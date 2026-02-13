OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
13 February 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 12 February 2026 it had purchased a total of 84,783 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|84,783
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|603.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|587.00p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|596.46p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,664,738 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,664,738.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|12-02-2026
|16:28:04
|GBp
|1,513
|587.00
|XLON
|xeaMHQEzS9P
|12-02-2026
|16:28:04
|GBp
|460
|587.00
|XLON
|xeaMHQEzS8f
|12-02-2026
|16:28:04
|GBp
|33
|587.00
|XLON
|xeaMHQEzS8h
|12-02-2026
|16:27:21
|GBp
|41
|587.00
|XLON
|xeaMHQEzQkS
|12-02-2026
|16:26:29
|GBp
|41
|587.00
|XLON
|xeaMHQEzRQm
|12-02-2026
|16:25:31
|GBp
|939
|587.50
|XLON
|xeaMHQEz6XF
|12-02-2026
|16:23:54
|GBp
|302
|588.00
|XLON
|xeaMHQEz5cd
|12-02-2026
|16:23:54
|GBp
|1,203
|588.00
|XLON
|xeaMHQEz5cf
|12-02-2026
|16:23:44
|GBp
|165
|588.50
|XLON
|xeaMHQEz5mU
|12-02-2026
|16:23:38
|GBp
|168
|588.50
|XLON
|xeaMHQEz5ww
|12-02-2026
|16:23:32
|GBp
|171
|588.50
|XLON
|xeaMHQEz5En
|12-02-2026
|16:23:26
|GBp
|169
|588.50
|XLON
|xeaMHQEz5HG
|12-02-2026
|16:23:20
|GBp
|163
|588.50
|XLON
|xeaMHQEz5Rb
|12-02-2026
|16:23:14
|GBp
|172
|588.50
|XLON
|xeaMHQEz2jn
|12-02-2026
|16:21:55
|GBp
|504
|588.00
|XLON
|xeaMHQEz0n2
|12-02-2026
|16:21:35
|GBp
|763
|588.00
|XLON
|xeaMHQEz0Hj
|12-02-2026
|16:21:33
|GBp
|176
|588.00
|XLON
|xeaMHQEz0IX
|12-02-2026
|16:21:33
|GBp
|2,458
|588.50
|XLON
|xeaMHQEz0Id
|12-02-2026
|16:21:33
|GBp
|4
|588.50
|XLON
|xeaMHQEz0Ij
|12-02-2026
|16:21:33
|GBp
|192
|588.50
|XLON
|xeaMHQEz0Il
|12-02-2026
|16:21:33
|GBp
|103
|588.50
|XLON
|xeaMHQEz0In
|12-02-2026
|16:21:33
|GBp
|305
|588.50
|XLON
|xeaMHQEz0I5
|12-02-2026
|16:20:42
|GBp
|939
|588.50
|XLON
|xeaMHQEzE5g
|12-02-2026
|16:20:42
|GBp
|426
|589.00
|XLON
|xeaMHQEzE5n
|12-02-2026
|16:20:42
|GBp
|108
|589.00
|XLON
|xeaMHQEzE5p
|12-02-2026
|16:20:42
|GBp
|276
|589.00
|XLON
|xeaMHQEzE5z
|12-02-2026
|16:19:46
|GBp
|620
|589.00
|XLON
|xeaMHQEzCqS
|12-02-2026
|16:18:56
|GBp
|939
|589.00
|XLON
|xeaMHQEzAeX
|12-02-2026
|16:17:43
|GBp
|92
|589.50
|XLON
|xeaMHQEz85M
|12-02-2026
|16:17:43
|GBp
|194
|589.50
|XLON
|xeaMHQEz85O
|12-02-2026
|16:17:42
|GBp
|483
|589.50
|XLON
|xeaMHQEz84g
|12-02-2026
|16:17:42
|GBp
|411
|589.50
|XLON
|xeaMHQEz84@
|12-02-2026
|16:17:42
|GBp
|194
|589.50
|XLON
|xeaMHQEz840
|12-02-2026
|16:15:01
|GBp
|650
|589.00
|XLON
|xeaMHQE@rPg
|12-02-2026
|16:14:05
|GBp
|650
|589.50
|XLON
|xeaMHQE@p07
|12-02-2026
|16:13:26
|GBp
|601
|590.00
|XLON
|xeaMHQE@m3p
|12-02-2026
|16:12:59
|GBp
|617
|590.50
|XLON
|xeaMHQE@nnQ
|12-02-2026
|16:12:59
|GBp
|1,408
|591.00
|XLON
|xeaMHQE@nm1
|12-02-2026
|16:10:44
|GBp
|335
|591.00
|XLON
|xeaMHQE@yuz
|12-02-2026
|16:10:44
|GBp
|482
|591.50
|XLON
|xeaMHQE@yu$
|12-02-2026
|16:08:13
|GBp
|407
|592.00
|XLON
|xeaMHQE@uc2
|12-02-2026
|16:05:26
|GBp
|317
|593.00
|XLON
|xeaMHQE@ay6
|12-02-2026
|16:05:26
|GBp
|456
|593.50
|XLON
|xeaMHQE@ay8
|12-02-2026
|16:02:20
|GBp
|264
|594.00
|XLON
|xeaMHQE@W13
|12-02-2026
|16:01:58
|GBp
|181
|594.00
|XLON
|xeaMHQE@XmG
|12-02-2026
|16:00:53
|GBp
|275
|593.50
|XLON
|xeaMHQE@lbP
|12-02-2026
|16:00:49
|GBp
|304
|594.00
|XLON
|xeaMHQE@lZw
|12-02-2026
|16:00:49
|GBp
|688
|594.50
|XLON
|xeaMHQE@lZy
|12-02-2026
|15:54:31
|GBp
|338
|595.00
|XLON
|xeaMHQE@NGn
|12-02-2026
|15:54:31
|GBp
|444
|595.50
|XLON
|xeaMHQE@NGu
|12-02-2026
|15:52:43
|GBp
|266
|596.00
|XLON
|xeaMHQE@IpO
|12-02-2026
|15:51:14
|GBp
|417
|596.00
|XLON
|xeaMHQE@Gq5
|12-02-2026
|15:50:49
|GBp
|350
|596.00
|XLON
|xeaMHQE@GT6
|12-02-2026
|15:50:41
|GBp
|377
|596.50
|XLON
|xeaMHQE@HaS
|12-02-2026
|15:50:40
|GBp
|159
|596.50
|XLON
|xeaMHQE@HdG
|12-02-2026
|15:50:40
|GBp
|425
|596.50
|XLON
|xeaMHQE@Hcb
|12-02-2026
|15:50:40
|GBp
|457
|596.50
|XLON
|xeaMHQE@HcD
|12-02-2026
|15:38:51
|GBp
|229
|595.50
|XLON
|xeaMHQE@1VL
|12-02-2026
|15:38:15
|GBp
|520
|596.00
|XLON
|xeaMHQE@EHM
|12-02-2026
|15:38:15
|GBp
|424
|596.50
|XLON
|xeaMHQE@EHR
|12-02-2026
|15:38:15
|GBp
|339
|596.50
|XLON
|xeaMHQE@EHT
|12-02-2026
|15:38:15
|GBp
|248
|596.50
|XLON
|xeaMHQE@EHV
|12-02-2026
|15:38:15
|GBp
|550
|596.50
|XLON
|xeaMHQE@EGX
|12-02-2026
|15:38:15
|GBp
|809
|596.50
|XLON
|xeaMHQE@EGZ
|12-02-2026
|15:38:15
|GBp
|466
|596.50
|XLON
|xeaMHQE@EGk
|12-02-2026
|15:19:49
|GBp
|36
|597.00
|XLON
|xeaMHQE$bNl
|12-02-2026
|15:19:49
|GBp
|346
|597.00
|XLON
|xeaMHQE$bNn
|12-02-2026
|15:19:49
|GBp
|499
|597.50
|XLON
|xeaMHQE$bNo
|12-02-2026
|15:17:05
|GBp
|532
|598.00
|XLON
|xeaMHQE$Xvt
|12-02-2026
|15:17:03
|GBp
|311
|598.50
|XLON
|xeaMHQE$Xxz
|12-02-2026
|15:11:41
|GBp
|248
|597.50
|XLON
|xeaMHQE$f0O
|12-02-2026
|15:10:30
|GBp
|705
|598.50
|XLON
|xeaMHQE$N$0
|12-02-2026
|15:10:30
|GBp
|236
|598.00
|XLON
|xeaMHQE$N$y
|12-02-2026
|15:10:20
|GBp
|159
|599.00
|XLON
|xeaMHQE$NFh
|12-02-2026
|15:09:49
|GBp
|159
|599.00
|XLON
|xeaMHQE$KvW
|12-02-2026
|15:09:21
|GBp
|680
|599.00
|XLON
|xeaMHQE$LYM
|12-02-2026
|15:09:21
|GBp
|328
|599.00
|XLON
|xeaMHQE$LjZ
|12-02-2026
|15:04:10
|GBp
|378
|598.50
|XLON
|xeaMHQE$Sxz
|12-02-2026
|15:04:10
|GBp
|291
|598.50
|XLON
|xeaMHQE$SxS
|12-02-2026
|15:04:10
|GBp
|87
|598.50
|XLON
|xeaMHQE$SxU
|12-02-2026
|14:58:40
|GBp
|434
|597.50
|XLON
|xeaMHQE$5B6
|12-02-2026
|14:52:20
|GBp
|204
|598.00
|XLON
|xeaMHQE$8jl
|12-02-2026
|14:51:48
|GBp
|334
|599.00
|XLON
|xeaMHQE$8UJ
|12-02-2026
|14:51:41
|GBp
|479
|599.50
|XLON
|xeaMHQE$9Yh
|12-02-2026
|14:51:13
|GBp
|240
|600.00
|XLON
|xeaMHQE$9Im
|12-02-2026
|14:51:13
|GBp
|192
|600.00
|XLON
|xeaMHQE$9Io
|12-02-2026
|14:49:40
|GBp
|262
|600.00
|XLON
|xeaMHQEuqFd
|12-02-2026
|14:45:39
|GBp
|521
|599.00
|XLON
|xeaMHQEu$Ln
|12-02-2026
|14:41:45
|GBp
|254
|599.00
|XLON
|xeaMHQEucy9
|12-02-2026
|14:41:45
|GBp
|366
|599.50
|XLON
|xeaMHQEucyB
|12-02-2026
|14:40:09
|GBp
|389
|600.00
|XLON
|xeaMHQEua1P
|12-02-2026
|14:36:52
|GBp
|207
|599.00
|XLON
|xeaMHQEuXNx
|12-02-2026
|14:36:02
|GBp
|342
|599.50
|XLON
|xeaMHQEulkD
|12-02-2026
|14:35:34
|GBp
|344
|600.00
|XLON
|xeaMHQEulVp
|12-02-2026
|14:33:21
|GBp
|234
|599.50
|XLON
|xeaMHQEuecE
|12-02-2026
|14:32:06
|GBp
|296
|600.00
|XLON
|xeaMHQEuMwY
|12-02-2026
|14:32:06
|GBp
|357
|600.50
|XLON
|xeaMHQEuMwf
|12-02-2026
|14:31:39
|GBp
|512
|601.00
|XLON
|xeaMHQEuN22
|12-02-2026
|14:26:06
|GBp
|340
|601.00
|XLON
|xeaMHQEuS0y
|12-02-2026
|14:26:06
|GBp
|367
|601.50
|XLON
|xeaMHQEuS2j
|12-02-2026
|14:22:32
|GBp
|410
|601.50
|XLON
|xeaMHQEuPaP
|12-02-2026
|14:22:32
|GBp
|887
|601.50
|XLON
|xeaMHQEuPdZ
|12-02-2026
|14:20:51
|GBp
|256
|600.50
|XLON
|xeaMHQEu6MP
|12-02-2026
|14:20:12
|GBp
|277
|600.50
|XLON
|xeaMHQEu73w
|12-02-2026
|14:19:34
|GBp
|261
|600.50
|XLON
|xeaMHQEu4px
|12-02-2026
|14:19:34
|GBp
|378
|601.00
|XLON
|xeaMHQEu4pz
|12-02-2026
|14:17:02
|GBp
|261
|601.50
|XLON
|xeaMHQEu3yf
|12-02-2026
|14:17:02
|GBp
|378
|602.00
|XLON
|xeaMHQEu3yj
|12-02-2026
|13:53:24
|GBp
|178
|600.50
|XLON
|xeaMHQEvvcU
|12-02-2026
|13:53:23
|GBp
|163
|600.50
|XLON
|xeaMHQEvvWd
|12-02-2026
|13:52:15
|GBp
|255
|601.00
|XLON
|xeaMHQEvcqf
|12-02-2026
|13:47:56
|GBp
|297
|600.50
|XLON
|xeaMHQEvY5S
|12-02-2026
|13:46:40
|GBp
|29
|601.00
|XLON
|xeaMHQEvWbr
|12-02-2026
|13:46:40
|GBp
|256
|601.00
|XLON
|xeaMHQEvWbt
|12-02-2026
|13:46:40
|GBp
|261
|601.50
|XLON
|xeaMHQEvWb@
|12-02-2026
|13:46:40
|GBp
|378
|602.00
|XLON
|xeaMHQEvWb7
|12-02-2026
|13:46:40
|GBp
|159
|603.00
|XLON
|xeaMHQEvWbE
|12-02-2026
|13:46:40
|GBp
|255
|603.00
|XLON
|xeaMHQEvWbK
|12-02-2026
|13:44:09
|GBp
|908
|601.00
|XLON
|xeaMHQEvlcG
|12-02-2026
|13:42:25
|GBp
|270
|600.50
|XLON
|xeaMHQEvjZg
|12-02-2026
|13:34:31
|GBp
|111
|600.50
|XLON
|xeaMHQEvK2f
|12-02-2026
|13:34:05
|GBp
|203
|600.50
|XLON
|xeaMHQEvLdK
|12-02-2026
|13:24:39
|GBp
|246
|600.50
|XLON
|xeaMHQEvToE
|12-02-2026
|13:17:25
|GBp
|592
|599.00
|XLON
|xeaMHQEv7m6
|12-02-2026
|13:08:40
|GBp
|500
|599.50
|XLON
|xeaMHQEvFpA
|12-02-2026
|13:02:21
|GBp
|576
|599.50
|XLON
|xeaMHQEv9Z1
|12-02-2026
|13:02:12
|GBp
|27
|600.00
|XLON
|xeaMHQEv9eW
|12-02-2026
|13:02:12
|GBp
|173
|600.00
|XLON
|xeaMHQEv9fU
|12-02-2026
|12:59:37
|GBp
|166
|600.50
|XLON
|xeaMHQEwt7D
|12-02-2026
|12:45:05
|GBp
|288
|599.50
|XLON
|xeaMHQEwutf
|12-02-2026
|12:45:04
|GBp
|412
|600.00
|XLON
|xeaMHQEwutV
|12-02-2026
|12:44:30
|GBp
|568
|600.50
|XLON
|xeaMHQEwuL3
|12-02-2026
|12:44:30
|GBp
|378
|600.50
|XLON
|xeaMHQEwuLI
|12-02-2026
|12:35:51
|GBp
|86
|600.50
|XLON
|xeaMHQEwXw1
|12-02-2026
|12:35:51
|GBp
|73
|600.50
|XLON
|xeaMHQEwXw3
|12-02-2026
|12:34:28
|GBp
|378
|600.50
|XLON
|xeaMHQEwkVv
|12-02-2026
|12:29:31
|GBp
|182
|601.00
|XLON
|xeaMHQEwfzf
|12-02-2026
|12:29:31
|GBp
|378
|601.00
|XLON
|xeaMHQEwfzk
|12-02-2026
|12:12:13
|GBp
|387
|601.00
|XLON
|xeaMHQEwO5p
|12-02-2026
|12:12:05
|GBp
|585
|601.50
|XLON
|xeaMHQEwO0B
|12-02-2026
|12:09:49
|GBp
|378
|602.00
|XLON
|xeaMHQEw6nH
|12-02-2026
|12:02:34
|GBp
|120
|602.00
|XLON
|xeaMHQEw3Fu
|12-02-2026
|12:02:34
|GBp
|650
|602.00
|XLON
|xeaMHQEw3Fw
|12-02-2026
|12:02:34
|GBp
|282
|602.00
|XLON
|xeaMHQEw3F0
|12-02-2026
|11:54:33
|GBp
|310
|602.00
|XLON
|xeaMHQEwAjc
|12-02-2026
|11:49:08
|GBp
|205
|601.00
|XLON
|xeaMHQExsrx
|12-02-2026
|11:46:11
|GBp
|71
|601.00
|XLON
|xeaMHQExq4p
|12-02-2026
|11:46:11
|GBp
|345
|601.00
|XLON
|xeaMHQExq4r
|12-02-2026
|11:44:13
|GBp
|232
|601.00
|XLON
|xeaMHQExrNy
|12-02-2026
|11:43:16
|GBp
|180
|601.00
|XLON
|xeaMHQExoo@
|12-02-2026
|11:43:16
|GBp
|634
|601.00
|XLON
|xeaMHQExoo7
|12-02-2026
|11:43:16
|GBp
|242
|601.00
|XLON
|xeaMHQExoo9
|12-02-2026
|11:43:16
|GBp
|701
|601.00
|XLON
|xeaMHQExooF
|12-02-2026
|11:43:16
|GBp
|54
|601.00
|XLON
|xeaMHQExooH
|12-02-2026
|11:43:15
|GBp
|248
|601.00
|XLON
|xeaMHQExooT
|12-02-2026
|11:43:15
|GBp
|246
|601.00
|XLON
|xeaMHQExoza
|12-02-2026
|11:30:44
|GBp
|513
|600.50
|XLON
|xeaMHQExua$
|12-02-2026
|11:30:44
|GBp
|378
|600.50
|XLON
|xeaMHQExua9
|12-02-2026
|11:09:17
|GBp
|546
|599.00
|XLON
|xeaMHQExfvy
|12-02-2026
|11:09:05
|GBp
|384
|599.00
|XLON
|xeaMHQExfDr
|12-02-2026
|11:06:03
|GBp
|40
|599.00
|XLON
|xeaMHQExK06
|12-02-2026
|11:05:59
|GBp
|639
|599.00
|XLON
|xeaMHQExKFQ
|12-02-2026
|11:05:50
|GBp
|236
|599.50
|XLON
|xeaMHQExKMZ
|12-02-2026
|11:05:50
|GBp
|338
|599.50
|XLON
|xeaMHQExKMk
|12-02-2026
|11:05:50
|GBp
|40
|599.50
|XLON
|xeaMHQExKMm
|12-02-2026
|10:58:15
|GBp
|40
|599.50
|XLON
|xeaMHQExS6Z
|12-02-2026
|10:58:00
|GBp
|81
|599.50
|XLON
|xeaMHQExSHx
|12-02-2026
|10:48:50
|GBp
|546
|600.00
|XLON
|xeaMHQEx5o$
|12-02-2026
|10:47:11
|GBp
|421
|600.50
|XLON
|xeaMHQEx28g
|12-02-2026
|10:41:05
|GBp
|621
|599.50
|XLON
|xeaMHQExCKk
|12-02-2026
|10:39:19
|GBp
|85
|600.50
|XLON
|xeaMHQExA@n
|12-02-2026
|10:39:19
|GBp
|90
|600.50
|XLON
|xeaMHQExA@o
|12-02-2026
|10:35:09
|GBp
|382
|600.50
|XLON
|xeaMHQEqse@
|12-02-2026
|10:35:09
|GBp
|425
|600.50
|XLON
|xeaMHQEqse0
|12-02-2026
|10:35:09
|GBp
|250
|600.50
|XLON
|xeaMHQEqse2
|12-02-2026
|10:35:09
|GBp
|411
|600.50
|XLON
|xeaMHQEqseG
|12-02-2026
|10:25:22
|GBp
|26
|600.00
|XLON
|xeaMHQEq@Vb
|12-02-2026
|10:25:22
|GBp
|277
|600.00
|XLON
|xeaMHQEq@Vd
|12-02-2026
|10:25:05
|GBp
|1,105
|600.00
|XLON
|xeaMHQEq$kx
|12-02-2026
|10:18:43
|GBp
|378
|599.50
|XLON
|xeaMHQEquEW
|12-02-2026
|10:06:15
|GBp
|584
|599.50
|XLON
|xeaMHQEql3M
|12-02-2026
|10:04:47
|GBp
|276
|600.00
|XLON
|xeaMHQEqiJp
|12-02-2026
|10:04:47
|GBp
|9
|600.00
|XLON
|xeaMHQEqiJ5
|12-02-2026
|10:04:47
|GBp
|241
|600.00
|XLON
|xeaMHQEqiJ7
|12-02-2026
|10:04:47
|GBp
|103
|600.00
|XLON
|xeaMHQEqiIZ
|12-02-2026
|10:04:45
|GBp
|249
|600.00
|XLON
|xeaMHQEqiTq
|12-02-2026
|09:49:27
|GBp
|161
|599.00
|XLON
|xeaMHQEqHB7
|12-02-2026
|09:49:27
|GBp
|234
|599.50
|XLON
|xeaMHQEqHB9
|12-02-2026
|09:47:16
|GBp
|257
|600.00
|XLON
|xeaMHQEqVvg
|12-02-2026
|09:47:16
|GBp
|566
|600.50
|XLON
|xeaMHQEqVvC
|12-02-2026
|09:47:12
|GBp
|63
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqVx9
|12-02-2026
|09:47:12
|GBp
|118
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqVxA
|12-02-2026
|09:45:23
|GBp
|224
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqTlF
|12-02-2026
|09:45:23
|GBp
|75
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqTkW
|12-02-2026
|09:45:23
|GBp
|84
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqTkb
|12-02-2026
|09:45:23
|GBp
|220
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqTkh
|12-02-2026
|09:45:22
|GBp
|171
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqTko
|12-02-2026
|09:45:22
|GBp
|216
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqTkz
|12-02-2026
|09:45:22
|GBp
|187
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqTk6
|12-02-2026
|09:45:22
|GBp
|314
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqTkR
|12-02-2026
|09:45:22
|GBp
|225
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqTfo
|12-02-2026
|09:45:21
|GBp
|229
|601.00
|XLON
|xeaMHQEqTf1
|12-02-2026
|09:37:33
|GBp
|193
|601.50
|XLON
|xeaMHQEq7Qb
|12-02-2026
|09:37:33
|GBp
|820
|601.50
|XLON
|xeaMHQEq7Qd
|12-02-2026
|09:14:14
|GBp
|322
|599.00
|XLON
|xeaMHQErpgf
|12-02-2026
|09:13:38
|GBp
|461
|599.50
|XLON
|xeaMHQErpCT
|12-02-2026
|09:09:41
|GBp
|526
|597.00
|XLON
|xeaMHQEr@HJ
|12-02-2026
|09:09:24
|GBp
|438
|597.50
|XLON
|xeaMHQEr$X@
|12-02-2026
|09:07:42
|GBp
|159
|597.00
|XLON
|xeaMHQEry11
|12-02-2026
|09:07:42
|GBp
|1,293
|597.00
|XLON
|xeaMHQEry17
|12-02-2026
|09:07:42
|GBp
|18
|597.00
|XLON
|xeaMHQEry19
|12-02-2026
|09:07:42
|GBp
|233
|597.00
|XLON
|xeaMHQEry1Q
|12-02-2026
|09:07:26
|GBp
|37
|596.00
|XLON
|xeaMHQEryIF
|12-02-2026
|08:51:10
|GBp
|134
|595.00
|XLON
|xeaMHQErlMa
|12-02-2026
|08:51:10
|GBp
|327
|595.00
|XLON
|xeaMHQErlMc
|12-02-2026
|08:51:10
|GBp
|165
|595.00
|XLON
|xeaMHQErlMe
|12-02-2026
|08:51:10
|GBp
|106
|595.00
|XLON
|xeaMHQErlMg
|12-02-2026
|08:51:10
|GBp
|117
|595.00
|XLON
|xeaMHQErlMo
|12-02-2026
|08:51:10
|GBp
|327
|595.00
|XLON
|xeaMHQErlMq
|12-02-2026
|08:51:10
|GBp
|261
|594.50
|XLON
|xeaMHQErlMx
|12-02-2026
|08:51:03
|GBp
|378
|595.00
|XLON
|xeaMHQErlPp
|12-02-2026
|08:45:11
|GBp
|378
|595.00
|XLON
|xeaMHQEreGf
|12-02-2026
|08:32:07
|GBp
|365
|592.50
|XLON
|xeaMHQErSnr
|12-02-2026
|08:30:16
|GBp
|282
|592.50
|XLON
|xeaMHQErQxB
|12-02-2026
|08:30:16
|GBp
|82
|592.50
|XLON
|xeaMHQErQwo
|12-02-2026
|08:29:13
|GBp
|360
|593.00
|XLON
|xeaMHQErRGO
|12-02-2026
|08:26:37
|GBp
|82
|593.00
|XLON
|xeaMHQEr6wc
|12-02-2026
|08:24:17
|GBp
|273
|593.00
|XLON
|xeaMHQEr4z0
|12-02-2026
|08:23:37
|GBp
|394
|593.50
|XLON
|xeaMHQEr5cN
|12-02-2026
|08:19:30
|GBp
|289
|593.50
|XLON
|xeaMHQEr1iJ
|12-02-2026
|08:19:09
|GBp
|319
|594.00
|XLON
|xeaMHQEr1y0
|12-02-2026
|08:16:26
|GBp
|229
|594.50
|XLON
|xeaMHQErCdI
|12-02-2026
|08:16:26
|GBp
|389
|595.00
|XLON
|xeaMHQErCdV
|12-02-2026
|08:12:46
|GBp
|161
|596.00
|XLON
|xeaMHQErBw1
|12-02-2026
|08:10:58
|GBp
|225
|596.50
|XLON
|xeaMHQEr8H5
|12-02-2026
|08:09:39
|GBp
|271
|597.00
|XLON
|xeaMHQEr9GA
|12-02-2026
|08:09:39
|GBp
|286
|597.50
|XLON
|xeaMHQEr9GP
|12-02-2026
|08:07:38
|GBp
|253
|597.50
|XLON
|xeaMHQEsttN
|12-02-2026
|08:07:38
|GBp
|421
|598.00
|XLON
|xeaMHQEsttV
|12-02-2026
|08:07:38
|GBp
|227
|598.50
|XLON
|xeaMHQEstsX
|12-02-2026
|08:07:20
|GBp
|378
|598.50
|XLON
|xeaMHQEst5a
|12-02-2026
|08:06:19
|GBp
|833
|599.00
|XLON
|xeaMHQEsqyo
|12-02-2026
|08:06:19
|GBp
|25
|599.00
|XLON
|xeaMHQEsqyq
|12-02-2026
|08:06:19
|GBp
|45
|599.00
|XLON
|xeaMHQEsqys
|12-02-2026
|08:06:19
|GBp
|270
|599.00
|XLON
|xeaMHQEsqyy