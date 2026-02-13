OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
13 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 12 February 2026 it had purchased a total of 84,783 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased84,783--
Highest price paid (per ordinary share)603.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)587.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)596.46p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,664,738 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,664,738.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
12-02-202616:28:04GBp1,513587.00XLONxeaMHQEzS9P
12-02-202616:28:04GBp460587.00XLONxeaMHQEzS8f
12-02-202616:28:04GBp33587.00XLONxeaMHQEzS8h
12-02-202616:27:21GBp41587.00XLONxeaMHQEzQkS
12-02-202616:26:29GBp41587.00XLONxeaMHQEzRQm
12-02-202616:25:31GBp939587.50XLONxeaMHQEz6XF
12-02-202616:23:54GBp302588.00XLONxeaMHQEz5cd
12-02-202616:23:54GBp1,203588.00XLONxeaMHQEz5cf
12-02-202616:23:44GBp165588.50XLONxeaMHQEz5mU
12-02-202616:23:38GBp168588.50XLONxeaMHQEz5ww
12-02-202616:23:32GBp171588.50XLONxeaMHQEz5En
12-02-202616:23:26GBp169588.50XLONxeaMHQEz5HG
12-02-202616:23:20GBp163588.50XLONxeaMHQEz5Rb
12-02-202616:23:14GBp172588.50XLONxeaMHQEz2jn
12-02-202616:21:55GBp504588.00XLONxeaMHQEz0n2
12-02-202616:21:35GBp763588.00XLONxeaMHQEz0Hj
12-02-202616:21:33GBp176588.00XLONxeaMHQEz0IX
12-02-202616:21:33GBp2,458588.50XLONxeaMHQEz0Id
12-02-202616:21:33GBp4588.50XLONxeaMHQEz0Ij
12-02-202616:21:33GBp192588.50XLONxeaMHQEz0Il
12-02-202616:21:33GBp103588.50XLONxeaMHQEz0In
12-02-202616:21:33GBp305588.50XLONxeaMHQEz0I5
12-02-202616:20:42GBp939588.50XLONxeaMHQEzE5g
12-02-202616:20:42GBp426589.00XLONxeaMHQEzE5n
12-02-202616:20:42GBp108589.00XLONxeaMHQEzE5p
12-02-202616:20:42GBp276589.00XLONxeaMHQEzE5z
12-02-202616:19:46GBp620589.00XLONxeaMHQEzCqS
12-02-202616:18:56GBp939589.00XLONxeaMHQEzAeX
12-02-202616:17:43GBp92589.50XLONxeaMHQEz85M
12-02-202616:17:43GBp194589.50XLONxeaMHQEz85O
12-02-202616:17:42GBp483589.50XLONxeaMHQEz84g
12-02-202616:17:42GBp411589.50XLONxeaMHQEz84@
12-02-202616:17:42GBp194589.50XLONxeaMHQEz840
12-02-202616:15:01GBp650589.00XLONxeaMHQE@rPg
12-02-202616:14:05GBp650589.50XLONxeaMHQE@p07
12-02-202616:13:26GBp601590.00XLONxeaMHQE@m3p
12-02-202616:12:59GBp617590.50XLONxeaMHQE@nnQ
12-02-202616:12:59GBp1,408591.00XLONxeaMHQE@nm1
12-02-202616:10:44GBp335591.00XLONxeaMHQE@yuz
12-02-202616:10:44GBp482591.50XLONxeaMHQE@yu$
12-02-202616:08:13GBp407592.00XLONxeaMHQE@uc2
12-02-202616:05:26GBp317593.00XLONxeaMHQE@ay6
12-02-202616:05:26GBp456593.50XLONxeaMHQE@ay8
12-02-202616:02:20GBp264594.00XLONxeaMHQE@W13
12-02-202616:01:58GBp181594.00XLONxeaMHQE@XmG
12-02-202616:00:53GBp275593.50XLONxeaMHQE@lbP
12-02-202616:00:49GBp304594.00XLONxeaMHQE@lZw
12-02-202616:00:49GBp688594.50XLONxeaMHQE@lZy
12-02-202615:54:31GBp338595.00XLONxeaMHQE@NGn
12-02-202615:54:31GBp444595.50XLONxeaMHQE@NGu
12-02-202615:52:43GBp266596.00XLONxeaMHQE@IpO
12-02-202615:51:14GBp417596.00XLONxeaMHQE@Gq5
12-02-202615:50:49GBp350596.00XLONxeaMHQE@GT6
12-02-202615:50:41GBp377596.50XLONxeaMHQE@HaS
12-02-202615:50:40GBp159596.50XLONxeaMHQE@HdG
12-02-202615:50:40GBp425596.50XLONxeaMHQE@Hcb
12-02-202615:50:40GBp457596.50XLONxeaMHQE@HcD
12-02-202615:38:51GBp229595.50XLONxeaMHQE@1VL
12-02-202615:38:15GBp520596.00XLONxeaMHQE@EHM
12-02-202615:38:15GBp424596.50XLONxeaMHQE@EHR
12-02-202615:38:15GBp339596.50XLONxeaMHQE@EHT
12-02-202615:38:15GBp248596.50XLONxeaMHQE@EHV
12-02-202615:38:15GBp550596.50XLONxeaMHQE@EGX
12-02-202615:38:15GBp809596.50XLONxeaMHQE@EGZ
12-02-202615:38:15GBp466596.50XLONxeaMHQE@EGk
12-02-202615:19:49GBp36597.00XLONxeaMHQE$bNl
12-02-202615:19:49GBp346597.00XLONxeaMHQE$bNn
12-02-202615:19:49GBp499597.50XLONxeaMHQE$bNo
12-02-202615:17:05GBp532598.00XLONxeaMHQE$Xvt
12-02-202615:17:03GBp311598.50XLONxeaMHQE$Xxz
12-02-202615:11:41GBp248597.50XLONxeaMHQE$f0O
12-02-202615:10:30GBp705598.50XLONxeaMHQE$N$0
12-02-202615:10:30GBp236598.00XLONxeaMHQE$N$y
12-02-202615:10:20GBp159599.00XLONxeaMHQE$NFh
12-02-202615:09:49GBp159599.00XLONxeaMHQE$KvW
12-02-202615:09:21GBp680599.00XLONxeaMHQE$LYM
12-02-202615:09:21GBp328599.00XLONxeaMHQE$LjZ
12-02-202615:04:10GBp378598.50XLONxeaMHQE$Sxz
12-02-202615:04:10GBp291598.50XLONxeaMHQE$SxS
12-02-202615:04:10GBp87598.50XLONxeaMHQE$SxU
12-02-202614:58:40GBp434597.50XLONxeaMHQE$5B6
12-02-202614:52:20GBp204598.00XLONxeaMHQE$8jl
12-02-202614:51:48GBp334599.00XLONxeaMHQE$8UJ
12-02-202614:51:41GBp479599.50XLONxeaMHQE$9Yh
12-02-202614:51:13GBp240600.00XLONxeaMHQE$9Im
12-02-202614:51:13GBp192600.00XLONxeaMHQE$9Io
12-02-202614:49:40GBp262600.00XLONxeaMHQEuqFd
12-02-202614:45:39GBp521599.00XLONxeaMHQEu$Ln
12-02-202614:41:45GBp254599.00XLONxeaMHQEucy9
12-02-202614:41:45GBp366599.50XLONxeaMHQEucyB
12-02-202614:40:09GBp389600.00XLONxeaMHQEua1P
12-02-202614:36:52GBp207599.00XLONxeaMHQEuXNx
12-02-202614:36:02GBp342599.50XLONxeaMHQEulkD
12-02-202614:35:34GBp344600.00XLONxeaMHQEulVp
12-02-202614:33:21GBp234599.50XLONxeaMHQEuecE
12-02-202614:32:06GBp296600.00XLONxeaMHQEuMwY
12-02-202614:32:06GBp357600.50XLONxeaMHQEuMwf
12-02-202614:31:39GBp512601.00XLONxeaMHQEuN22
12-02-202614:26:06GBp340601.00XLONxeaMHQEuS0y
12-02-202614:26:06GBp367601.50XLONxeaMHQEuS2j
12-02-202614:22:32GBp410601.50XLONxeaMHQEuPaP
12-02-202614:22:32GBp887601.50XLONxeaMHQEuPdZ
12-02-202614:20:51GBp256600.50XLONxeaMHQEu6MP
12-02-202614:20:12GBp277600.50XLONxeaMHQEu73w
12-02-202614:19:34GBp261600.50XLONxeaMHQEu4px
12-02-202614:19:34GBp378601.00XLONxeaMHQEu4pz
12-02-202614:17:02GBp261601.50XLONxeaMHQEu3yf
12-02-202614:17:02GBp378602.00XLONxeaMHQEu3yj
12-02-202613:53:24GBp178600.50XLONxeaMHQEvvcU
12-02-202613:53:23GBp163600.50XLONxeaMHQEvvWd
12-02-202613:52:15GBp255601.00XLONxeaMHQEvcqf
12-02-202613:47:56GBp297600.50XLONxeaMHQEvY5S
12-02-202613:46:40GBp29601.00XLONxeaMHQEvWbr
12-02-202613:46:40GBp256601.00XLONxeaMHQEvWbt
12-02-202613:46:40GBp261601.50XLONxeaMHQEvWb@
12-02-202613:46:40GBp378602.00XLONxeaMHQEvWb7
12-02-202613:46:40GBp159603.00XLONxeaMHQEvWbE
12-02-202613:46:40GBp255603.00XLONxeaMHQEvWbK
12-02-202613:44:09GBp908601.00XLONxeaMHQEvlcG
12-02-202613:42:25GBp270600.50XLONxeaMHQEvjZg
12-02-202613:34:31GBp111600.50XLONxeaMHQEvK2f
12-02-202613:34:05GBp203600.50XLONxeaMHQEvLdK
12-02-202613:24:39GBp246600.50XLONxeaMHQEvToE
12-02-202613:17:25GBp592599.00XLONxeaMHQEv7m6
12-02-202613:08:40GBp500599.50XLONxeaMHQEvFpA
12-02-202613:02:21GBp576599.50XLONxeaMHQEv9Z1
12-02-202613:02:12GBp27600.00XLONxeaMHQEv9eW
12-02-202613:02:12GBp173600.00XLONxeaMHQEv9fU
12-02-202612:59:37GBp166600.50XLONxeaMHQEwt7D
12-02-202612:45:05GBp288599.50XLONxeaMHQEwutf
12-02-202612:45:04GBp412600.00XLONxeaMHQEwutV
12-02-202612:44:30GBp568600.50XLONxeaMHQEwuL3
12-02-202612:44:30GBp378600.50XLONxeaMHQEwuLI
12-02-202612:35:51GBp86600.50XLONxeaMHQEwXw1
12-02-202612:35:51GBp73600.50XLONxeaMHQEwXw3
12-02-202612:34:28GBp378600.50XLONxeaMHQEwkVv
12-02-202612:29:31GBp182601.00XLONxeaMHQEwfzf
12-02-202612:29:31GBp378601.00XLONxeaMHQEwfzk
12-02-202612:12:13GBp387601.00XLONxeaMHQEwO5p
12-02-202612:12:05GBp585601.50XLONxeaMHQEwO0B
12-02-202612:09:49GBp378602.00XLONxeaMHQEw6nH
12-02-202612:02:34GBp120602.00XLONxeaMHQEw3Fu
12-02-202612:02:34GBp650602.00XLONxeaMHQEw3Fw
12-02-202612:02:34GBp282602.00XLONxeaMHQEw3F0
12-02-202611:54:33GBp310602.00XLONxeaMHQEwAjc
12-02-202611:49:08GBp205601.00XLONxeaMHQExsrx
12-02-202611:46:11GBp71601.00XLONxeaMHQExq4p
12-02-202611:46:11GBp345601.00XLONxeaMHQExq4r
12-02-202611:44:13GBp232601.00XLONxeaMHQExrNy
12-02-202611:43:16GBp180601.00XLONxeaMHQExoo@
12-02-202611:43:16GBp634601.00XLONxeaMHQExoo7
12-02-202611:43:16GBp242601.00XLONxeaMHQExoo9
12-02-202611:43:16GBp701601.00XLONxeaMHQExooF
12-02-202611:43:16GBp54601.00XLONxeaMHQExooH
12-02-202611:43:15GBp248601.00XLONxeaMHQExooT
12-02-202611:43:15GBp246601.00XLONxeaMHQExoza
12-02-202611:30:44GBp513600.50XLONxeaMHQExua$
12-02-202611:30:44GBp378600.50XLONxeaMHQExua9
12-02-202611:09:17GBp546599.00XLONxeaMHQExfvy
12-02-202611:09:05GBp384599.00XLONxeaMHQExfDr
12-02-202611:06:03GBp40599.00XLONxeaMHQExK06
12-02-202611:05:59GBp639599.00XLONxeaMHQExKFQ
12-02-202611:05:50GBp236599.50XLONxeaMHQExKMZ
12-02-202611:05:50GBp338599.50XLONxeaMHQExKMk
12-02-202611:05:50GBp40599.50XLONxeaMHQExKMm
12-02-202610:58:15GBp40599.50XLONxeaMHQExS6Z
12-02-202610:58:00GBp81599.50XLONxeaMHQExSHx
12-02-202610:48:50GBp546600.00XLONxeaMHQEx5o$
12-02-202610:47:11GBp421600.50XLONxeaMHQEx28g
12-02-202610:41:05GBp621599.50XLONxeaMHQExCKk
12-02-202610:39:19GBp85600.50XLONxeaMHQExA@n
12-02-202610:39:19GBp90600.50XLONxeaMHQExA@o
12-02-202610:35:09GBp382600.50XLONxeaMHQEqse@
12-02-202610:35:09GBp425600.50XLONxeaMHQEqse0
12-02-202610:35:09GBp250600.50XLONxeaMHQEqse2
12-02-202610:35:09GBp411600.50XLONxeaMHQEqseG
12-02-202610:25:22GBp26600.00XLONxeaMHQEq@Vb
12-02-202610:25:22GBp277600.00XLONxeaMHQEq@Vd
12-02-202610:25:05GBp1,105600.00XLONxeaMHQEq$kx
12-02-202610:18:43GBp378599.50XLONxeaMHQEquEW
12-02-202610:06:15GBp584599.50XLONxeaMHQEql3M
12-02-202610:04:47GBp276600.00XLONxeaMHQEqiJp
12-02-202610:04:47GBp9600.00XLONxeaMHQEqiJ5
12-02-202610:04:47GBp241600.00XLONxeaMHQEqiJ7
12-02-202610:04:47GBp103600.00XLONxeaMHQEqiIZ
12-02-202610:04:45GBp249600.00XLONxeaMHQEqiTq
12-02-202609:49:27GBp161599.00XLONxeaMHQEqHB7
12-02-202609:49:27GBp234599.50XLONxeaMHQEqHB9
12-02-202609:47:16GBp257600.00XLONxeaMHQEqVvg
12-02-202609:47:16GBp566600.50XLONxeaMHQEqVvC
12-02-202609:47:12GBp63601.00XLONxeaMHQEqVx9
12-02-202609:47:12GBp118601.00XLONxeaMHQEqVxA
12-02-202609:45:23GBp224601.00XLONxeaMHQEqTlF
12-02-202609:45:23GBp75601.00XLONxeaMHQEqTkW
12-02-202609:45:23GBp84601.00XLONxeaMHQEqTkb
12-02-202609:45:23GBp220601.00XLONxeaMHQEqTkh
12-02-202609:45:22GBp171601.00XLONxeaMHQEqTko
12-02-202609:45:22GBp216601.00XLONxeaMHQEqTkz
12-02-202609:45:22GBp187601.00XLONxeaMHQEqTk6
12-02-202609:45:22GBp314601.00XLONxeaMHQEqTkR
12-02-202609:45:22GBp225601.00XLONxeaMHQEqTfo
12-02-202609:45:21GBp229601.00XLONxeaMHQEqTf1
12-02-202609:37:33GBp193601.50XLONxeaMHQEq7Qb
12-02-202609:37:33GBp820601.50XLONxeaMHQEq7Qd
12-02-202609:14:14GBp322599.00XLONxeaMHQErpgf
12-02-202609:13:38GBp461599.50XLONxeaMHQErpCT
12-02-202609:09:41GBp526597.00XLONxeaMHQEr@HJ
12-02-202609:09:24GBp438597.50XLONxeaMHQEr$X@
12-02-202609:07:42GBp159597.00XLONxeaMHQEry11
12-02-202609:07:42GBp1,293597.00XLONxeaMHQEry17
12-02-202609:07:42GBp18597.00XLONxeaMHQEry19
12-02-202609:07:42GBp233597.00XLONxeaMHQEry1Q
12-02-202609:07:26GBp37596.00XLONxeaMHQEryIF
12-02-202608:51:10GBp134595.00XLONxeaMHQErlMa
12-02-202608:51:10GBp327595.00XLONxeaMHQErlMc
12-02-202608:51:10GBp165595.00XLONxeaMHQErlMe
12-02-202608:51:10GBp106595.00XLONxeaMHQErlMg
12-02-202608:51:10GBp117595.00XLONxeaMHQErlMo
12-02-202608:51:10GBp327595.00XLONxeaMHQErlMq
12-02-202608:51:10GBp261594.50XLONxeaMHQErlMx
12-02-202608:51:03GBp378595.00XLONxeaMHQErlPp
12-02-202608:45:11GBp378595.00XLONxeaMHQEreGf
12-02-202608:32:07GBp365592.50XLONxeaMHQErSnr
12-02-202608:30:16GBp282592.50XLONxeaMHQErQxB
12-02-202608:30:16GBp82592.50XLONxeaMHQErQwo
12-02-202608:29:13GBp360593.00XLONxeaMHQErRGO
12-02-202608:26:37GBp82593.00XLONxeaMHQEr6wc
12-02-202608:24:17GBp273593.00XLONxeaMHQEr4z0
12-02-202608:23:37GBp394593.50XLONxeaMHQEr5cN
12-02-202608:19:30GBp289593.50XLONxeaMHQEr1iJ
12-02-202608:19:09GBp319594.00XLONxeaMHQEr1y0
12-02-202608:16:26GBp229594.50XLONxeaMHQErCdI
12-02-202608:16:26GBp389595.00XLONxeaMHQErCdV
12-02-202608:12:46GBp161596.00XLONxeaMHQErBw1
12-02-202608:10:58GBp225596.50XLONxeaMHQEr8H5
12-02-202608:09:39GBp271597.00XLONxeaMHQEr9GA
12-02-202608:09:39GBp286597.50XLONxeaMHQEr9GP
12-02-202608:07:38GBp253597.50XLONxeaMHQEsttN
12-02-202608:07:38GBp421598.00XLONxeaMHQEsttV
12-02-202608:07:38GBp227598.50XLONxeaMHQEstsX
12-02-202608:07:20GBp378598.50XLONxeaMHQEst5a
12-02-202608:06:19GBp833599.00XLONxeaMHQEsqyo
12-02-202608:06:19GBp25599.00XLONxeaMHQEsqyq
12-02-202608:06:19GBp45599.00XLONxeaMHQEsqys
12-02-202608:06:19GBp270599.00XLONxeaMHQEsqyy



GlobeNewswire

