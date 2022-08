Coop Pank AS 2022. aasta juuli tulemused

English Estonian

Coop Panga 2022. aasta juuli majandustulemused:



Juulis kasvas panga klientide arv 2400 võrra ja arveldavate klientide arv 900 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 133 100-ni ja arveldavate klientide arv 59 600-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 23%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas juulis 47 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,30 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 26 miljonit eurot ja eraklientide hoiused 2 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 19 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 45%.

Panga laenuportfell kasvas juulis 33 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,16 miljardi euroni. Ärilaenude portfell kasvas 17 miljonit eurot, kodulaenude portfell kasvas 11 miljonit eurot, liisingu portfell kasvas 2 miljonit eurot ja tarbijafinantseeringu portfell 2 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 47%.

Võrreldes möödunud aasta seitsme esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 32% ja tegevuskulud 22%.

Pank teenis juulis 1,9 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta seitsme esimese kuuga on pank teeninud 10 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 39% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli juulis 18,8% ja kulu-tulu suhe 53,4%.





Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Hoolimata aktiivsest puhkusekuust kasvasid juulis hoogsalt nii Coop Panga ärimahud kui ka netotulud ning seejuures püsisid kulud kontrolli all. See võimaldas meil juba teist korda sel aastal teenida ühes kuus rekordilised 1,9 miljonit eurot puhaskasumit.

Meie tugevad tulemusnäitajad on tingitud sellest, et üha enam eestimaalasi eelistab kodumaist panka, mis investeerib oma kasumi Eestisse ja Eesti inimeste elu edasi viimisesse. Oleme seda öelnud ka varem ja kinnitame veel kord, et Coop Panga koduturg on Eesti ja oleme siin inimeste ja ettevõte jaoks olemas nii headel kui ka keerulisematel aegadel.“

Coop Panga finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 133 100 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.



