XLONxeaMGH@YJcm
05-02-202616:27:14GBp18602.00XLONxeaMGH@YJco
05-02-202616:27:11GBp284602.00XLONxeaMGH@YJYv
05-02-202616:27:09GBp184602.00XLONxeaMGH@YJkY
05-02-202616:27:07GBp165602.00XLONxeaMGH@YJhR
05-02-202616:27:07GBp88602.00XLONxeaMGH@YJhT
05-02-202616:27:05GBp251602.00XLONxeaMGH@YJ$3
05-02-202616:27:02GBp279602.00XLONxeaMGH@YJ4j
05-02-202616:27:02GBp114602.00XLONxeaMGH@YJ4p
05-02-202616:27:02GBp325602.00XLONxeaMGH@YJ4@
05-02-202616:27:02GBp300602.00XLONxeaMGH@YJ40
05-02-202616:27:02GBp36602.00XLONxeaMGH@YJ42
05-02-202616:26:55GBp121602.00XLONxeaMGH@YJA@
05-02-202616:26:55GBp5602.00XLONxeaMGH@YJA0
05-02-202616:26:55GBp36602.00XLONxeaMGH@YJA2
05-02-202616:26:54GBp150602.00XLONxeaMGH@YJKX
05-02-202616:26:54GBp12602.00XLONxeaMGH@YJKZ
05-02-202616:26:52GBp162602.00XLONxeaMGH@YJGO
05-02-202616:26:51GBp36602.00XLONxeaMGH@YJT$
05-02-202616:26:51GBp126602.00XLONxeaMGH@YJTz
05-02-202616:26:49GBp162602.00XLONxeaMGH@YJUV
05-02-202616:26:48GBp126602.00XLONxeaMGH@YJO2
05-02-202616:26:48GBp36602.00XLONxeaMGH@YJO4
05-02-202616:26:47GBp162602.00XLONxeaMGH@YGbY
05-02-202616:26:45GBp162602.00XLONxeaMGH@YGcx
05-02-202616:26:44GBp126602.00XLONxeaMGH@YGX1
05-02-202616:26:44GBp36602.00XLONxeaMGH@YGX3
05-02-202616:26:42GBp102602.00XLONxeaMGH@YGYV
05-02-202616:26:42GBp60602.00XLONxeaMGH@YGjX
05-02-202616:26:39GBp243602.00XLONxeaMGH@YGeY
05-02-202616:26:39GBp162602.00XLONxeaMGH@YGhO
05-02-202616:26:37GBp162602.00XLONxeaMGH@YGtp
05-02-202616:26:36GBp130602.00XLONxeaMGH@YGmd
05-02-202616:26:36GBp32602.00XLONxeaMGH@YGmf
05-02-202616:26:34GBp162602.00XLONxeaMGH@YGuz
05-02-202616:26:33GBp130602.00XLONxeaMGH@YG5r
05-02-202616:26:33GBp32602.00XLONxeaMGH@YG5t
05-02-202616:26:31GBp162602.00XLONxeaMGH@YG1v
05-02-202616:26:30GBp129602.00XLONxeaMGH@YG2l
05-02-202616:26:30GBp33602.00XLONxeaMGH@YG2n
05-02-202616:26:29GBp162602.00XLONxeaMGH@YGCw
05-02-202616:26:27GBp130602.00XLONxeaMGH@YGBW
05-02-202616:26:27GBp32602.00XLONxeaMGH@YGBY
05-02-202616:26:25GBp162602.00XLONxeaMGH@YGMu
05-02-202616:26:25GBp303602.00XLONxeaMGH@YGH@
05-02-202616:26:25GBp183602.00XLONxeaMGH@YGH0
05-02-202616:26:25GBp100602.00XLONxeaMGH@YGH2
05-02-202616:26:25GBp315602.00XLONxeaMGH@YGGq
05-02-202616:26:15GBp207602.00XLONxeaMGH@YHu3
05-02-202616:26:13GBp333602.00BATExeaMGH@YH4w
05-02-202616:26:13GBp196602.00XLONxeaMGH@YH40
05-02-202616:26:11GBp260602.00XLONxeaMGH@YH3j
05-02-202616:26:09GBp211602.00XLONxeaMGH@YHCV
05-02-202616:26:06GBp418602.00XLONxeaMGH@YHLU
05-02-202616:26:03GBp126602.00XLONxeaMGH@YHR7
05-02-202616:26:03GBp89602.00XLONxeaMGH@YHR9
05-02-202616:26:03GBp237602.00XLONxeaMGH@YHRB
05-02-202616:26:03GBp302602.00XLONxeaMGH@YHRD
05-02-202616:26:03GBp570602.00XLONxeaMGH@YHRF
05-02-202616:26:03GBp437602.00XLONxeaMGH@YHRH
05-02-202616:26:02GBp183601.50BATExeaMGH@YUb2
05-02-202616:26:02GBp58601.50BATExeaMGH@YUb4
05-02-202616:26:02GBp60601.50BATExeaMGH@YUb6
05-02-202616:26:02GBp59601.50BATExeaMGH@YUb8
05-02-202616:26:02GBp242601.50BATExeaMGH@YUbA
05-02-202616:25:54GBp295601.50XLONxeaMGH@YUxg
05-02-202616:25:54GBp575601.50XLONxeaMGH@YUxi
05-02-202616:25:54GBp1,054601.50XLONxeaMGH@YUxu
05-02-202616:25:54GBp549601.50XLONxeaMGH@YUxw
05-02-202616:25:54GBp300601.50XLONxeaMGH@YUxy
05-02-202616:25:54GBp153601.50XLONxeaMGH@YUx@
05-02-202616:25:54GBp172601.50XLONxeaMGH@YUx0
05-02-202616:25:54GBp56601.50XLONxeaMGH@YUx2
05-02-202616:25:54GBp92601.50XLONxeaMGH@YUxD
05-02-202616:25:54GBp546601.50XLONxeaMGH@YUxF
05-02-202616:25:52GBp454601.50XLONxeaMGH@YU7n
05-02-202616:25:52GBp474601.50BATExeaMGH@YU7t
05-02-202616:25:52GBp371601.50BATExeaMGH@YU7z
05-02-202616:25:52GBp854601.50XLONxeaMGH@YU73
05-02-202616:25:52GBp587601.50XLONxeaMGH@YU75
05-02-202616:25:52GBp1,620601.50BATExeaMGH@YU7B
05-02-202616:25:52GBp221601.50BATExeaMGH@YU7D
05-02-202616:25:52GBp71601.50XLONxeaMGH@YU7I
05-02-202616:25:52GBp281601.50XLONxeaMGH@YU7K
05-02-202616:25:52GBp164601.50XLONxeaMGH@YU7M
05-02-202616:25:52GBp164601.50XLONxeaMGH@YU7O
05-02-202616:25:52GBp170601.50XLONxeaMGH@YU7Q
05-02-202616:25:52GBp300601.50XLONxeaMGH@YU7S
05-02-202616:25:52GBp57601.50BATExeaMGH@YU6b
05-02-202616:25:52GBp54601.50BATExeaMGH@YU6d
05-02-202616:25:52GBp49601.50BATExeaMGH@YU6f
05-02-202616:25:52GBp236601.50BATExeaMGH@YU6h
05-02-202616:25:52GBp469601.50BATExeaMGH@YU6X
05-02-202616:25:52GBp421601.50BATExeaMGH@YU6Z
05-02-202616:25:52GBp956601.00XLONxeaMGH@YU6m
05-02-202616:24:49GBp93601.00XLONxeaMGH@YSEJ
05-02-202616:24:30GBp250600.00BATExeaMGH@YToj
05-02-202616:24:26GBp956600.00XLONxeaMGH@YTvw
05-02-202616:24:26GBp192600.50XLONxeaMGH@YTvK
05-02-202616:24:24GBp169600.50XLONxeaMGH@YTwE
05-02-202616:24:22GBp162600.50XLONxeaMGH@YT4v
05-02-202616:24:22GBp232600.50XLONxeaMGH@YT4P
05-02-202616:24:22GBp162600.50XLONxeaMGH@YT7i
05-02-202616:24:22GBp516600.50XLONxeaMGH@YT70
05-02-202616:24:22GBp3,430600.50XLONxeaMGH@YT72
05-02-202616:24:22GBp278600.50XLONxeaMGH@YT78
05-02-202616:24:22GBp111600.50XLONxeaMGH@YT7A
05-02-202616:24:22GBp111600.50XLONxeaMGH@YT7C
05-02-202616:24:22GBp5600.50XLONxeaMGH@YT7E
05-02-202616:24:22GBp28600.50XLONxeaMGH@YT7G
05-02-202616:24:22GBp18600.50XLONxeaMGH@YT7M
05-02-202616:24:22GBp139600.50XLONxeaMGH@YT7O
05-02-202616:24:22GBp116600.50XLONxeaMGH@YT7Q
05-02-202616:24:00GBp650600.50XLONxeaMGH@YQt1
05-02-202616:24:00GBp956600.50BATExeaMGH@YQt7
05-02-202616:15:11GBp258600.00XLONxeaMGH@YBBb
05-02-202616:15:11GBp797600.50XLONxeaMGH@YBBz
05-02-202616:13:19GBp205601.00XLONxeaMGH@Zqi3
05-02-202616:13:19GBp693601.00XLONxeaMGH@ZqiJ
05-02-202616:13:00GBp276601.00XLONxeaMGH@ZqPS
05-02-202616:12:57GBp281601.00XLONxeaMGH@ZrbB
05-02-202616:12:57GBp120601.00XLONxeaMGH@ZrbE
05-02-202616:12:57GBp163601.00BATExeaMGH@ZrbG
05-02-202616:07:44GBp277601.00XLONxeaMGH@ZxL3
05-02-202616:07:39GBp412601.00XLONxeaMGH@ZxIE
05-02-202616:07:27GBp258601.50XLONxeaMGH@Zugs
05-02-202616:07:27GBp1,141601.50XLONxeaMGH@ZurX
05-02-202616:04:35GBp228601.50BATExeaMGH@ZaKg
05-02-202616:04:35GBp969601.50XLONxeaMGH@ZaKY
05-02-202616:04:00GBp167602.00XLONxeaMGH@Zb9X
05-02-202616:02:50GBp361602.00XLONxeaMGH@ZZ6A
05-02-202616:02:50GBp163602.00XLONxeaMGH@ZZ6F
05-02-202616:01:50GBp185602.00XLONxeaMGH@ZXn0
05-02-202616:01:50GBp167602.00XLONxeaMGH@ZXnE
05-02-202616:01:50GBp166602.00XLONxeaMGH@ZXnV
05-02-202616:01:50GBp164602.00XLONxeaMGH@ZXmd
05-02-202616:01:50GBp80602.00XLONxeaMGH@ZXms
05-02-202616:01:50GBp135602.00XLONxeaMGH@ZXmu
05-02-202616:01:50GBp258602.00XLONxeaMGH@ZXmw
05-02-202616:01:07GBp11601.50XLONxeaMGH@Zk7o
05-02-202615:58:59GBp182601.50BATExeaMGH@Zg5F
05-02-202615:58:54GBp172602.00XLONxeaMGH@Zg2A
05-02-202615:57:55GBp133601.50XLONxeaMGH@Ze7k
05-02-202615:57:55GBp194601.50XLONxeaMGH@Ze7m
05-02-202615:56:56GBp59601.50XLONxeaMGH@ZMtd
05-02-202615:56:56GBp251601.50XLONxeaMGH@ZMtf
05-02-202615:55:43GBp297601.50XLONxeaMGH@ZKuT
05-02-202615:55:43GBp58601.50XLONxeaMGH@ZKuV
05-02-202615:55:43GBp295601.00XLONxeaMGH@ZKxa
05-02-202615:55:43GBp295601.00BATExeaMGH@ZKxc
05-02-202615:55:43GBp225601.50XLONxeaMGH@ZKxl
05-02-202615:55:40GBp164601.00XLONxeaMGH@ZK7$
05-02-202615:55:40GBp14601.00XLONxeaMGH@ZK7C
05-02-202615:55:40GBp345601.00XLONxeaMGH@ZK7E
05-02-202615:55:40GBp637601.00XLONxeaMGH@ZK7G
05-02-202615:46:40GBp708600.50XLONxeaMGH@Z5w4
05-02-202615:44:46GBp456601.00XLONxeaMGH@Z1nQ
05-02-202615:44:46GBp33601.00BATExeaMGH@Z1nS
05-02-202615:44:42GBp230601.00BATExeaMGH@Z1$7
05-02-202615:44:33GBp1,127601.50XLONxeaMGH@Z1LS
05-02-202615:44:12GBp1601.00XLONxeaMGH@ZEuV
05-02-202615:44:09GBp333601.00BATExeaMGH@ZE4W
05-02-202615:44:09GBp669601.00XLONxeaMGH@ZE5U
05-02-202615:39:14GBp222601.00XLONxeaMGHzStV@
05-02-202615:39:14GBp207601.00XLONxeaMGHzStV0
05-02-202615:38:09GBp990600.50XLONxeaMGHzSrOy
05-02-202615:31:59GBp443600.00XLONxeaMGHzScj7
05-02-202615:31:56GBp264600.00XLONxeaMGHzSceJ
05-02-202615:29:49GBp218599.50XLONxeaMGHzSYn5
05-02-202615:28:42GBp476599.50XLONxeaMGHzSWlu
05-02-202615:27:07GBp7599.50XLONxeaMGHzSle6
05-02-202615:27:01GBp490600.00XLONxeaMGHzSl4W
05-02-202615:25:45GBp390600.50XLONxeaMGHzSjTK
05-02-202615:25:45GBp188600.50BATExeaMGHzSjTP
05-02-202615:23:41GBp442600.50XLONxeaMGHzSMuA
05-02-202615:22:51GBp317601.00XLONxeaMGHzSKhn
05-02-202615:21:19GBp274601.00XLONxeaMGHzSJCi
05-02-202615:20:09GBp419601.00XLONxeaMGHzSUWm
05-02-202615:19:56GBp337601.00XLONxeaMGHzSUNC
05-02-202615:19:51GBp208601.00BATExeaMGHzSUUA
05-02-202615:17:25GBp460601.50XLONxeaMGHzSOKx
05-02-202615:17:24GBp823601.50XLONxeaMGHzSONa
05-02-202615:13:58GBp659602.00XLONxeaMGHzS1d$
05-02-202615:13:58GBp160602.00XLONxeaMGHzS1d1
05-02-202615:13:58GBp184602.00BATExeaMGHzS1dB
05-02-202615:12:56GBp796602.50XLONxeaMGHzSESj
05-02-202615:07:38GBp157601.50XLONxeaMGHzTrZe
05-02-202615:07:05GBp183601.50XLONxeaMGHzToyG
05-02-202615:07:02GBp290602.00XLONxeaMGHzTo5s
05-02-202615:07:02GBp190602.00BATExeaMGHzTo5u
05-02-202615:05:45GBp323602.50XLONxeaMGHzTnck
05-02-202615:04:44GBp320603.00XLONxeaMGHzT$pA
05-02-202615:03:36GBp424603.00XLONxeaMGHzTzLg
05-02-202615:02:30GBp189603.00XLONxeaMGHzTukz
05-02-202615:02:25GBp830603.50XLONxeaMGHzTuqO
05-02-202615:01:01GBp638604.00XLONxeaMGHzTdoR
05-02-202615:01:01GBp268604.00BATExeaMGHzTdzW
05-02-202614:57:04GBp244604.50XLONxeaMGHzTi9p
05-02-202614:55:33GBp90604.50XLONxeaMGHzThRu
05-02-202614:55:30GBp209604.50XLONxeaMGHzTeaA
05-02-202614:55:26GBp594605.00XLONxeaMGHzTeY2
05-02-202614:54:01GBp150605.00XLONxeaMGHzTNgn
05-02-202614:53:57GBp193605.50BATExeaMGHzTNm$
05-02-202614:53:57GBp784605.50XLONxeaMGHzTNmv
05-02-202614:51:01GBp619606.00XLONxeaMGHzTHz7
05-02-202614:48:01GBp99606.00XLONxeaMGHzTR2R
05-02-202614:47:52GBp117606.00XLONxeaMGHzTRSm
05-02-202614:47:23GBp543606.50XLONxeaMGHzTPXu
05-02-202614:47:15GBp280607.00BATExeaMGHzTPtb
05-02-202614:47:15GBp176607.50XLONxeaMGHzTPti
05-02-202614:47:15GBp262607.50XLONxeaMGHzTPtk
05-02-202614:47:15GBp558607.50XLONxeaMGHzTPtm
05-02-202614:47:15GBp228607.50XLONxeaMGHzTPto
05-02-202614:47:15GBp4607.50XLONxeaMGHzTPtq
05-02-202614:47:15GBp105607.50XLONxeaMGHzTPts
05-02-202614:46:10GBp171607.00XLONxeaMGHzT7Df
05-02-202614:40:24GBp280605.00XLONxeaMGHzT8MQ
05-02-202614:40:24GBp533605.00XLONxeaMGHzT8Hd
05-02-202614:40:05GBp898605.50XLONxeaMGHzT9CS
05-02-202614:40:05GBp212605.50BATExeaMGHzT9Fa
05-02-202614:37:17GBp343605.00XLONxeaMGHzUpFr
05-02-202614:37:17GBp389605.00XLONxeaMGHzUpFt
05-02-202614:37:17GBp189605.00XLONxeaMGHzUpFv
05-02-202614:37:17GBp11605.00XLONxeaMGHzUpFx
05-02-202614:36:34GBp149604.50BATExeaMGHzUnhn
05-02-202614:36:31GBp332605.00BATExeaMGHzUnt8
05-02-202614:36:18GBp217605.50XLONxeaMGHzUnD9
05-02-202614:35:27GBp280605.50XLONxeaMGHzU$Cp
05-02-202614:32:41GBp1,770605.00XLONxeaMGHzUcmW
05-02-202614:32:41GBp606605.00XLONxeaMGHzUcmY
05-02-202614:32:41GBp1,562605.00XLONxeaMGHzUcmk
05-02-202614:32:41GBp88605.00XLONxeaMGHzUcmm
05-02-202614:32:41GBp224605.00XLONxeaMGHzUcmo
05-02-202614:18:48GBp243603.50XLONxeaMGHzUVA4
05-02-202614:18:48GBp268603.50BATExeaMGHzUVAC
05-02-202614:13:41GBp187603.50XLONxeaMGHzU7G$
05-02-202614:13:41GBp250603.50XLONxeaMGHzU7G1
05-02-202614:13:41GBp246603.50XLONxeaMGHzU7G3
05-02-202614:11:43GBp4603.50XLONxeaMGHzU2Ns
05-02-202614:11:43GBp265603.50XLONxeaMGHzU2Nu
05-02-202614:10:09GBp7602.50BATExeaMGHzU0IE
05-02-202614:08:46GBp313603.50XLONxeaMGHzUFZq
05-02-202614:08:46GBp375603.50XLONxeaMGHzUFZs
05-02-202614:06:48GBp57603.50XLONxeaMGHzUAY1
05-02-202614:06:48GBp108603.50XLONxeaMGHzUAY3
05-02-202614:00:48GBp218603.00XLONxeaMGHzVpYV
05-02-202614:00:45GBp190603.00BATExeaMGHzVptO
05-02-202614:00:45GBp345603.00XLONxeaMGHzVptQ
05-02-202613:58:12GBp248603.50XLONxeaMGHzV@0M
05-02-202613:57:34GBp460604.00XLONxeaMGHzV$7Q
05-02-202613:55:03GBp607604.50XLONxeaMGHzVwEm
05-02-202613:53:39GBp3604.50XLONxeaMGHzVu1z
05-02-202613:53:39GBp489604.50XLONxeaMGHzVu1$
05-02-202613:53:11GBp28605.00XLONxeaMGHzVvkM
05-02-202613:53:11GBp189605.00XLONxeaMGHzVvkO
05-02-202613:53:11GBp631605.00XLONxeaMGHzVvkS
05-02-202613:53:11GBp322604.50XLONxeaMGHzVvfj
05-02-202613:53:11GBp61604.50XLONxeaMGHzVvfl
05-02-202613:50:11GBp383605.00XLONxeaMGHzVbkd
05-02-202613:50:11GBp186605.00BATExeaMGHzVbkf
05-02-202613:40:54GBp162606.00XLONxeaMGHzVeSz
05-02-202613:40:54GBp383605.50XLONxeaMGHzVeS5
05-02-202613:39:06GBp383606.00XLONxeaMGHzVNao
05-02-202613:39:06GBp191606.00BATExeaMGHzVNaq
05-02-202613:37:17GBp234606.50BATExeaMGHzVL$v
05-02-202613:37:12GBp421606.50XLONxeaMGHzVLxv
05-02-202613:31:46GBp168606.00XLONxeaMGHzVSue
05-02-202613:31:46GBp309606.00XLONxeaMGHzVSug
05-02-202613:31:46GBp79606.00XLONxeaMGHzVSui
05-02-202613:20:44GBp314604.50XLONxeaMGHzV0sH
05-02-202613:18:43GBp266605.00XLONxeaMGHzVExf
05-02-202613:18:43GBp65605.00XLONxeaMGHzVExh
05-02-202613:18:14GBp475605.50XLONxeaMGHzVFYM
05-02-202613:18:12GBp1,762605.50XLONxeaMGHzVFiA
05-02-202613:09:50GBp195605.50BATExeaMGHzOqz1
05-02-202613:09:50GBp411605.50XLONxeaMGHzOqzz
05-02-202612:55:04GBp241604.50XLONxeaMGHzOW$0
05-02-202612:54:31GBp238604.50BATExeaMGHzOXdy
05-02-202612:52:16GBp229605.00XLONxeaMGHzOlR1
05-02-202612:52:14GBp411605.00XLONxeaMGHzOic4
05-02-202612:48:09GBp329604.50XLONxeaMGHzOKl1
05-02-202612:46:22GBp210605.00XLONxeaMGHzOJ6s
05-02-202612:46:22GBp65605.00XLONxeaMGHzOJ6w
05-02-202612:45:12GBp484605.50XLONxeaMGHzOHOC
05-02-202612:41:46GBp687605.50XLONxeaMGHzOOh7
05-02-202612:38:51GBp418606.00XLONxeaMGHzO7fO
05-02-202612:35:35GBp263606.00XLONxeaMGHzO2Lw
05-02-202612:35:35GBp118606.00XLONxeaMGHzO2Ly
05-02-202612:35:35GBp183606.00XLONxeaMGHzO2Lv
05-02-202612:35:35GBp86606.00XLONxeaMGHzO2L@
05-02-202612:35:35GBp39606.00XLONxeaMGHzO2L0
05-02-202612:35:35GBp383605.50XLONxeaMGHzO2LG
05-02-202612:35:35GBp204605.50BATExeaMGHzO2LK
05-02-202612:28:45GBp383605.50XLONxeaMGHzOAnR
05-02-202612:23:09GBp289606.00XLONxeaMGHzPtNZ
05-02-202612:22:22GBp285606.00BATExeaMGHzPq6u
05-02-202612:22:22GBp340606.00XLONxeaMGHzPq6o
05-02-202612:22:22GBp75606.00XLONxeaMGHzPq6q
05-02-202612:18:13GBp274606.50XLONxeaMGHzPmOC
05-02-202612:08:21GBp180606.00XLONxeaMGHzPcZz
05-02-202612:06:13GBp330606.50XLONxeaMGHzPaaF
05-02-202612:06:13GBp413606.50XLONxeaMGHzPaaL
05-02-202612:04:43GBp684607.00XLONxeaMGHzPbxq
05-02-202612:02:01GBp140607.00XLONxeaMGHzPWLA
05-02-202612:02:01GBp470607.00XLONxeaMGHzPWLC
05-02-202612:02:01GBp434607.00XLONxeaMGHzPWLE
05-02-202612:02:01GBp432607.00XLONxeaMGHzPWLR
05-02-202611:59:30GBp383604.50XLONxeaMGHzPirm
05-02-202611:59:30GBp301604.50BATExeaMGHzPirs
05-02-202611:52:02GBp52604.50BATExeaMGHzPM3D
05-02-202611:45:08GBp1604.50BATExeaMGHzPGGF
05-02-202611:42:35GBp318604.50XLONxeaMGHzPVa5
05-02-202611:41:52GBp636604.50XLONxeaMGHzPVMs
05-02-202611:41:32GBp42605.50XLONxeaMGHzPSZd
05-02-202611:41:32GBp135605.50XLONxeaMGHzPSZf
05-02-202611:41:32GBp131605.50XLONxeaMGHzPSZh
05-02-202611:41:32GBp173605.50XLONxeaMGHzPSZj
05-02-202611:41:32GBp232605.50XLONxeaMGHzPSZl
05-02-202611:41:32GBp232605.50XLONxeaMGHzPSZn
05-02-202611:39:51GBp68605.00XLONxeaMGHzPT6g
05-02-202611:32:18GBp226604.50BATExeaMGHzP5Zj
05-02-202611:26:58GBp555604.50XLONxeaMGHzP1Lj
05-02-202611:20:23GBp267604.50XLONxeaMGHzP8cA
05-02-202611:16:30GBp348605.00XLONxeaMGHzQqx$
05-02-202611:14:53GBp287605.00XLONxeaMGHzQocR
05-02-202611:14:19GBp208604.50XLONxeaMGHzQoAp
05-02-202611:14:15GBp347605.00XLONxeaMGHzQoN0
05-02-202611:14:15GBp189605.50XLONxeaMGHzQoNJ
05-02-202611:14:15GBp383605.50XLONxeaMGHzQoNP
05-02-202611:14:15GBp252605.50BATExeaMGHzQoNV
05-02-202611:02:19GBp320606.00XLONxeaMGHzQcRV
05-02-202610:57:42GBp214606.00XLONxeaMGHzQWeP
05-02-202610:55:51GBp44606.50XLONxeaMGHzQk4s
05-02-202610:55:24GBp567607.00XLONxeaMGHzQljI
05-02-202610:55:17GBp567608.00XLONxeaMGHzQlgA
05-02-202610:55:17GBp11608.00XLONxeaMGHzQlgC
05-02-202610:55:17GBp184608.00XLONxeaMGHzQlgE
05-02-202610:55:17GBp117608.00XLONxeaMGHzQlgJ
05-02-202610:55:17GBp38608.00XLONxeaMGHzQlgL
05-02-202610:55:17GBp383607.50XLONxeaMGHzQlgS
05-02-202610:52:00GBp187608.00BATExeaMGHzQgL@
05-02-202610:52:00GBp383608.00XLONxeaMGHzQgLy
05-02-202610:37:56GBp517606.50XLONxeaMGHzQO$G
05-02-202610:35:26GBp256607.00XLONxeaMGHzQ7B5
05-02-202610:35:23GBp247607.00BATExeaMGHzQ7Ga
05-02-202610:35:23GBp445607.00XLONxeaMGHzQ7Gl
05-02-202610:25:21GBp364605.50XLONxeaMGHzRsak
05-02-202610:23:21GBp262605.50XLONxeaMGHzRq3G
05-02-202610:22:41GBp596605.50XLONxeaMGHzRrqt
05-02-202610:17:29GBp468606.00XLONxeaMGHzR@Jp
05-02-202610:17:29GBp172606.00BATExeaMGHzR@Jz
05-02-202610:13:51GBp274606.50XLONxeaMGHzRwTH
05-02-202610:13:51GBp186606.50XLONxeaMGHzRwTJ
05-02-202610:13:51GBp38606.50XLONxeaMGHzRwTL
05-02-202610:13:51GBp72606.50XLONxeaMGHzRwTN
05-02-202610:07:58GBp282606.00XLONxeaMGHzRYRz
05-02-202610:07:10GBp523606.50XLONxeaMGHzRWiX
05-02-202610:03:53GBp369606.50BATExeaMGHzRjsw
05-02-202610:03:53GBp598607.00XLONxeaMGHzRjs3
05-02-202610:03:53GBp530607.00BATExeaMGHzRjs7
05-02-202610:01:57GBp112607.00XLONxeaMGHzReq$
05-02-202610:01:57GBp114607.00XLONxeaMGHzReq1
05-02-202610:01:57GBp119607.00XLONxeaMGHzReqz
05-02-202609:59:21GBp353607.00XLONxeaMGHzRNTR
05-02-202609:59:21GBp377606.50XLONxeaMGHzRNSp
05-02-202609:59:21GBp225606.50BATExeaMGHzRNSt
05-02-202609:57:22GBp383607.00XLONxeaMGHzRIrm
05-02-202609:57:09GBp373607.50XLONxeaMGHzRIuA
05-02-202609:57:09GBp199607.50BATExeaMGHzRIuC
05-02-202609:56:03GBp10607.50XLONxeaMGHzRJAd
05-02-202609:42:39GBp448607.50XLONxeaMGHzR2pD
05-02-202609:42:39GBp303607.50BATExeaMGHzR2pF
05-02-202609:42:17GBp239607.50XLONxeaMGHzR2In
05-02-202609:42:17GBp230608.00XLONxeaMGHzR2Ip
05-02-202609:42:17GBp179608.00XLONxeaMGHzR2Ir
05-02-202609:42:17GBp507608.00BATExeaMGHzR2Is
05-02-202609:30:49GBp460608.00BATExeaMGHzKqaM
05-02-202609:30:02GBp572608.50XLONxeaMGHzKqUi
05-02-202609:30:02GBp572609.00XLONxeaMGHzKqUr
05-02-202609:26:24GBp317609.50XLONxeaMGHzKneU
05-02-202609:20:30GBp212609.50XLONxeaMGHzKukg
05-02-202609:20:30GBp39609.50XLONxeaMGHzKuki
05-02-202609:20:17GBp763610.00XLONxeaMGHzKu$v
05-02-202609:19:58GBp162611.00XLONxeaMGHzKuPw
05-02-202609:19:58GBp321611.00XLONxeaMGHzKuPG
05-02-202609:14:04GBp466610.50XLONxeaMGHzKWUu
05-02-202609:08:31GBp279611.00XLONxeaMGHzKhlU
05-02-202609:05:32GBp561610.50XLONxeaMGHzKMM3
05-02-202609:04:55GBp126611.00XLONxeaMGHzKNEK
05-02-202609:04:55GBp170611.00XLONxeaMGHzKNEM
05-02-202609:03:11GBp163611.00XLONxeaMGHzKLLr
05-02-202609:03:11GBp129611.00XLONxeaMGHzKLL8
05-02-202609:03:11GBp195611.00XLONxeaMGHzKLLA
05-02-202608:58:45GBp598610.50XLONxeaMGHzKV1G
05-02-202608:58:34GBp283611.00XLONxeaMGHzKVMW
05-02-202608:46:28GBp353610.50XLONxeaMGHzK0x$
05-02-202608:45:41GBp289611.00XLONxeaMGHzK1rO
05-02-202608:43:36GBp274611.50XLONxeaMGHzKF3v
05-02-202608:41:20GBp267612.00XLONxeaMGHzKAdO
05-02-202608:39:31GBp244612.50XLONxeaMGHzK8oP
05-02-202608:37:42GBp278613.00XLONxeaMGHzLsUW
05-02-202608:37:24GBp398613.50XLONxeaMGHzLtvx
05-02-202608:36:37GBp120614.50XLONxeaMGHzLqEE
05-02-202608:36:37GBp538614.50XLONxeaMGHzLqEG
05-02-202608:36:36GBp69614.00XLONxeaMGHzLq8g
05-02-202608:36:36GBp408614.00XLONxeaMGHzLq8i
05-02-202608:36:36GBp535614.00XLONxeaMGHzLq8n
05-02-202608:36:36GBp156614.00XLONxeaMGHzLq8r
05-02-202608:36:36GBp249613.00XLONxeaMGHzLq82
05-02-202608:36:36GBp399613.50XLONxeaMGHzLq84
05-02-202608:21:16GBp265614.00XLONxeaMGHzLXoh
05-02-202608:21:16GBp383614.50XLONxeaMGHzLXoj
05-02-202608:18:41GBp406614.00XLONxeaMGHzLi63
05-02-202608:18:40GBp208614.50XLONxeaMGHzLi1p
05-02-202608:18:40GBp145614.50XLONxeaMGHzLi1r
05-02-202608:13:47GBp224614.50XLONxeaMGHzLNEj
05-02-202608:13:03GBp236614.50XLONxeaMGHzLLdF
05-02-202608:12:57GBp183614.50XLONxeaMGHzLLiL
05-02-202608:12:57GBp11614.50XLONxeaMGHzLLiU
05-02-202608:12:57GBp424614.50XLONxeaMGHzLLlW
05-02-202608:02:52GBp390609.00XLONxeaMGHzLCF$
05-02-202608:02:52GBp496609.50XLONxeaMGHzLCEa
05-02-202608:02:52GBp893610.00XLONxeaMGHzLCEs



