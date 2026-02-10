OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
10 February 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 09 February 2026 it had purchased a total of 103,251 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|90,251
|13,000
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|603.50p
|600.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|588.00p
|589.00p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|596.49p
|595.84p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,948,921 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,948,921.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|09-02-2026
|16:27:19
|GBp
|84
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7pia
|09-02-2026
|16:27:19
|GBp
|420
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7piY
|09-02-2026
|16:26:42
|GBp
|173
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7m6X
|09-02-2026
|16:26:39
|GBp
|175
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7mCR
|09-02-2026
|16:26:39
|GBp
|224
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7mFp
|09-02-2026
|16:25:15
|GBp
|450
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7$Uj
|09-02-2026
|16:25:15
|GBp
|654
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7$U8
|09-02-2026
|16:25:15
|GBp
|207
|594.50
|XLON
|xeaMHvG7$UD
|09-02-2026
|16:24:16
|GBp
|345
|594.50
|BATE
|xeaMHvG7z87
|09-02-2026
|16:19:59
|GBp
|1,152
|594.50
|XLON
|xeaMHvG7bkF
|09-02-2026
|16:16:59
|GBp
|521
|594.50
|XLON
|xeaMHvG7kwW
|09-02-2026
|16:16:59
|GBp
|95
|594.50
|XLON
|xeaMHvG7kwc
|09-02-2026
|16:15:26
|GBp
|449
|594.50
|XLON
|xeaMHvG7je7
|09-02-2026
|16:15:23
|GBp
|1,148
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7jrR
|09-02-2026
|16:13:28
|GBp
|304
|595.00
|BATE
|xeaMHvG7etz
|09-02-2026
|16:13:28
|GBp
|299
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7et4
|09-02-2026
|16:12:58
|GBp
|408
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7fYN
|09-02-2026
|16:12:58
|GBp
|380
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7fYP
|09-02-2026
|16:12:58
|GBp
|603
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7fYR
|09-02-2026
|16:12:58
|GBp
|943
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7fYV
|09-02-2026
|16:07:40
|GBp
|423
|594.50
|XLON
|xeaMHvG7HT@
|09-02-2026
|16:07:40
|GBp
|70
|594.50
|XLON
|xeaMHvG7HT0
|09-02-2026
|16:07:40
|GBp
|33
|594.00
|XLON
|xeaMHvG7HT2
|09-02-2026
|16:07:40
|GBp
|500
|594.00
|XLON
|xeaMHvG7HT4
|09-02-2026
|16:07:40
|GBp
|251
|594.00
|XLON
|xeaMHvG7HTB
|09-02-2026
|16:07:40
|GBp
|215
|594.00
|BATE
|xeaMHvG7HTD
|09-02-2026
|16:02:29
|GBp
|239
|593.50
|XLON
|xeaMHvG7PmL
|09-02-2026
|16:02:26
|GBp
|201
|593.50
|XLON
|xeaMHvG7PyJ
|09-02-2026
|16:02:26
|GBp
|194
|593.50
|BATE
|xeaMHvG7PyL
|09-02-2026
|16:02:18
|GBp
|337
|594.00
|XLON
|xeaMHvG7P68
|09-02-2026
|16:02:18
|GBp
|297
|594.00
|BATE
|xeaMHvG7P6A
|09-02-2026
|16:02:12
|GBp
|772
|594.50
|XLON
|xeaMHvG7PF6
|09-02-2026
|15:59:53
|GBp
|335
|594.50
|XLON
|xeaMHvG75sm
|09-02-2026
|15:57:51
|GBp
|407
|594.50
|XLON
|xeaMHvG70s6
|09-02-2026
|15:57:51
|GBp
|258
|594.50
|XLON
|xeaMHvG70s8
|09-02-2026
|15:57:51
|GBp
|575
|594.50
|XLON
|xeaMHvG70sC
|09-02-2026
|15:52:59
|GBp
|480
|594.00
|XLON
|xeaMHvG7Bt8
|09-02-2026
|15:52:56
|GBp
|232
|594.50
|XLON
|xeaMHvG7Bm2
|09-02-2026
|15:52:56
|GBp
|282
|595.00
|XLON
|xeaMHvG7Bm7
|09-02-2026
|15:52:56
|GBp
|30
|594.50
|XLON
|xeaMHvG7BmF
|09-02-2026
|15:52:56
|GBp
|683
|594.50
|XLON
|xeaMHvG7BmH
|09-02-2026
|15:52:56
|GBp
|257
|594.50
|BATE
|xeaMHvG7BmJ
|09-02-2026
|15:46:49
|GBp
|251
|594.50
|XLON
|xeaMHvG0nlV
|09-02-2026
|15:46:15
|GBp
|681
|595.00
|XLON
|xeaMHvG0@X7
|09-02-2026
|15:46:14
|GBp
|102
|595.50
|XLON
|xeaMHvG0@Wj
|09-02-2026
|15:46:14
|GBp
|295
|595.50
|XLON
|xeaMHvG0@Wl
|09-02-2026
|15:46:14
|GBp
|343
|595.50
|XLON
|xeaMHvG0@Wn
|09-02-2026
|15:46:14
|GBp
|193
|595.00
|BATE
|xeaMHvG0@Ww
|09-02-2026
|15:46:11
|GBp
|720
|595.50
|XLON
|xeaMHvG0@l@
|09-02-2026
|15:46:11
|GBp
|320
|595.50
|BATE
|xeaMHvG0@l0
|09-02-2026
|15:41:30
|GBp
|663
|595.50
|XLON
|xeaMHvG0cOC
|09-02-2026
|15:41:23
|GBp
|45
|595.00
|XLON
|xeaMHvG0diq
|09-02-2026
|15:40:13
|GBp
|3
|595.50
|XLON
|xeaMHvG0b16
|09-02-2026
|15:38:23
|GBp
|446
|595.50
|XLON
|xeaMHvG0WJv
|09-02-2026
|15:36:50
|GBp
|275
|594.50
|XLON
|xeaMHvG0l@N
|09-02-2026
|15:33:36
|GBp
|173
|594.00
|BATE
|xeaMHvG0e8J
|09-02-2026
|15:32:36
|GBp
|832
|594.00
|XLON
|xeaMHvG0MmU
|09-02-2026
|15:31:53
|GBp
|47
|594.00
|XLON
|xeaMHvG0N0s
|09-02-2026
|15:31:53
|GBp
|42
|594.00
|XLON
|xeaMHvG0N0u
|09-02-2026
|15:31:53
|GBp
|158
|594.00
|XLON
|xeaMHvG0N0w
|09-02-2026
|15:30:46
|GBp
|112
|593.50
|XLON
|xeaMHvG0LJB
|09-02-2026
|15:30:40
|GBp
|144
|593.50
|XLON
|xeaMHvG0Id4
|09-02-2026
|15:30:34
|GBp
|202
|594.00
|BATE
|xeaMHvG0InY
|09-02-2026
|15:30:34
|GBp
|427
|594.00
|XLON
|xeaMHvG0InW
|09-02-2026
|15:30:20
|GBp
|359
|594.50
|XLON
|xeaMHvG0I8B
|09-02-2026
|15:30:20
|GBp
|290
|594.50
|BATE
|xeaMHvG0I8D
|09-02-2026
|15:25:46
|GBp
|97
|593.50
|XLON
|xeaMHvG0QDL
|09-02-2026
|15:24:53
|GBp
|426
|593.50
|XLON
|xeaMHvG0Oil
|09-02-2026
|15:24:52
|GBp
|900
|594.00
|XLON
|xeaMHvG0Oio
|09-02-2026
|15:24:19
|GBp
|164
|594.50
|XLON
|xeaMHvG0Plh
|09-02-2026
|15:24:19
|GBp
|348
|594.50
|XLON
|xeaMHvG0Plm
|09-02-2026
|15:20:04
|GBp
|62
|593.00
|XLON
|xeaMHvG00na
|09-02-2026
|15:20:04
|GBp
|865
|593.00
|XLON
|xeaMHvG00nY
|09-02-2026
|15:19:11
|GBp
|633
|593.50
|XLON
|xeaMHvG01Gv
|09-02-2026
|15:17:47
|GBp
|387
|594.00
|BATE
|xeaMHvG0Cnr
|09-02-2026
|15:14:50
|GBp
|520
|593.00
|XLON
|xeaMHvG09O6
|09-02-2026
|15:14:49
|GBp
|46
|593.00
|BATE
|xeaMHvG09Q@
|09-02-2026
|15:10:05
|GBp
|264
|592.50
|XLON
|xeaMHvG1@V6
|09-02-2026
|15:09:00
|GBp
|330
|594.00
|XLON
|xeaMHvG1zW7
|09-02-2026
|15:08:35
|GBp
|334
|594.50
|XLON
|xeaMHvG1zM5
|09-02-2026
|15:08:30
|GBp
|765
|595.00
|XLON
|xeaMHvG1zUQ
|09-02-2026
|15:08:11
|GBp
|281
|595.00
|XLON
|xeaMHvG1wot
|09-02-2026
|15:08:02
|GBp
|87
|596.00
|XLON
|xeaMHvG1wMa
|09-02-2026
|15:08:02
|GBp
|110
|596.00
|XLON
|xeaMHvG1wMc
|09-02-2026
|15:08:02
|GBp
|580
|595.50
|XLON
|xeaMHvG1wMj
|09-02-2026
|15:08:02
|GBp
|204
|595.50
|BATE
|xeaMHvG1wMl
|09-02-2026
|15:07:01
|GBp
|538
|596.00
|XLON
|xeaMHvG1u0r
|09-02-2026
|15:05:10
|GBp
|242
|594.50
|XLON
|xeaMHvG1d3S
|09-02-2026
|15:02:21
|GBp
|214
|591.50
|XLON
|xeaMHvG1X5@
|09-02-2026
|15:02:21
|GBp
|149
|591.50
|XLON
|xeaMHvG1X5y
|09-02-2026
|15:02:21
|GBp
|582
|591.00
|XLON
|xeaMHvG1X55
|09-02-2026
|15:02:14
|GBp
|310
|591.50
|BATE
|xeaMHvG1XEX
|09-02-2026
|15:02:14
|GBp
|583
|591.50
|XLON
|xeaMHvG1XFV
|09-02-2026
|15:00:00
|GBp
|576
|591.50
|XLON
|xeaMHvG1jFa
|09-02-2026
|15:00:00
|GBp
|255
|591.50
|BATE
|xeaMHvG1jFc
|09-02-2026
|14:51:22
|GBp
|298
|590.00
|XLON
|xeaMHvG1Toq
|09-02-2026
|14:50:16
|GBp
|298
|590.50
|XLON
|xeaMHvG1Rv4
|09-02-2026
|14:49:29
|GBp
|290
|591.50
|XLON
|xeaMHvG1P6x
|09-02-2026
|14:49:05
|GBp
|237
|592.00
|XLON
|xeaMHvG16u4
|09-02-2026
|14:49:05
|GBp
|173
|592.00
|BATE
|xeaMHvG16u6
|09-02-2026
|14:48:27
|GBp
|339
|592.50
|XLON
|xeaMHvG17Ba
|09-02-2026
|14:47:00
|GBp
|342
|592.50
|XLON
|xeaMHvG13zn
|09-02-2026
|14:47:00
|GBp
|450
|592.50
|XLON
|xeaMHvG13zF
|09-02-2026
|14:45:36
|GBp
|667
|593.00
|XLON
|xeaMHvG1EJk
|09-02-2026
|14:45:14
|GBp
|210
|593.00
|BATE
|xeaMHvG1FB5
|09-02-2026
|14:44:31
|GBp
|690
|594.00
|XLON
|xeaMHvG1D1w
|09-02-2026
|14:44:31
|GBp
|75
|594.00
|XLON
|xeaMHvG1D1y
|09-02-2026
|14:44:31
|GBp
|607
|594.00
|XLON
|xeaMHvG1D1@
|09-02-2026
|14:44:31
|GBp
|492
|593.50
|XLON
|xeaMHvG1D18
|09-02-2026
|14:44:31
|GBp
|74
|593.50
|XLON
|xeaMHvG1D1A
|09-02-2026
|14:44:31
|GBp
|244
|593.50
|BATE
|xeaMHvG1D1C
|09-02-2026
|14:36:19
|GBp
|235
|590.00
|XLON
|xeaMHvG2xtc
|09-02-2026
|14:35:40
|GBp
|194
|591.00
|BATE
|xeaMHvG2uJf
|09-02-2026
|14:35:00
|GBp
|187
|592.00
|XLON
|xeaMHvG2cFZ
|09-02-2026
|14:35:00
|GBp
|174
|592.00
|XLON
|xeaMHvG2cFm
|09-02-2026
|14:34:53
|GBp
|375
|592.50
|XLON
|xeaMHvG2cS$
|09-02-2026
|14:34:43
|GBp
|914
|593.00
|XLON
|xeaMHvG2dgN
|09-02-2026
|14:31:44
|GBp
|83
|591.00
|XLON
|xeaMHvG2lt1
|09-02-2026
|14:31:43
|GBp
|230
|591.00
|XLON
|xeaMHvG2ls2
|09-02-2026
|14:31:43
|GBp
|366
|591.00
|XLON
|xeaMHvG2ls4
|09-02-2026
|14:31:36
|GBp
|213
|591.50
|BATE
|xeaMHvG2l8W
|09-02-2026
|14:29:50
|GBp
|259
|591.00
|XLON
|xeaMHvG2fLl
|09-02-2026
|14:29:10
|GBp
|335
|591.50
|XLON
|xeaMHvG2MRK
|09-02-2026
|14:29:10
|GBp
|766
|592.00
|XLON
|xeaMHvG2MRM
|09-02-2026
|14:28:46
|GBp
|66
|593.00
|XLON
|xeaMHvG2NAa
|09-02-2026
|14:28:46
|GBp
|45
|593.00
|XLON
|xeaMHvG2NAc
|09-02-2026
|14:28:46
|GBp
|51
|593.00
|XLON
|xeaMHvG2NAY
|09-02-2026
|14:28:46
|GBp
|489
|592.50
|XLON
|xeaMHvG2NAj
|09-02-2026
|14:28:24
|GBp
|492
|593.00
|XLON
|xeaMHvG2KvX
|09-02-2026
|14:28:24
|GBp
|227
|593.00
|BATE
|xeaMHvG2KvZ
|09-02-2026
|14:26:46
|GBp
|140
|593.00
|BATE
|xeaMHvG2JjI
|09-02-2026
|14:26:27
|GBp
|61
|593.00
|XLON
|xeaMHvG2JEW
|09-02-2026
|14:19:05
|GBp
|810
|589.50
|XLON
|xeaMHvG26Fl
|09-02-2026
|14:17:46
|GBp
|206
|590.50
|XLON
|xeaMHvG2483
|09-02-2026
|14:17:46
|GBp
|127
|590.50
|XLON
|xeaMHvG2485
|09-02-2026
|14:17:46
|GBp
|291
|590.50
|XLON
|xeaMHvG2489
|09-02-2026
|14:16:43
|GBp
|435
|589.50
|XLON
|xeaMHvG22i1
|09-02-2026
|14:13:27
|GBp
|216
|590.00
|BATE
|xeaMHvG2FqC
|09-02-2026
|14:05:56
|GBp
|310
|588.00
|XLON
|xeaMHvG3mF@
|09-02-2026
|14:04:26
|GBp
|169
|589.00
|BATE
|xeaMHvG3$Wb
|09-02-2026
|14:04:26
|GBp
|148
|589.00
|XLON
|xeaMHvG3$WX
|09-02-2026
|14:04:26
|GBp
|114
|589.00
|XLON
|xeaMHvG3$WZ
|09-02-2026
|14:03:25
|GBp
|284
|589.50
|XLON
|xeaMHvG3z3i
|09-02-2026
|14:03:25
|GBp
|563
|589.50
|XLON
|xeaMHvG3z32
|09-02-2026
|13:59:49
|GBp
|273
|589.50
|XLON
|xeaMHvG3avb
|09-02-2026
|13:59:49
|GBp
|578
|590.00
|XLON
|xeaMHvG3avi
|09-02-2026
|13:57:42
|GBp
|242
|590.00
|BATE
|xeaMHvG3W8Q
|09-02-2026
|13:54:07
|GBp
|1
|589.50
|XLON
|xeaMHvG3jK$
|09-02-2026
|13:53:30
|GBp
|238
|590.00
|XLON
|xeaMHvG3g8q
|09-02-2026
|13:53:28
|GBp
|238
|590.50
|XLON
|xeaMHvG3gLs
|09-02-2026
|13:47:12
|GBp
|42
|589.50
|XLON
|xeaMHvG3RJX
|09-02-2026
|13:47:12
|GBp
|299
|589.50
|XLON
|xeaMHvG3RJZ
|09-02-2026
|13:47:12
|GBp
|331
|590.00
|XLON
|xeaMHvG3RJf
|09-02-2026
|13:47:12
|GBp
|473
|590.50
|XLON
|xeaMHvG3RJh
|09-02-2026
|13:47:12
|GBp
|179
|590.50
|BATE
|xeaMHvG3RJj
|09-02-2026
|13:42:48
|GBp
|166
|590.00
|XLON
|xeaMHvG32nm
|09-02-2026
|13:40:42
|GBp
|299
|590.50
|XLON
|xeaMHvG31bz
|09-02-2026
|13:38:49
|GBp
|254
|590.50
|XLON
|xeaMHvG3Fno
|09-02-2026
|13:38:43
|GBp
|407
|590.50
|XLON
|xeaMHvG3F$S
|09-02-2026
|13:38:43
|GBp
|199
|590.50
|BATE
|xeaMHvG3F$U
|09-02-2026
|13:33:22
|GBp
|310
|591.50
|XLON
|xeaMHvG39Lk
|09-02-2026
|13:32:41
|GBp
|31
|591.50
|XLON
|xeaMHvGys6s
|09-02-2026
|13:32:09
|GBp
|380
|593.00
|XLON
|xeaMHvGytn6
|09-02-2026
|13:29:40
|GBp
|270
|593.50
|XLON
|xeaMHvGyo0c
|09-02-2026
|13:29:40
|GBp
|192
|593.50
|BATE
|xeaMHvGyo0l
|09-02-2026
|13:29:40
|GBp
|425
|593.50
|XLON
|xeaMHvGyo0j
|09-02-2026
|13:27:55
|GBp
|592
|594.00
|XLON
|xeaMHvGym84
|09-02-2026
|13:19:12
|GBp
|231
|595.50
|XLON
|xeaMHvGycBM
|09-02-2026
|13:19:12
|GBp
|599
|596.00
|XLON
|xeaMHvGycBO
|09-02-2026
|13:19:12
|GBp
|186
|595.50
|XLON
|xeaMHvGycBQ
|09-02-2026
|13:19:12
|GBp
|383
|596.50
|XLON
|xeaMHvGycAW
|09-02-2026
|13:19:12
|GBp
|209
|596.50
|BATE
|xeaMHvGycAY
|09-02-2026
|13:09:55
|GBp
|259
|597.00
|XLON
|xeaMHvGyjka
|09-02-2026
|13:07:47
|GBp
|248
|597.00
|XLON
|xeaMHvGyhvC
|09-02-2026
|13:07:28
|GBp
|405
|597.50
|XLON
|xeaMHvGyhTV
|09-02-2026
|13:06:17
|GBp
|46
|598.50
|XLON
|xeaMHvGyftX
|09-02-2026
|13:06:17
|GBp
|565
|598.50
|XLON
|xeaMHvGyftZ
|09-02-2026
|13:06:17
|GBp
|42
|598.50
|XLON
|xeaMHvGyfqV
|09-02-2026
|13:06:17
|GBp
|220
|598.50
|XLON
|xeaMHvGyfqR
|09-02-2026
|13:06:17
|GBp
|169
|598.50
|XLON
|xeaMHvGyfqT
|09-02-2026
|13:06:17
|GBp
|102
|598.00
|XLON
|xeaMHvGyftj
|09-02-2026
|13:06:17
|GBp
|35
|598.00
|XLON
|xeaMHvGyftl
|09-02-2026
|13:06:17
|GBp
|59
|598.00
|XLON
|xeaMHvGyftn
|09-02-2026
|13:06:17
|GBp
|81
|598.00
|XLON
|xeaMHvGyftp
|09-02-2026
|13:06:17
|GBp
|106
|598.00
|XLON
|xeaMHvGyftr
|09-02-2026
|13:06:17
|GBp
|230
|598.00
|BATE
|xeaMHvGyftt
|09-02-2026
|13:02:01
|GBp
|246
|598.50
|XLON
|xeaMHvGyIZ4
|09-02-2026
|13:02:01
|GBp
|48
|598.50
|BATE
|xeaMHvGyIZ6
|09-02-2026
|13:02:01
|GBp
|198
|598.50
|BATE
|xeaMHvGyIZ8
|09-02-2026
|12:46:27
|GBp
|251
|597.00
|XLON
|xeaMHvGy24o
|09-02-2026
|12:44:54
|GBp
|161
|597.50
|XLON
|xeaMHvGy0YP
|09-02-2026
|12:44:54
|GBp
|31
|597.50
|XLON
|xeaMHvGy0YR
|09-02-2026
|12:42:36
|GBp
|363
|598.50
|XLON
|xeaMHvGyE5l
|09-02-2026
|12:42:36
|GBp
|461
|598.50
|XLON
|xeaMHvGyE5o
|09-02-2026
|12:38:04
|GBp
|333
|599.00
|XLON
|xeaMHvGyB1H
|09-02-2026
|12:38:04
|GBp
|172
|599.00
|BATE
|xeaMHvGyB1J
|09-02-2026
|12:35:21
|GBp
|487
|599.00
|XLON
|xeaMHvGzsi7
|09-02-2026
|12:34:23
|GBp
|43
|599.50
|XLON
|xeaMHvGztbK
|09-02-2026
|12:34:23
|GBp
|321
|599.50
|XLON
|xeaMHvGztbM
|09-02-2026
|12:34:23
|GBp
|284
|599.50
|XLON
|xeaMHvGztbO
|09-02-2026
|12:34:23
|GBp
|338
|599.50
|XLON
|xeaMHvGztbQ
|09-02-2026
|12:34:23
|GBp
|350
|599.50
|XLON
|xeaMHvGztbS
|09-02-2026
|12:28:02
|GBp
|383
|599.00
|XLON
|xeaMHvGznC1
|09-02-2026
|12:28:02
|GBp
|221
|599.00
|BATE
|xeaMHvGznC3
|09-02-2026
|12:18:13
|GBp
|405
|599.50
|XLON
|xeaMHvGzZai
|09-02-2026
|12:17:40
|GBp
|76
|599.50
|XLON
|xeaMHvGzZQJ
|09-02-2026
|12:17:37
|GBp
|112
|599.50
|XLON
|xeaMHvGzWZB
|09-02-2026
|12:17:37
|GBp
|279
|599.50
|XLON
|xeaMHvGzWZD
|09-02-2026
|12:16:26
|GBp
|162
|600.00
|XLON
|xeaMHvGzkZU
|09-02-2026
|12:16:26
|GBp
|421
|600.00
|XLON
|xeaMHvGzkY5
|09-02-2026
|12:16:26
|GBp
|1
|600.00
|XLON
|xeaMHvGzkY7
|09-02-2026
|12:16:18
|GBp
|383
|599.00
|XLON
|xeaMHvGzkps
|09-02-2026
|12:14:21
|GBp
|134
|599.50
|XLON
|xeaMHvGzjp6
|09-02-2026
|12:14:21
|GBp
|233
|599.50
|BATE
|xeaMHvGzjp8
|09-02-2026
|12:14:21
|GBp
|258
|599.50
|XLON
|xeaMHvGzjoH
|09-02-2026
|12:14:21
|GBp
|248
|599.50
|BATE
|xeaMHvGzjoJ
|09-02-2026
|12:14:15
|GBp
|392
|599.50
|XLON
|xeaMHvGzjvb
|09-02-2026
|11:58:55
|GBp
|492
|600.50
|XLON
|xeaMHvGz6t9
|09-02-2026
|11:58:55
|GBp
|261
|600.50
|XLON
|xeaMHvGz6tB
|09-02-2026
|11:58:55
|GBp
|256
|600.50
|XLON
|xeaMHvGz6tD
|09-02-2026
|11:58:55
|GBp
|191
|600.50
|XLON
|xeaMHvGz6tF
|09-02-2026
|11:58:04
|GBp
|79
|599.50
|XLON
|xeaMHvGz7m0
|09-02-2026
|11:58:04
|GBp
|237
|599.50
|XLON
|xeaMHvGz7m2
|09-02-2026
|11:58:04
|GBp
|16
|599.50
|BATE
|xeaMHvGz7mF
|09-02-2026
|11:58:04
|GBp
|228
|599.50
|BATE
|xeaMHvGz7mB
|09-02-2026
|11:58:04
|GBp
|216
|599.50
|XLON
|xeaMHvGz7mD
|09-02-2026
|11:58:04
|GBp
|21
|599.50
|XLON
|xeaMHvGz7mH
|09-02-2026
|11:58:04
|GBp
|146
|599.50
|XLON
|xeaMHvGz7m9
|09-02-2026
|11:47:03
|GBp
|196
|599.00
|XLON
|xeaMHvGz8tA
|09-02-2026
|11:40:46
|GBp
|263
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@oUi
|09-02-2026
|11:35:22
|GBp
|365
|597.50
|XLON
|xeaMHvG@yz6
|09-02-2026
|11:34:30
|GBp
|272
|597.50
|XLON
|xeaMHvG@zWS
|09-02-2026
|11:33:22
|GBp
|418
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@wkw
|09-02-2026
|11:33:22
|GBp
|244
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@wky
|09-02-2026
|11:33:22
|GBp
|83
|598.00
|BATE
|xeaMHvG@wk9
|09-02-2026
|11:33:22
|GBp
|116
|598.00
|BATE
|xeaMHvG@wkB
|09-02-2026
|11:33:22
|GBp
|383
|598.00
|XLON
|xeaMHvG@wk7
|09-02-2026
|11:32:25
|GBp
|288
|598.50
|BATE
|xeaMHvG@xaX
|09-02-2026
|11:32:25
|GBp
|357
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@xbR
|09-02-2026
|11:32:25
|GBp
|12
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@xbT
|09-02-2026
|11:30:34
|GBp
|3
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@u9L
|09-02-2026
|11:30:34
|GBp
|11
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@u9N
|09-02-2026
|11:25:32
|GBp
|162
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@bI7
|09-02-2026
|11:22:35
|GBp
|172
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@WuU
|09-02-2026
|11:21:19
|GBp
|381
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@X7j
|09-02-2026
|11:21:19
|GBp
|120
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@X7l
|09-02-2026
|11:15:42
|GBp
|258
|598.00
|XLON
|xeaMHvG@gJ4
|09-02-2026
|11:05:12
|GBp
|183
|596.50
|XLON
|xeaMHvG@G$Z
|09-02-2026
|11:05:12
|GBp
|204
|596.50
|BATE
|xeaMHvG@G$b
|09-02-2026
|11:03:16
|GBp
|19
|597.00
|XLON
|xeaMHvG@UcH
|09-02-2026
|11:03:16
|GBp
|175
|597.00
|BATE
|xeaMHvG@UcJ
|09-02-2026
|11:03:05
|GBp
|287
|597.50
|XLON
|xeaMHvG@Uhk
|09-02-2026
|11:03:05
|GBp
|255
|597.50
|BATE
|xeaMHvG@Uhm
|09-02-2026
|11:00:44
|GBp
|94
|599.00
|BATE
|xeaMHvG@S5b
|09-02-2026
|11:00:44
|GBp
|229
|599.00
|BATE
|xeaMHvG@S5d
|09-02-2026
|11:00:44
|GBp
|162
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@S57
|09-02-2026
|11:00:44
|GBp
|228
|599.00
|BATE
|xeaMHvG@S5O
|09-02-2026
|11:00:44
|GBp
|273
|599.00
|XLON
|xeaMHvG@S4W
|09-02-2026
|11:00:12
|GBp
|582
|599.50
|XLON
|xeaMHvG@TcV
|09-02-2026
|11:00:12
|GBp
|279
|599.50
|BATE
|xeaMHvG@TXX
|09-02-2026
|10:58:59
|GBp
|653
|599.50
|XLON
|xeaMHvG@QqN
|09-02-2026
|10:46:42
|GBp
|350
|598.00
|BATE
|xeaMHvG@0Jk
|09-02-2026
|10:45:56
|GBp
|268
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@17@
|09-02-2026
|10:45:56
|GBp
|36
|598.50
|XLON
|xeaMHvG@170
|09-02-2026
|10:45:56
|GBp
|387
|598.50
|BATE
|xeaMHvG@175
|09-02-2026
|10:42:57
|GBp
|314
|597.50
|XLON
|xeaMHvG@CqK
|09-02-2026
|10:39:27
|GBp
|373
|598.00
|XLON
|xeaMHvG@B3M
|09-02-2026
|10:39:27
|GBp
|250
|598.00
|BATE
|xeaMHvG@B3O
|09-02-2026
|10:36:09
|GBp
|258
|598.50
|XLON
|xeaMHvG$thH
|09-02-2026
|10:36:01
|GBp
|268
|599.00
|XLON
|xeaMHvG$tur
|09-02-2026
|10:36:01
|GBp
|355
|599.00
|BATE
|xeaMHvG$tut
|09-02-2026
|10:31:38
|GBp
|199
|599.50
|XLON
|xeaMHvG$pPA
|09-02-2026
|10:31:38
|GBp
|351
|599.50
|BATE
|xeaMHvG$pPE
|09-02-2026
|10:31:01
|GBp
|256
|600.00
|BATE
|xeaMHvG$m9Q
|09-02-2026
|10:30:52
|GBp
|430
|600.00
|BATE
|xeaMHvG$mUd
|09-02-2026
|10:30:15
|GBp
|181
|600.00
|XLON
|xeaMHvG$n1I
|09-02-2026
|10:29:41
|GBp
|262
|600.50
|XLON
|xeaMHvG$@Y@
|09-02-2026
|10:29:41
|GBp
|597
|600.50
|XLON
|xeaMHvG$@Y5
|09-02-2026
|10:28:30
|GBp
|333
|601.00
|XLON
|xeaMHvG$$eo
|09-02-2026
|10:26:26
|GBp
|243
|601.50
|XLON
|xeaMHvG$yR@
|09-02-2026
|10:26:26
|GBp
|68
|601.50
|XLON
|xeaMHvG$yRy
|09-02-2026
|10:17:50
|GBp
|499
|600.50
|XLON
|xeaMHvG$bh2
|09-02-2026
|10:15:07
|GBp
|653
|601.00
|XLON
|xeaMHvG$ZI2
|09-02-2026
|10:13:45
|GBp
|116
|601.50
|XLON
|xeaMHvG$Xrp
|09-02-2026
|10:13:45
|GBp
|132
|601.50
|XLON
|xeaMHvG$Xrr
|09-02-2026
|10:10:48
|GBp
|416
|601.50
|XLON
|xeaMHvG$itb
|09-02-2026
|10:04:27
|GBp
|639
|601.50
|XLON
|xeaMHvG$MvZ
|09-02-2026
|10:00:58
|GBp
|90
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$LRw
|09-02-2026
|10:00:58
|GBp
|382
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$LRy
|09-02-2026
|10:00:58
|GBp
|118
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$LR1
|09-02-2026
|09:51:01
|GBp
|384
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$RaG
|09-02-2026
|09:50:11
|GBp
|455
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$RBD
|09-02-2026
|09:49:39
|GBp
|190
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$OoB
|09-02-2026
|09:47:11
|GBp
|310
|603.00
|XLON
|xeaMHvG$781
|09-02-2026
|09:47:11
|GBp
|332
|603.00
|XLON
|xeaMHvG$783
|09-02-2026
|09:47:05
|GBp
|916
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$7V$
|09-02-2026
|09:47:05
|GBp
|108
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$7V1
|09-02-2026
|09:47:05
|GBp
|383
|601.50
|XLON
|xeaMHvG$7VD
|09-02-2026
|09:47:05
|GBp
|383
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$7VO
|09-02-2026
|09:46:35
|GBp
|24
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$4ul
|09-02-2026
|09:46:35
|GBp
|30
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$4un
|09-02-2026
|09:46:35
|GBp
|22
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$4up
|09-02-2026
|09:46:35
|GBp
|12
|602.00
|XLON
|xeaMHvG$4ur
|09-02-2026
|09:28:41
|GBp
|23
|603.00
|XLON
|xeaMHvGuqD4
|09-02-2026
|09:28:41
|GBp
|13
|603.00
|XLON
|xeaMHvGuqD6
|09-02-2026
|09:28:41
|GBp
|302
|603.00
|XLON
|xeaMHvGuqDB
|09-02-2026
|09:28:41
|GBp
|775
|603.00
|XLON
|xeaMHvGuqCY
|09-02-2026
|09:28:41
|GBp
|54
|603.00
|XLON
|xeaMHvGuqCi
|09-02-2026
|09:28:41
|GBp
|176
|603.00
|XLON
|xeaMHvGuqCk
|09-02-2026
|09:25:19
|GBp
|383
|602.50
|XLON
|xeaMHvGup7R
|09-02-2026
|09:23:10
|GBp
|114
|602.50
|XLON
|xeaMHvGunw$
|09-02-2026
|09:23:10
|GBp
|1
|602.50
|XLON
|xeaMHvGunw1
|09-02-2026
|09:23:10
|GBp
|179
|602.50
|XLON
|xeaMHvGunwG
|09-02-2026
|09:23:10
|GBp
|430
|602.50
|XLON
|xeaMHvGunwI
|09-02-2026
|09:23:10
|GBp
|151
|602.50
|XLON
|xeaMHvGunwK
|09-02-2026
|09:04:19
|GBp
|545
|601.50
|XLON
|xeaMHvGulqi
|09-02-2026
|09:03:19
|GBp
|384
|602.50
|XLON
|xeaMHvGuigl
|09-02-2026
|08:59:26
|GBp
|677
|601.50
|XLON
|xeaMHvGufZo
|09-02-2026
|08:53:00
|GBp
|106
|600.00
|XLON
|xeaMHvGuJHa
|09-02-2026
|08:53:00
|GBp
|16
|600.00
|XLON
|xeaMHvGuJHY
|09-02-2026
|08:51:07
|GBp
|71
|600.50
|XLON
|xeaMHvGuHOd
|09-02-2026
|08:50:38
|GBp
|221
|600.50
|XLON
|xeaMHvGuU5E
|09-02-2026
|08:49:56
|GBp
|450
|600.50
|XLON
|xeaMHvGuVs6
|09-02-2026
|08:49:55
|GBp
|383
|601.00
|XLON
|xeaMHvGuVnX
|09-02-2026
|08:48:30
|GBp
|12
|601.00
|XLON
|xeaMHvGuSLk
|09-02-2026
|08:41:30
|GBp
|192
|601.50
|XLON
|xeaMHvGu7bn
|09-02-2026
|08:41:30
|GBp
|56
|601.50
|XLON
|xeaMHvGu7bp
|09-02-2026
|08:41:30
|GBp
|14
|601.50
|XLON
|xeaMHvGu7br
|09-02-2026
|08:40:20
|GBp
|22
|601.50
|XLON
|xeaMHvGu7TJ
|09-02-2026
|08:39:11
|GBp
|244
|602.00
|XLON
|xeaMHvGu4R0
|09-02-2026
|08:39:11
|GBp
|395
|602.00
|XLON
|xeaMHvGu4R8
|09-02-2026
|08:38:37
|GBp
|17
|602.00
|XLON
|xeaMHvGu5D@
|09-02-2026
|08:38:37
|GBp
|16
|602.00
|XLON
|xeaMHvGu5D0
|09-02-2026
|08:36:23
|GBp
|189
|602.00
|XLON
|xeaMHvGu0bM
|09-02-2026
|08:35:28
|GBp
|492
|602.50
|XLON
|xeaMHvGu1ah
|09-02-2026
|08:33:52
|GBp
|639
|602.50
|XLON
|xeaMHvGuELC
|09-02-2026
|08:32:27
|GBp
|279
|602.50
|XLON
|xeaMHvGuCd7
|09-02-2026
|08:32:27
|GBp
|1,029
|603.00
|XLON
|xeaMHvGuCdC
|09-02-2026
|08:32:27
|GBp
|170
|603.00
|XLON
|xeaMHvGuCdE
|09-02-2026
|08:30:00
|GBp
|179
|601.50
|XLON
|xeaMHvGuA1M
|09-02-2026
|08:29:33
|GBp
|3
|601.50
|XLON
|xeaMHvGuAOX
|09-02-2026
|08:29:33
|GBp
|8
|601.50
|XLON
|xeaMHvGuAPT
|09-02-2026
|08:29:33
|GBp
|1
|601.50
|XLON
|xeaMHvGuAPV
|09-02-2026
|08:29:33
|GBp
|8
|601.50
|XLON
|xeaMHvGuAOZ
|09-02-2026
|08:29:33
|GBp
|66
|601.50
|XLON
|xeaMHvGuAOb
|09-02-2026
|08:29:33
|GBp
|383
|602.00
|XLON
|xeaMHvGuAOh
|09-02-2026
|08:29:32
|GBp
|2
|602.00
|XLON
|xeaMHvGuAO7
|09-02-2026
|08:29:32
|GBp
|10
|602.00
|XLON
|xeaMHvGuAO9
|09-02-2026
|08:29:32
|GBp
|2
|602.00
|XLON
|xeaMHvGuAOB
|09-02-2026
|08:24:53
|GBp
|266
|602.00
|XLON
|xeaMHvGvsnS
|09-02-2026
|08:19:15
|GBp
|339
|602.50
|XLON
|xeaMHvGvpbw
|09-02-2026
|08:19:15
|GBp
|44
|602.50
|XLON
|xeaMHvGvpby
|09-02-2026
|08:19:09
|GBp
|260
|603.00
|XLON
|xeaMHvGvpZQ
|09-02-2026
|08:19:09
|GBp
|5
|603.00
|XLON
|xeaMHvGvpZS
|09-02-2026
|08:19:09
|GBp
|383
|603.50
|XLON
|xeaMHvGvpZU
|09-02-2026
|08:18:22
|GBp
|71
|603.50
|XLON
|xeaMHvGvpIt
|09-02-2026
|08:12:35
|GBp
|265
|602.00
|XLON
|xeaMHvGvwrc
|09-02-2026
|08:12:35
|GBp
|383
|602.50
|XLON
|xeaMHvGvwrr
|09-02-2026
|08:12:35
|GBp
|37
|603.00
|XLON
|xeaMHvGvwqX
|09-02-2026
|08:12:35
|GBp
|346
|603.00
|XLON
|xeaMHvGvwqZ
|09-02-2026
|08:04:49
|GBp
|254
|599.00
|XLON
|xeaMHvGvXWS
|09-02-2026
|08:04:34
|GBp
|277
|598.50
|BATE
|xeaMHvGvX4Y
|09-02-2026
|08:02:58
|GBp
|196
|601.50
|XLON
|xeaMHvGvjbg
|09-02-2026
|08:02:58
|GBp
|280
|601.00
|XLON
|xeaMHvGvjbl
|09-02-2026
|08:02:58
|GBp
|190
|601.00
|XLON
|xeaMHvGvjbp