Saniona uppdaterar om utestående optionsprogram

English Swedish

PRESSMEDDELANDE

5 augusti 2022

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att 6 450 734 optioner har förverkats i 2022. Därmed har den potentiella utspädningen minskat från 11,89 procent till 3,06 procent.



Per den 31 december 2021 hade bolaget 8 402 181 optioner utestående, berättigande till teckning av upp till 8 420 812 nya aktier och motsvarande en utspädning om 11,89 procent.

Per den 31 juli 2022 hade bolaget 1 951 447 optioner utestående, berättigande till teckning av upp till 1 966 211 nya aktier och motsvarande en utspädning om 3,06 procent.

Bolaget har i dagsläget flera utestående optionsprogram. För en beskrivning av programmen hänvisas till not 12 i årsredovisningen för 2021 samt not 5 i delårsrapporten för perioden januari – mars 2022. Till följd av personaluppsägningar under mars och april 2022 förverkades vissa tidigare utfärdade optioner efter 31 mars 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 5 augusti 2022 kl. 08.00 CEST.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling och en mission att dra fördel av sin expertis inom målinriktning mot jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Bolagets längst framskridna produktkandidat, Tesomet™, har avancerats till kliniska studier i mellanfas för behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 har framgångsrikt genomgått klinisk prövning i Fas 1 och är positionerad för behandling av neuropatiska smärttillstånd. SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona är baserat i Köpenhamnsområdet i Danmark och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.





