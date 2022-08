Aarhus, den 12. august 2022

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 04 /2022

Forhandlinger om salg af kontraktrettighed

AGF A/S er nået til enighed med den norske klub FK Bodø/Glimt om de overordnede rammer for salg af kontraktrettighederne på Albert Grønbæk Erlykke. Spilleren mangler at få de sidste detaljer på plads og bestå lægetjek. Når salget af kontraktrettigheden er endeligt be- eller afkræftet, vil Fondsbørsen blive orienteret.

For regnskabsåret 2022/23 forventer AGF A/S-koncernen et resultat før skat mellem 0 og 20 mio. kr.

---------------

For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700 eller administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.

Med venlig hilsen

AGF A/S



Lars Fournais Jacob Nielsen

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Vedhæftet fil