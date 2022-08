PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 2022

Vd har ordet

Omsättningen för Q1 & Q2 uppgår till 17,6 MSEK (fg år 14,4) för moderbolaget, en förbättring mot förra året med 22%. Bolagets långsiktiga försäljningsarbete har trots covidpandemin gett en positiv trend på omsättningen som framgår av nedanstående graf (rullande 12 månader). Genomsnittlig nettoomsättning för första halvåret 2022 per månad är 2,9 MSEK mot 2,4 MSEK fg år. Det framgår av grafen omsättningens nedgång och den därpå följande uppgången. Se grafen i bifogad pdf.

Resultatet tyngs fortfarande av extrakostnaderna för maskinhaverierna med 2,4 MSEK för Q1 & Q2. Den nya Formsprutan är nu i drift sedan den 11 april men med ca 60% kapacitet. Vi har fått vänta ända fram tills nu på semestern för att få en ny tork samt ett kylningsaggregat som krävs för att kunna köra 100%. Därefter skall den största delen av extrakostnaderna försvinna fr.o.m. 1 augusti. Det vi sett så här långt av den nya investeringen är mycket positivt

Efterdyningarna efter Covidpandemin lever kvar. Kriget i Ukraina påverkar oss givetvis också negativt på så sätt att materialpriserna ökat kraftigt samt att leveranstider på såväl reservdelar, nya komponenter och även på råmaterial för driften, kan vara extra långa. De kraftiga materialprishöjningarna påverkar givetvis kundernas köpvilja och viss avmattning kan ske. Likaså har det blivit extra långa ledtider på bygglov vilket också fortsatt påverkar negativt.

Orderingången under Q2 har varit sämre än vi hoppats, kunder klagar på att de måste vänta extra länge på bygglov. Orderingången under Q2 var 67,4% sämre än 2021 (7,8 MSEK 2022 mot 23,9 MSEK 2021) Noterbart är att den stora ordern på 13,0 MSEK som kom in Q2 2021 ännu inte levererats utan kommer igång under senare delen av Q3.

Vi har en mycket bra orderstock totalt om 32,1 MSEK men problemet är att realisera pga. covidens efterdyningar. Vi räknar med att Q3 kommer att vara fortsatt trögt men vår bedömning är att det kommer att släppa under senare delen av Q3 för att vi skall få såväl en bra sista månad i Q3 som ett bra Q4 och framåt.

Offertstocken är 21% högre än förra året, alltså är intresset för våra produkter fortsatt högt. Vid skrivande stund är offertstocken 140 MSEK vilket är 24 MSEK bättre än motsvarande tid 2021.

Vi har nya investeringar på plats som förbättrar kvalitén och ökar kapaciteten samt flera nya investeringar på gång. Ett ”nytt” starkt och fräscht PolyPlank växer fram.

Cay Strandén, VD

Andra kvartalet 2022, koncernen

Omsättningen perioden uppgick till 8,2 MSEK (11,1).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,7 MSEK (-0,4).

Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -2,9 MSEK (-0,8).

Totalresultat för perioden uppgick till -2,9 MSEK (-0,8).

Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 399 491 645 (338 031 392).

Första halvåret 2022, koncernen

Omsättningen för perioden uppgick till 17,9 MSEK (17,9).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -4,1 MSEK (-1,8).

Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -4,5 MSEK (-2,4).

Totalresultat för perioden uppgick till -4,5 MSEK (-2,4).

Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (338 031 392).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Cay Strandén

Telefon 070 586 92 57

Email cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2022 kl 09:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

Bilagor