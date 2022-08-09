Certara推出Pinnacle 21™ Enterprise更新和全新的Pinnacle 21™ Data Exchange 模块

新泽西州普林斯顿, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Certara, Inc.(纳斯达克股票代码：CERT)为全球生物模拟领域的领军企业，今日宣布发布Pinnacle 21 Enterprise 5.2.0版，这款软件是公司的旗舰软件，用于验证进行生物模拟和向监管机构递交材料所需的临床试验数据。Certara还推出了全新的Pinnacle 21 Data Exchange产品，这是一个集成模块，可简化从外部来源接收临床试验数据的过程。

“临床数据的规模和复杂性正在快速增长，大幅延长了完成研究所需的时间，”Certara首席执行官William F. Feehery博士说道，“我们很高兴能够凭借Pinnacle 21发布的这些软件提供创新技术，从而改变依赖于大量人力来完成的流程，并缩短从数据收集和分析到递交材料所需的时间。”

Pinnacle 21 Enterprise可验证数据质量以及是否符合监管标准，让申办方能够将清晰的数据递交给监管部门。全新的Pinnacle 21 Data Exchange模块可确保数据的完整性和合规性，同时使申办方能够持续进行监督，以推动客观决策。

本次发布的Pinnacle 21 Enterprise 5.2.0具有如下功能：

分析功能，用于监控进展是否符合FDA的《Technical Rejection Criteria》 (2021年9月生效)

经过改进的工作流程和软件应用内通信功能，促进团队、供应商和申办方之间的合作

可操作、可搜索的实时通知，帮助用户及时了解情况

通过增加角色特定权限来增强安全性

“此更新版本的Pinnacle 21 Enterprise和全新的Data Exchange模块，可满足对数据合规性具有严格要求且不断变化的行业需求，”Certara Software首席技术官Max Kanevsky表示，“最近一家排名前10的制药公司试用了Data Exchange，我们的客户在40项临床研究中节省了大量时间。我们对这个结果非常满意，并期待着面向我们的客户推广这些更新。”

关于Certara

运用专有生物模拟软件、技术及服务加速药物上市，为传统新药发现和开发带来变革。Certara的客户遍布62个国家/地区，涵盖2000多家生物制药公司、学术机构以及监管机构。