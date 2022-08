Accumulus Synergy annonce la nomination de Khushboo Sharma au poste de directrice de l'innovation réglementaire

French German

BURLINGAME, Californie, 15 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, une société à but non lucratif travaillant au développement d'une plateforme d'échange d'informations et de données visant à transformer la façon dont les innovateurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires du monde entier interagissent, a annoncé aujourd'hui la nomination de Khushboo Sharma au poste de directrice de l'innovation règlementaire et membre de l'équipe de direction de l'entreprise.



« Nous sommes extrêmement ravis que Khushboo rejoigne Accumulus Synergy, apportant sa vaste expérience acquise pendant son mandat au sein de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de la Biotechnology Innovation Organization (BIO), un fort engagement avec les autorités sanitaires du monde entier, ainsi qu'un leadership éprouvé dans la collaboration avec des organisations commanditaires de toutes tailles », a déclaré Frank Nogueira, PDG d'Accumulus Synergy.

Khushboo Sharma rejoint Accumulus Synergy après avoir quitté la BIO, où elle a récemment occupé les postes de chef du personnel et de vice-présidente principale. À la BIO, elle a supervisé l'équipe scientifique et réglementaire qui s'est concentrée en grande partie sur les principales initiatives réglementaires couvrant les activités précliniques jusqu'à la post-commercialisation. Grâce à son travail à la BIO, Mme Sharma a été à l'avant-garde de l'identification des défis et de l'offre de solutions et de suggestions concrètes pour aider à bâtir le cadre réglementaire approprié.

Elle a rejoint la BIO en 2021 après avoir passé 11 ans à divers postes auprès de la FDA, y compris celui de directrice adjointe des opérations à l'Office of New Drugs (OND). Elle a supervisé les opérations commerciales, réglementaires et programmatiques, a soutenu l'examen réglementaire du nouveau Programme de réglementation des nouveaux médicaments par le biais de l'effort de modernisation des nouveaux médicaments, et a joué le rôle de négociatrice de la FDA lors des dernières négociations relatives au Prescription Drugs User Fee Act (PDUFA). Mme Sharma a été nommée parmi les 30 leaders prometteurs d'InVivo en 2021 dans les domaines de la santé et de la science.

Avant de rejoindre la FDA, Mme Sharma a travaillé en tant que scientifique chez Janssen Pharmaceuticals pendant quatre ans, où elle a dirigé le développement des produits anticorps monoclonaux oncologiques et thérapeutiques, soutenant le développement d'études cliniques de phase I/II et de phase III. Elle a obtenu un diplôme de premier cycle en biotechnologie et microbiologie et un master en administration des affaires dans les domaines de la santé et de la gestion de l'industrie biotechnologique, tous deux de l'université d'État de Pennsylvanie.

À propos d'Accumulus Synergy

Accumulus Synergy, Inc. a été fondée en 2020 pour créer une plateforme basée sur le cloud destinée à transformer le partage des données entre l'industrie biopharmaceutique et les autorités sanitaires mondiales. L'approche du partage des données à partir d'une plateforme commune vise à rendre le processus réglementaire plus efficace en tirant parti des technologies de pointe, comme la science des données et l'IA, et des outils d'échange de données sûr au profit de la sécurité des patients. Elle cherche également à réduire le coût de l'innovation et, en fin de compte, à apporter plus rapidement aux patients de nouveaux médicaments sûrs et efficaces. Il s'agira de travailler avec des sociétés partenaires, des parties prenantes clés et des autorités sanitaires du monde entier pour bâtir et maintenir une plateforme qui réponde aux exigences de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité dans les domaines clinique, de la sécurité, de la chimie et de la fabrication, ainsi que les échanges et soumissions réglementaires. Les parrains d'Accumulus Synergy incluent Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, GSK, Johnson & Johnson, Lilly, Pfizer, Roche, Sanofi, et Takeda. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.accumulus.org.

Contact auprès des médias :

Paul Laland

paul.laland@accumulus.org

415.519.6610