Corline Biomedical AB:Tilläggsavtal med Kardium säkrar finansieringen under utvecklingsfasen

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) och Kardium har kommit överens om ett tilläggsavtal till det befintliga licens- och leveransavtal bolagen tecknade i september 2020. Kardium förbinder sig nu att göra kvartalsvisa betalningar till Corline motsvarande ca 3,7 MSEK årligen, för att säkerställa de order som Kardium lägger hos Corline, både vad gäller coating-reagenser och tjänster. Tilläggsavtalet innebär vidare att Kardium bär kostnaden för en årlig grundavgift (”maintenance fee”) om 130 000 USD som skall täcka resursuppbyggnaden i Corline. Avtalet gäller retroaktivt från den 1 april 2022.

Kardium utvecklar en ny form av ablationskateter, the Globe® Mapping and Ablation system, som används för att behandla förmaksflimmer genom att förändra elektriska signaler i sektioner av hjärtat. 37 miljoner människor i världen lider av förmaksflimmer och genom ablationsbehandling minskar risken för ventrikelflimmer och plötsligt hjärtstopp hos denna patientgrupp.

Kardium säljer idag en icke-coatad version av sin produkt Globe® Mapping and Ablation System i Europa och skall lansera den CHS™-coatade versionen i USA, Kanada och Europa när myndighetsgodkännande erhållits. I detta syfte driver Kardium kliniska studier i såväl Kanada som Tjeckien och tidigare i år rapporterade bolaget lyckade resultat i den kanadensiska studien.

CHS™-ytan ökar säkerheten vid användandet av Globe®-systemet genom att minska trombosrisken under proceduren som kan vara upp till flera timmar. För behandling med ablationskateter har rapporterats kliniska risker relaterade till blodproppsbildning under själva proceduren.

Corline räknar med att försäljningspotentialen i kontraktet med Kardium överstiger 50 MSEK årligen vid fullt ut lanserad produkt.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

”Vi ser mycket positivt på det tilläggsavtal vi nu tecknar med Kardium. Vi ökar intäkterna i vår medicinteknikaffär ytterligare och kan bättre planera vår resursuppbyggnad för att möta kraven på organisationen inför kommersiell lansering av Kardiums och andra kunders produkter. Genom tilläggsavtalet signalerar Kardium också en ökad tilltro till det kommersialiseringsprogram man driver, vilket stärker Corlines tro på möjligheten att realisera intäkts- och intjäningspotentialen i kundrelationen”.

