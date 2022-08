English Finnish Swedish

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2022 (TILINTARKASTAMATON)

NEXSTIMIN HISTORIAN PARAS VUOSIPUOLISKO LIIKEVAIHDOLLA JA LIIKEVOITOLLA MITATTUNA

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainittu.

Tammi-kesäkuun 2022 yhteenveto

Yhtiön liikevaihto kasvoi 129,6 % ja oli 6,8 miljoonaa euroa (3,0)

Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli 110,3 %

Laitteistomyynti oli 1,8 miljoonaa euroa (1,6), jossa kasvua 11,1 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 1,5 miljoona euroa (1,4), jossa kasvua 9,0 %. Lisensointiliiketoiminnan osuus oli 3,5 miljoona euroa (0,0)

Diagnostiikkaliiketoiminnan (NBS) liikevaihto kasvoi 19,3 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 2,1 miljoonaa euroa (1,8)

Terapialiiketoiminnan (NBT ® ) liikevaihto kasvoi 290,4 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 4,7 miljoonaa euroa (1,2), sisältäen katsauskauden aikana tuloutuneen teknologialisenssisopimuksen lisenssimaksun.

Katsauskauden tulos oli 3,2 miljoonaa euroa (-0,9)





Yleiskuvaus yhtiöstä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys, jonka kehittämä neuronavigoiva TMS-teknologia-alusta (transkraniaalinen magneettistimulaatio, TMS) mahdollistaa potilaiden yksilöllisen hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Nexstim tarjoaa ratkaisuja noninvasiiviseen eli kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon diagnostiikka- (NBS-laitteisto) ja terapiasovelluksilla (NBT®-laitteisto).

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa 1-6/2022 6kk



1-6/2021 6kk



Muutos-%



1-12/2021 12kk



Liikevaihto 6 793,0 2 958,6 129,6 % 6 397,5 Myyntikate 6 140,2 2 391,8 156,7 % 5 262,0 Myyntikate-% 90,4 % 80,8 % - 82,3 % Oikaistu vertailukelpoinen myyntikate* 2 605,4 2 391,8 8,9 % 5 262,0 Oikaistu vertailukelpoinen myyntikate-%* 80,0 % 80,8 % - 82,3 % Henkilöstökulut -2 495,4 -2 028,2 23,0 % -4 347,8 Liiketoiminnan muut kulut -1 787,6 -1 555,0 15,0 % -3 083,3 Liiketulos 2 333,4 -902,8 - -1 452,2 Katsauskauden tulos 3 209,4 -946,3 - -832,1 Tulos per osake 0,48 -0,17 - -0,14 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa) 0,44 -0,16 - -0,13 Liiketoiminnan rahavirta 2 414,0 -1 918,7 - -2 109,0 Rahat ja pankkisaamiset 6 580,3 6 690,8 -1,7 % 5 194,7 Oma pääoma 5 593,1 3 796,7 47,3 % 3 202,7 Omavaraisuusaste (%) 54,1 % 38,9 % - 34,7 %

*Katsauskauden liikevaihdosta on oikaistu Magnus Medicalin teknologialisenssisopimuksen lisenssimaksu n. 3,5 miljoonaa euroa

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2022 yhtiön liikevaihto jatkaa kasvua ja että tilikauden liiketulos on voitollinen.

Toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi katsauskauden kehitystä:

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuoliskon aikana Nexstim jatkoi ennätyksellisen vahvaa kasvua johtaen historialliseen kehitykseen liikevaihdossa, liiketuloksessa ja katsauskauden tuloksessa. Saavutimme ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 aikana 6,8 (3,0) miljoonan euron kokonaisliikevaihdon sekä ennätyksellisen 129,6 %:n kasvun. Vahvan kasvun myötä saavutimme myös ensimmäisen kerran liikevoitollisen vuosipuoliskon, liiketuloksen ollessa 2,3 (-0,9) miljoonaa euroa.

Kasvuvauhti oli erityisen nopeaa johtuen NBT®-laitteistoon liittyvän teknologiamme lisenssin myymisestä Magnus Medical, Inc:lle ja tähän liittyen ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 aikana tuloutetusta noin 3,5 miljoonan euron sopimuksen lisenssimaksusta. Toimitimme lisäksi Diagnostiikka- ja Terapialiiketoiminnassa noin 1,0 miljoonan euron arvosta vuonna 2021 saatuja laitteistotilauksia katsauskauden aikana. Haluan kiittää Nexstimin asiakkaita, henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita ja sijoittajia tämän ennätyksellisen vahvan kehityksen mahdollistamisesta. Strategisen päätavoitteemme mukaisesti jatkamme koko vuoden 2022 osalta kannattavaa liikevaihdon kasvua, johtaen ensimmäiseen liikevoitolliseen tilikauteen, samalla minimoiden tulevaisuuden pääomatarpeet.

Vahva kasvu jatkui Diagnostiikka- ja Terapialiiketoiminnoissa

Olemme jatkaneet Diagnostiikka- (NBS) ja Terapialiiketoimintamme (NBT®) kasvua uusien laitteistojen myynnillä keskeisillä markkina-alueillamme Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämän laitteistokantamme kasvun myötä jatkuva tulovirtamme myös kasvaa tasaisesti, mikä lisää vakautta ja ennustettavuutta toimintaamme. Haluamme laajentaa ja kehittää toimintaamme.

Diagnostiikkaliiketoiminta oli merkittävä tulonlähde Nexstimille katsauskaudella, ja sen liikevaihto kasvoi 19,3 % ollen 2,1 (1,8) miljoonaa euroa. Toimitimme katsauskauden aikana yhteensä 7 uutta NBS-laitteistoa. Näiden laitteistotoimitusten myötä olemme 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa myös saaneet toimitettua kaikki 2021 tilinpäätöksen päivämäärällä toimittamatta olleet laitteistotilaukset. Diagnostiikkaliiketoiminnan puolella NBS-laitteistoja on myyty tähän mennessä noin 210 kappaletta tutkimusyliopistoille ja johtaville sairaaloille ympäri maailman. Olemme tyytyväisiä siihen, että yhä useammat asiakkaistamme haluavat käyttää Nexstim-laitteistoa sekä diagnostiikka- että terapiatarkoituksiin. Myös Yhdysvalloissa on nyt pääsy uuteen NBS System 5-kokoonpanoon, NBS5+, joka mahdollistaa diagnostisten ja terapeuttisten sovellusten käytön samassa laitteistossa. Tärkeää on, että tämä uusi tarjonta mahdollistaa sen, että Yhdysvaltojen markkinoilla kaikki FDA 510(k) -indikaatiot ovat nyt saatavilla samassa laitteistossa. Esimerkkinä tästä edistyksestä voimme kertoa, että ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2022 toimitetuista seitsemästä NBS-laitteistoista kaikissa on sekä diagnostiikka- että terapiasovellus. Iloksemme voimme myös todeta, että olemme nyt jo alkuvuoden aikana toimittaneet ensimmäiselle yhdysvaltalaiselle sairaalaketjulle heidän toisen NBS5+ laitteiston. Pidämme tätä yhdistelmälaitteistoa selkeänä kilpailuetuna ja haluamme laajentaa tätä alustan tarjonnan myös muille keskeisille markkinoille maailmanlaajuisesti.

Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi 290,4 % ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 aikana ja oli 4,7 (1,2) miljoonaa euroa. Kasvu johtui noin 3,5 miljoonan euron tuloutuneesta lisenssimyynnistä Magnus Medical, Inc:lle. Myimme katsauskauden aikana yhteensä 3 uutta NBT®-laitteistoa; 2 Pohjois-Amerikkaan ja 1 Eurooppaan käytettäviksi vakavan masennuksen hoidossa. Terapialiiketoiminnan puolella vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa maailmalla oli käytössä yhteensä 57 Nexstim-laitteistoa, joissa terapiasovellus on asennettuna (22 Yhdysvalloissa ja 35 Euroopassa ja muualla maailmassa) masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoa varten. Tähän lukumäärään sisältyvät sekä NBT®-laitteistot että NBS-laitteistot, joissa on valinnainen NBT- lisäohjelmisto asennettuna.

Yllä mainittujen jo toimitettujen laitteistojen lisäksi meillä oli avoin toimittamattomien laitteistojen tilauskanta yhteensä noin 0,3 miljoonan euron arvosta ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 lopussa.

Nexstimin kassavarat olivat 30.06.2022 yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Yhtiön kannattavuus on vuoden 2022 alkupuoliskon aikana jatkanut kehitystä merkittävästi parempaan suuntaan ja sen myötä taloudellinen vakavaraisuus on myös parantunut. Tämän myönteisen kehityksen lisäksi Magnus Medicalilta helmikuussa 2022 saatu n. 3,5 miljoonan euron lisenssimaksu on parantanut entistään Yhtiön vakavaraisuutta ja kassavarojen riittävyyttä. Pyrimme kannattavan kasvun kehittymisen myötä minimoimaan mahdolliset uudet oman pääoman tarpeemme ja Yhtiö ei tällä hetkellä aktiivisesti suunnittele uusia rahoituskierroksia.

Strategian painopiste kasvun ja kannattavuuden rakentamisessa

Ilmoitimme helmikuussa NBT®-laitteistoon liittyvän teknologiamme lisenssin myymisestä Magnus Medical, Inc:lle. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 17 milj. euroa. Jatkamme toimintaamme tavalliseen tapaan ja keskitymme strategiamme toteuttamiseen siihen asti, kunnes lisenssisopimuksen viiden vuoden rojaltijakso alkaa. Lisenssisopimus avaa Nexstimille ainutlaatuisia mahdollisuuksia saavuttaa taloudellisia etuja, laajentaa teknologiamme käyttöä potilaiden hoidossa ja allokoida omat resurssimme muille liiketoiminta-alueille rojaltijakson aikana.

Toinen vuoden 2022 strateginen päätavoitteemme on Nexstim eksklusiivisten yhteistyöklinikoiden verkoston laajentaminen erityisesti Yhdysvalloissa. Tämän myötä Nexstim-laitteistoja asennettaisiin neurotiedeklinikoihin noudattamalla uudistettua strategiaamme ja toimimalla pääasiassa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Uusissa kumppanuuksissa painotetaan strategisia sijoituksia palveluorganisaatioihin erityisesti Yhdysvaltojen laajoilla markkinoilla, mutta kumppanuudet ovat mahdollisia myös kohdistettujen sijoitusten tekemiseksi Euroopan ja Aasian markkinoilla.

PNC Management Services LLC:n kanssa vuoden 2021 lopussa solmittu sopimus strategisesta kumppanuudesta ja vähemmistöosuuden osto mainitusta yhtiöstä ovat ensimmäinen käytännön toimi tällä tärkeällä strategisella kehityspolulla. Edellä mainitun kumppanuuden ansiosta voimme työskennellä lähellä potilaita ja kerätä tarkkoja tietoja potilasliittymästä. Olemme erittäin tyytyväisiä alkaneesta yhteistyöstä tri Kuluvan ja hänen klinikkansa kanssa ja uskomme tämän luovan meille erinomaiset mahdollisuudet jatkaa kasvua tulevaisuudessa. Tämän lisäksi osapuolet allekirjoittivat toukokuussa 2022 sopimuksen, jonka ehtojen mukaisesti tri Kuluvalla on 10 % vähemmistöosuus Nexstimin Yhdysvalloissa perustamassa pääomasijoitusyhtiössä. Pääomasijoitusyhtiön tarkoituksena on laajentaa entisestään Nexstimin yhteistyöklinikoiden verkostoa Yhdysvalloissa. Odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan yhteistyötä tri Kuluvan asiantuntijaryhmän kanssa, jolloin Nexstimin TMS-teknologialla voidaan hoitaa yhä useampia potilaita Yhdysvalloissa.

Tulevaisuuden kasvupolkujen rakentaminen

Kerroimme helmikuussa Nexstimin NBT®-laitteistolla vakavaan masennukseen (MDD) hoitoa saaneiden ja hoidon päättäneiden 311 ensimmäisen potilaan kliinisistä tuloksista. Nexstimin NBT®-laitteiston käyttöaihe on vakavan masennuksen hoito aikuispotilailla, jotka eivät ole kuntoutuneet tyydyttävästi aiemmin määrätyn masennuslääkityksen avulla nykyisen masennusjakson aikana. Näiden 311 potilaan hoitotulokset olivat erittäin hyviä: noin 50 prosenttia potilaista oli remissiossa hoidon päättyessä ja 77 prosenttia oli saavuttanut kliinisen vasteen. Tulokset ovat selvästi vakavan masennuksen hoidossa tavallisesti TMS-laitteilla saavutettuja tuloksia paremmat: Hyvin toteutetussa monikeskustutkimuksessa potilaista 26,5–28,7 prosentilla todettiin remissio ja 41,5–56,4 prosentilla todettiin vaste potilaan oman ilmoituksen perusteella1. Potilaiden ilmoittamat remissio- ja vasteasteet olivat myös korkeammat kuin kliinisen rTMS-hoitosarjan päättäneillä potilailla suuressa, yli 3 800 potilaan otannassa (remissio 29,7–36,2 %, vaste 62,7–70,4 %)2. Jatkamme näiden arvokkaiden potilasrekisteritietojen keräämistä loppuvuoden 2022 aikana.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehtävä pilottitutkimus jatkuu. Kyseisessä tutkimuksessa tutkittiin nopeutetun iTBS-protokollan käyttöä vakavan masennuksen hoidossa Nexstimin NBT®-laitteistolla. Nopeutettu iTBS tarkoittaa hoitoa kallon läpäisevällä magneettisella stimuloinnilla (TMS), jossa stimulointia annetaan useita kertoja päivässä yhden viikon ajan toisin kuin perinteisessä TMS-hoidossa, jossa stimulointia annetaan kerran päivässä useiden viikkojen ajan.

Jatko-osassa tätä pilottitutkimusta, josta olemme kertoneet aiemmin, nopeutetun iTBS-protokollan tehokkuutta testataan 20 uudella potilaalla. Jatkopilottitutkimuksen potilashoitojen käynnistyttyä arvioitiin niiden päättyvän vuoden 2022 puolivälissä, mutta kevään hoitajalakon vuoksi pilottitutkimus oli keskeytettynä ja arvioimme nyt hoitojen jatkuvan vuoden 2022 loppuun asti. Nexstim seuraa aktiivisesti tilannetta hoitojen jatkumisen osalta ja tuloksista ilmoitetaan mahdollisimman pian hoitojen päättymisen jälkeen.

Laitteistomme erottuu selvästi edukseen muista markkinoilla nyt olevista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointiominaisuuksia. Tulevaisuudessa navigointitoiminnon tarve todennäköisesti korostuu entisestään teknologiassa, jolla voitaisiin hoitaa sairaalahoidossa olevia potilaita, jotka kärsivät vakavasta, hoitoresistentistä masennuksesta (TRD) ja joilla voi olla itsetuhoisia ajatuksia. Tämä voi avata Nexstimille uudet TMS- hoitojen markkinat, jotka ovat erilliset suhteessa vakavasta masennuksesta kärsivien potilaiden nykyiseen hoitoon. Liiketoimintamme strategisen kehittämisen kannalta on tärkeää saada lisää tietoa potilaille annetun tehostetun ja nopeutetun hoidon tuloksista.

Omistaja-arvoa rakentamassa poikkeuksellisissa olosuhteissa

Samalla, kun panostamme kasvuun, seuraamme myös aktiivisesti Ukrainan sodan myötä muuttunutta maailmanpoliittista tilannetta. Tuomitsemme yksiselitteisesti kaikki Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja toivomme pikaista rauhanomaista ratkaisua konfliktiin. Kiristyneestä maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta odotuksemme jatkuvat myönteisinä vuodelle 2022. Nexstim jatkaa määrätietoista työtään yksilöllisten ja tehokkaiden menetelmien kehittämiseksi vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden hoitoon ja diagnosointiin. Uskomme vahvasti työmme tukevan omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä yhä vahvempien kilpailuetujen, nopean kasvun ja parempien taloudellisten tulosten muodossa. Suhtaudumme tulevaisuuteen edelleen optimistisesti, mutta jatkamme sekä Ukrainan tilanteen että koronapandemian kehittymisen seuraamista samalla, kun edistämme omaa liiketoimintaamme.

Nexstimin liiketoiminta-alueet

Diagnostiikkaliiketoiminta (NBS)

Nexstimin kehittämä NBS-laitteisto on ainoa CE-merkitty ja Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaisen FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta.

NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta. Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen kultaiseen standardiin.

NBS-laitteistoja on myyty noin 210 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman.





Terapialiiketoiminta (NBT®)

Nexstimin NBT ® -laitteisto perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti.

-laitteisto perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti. Nexstim aloitti kehittämänsä NBT ® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017.

(Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017. Vakavasta masennuksesta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Näistä 20–40 prosentilla ei ole hoitovastetta nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämän vuoksi Nexstim painottaa NBT ® -laitteistonsa myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa.

-laitteistonsa myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa. NBT ® -laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa.

-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa. Suunnitelmissa jatkaa 2022 toisen vuosipuoliskon aikana lääketieteellisiä pilottikokeita.

Aktiivinen 57 kaupallinen NBT®-laitteiston asennuskanta kolmella eri mantereella.

