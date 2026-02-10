OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
10 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 09 February 2026 it had purchased a total of 103,251 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased90,25113,000-
Highest price paid (per ordinary share)603.50p600.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)588.00p589.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)596.49p595.84p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,948,921 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,948,921.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
09-02-202616:27:19GBp84595.00XLONxeaMHvG7pia
09-02-202616:27:19GBp420595.00XLONxeaMHvG7piY
09-02-202616:26:42GBp173595.00XLONxeaMHvG7m6X
09-02-202616:26:39GBp175595.00XLONxeaMHvG7mCR
09-02-202616:26:39GBp224595.00XLONxeaMHvG7mFp
09-02-202616:25:15GBp450595.00XLONxeaMHvG7$Uj
09-02-202616:25:15GBp654595.00XLONxeaMHvG7$U8
09-02-202616:25:15GBp207594.50XLONxeaMHvG7$UD
09-02-202616:24:16GBp345594.50BATExeaMHvG7z87
09-02-202616:19:59GBp1,152594.50XLONxeaMHvG7bkF
09-02-202616:16:59GBp521594.50XLONxeaMHvG7kwW
09-02-202616:16:59GBp95594.50XLONxeaMHvG7kwc
09-02-202616:15:26GBp449594.50XLONxeaMHvG7je7
09-02-202616:15:23GBp1,148595.00XLONxeaMHvG7jrR
09-02-202616:13:28GBp304595.00BATExeaMHvG7etz
09-02-202616:13:28GBp299595.00XLONxeaMHvG7et4
09-02-202616:12:58GBp408595.00XLONxeaMHvG7fYN
09-02-202616:12:58GBp380595.00XLONxeaMHvG7fYP
09-02-202616:12:58GBp603595.00XLONxeaMHvG7fYR
09-02-202616:12:58GBp943595.00XLONxeaMHvG7fYV
09-02-202616:07:40GBp423594.50XLONxeaMHvG7HT@
09-02-202616:07:40GBp70594.50XLONxeaMHvG7HT0
09-02-202616:07:40GBp33594.00XLONxeaMHvG7HT2
09-02-202616:07:40GBp500594.00XLONxeaMHvG7HT4
09-02-202616:07:40GBp251594.00XLONxeaMHvG7HTB
09-02-202616:07:40GBp215594.00BATExeaMHvG7HTD
09-02-202616:02:29GBp239593.50XLONxeaMHvG7PmL
09-02-202616:02:26GBp201593.50XLONxeaMHvG7PyJ
09-02-202616:02:26GBp194593.50BATExeaMHvG7PyL
09-02-202616:02:18GBp337594.00XLONxeaMHvG7P68
09-02-202616:02:18GBp297594.00BATExeaMHvG7P6A
09-02-202616:02:12GBp772594.50XLONxeaMHvG7PF6
09-02-202615:59:53GBp335594.50XLONxeaMHvG75sm
09-02-202615:57:51GBp407594.50XLONxeaMHvG70s6
09-02-202615:57:51GBp258594.50XLONxeaMHvG70s8
09-02-202615:57:51GBp575594.50XLONxeaMHvG70sC
09-02-202615:52:59GBp480594.00XLONxeaMHvG7Bt8
09-02-202615:52:56GBp232594.50XLONxeaMHvG7Bm2
09-02-202615:52:56GBp282595.00XLONxeaMHvG7Bm7
09-02-202615:52:56GBp30594.50XLONxeaMHvG7BmF
09-02-202615:52:56GBp683594.50XLONxeaMHvG7BmH
09-02-202615:52:56GBp257594.50BATExeaMHvG7BmJ
09-02-202615:46:49GBp251594.50XLONxeaMHvG0nlV
09-02-202615:46:15GBp681595.00XLONxeaMHvG0@X7
09-02-202615:46:14GBp102595.50XLONxeaMHvG0@Wj
09-02-202615:46:14GBp295595.50XLONxeaMHvG0@Wl
09-02-202615:46:14GBp343595.50XLONxeaMHvG0@Wn
09-02-202615:46:14GBp193595.00BATExeaMHvG0@Ww
09-02-202615:46:11GBp720595.50XLONxeaMHvG0@l@
09-02-202615:46:11GBp320595.50BATExeaMHvG0@l0
09-02-202615:41:30GBp663595.50XLONxeaMHvG0cOC
09-02-202615:41:23GBp45595.00XLONxeaMHvG0diq
09-02-202615:40:13GBp3595.50XLONxeaMHvG0b16
09-02-202615:38:23GBp446595.50XLONxeaMHvG0WJv
09-02-202615:36:50GBp275594.50XLONxeaMHvG0l@N
09-02-202615:33:36GBp173594.00BATExeaMHvG0e8J
09-02-202615:32:36GBp832594.00XLONxeaMHvG0MmU
09-02-202615:31:53GBp47594.00XLONxeaMHvG0N0s
09-02-202615:31:53GBp42594.00XLONxeaMHvG0N0u
09-02-202615:31:53GBp158594.00XLONxeaMHvG0N0w
09-02-202615:30:46GBp112593.50XLONxeaMHvG0LJB
09-02-202615:30:40GBp144593.50XLONxeaMHvG0Id4
09-02-202615:30:34GBp202594.00BATExeaMHvG0InY
09-02-202615:30:34GBp427594.00XLONxeaMHvG0InW
09-02-202615:30:20GBp359594.50XLONxeaMHvG0I8B
09-02-202615:30:20GBp290594.50BATExeaMHvG0I8D
09-02-202615:25:46GBp97593.50XLONxeaMHvG0QDL
09-02-202615:24:53GBp426593.50XLONxeaMHvG0Oil
09-02-202615:24:52GBp900594.00XLONxeaMHvG0Oio
09-02-202615:24:19GBp164594.50XLONxeaMHvG0Plh
09-02-202615:24:19GBp348594.50XLONxeaMHvG0Plm
09-02-202615:20:04GBp62593.00XLONxeaMHvG00na
09-02-202615:20:04GBp865593.00XLONxeaMHvG00nY
09-02-202615:19:11GBp633593.50XLONxeaMHvG01Gv
09-02-202615:17:47GBp387594.00BATExeaMHvG0Cnr
09-02-202615:14:50GBp520593.00XLONxeaMHvG09O6
09-02-202615:14:49GBp46593.00BATExeaMHvG09Q@
09-02-202615:10:05GBp264592.50XLONxeaMHvG1@V6
09-02-202615:09:00GBp330594.00XLONxeaMHvG1zW7
09-02-202615:08:35GBp334594.50XLONxeaMHvG1zM5
09-02-202615:08:30GBp765595.00XLONxeaMHvG1zUQ
09-02-202615:08:11GBp281595.00XLONxeaMHvG1wot
09-02-202615:08:02GBp87596.00XLONxeaMHvG1wMa
09-02-202615:08:02GBp110596.00XLONxeaMHvG1wMc
09-02-202615:08:02GBp580595.50XLONxeaMHvG1wMj
09-02-202615:08:02GBp204595.50BATExeaMHvG1wMl
09-02-202615:07:01GBp538596.00XLONxeaMHvG1u0r
09-02-202615:05:10GBp242594.50XLONxeaMHvG1d3S
09-02-202615:02:21GBp214591.50XLONxeaMHvG1X5@
09-02-202615:02:21GBp149591.50XLONxeaMHvG1X5y
09-02-202615:02:21GBp582591.00XLONxeaMHvG1X55
09-02-202615:02:14GBp310591.50BATExeaMHvG1XEX
09-02-202615:02:14GBp583591.50XLONxeaMHvG1XFV
09-02-202615:00:00GBp576591.50XLONxeaMHvG1jFa
09-02-202615:00:00GBp255591.50BATExeaMHvG1jFc
09-02-202614:51:22GBp298590.00XLONxeaMHvG1Toq
09-02-202614:50:16GBp298590.50XLONxeaMHvG1Rv4
09-02-202614:49:29GBp290591.50XLONxeaMHvG1P6x
09-02-202614:49:05GBp237592.00XLONxeaMHvG16u4
09-02-202614:49:05GBp173592.00BATExeaMHvG16u6
09-02-202614:48:27GBp339592.50XLONxeaMHvG17Ba
09-02-202614:47:00GBp342592.50XLONxeaMHvG13zn
09-02-202614:47:00GBp450592.50XLONxeaMHvG13zF
09-02-202614:45:36GBp667593.00XLONxeaMHvG1EJk
09-02-202614:45:14GBp210593.00BATExeaMHvG1FB5
09-02-202614:44:31GBp690594.00XLONxeaMHvG1D1w
09-02-202614:44:31GBp75594.00XLONxeaMHvG1D1y
09-02-202614:44:31GBp607594.00XLONxeaMHvG1D1@
09-02-202614:44:31GBp492593.50XLONxeaMHvG1D18
09-02-202614:44:31GBp74593.50XLONxeaMHvG1D1A
09-02-202614:44:31GBp244593.50BATExeaMHvG1D1C
09-02-202614:36:19GBp235590.00XLONxeaMHvG2xtc
09-02-202614:35:40GBp194591.00BATExeaMHvG2uJf
09-02-202614:35:00GBp187592.00XLONxeaMHvG2cFZ
09-02-202614:35:00GBp174592.00XLONxeaMHvG2cFm
09-02-202614:34:53GBp375592.50XLONxeaMHvG2cS$
09-02-202614:34:43GBp914593.00XLONxeaMHvG2dgN
09-02-202614:31:44GBp83591.00XLONxeaMHvG2lt1
09-02-202614:31:43GBp230591.00XLONxeaMHvG2ls2
09-02-202614:31:43GBp366591.00XLONxeaMHvG2ls4
09-02-202614:31:36GBp213591.50BATExeaMHvG2l8W
09-02-202614:29:50GBp259591.00XLONxeaMHvG2fLl
09-02-202614:29:10GBp335591.50XLONxeaMHvG2MRK
09-02-202614:29:10GBp766592.00XLONxeaMHvG2MRM
09-02-202614:28:46GBp66593.00XLONxeaMHvG2NAa
09-02-202614:28:46GBp45593.00XLONxeaMHvG2NAc
09-02-202614:28:46GBp51593.00XLONxeaMHvG2NAY
09-02-202614:28:46GBp489592.50XLONxeaMHvG2NAj
09-02-202614:28:24GBp492593.00XLONxeaMHvG2KvX
09-02-202614:28:24GBp227593.00BATExeaMHvG2KvZ
09-02-202614:26:46GBp140593.00BATExeaMHvG2JjI
09-02-202614:26:27GBp61593.00XLONxeaMHvG2JEW
09-02-202614:19:05GBp810589.50XLONxeaMHvG26Fl
09-02-202614:17:46GBp206590.50XLONxeaMHvG2483
09-02-202614:17:46GBp127590.50XLONxeaMHvG2485
09-02-202614:17:46GBp291590.50XLONxeaMHvG2489
09-02-202614:16:43GBp435589.50XLONxeaMHvG22i1
09-02-202614:13:27GBp216590.00BATExeaMHvG2FqC
09-02-202614:05:56GBp310588.00XLONxeaMHvG3mF@
09-02-202614:04:26GBp169589.00BATExeaMHvG3$Wb
09-02-202614:04:26GBp148589.00XLONxeaMHvG3$WX
09-02-202614:04:26GBp114589.00XLONxeaMHvG3$WZ
09-02-202614:03:25GBp284589.50XLONxeaMHvG3z3i
09-02-202614:03:25GBp563589.50XLONxeaMHvG3z32
09-02-202613:59:49GBp273589.50XLONxeaMHvG3avb
09-02-202613:59:49GBp578590.00XLONxeaMHvG3avi
09-02-202613:57:42GBp242590.00BATExeaMHvG3W8Q
09-02-202613:54:07GBp1589.50XLONxeaMHvG3jK$
09-02-202613:53:30GBp238590.00XLONxeaMHvG3g8q
09-02-202613:53:28GBp238590.50XLONxeaMHvG3gLs
09-02-202613:47:12GBp42589.50XLONxeaMHvG3RJX
09-02-202613:47:12GBp299589.50XLONxeaMHvG3RJZ
09-02-202613:47:12GBp331590.00XLONxeaMHvG3RJf
09-02-202613:47:12GBp473590.50XLONxeaMHvG3RJh
09-02-202613:47:12GBp179590.50BATExeaMHvG3RJj
09-02-202613:42:48GBp166590.00XLONxeaMHvG32nm
09-02-202613:40:42GBp299590.50XLONxeaMHvG31bz
09-02-202613:38:49GBp254590.50XLONxeaMHvG3Fno
09-02-202613:38:43GBp407590.50XLONxeaMHvG3F$S
09-02-202613:38:43GBp199590.50BATExeaMHvG3F$U
09-02-202613:33:22GBp310591.50XLONxeaMHvG39Lk
09-02-202613:32:41GBp31591.50XLONxeaMHvGys6s
09-02-202613:32:09GBp380593.00XLONxeaMHvGytn6
09-02-202613:29:40GBp270593.50XLONxeaMHvGyo0c
09-02-202613:29:40GBp192593.50BATExeaMHvGyo0l
09-02-202613:29:40GBp425593.50XLONxeaMHvGyo0j
09-02-202613:27:55GBp592594.00XLONxeaMHvGym84
09-02-202613:19:12GBp231595.50XLONxeaMHvGycBM
09-02-202613:19:12GBp599596.00XLONxeaMHvGycBO
09-02-202613:19:12GBp186595.50XLONxeaMHvGycBQ
09-02-202613:19:12GBp383596.50XLONxeaMHvGycAW
09-02-202613:19:12GBp209596.50BATExeaMHvGycAY
09-02-202613:09:55GBp259597.00XLONxeaMHvGyjka
09-02-202613:07:47GBp248597.00XLONxeaMHvGyhvC
09-02-202613:07:28GBp405597.50XLONxeaMHvGyhTV
09-02-202613:06:17GBp46598.50XLONxeaMHvGyftX
09-02-202613:06:17GBp565598.50XLONxeaMHvGyftZ
09-02-202613:06:17GBp42598.50XLONxeaMHvGyfqV
09-02-202613:06:17GBp220598.50XLONxeaMHvGyfqR
09-02-202613:06:17GBp169598.50XLONxeaMHvGyfqT
09-02-202613:06:17GBp102598.00XLONxeaMHvGyftj
09-02-202613:06:17GBp35598.00XLONxeaMHvGyftl
09-02-202613:06:17GBp59598.00XLONxeaMHvGyftn
09-02-202613:06:17GBp81598.00XLONxeaMHvGyftp
09-02-202613:06:17GBp106598.00XLONxeaMHvGyftr
09-02-202613:06:17GBp230598.00BATExeaMHvGyftt
09-02-202613:02:01GBp246598.50XLONxeaMHvGyIZ4
09-02-202613:02:01GBp48598.50BATExeaMHvGyIZ6
09-02-202613:02:01GBp198598.50BATExeaMHvGyIZ8
09-02-202612:46:27GBp251597.00XLONxeaMHvGy24o
09-02-202612:44:54GBp161597.50XLONxeaMHvGy0YP
09-02-202612:44:54GBp31597.50XLONxeaMHvGy0YR
09-02-202612:42:36GBp363598.50XLONxeaMHvGyE5l
09-02-202612:42:36GBp461598.50XLONxeaMHvGyE5o
09-02-202612:38:04GBp333599.00XLONxeaMHvGyB1H
09-02-202612:38:04GBp172599.00BATExeaMHvGyB1J
09-02-202612:35:21GBp487599.00XLONxeaMHvGzsi7
09-02-202612:34:23GBp43599.50XLONxeaMHvGztbK
09-02-202612:34:23GBp321599.50XLONxeaMHvGztbM
09-02-202612:34:23GBp284599.50XLONxeaMHvGztbO
09-02-202612:34:23GBp338599.50XLONxeaMHvGztbQ
09-02-202612:34:23GBp350599.50XLONxeaMHvGztbS
09-02-202612:28:02GBp383599.00XLONxeaMHvGznC1
09-02-202612:28:02GBp221599.00BATExeaMHvGznC3
09-02-202612:18:13GBp405599.50XLONxeaMHvGzZai
09-02-202612:17:40GBp76599.50XLONxeaMHvGzZQJ
09-02-202612:17:37GBp112599.50XLONxeaMHvGzWZB
09-02-202612:17:37GBp279599.50XLONxeaMHvGzWZD
09-02-202612:16:26GBp162600.00XLONxeaMHvGzkZU
09-02-202612:16:26GBp421600.00XLONxeaMHvGzkY5
09-02-202612:16:26GBp1600.00XLONxeaMHvGzkY7
09-02-202612:16:18GBp383599.00XLONxeaMHvGzkps
09-02-202612:14:21GBp134599.50XLONxeaMHvGzjp6
09-02-202612:14:21GBp233599.50BATExeaMHvGzjp8
09-02-202612:14:21GBp258599.50XLONxeaMHvGzjoH
09-02-202612:14:21GBp248599.50BATExeaMHvGzjoJ
09-02-202612:14:15GBp392599.50XLONxeaMHvGzjvb
09-02-202611:58:55GBp492600.50XLONxeaMHvGz6t9
09-02-202611:58:55GBp261600.50XLONxeaMHvGz6tB
09-02-202611:58:55GBp256600.50XLONxeaMHvGz6tD
09-02-202611:58:55GBp191600.50XLONxeaMHvGz6tF
09-02-202611:58:04GBp79599.50XLONxeaMHvGz7m0
09-02-202611:58:04GBp237599.50XLONxeaMHvGz7m2
09-02-202611:58:04GBp16599.50BATExeaMHvGz7mF
09-02-202611:58:04GBp228599.50BATExeaMHvGz7mB
09-02-202611:58:04GBp216599.50XLONxeaMHvGz7mD
09-02-202611:58:04GBp21599.50XLONxeaMHvGz7mH
09-02-202611:58:04GBp146599.50XLONxeaMHvGz7m9
09-02-202611:47:03GBp196599.00XLONxeaMHvGz8tA
09-02-202611:40:46GBp263598.50XLONxeaMHvG@oUi
09-02-202611:35:22GBp365597.50XLONxeaMHvG@yz6
09-02-202611:34:30GBp272597.50XLONxeaMHvG@zWS
09-02-202611:33:22GBp418598.50XLONxeaMHvG@wkw
09-02-202611:33:22GBp244598.50XLONxeaMHvG@wky
09-02-202611:33:22GBp83598.00BATExeaMHvG@wk9
09-02-202611:33:22GBp116598.00BATExeaMHvG@wkB
09-02-202611:33:22GBp383598.00XLONxeaMHvG@wk7
09-02-202611:32:25GBp288598.50BATExeaMHvG@xaX
09-02-202611:32:25GBp357598.50XLONxeaMHvG@xbR
09-02-202611:32:25GBp12598.50XLONxeaMHvG@xbT
09-02-202611:30:34GBp3598.50XLONxeaMHvG@u9L
09-02-202611:30:34GBp11598.50XLONxeaMHvG@u9N
09-02-202611:25:32GBp162598.50XLONxeaMHvG@bI7
09-02-202611:22:35GBp172598.50XLONxeaMHvG@WuU
09-02-202611:21:19GBp381598.50XLONxeaMHvG@X7j
09-02-202611:21:19GBp120598.50XLONxeaMHvG@X7l
09-02-202611:15:42GBp258598.00XLONxeaMHvG@gJ4
09-02-202611:05:12GBp183596.50XLONxeaMHvG@G$Z
09-02-202611:05:12GBp204596.50BATExeaMHvG@G$b
09-02-202611:03:16GBp19597.00XLONxeaMHvG@UcH
09-02-202611:03:16GBp175597.00BATExeaMHvG@UcJ
09-02-202611:03:05GBp287597.50XLONxeaMHvG@Uhk
09-02-202611:03:05GBp255597.50BATExeaMHvG@Uhm
09-02-202611:00:44GBp94599.00BATExeaMHvG@S5b
09-02-202611:00:44GBp229599.00BATExeaMHvG@S5d
09-02-202611:00:44GBp162598.50XLONxeaMHvG@S57
09-02-202611:00:44GBp228599.00BATExeaMHvG@S5O
09-02-202611:00:44GBp273599.00XLONxeaMHvG@S4W
09-02-202611:00:12GBp582599.50XLONxeaMHvG@TcV
09-02-202611:00:12GBp279599.50BATExeaMHvG@TXX
09-02-202610:58:59GBp653599.50XLONxeaMHvG@QqN
09-02-202610:46:42GBp350598.00BATExeaMHvG@0Jk
09-02-202610:45:56GBp268598.50XLONxeaMHvG@17@
09-02-202610:45:56GBp36598.50XLONxeaMHvG@170
09-02-202610:45:56GBp387598.50BATExeaMHvG@175
09-02-202610:42:57GBp314597.50XLONxeaMHvG@CqK
09-02-202610:39:27GBp373598.00XLONxeaMHvG@B3M
09-02-202610:39:27GBp250598.00BATExeaMHvG@B3O
09-02-202610:36:09GBp258598.50XLONxeaMHvG$thH
09-02-202610:36:01GBp268599.00XLONxeaMHvG$tur
09-02-202610:36:01GBp355599.00BATExeaMHvG$tut
09-02-202610:31:38GBp199599.50XLONxeaMHvG$pPA
09-02-202610:31:38GBp351599.50BATExeaMHvG$pPE
09-02-202610:31:01GBp256600.00BATExeaMHvG$m9Q
09-02-202610:30:52GBp430600.00BATExeaMHvG$mUd
09-02-202610:30:15GBp181600.00XLONxeaMHvG$n1I
09-02-202610:29:41GBp262600.50XLONxeaMHvG$@Y@
09-02-202610:29:41GBp597600.50XLONxeaMHvG$@Y5
09-02-202610:28:30GBp333601.00XLONxeaMHvG$$eo
09-02-202610:26:26GBp243601.50XLONxeaMHvG$yR@
09-02-202610:26:26GBp68601.50XLONxeaMHvG$yRy
09-02-202610:17:50GBp499600.50XLONxeaMHvG$bh2
09-02-202610:15:07GBp653601.00XLONxeaMHvG$ZI2
09-02-202610:13:45GBp116601.50XLONxeaMHvG$Xrp
09-02-202610:13:45GBp132601.50XLONxeaMHvG$Xrr
09-02-202610:10:48GBp416601.50XLONxeaMHvG$itb
09-02-202610:04:27GBp639601.50XLONxeaMHvG$MvZ
09-02-202610:00:58GBp90602.00XLONxeaMHvG$LRw
09-02-202610:00:58GBp382602.00XLONxeaMHvG$LRy
09-02-202610:00:58GBp118602.00XLONxeaMHvG$LR1
09-02-202609:51:01GBp384602.00XLONxeaMHvG$RaG
09-02-202609:50:11GBp455602.00XLONxeaMHvG$RBD
09-02-202609:49:39GBp190602.00XLONxeaMHvG$OoB
09-02-202609:47:11GBp310603.00XLONxeaMHvG$781
09-02-202609:47:11GBp332603.00XLONxeaMHvG$783
09-02-202609:47:05GBp916602.00XLONxeaMHvG$7V$
09-02-202609:47:05GBp108602.00XLONxeaMHvG$7V1
09-02-202609:47:05GBp383601.50XLONxeaMHvG$7VD
09-02-202609:47:05GBp383602.00XLONxeaMHvG$7VO
09-02-202609:46:35GBp24602.00XLONxeaMHvG$4ul
09-02-202609:46:35GBp30602.00XLONxeaMHvG$4un
09-02-202609:46:35GBp22602.00XLONxeaMHvG$4up
09-02-202609:46:35GBp12602.00XLONxeaMHvG$4ur
09-02-202609:28:41GBp23603.00XLONxeaMHvGuqD4
09-02-202609:28:41GBp13603.00XLONxeaMHvGuqD6
09-02-202609:28:41GBp302603.00XLONxeaMHvGuqDB
09-02-202609:28:41GBp775603.00XLONxeaMHvGuqCY
09-02-202609:28:41GBp54603.00XLONxeaMHvGuqCi
09-02-202609:28:41GBp176603.00XLONxeaMHvGuqCk
09-02-202609:25:19GBp383602.50XLONxeaMHvGup7R
09-02-202609:23:10GBp114602.50XLONxeaMHvGunw$
09-02-202609:23:10GBp1602.50XLONxeaMHvGunw1
09-02-202609:23:10GBp179602.50XLONxeaMHvGunwG
09-02-202609:23:10GBp430602.50XLONxeaMHvGunwI
09-02-202609:23:10GBp151602.50XLONxeaMHvGunwK
09-02-202609:04:19GBp545601.50XLONxeaMHvGulqi
09-02-202609:03:19GBp384602.50XLONxeaMHvGuigl
09-02-202608:59:26GBp677601.50XLONxeaMHvGufZo
09-02-202608:53:00GBp106600.00XLONxeaMHvGuJHa
09-02-202608:53:00GBp16600.00XLONxeaMHvGuJHY
09-02-202608:51:07GBp71600.50XLONxeaMHvGuHOd
09-02-202608:50:38GBp221600.50XLONxeaMHvGuU5E
09-02-202608:49:56GBp450600.50XLONxeaMHvGuVs6
09-02-202608:49:55GBp383601.00XLONxeaMHvGuVnX
09-02-202608:48:30GBp12601.00XLONxeaMHvGuSLk
09-02-202608:41:30GBp192601.50XLONxeaMHvGu7bn
09-02-202608:41:30GBp56601.50XLONxeaMHvGu7bp
09-02-202608:41:30GBp14601.50XLONxeaMHvGu7br
09-02-202608:40:20GBp22601.50XLONxeaMHvGu7TJ
09-02-202608:39:11GBp244602.00XLONxeaMHvGu4R0
09-02-202608:39:11GBp395602.00XLONxeaMHvGu4R8
09-02-202608:38:37GBp17602.00XLONxeaMHvGu5D@
09-02-202608:38:37GBp16602.00XLONxeaMHvGu5D0
09-02-202608:36:23GBp189602.00XLONxeaMHvGu0bM
09-02-202608:35:28GBp492602.50XLONxeaMHvGu1ah
09-02-202608:33:52GBp639602.50XLONxeaMHvGuELC
09-02-202608:32:27GBp279602.50XLONxeaMHvGuCd7
09-02-202608:32:27GBp1,029603.00XLONxeaMHvGuCdC
09-02-202608:32:27GBp170603.00XLONxeaMHvGuCdE
09-02-202608:30:00GBp179601.50XLONxeaMHvGuA1M
09-02-202608:29:33GBp3601.50XLONxeaMHvGuAOX
09-02-202608:29:33GBp8601.50XLONxeaMHvGuAPT
09-02-202608:29:33GBp1601.50XLONxeaMHvGuAPV
09-02-202608:29:33GBp8601.50XLONxeaMHvGuAOZ
09-02-202608:29:33GBp66601.50XLONxeaMHvGuAOb
09-02-202608:29:33GBp383602.00XLONxeaMHvGuAOh
09-02-202608:29:32GBp2602.00XLONxeaMHvGuAO7
09-02-202608:29:32GBp10602.00XLONxeaMHvGuAO9
09-02-202608:29:32GBp2602.00XLONxeaMHvGuAOB
09-02-202608:24:53GBp266602.00XLONxeaMHvGvsnS
09-02-202608:19:15GBp339602.50XLONxeaMHvGvpbw
09-02-202608:19:15GBp44602.50XLONxeaMHvGvpby
09-02-202608:19:09GBp260603.00XLONxeaMHvGvpZQ
09-02-202608:19:09GBp5603.00XLONxeaMHvGvpZS
09-02-202608:19:09GBp383603.50XLONxeaMHvGvpZU
09-02-202608:18:22GBp71603.50XLONxeaMHvGvpIt
09-02-202608:12:35GBp265602.00XLONxeaMHvGvwrc
09-02-202608:12:35GBp383602.50XLONxeaMHvGvwrr
09-02-202608:12:35GBp37603.00XLONxeaMHvGvwqX
09-02-202608:12:35GBp346603.00XLONxeaMHvGvwqZ
09-02-202608:04:49GBp254599.00XLONxeaMHvGvXWS
09-02-202608:04:34GBp277598.50BATExeaMHvGvX4Y
09-02-202608:02:58GBp196601.50XLONxeaMHvGvjbg
09-02-202608:02:58GBp280601.00XLONxeaMHvGvjbl
09-02-202608:02:58GBp190601.00XLONxeaMHvGvjbp



