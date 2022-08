Invitation til investor telekonference efter aflæggelse af delårsrapport

SIG A/S aflægger sin delårsrapport for første halvår d. 17. august 2022, og afholder i den forbindelse en investorbriefing via et teams møde torsdag d. 18. august kl. 15.00, hvor selskabets CEO Michael Hove/Interim CFO Jakob Bendtsen vil gennemgå delårsrapporten for 2022. Det vil være muligt at stille spørgsmål, og alle er velkomne til at deltage. Nærmere login information fremsendes ved tilmelding til mh@sca-inv-group.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Om SIG:

SIG er noteret på Nasdaq Copenhagens hovedbørs, og ejes af ca. 2000 aktionærer. Selskabet investerer i ejendomme, kreditobligationer samt kapitalandele. Selskabet har en aktiv tilgang til alle sine investeringer, som er nøje udvalgt efter en grunding screening, investeringsindstilling og endelig godkendelse i bestyrelsen. Ledelsen/bestyrelsen foretager løbende en aktiv allokering af sin egenkapital ift. ønsket om en risikospredning både i aktivklasser samt indenfor den enkelte aktivklasse.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.

Vedhæftet fil