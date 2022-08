44e édition des Nationaux de la Légion – C’est parti!

English French

OTTAWA, 05 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce jeudi, le lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon, au stade de l’Université de Sherbrooke, avec un coup de pistolet de départ, a officiellement lancé les Nationaux de la Légion. Les épreuves d’athlétisme débutent dès aujourd’hui.



Ces jeux annuels, accueillis cette année par l'Université de Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke, et la filiale locale 242 de la Légion, attirent des centaines d'athlètes de partout au pays. Ce sont plus de 600 jeunes compétiteurs qui, du 5 au 7 août, se disputeront des médailles dans le cadre des seuls championnats d'athlétisme du Canada pour les catégories des moins de 16 ans et des moins de 18 ans.

« Nos hôtes et le Comité local des préparatifs ont travaillé sans relâche pour assurer, encore une fois cette année, la tenue de jeux extraordinaires », de confier Brian Weaver, président du Comité des sports de la Légion et vice-président de la Direction nationale. « Il est bon de voir tant d'athlètes reprendre le collier de la compétition après l'interruption que la pandémie nous a imposée; nous avons vraiment hâte d'entendre parler des nouveaux records à être établis et des souvenirs qui se créeront! »

Ces jeux constituent la 44e édition de l'événement organisé par la Légion. La compétition est née du soutien et de la promotion par les Légionnaires des sports pour les jeunes, comme étant une saine activité pour aider les enfants dont les pères ou les mères étaient en service à l'étranger ou qui avaient servi au sein des forces armées. La Légion a par la suite mis sur pied des programmes sportifs locaux, provinciaux et nationaux pour les jeunes, dont le point culminant se reflète maintenant dans ces jeux.

Les championnats de cette année commémorent le 80e anniversaire de la bataille de Dieppe. En raison du terrain perdu en Europe, les Alliés lançaient le 19 août 1942 un raid sur plusieurs fronts – le Canada y a été le pays qui a fourni le plus de troupes.

« Plus de 900 soldats canadiens ont perdu la vie et plus de 3 300 pertes y furent enregistrées », de rappeler Bruce Julian, président national. « Cette réalité est un courant sous-jacent des Nationaux de la Légion de cette année – et un rappel des grandes possibilités que les sacrifices à Dieppe nous ont tous données. » Les médailles qui seront gagnées par les athlètes ont été conçues pour refléter le thème de cet anniversaire.

La Direction nationale de la Légion, avec l'appui de filiales et de directions provinciales ou territoriales de tout le pays, parraine chaque année des centaines d'athlètes. Plusieurs centaines d'autres jeunes se joignent à eux en tant qu'athlètes de la catégorie ouverte. Toutes les directions de la Légion, à l'exception de l'Ontario et de Terre-Neuve/Labrador, sont représentées cette année par 253 concurrents. Dans la catégorie ouverte, on y retrouve 393 athlètes.

La Légion tient à remercier ses généreux commanditaires, y compris ses principaux supporteurs, PIB Inc. et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada.

De nombreux anciens de la Légion ont participé à des compétitions au niveau international, notamment dans le cadre des Jeux du Commonwealth, des Jeux panaméricains et des Jeux olympiques. Les résultats seront communiqués tout au long de la compétition, comme indiqué ci-dessous.

Les villes canadiennes accueillent les Jeux pendant deux ans. Ainsi, les Jeux de 2023 se dérouleront de nouveau à Sherbrooke, au Québec, et les Jeux de 2024 et de 2025 se tiendront à Calgary, en Alberta.

Résultats des compétitions :

Suivi quotidien : Résultats du jour

En voir plus : Athlétisme Canada (en anglais)

En savoir davantage/Horaire des épreuves :

www.nationauxdelalegion.ca

Facebook: https://www.facebook.com/LegionNationals/

Instagram: https://www.instagram.com/legionnationals/

Twitter: https://twitter.com/LegionNationals

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

