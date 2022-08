EnsembleIQ est présélectionné pour 11 prix Eddie & Ozzie

English French

CHICAGO, 15 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EnsembleIQ, la première source nord-américaine d'informations détaillées et de connexions exploitables dans les secteurs du commerce de détail, de la technologie, des biens de consommation, des soins de santé et de l'hôtellerie, vient d'annoncer qu'elle a été présélectionnée pour 11 prix Eddie & Ozzie. The Folio : Eddie & Ozzie est le programme de reconnaissance le plus prestigieux de la communauté de l'édition et récompense l'excellence en matière de contenu éditorial et de design dans les médias imprimés et numériques.

Finalistes du prix EnsembleIQ Eddie pour 2022

Finalistes du prix EnsembleIQ Ozzie pour 2022

Plusieurs des entrées primées ont été développées en partenariat avec des clients d'EnsembleIQ, qui vont des marques de produits de grande consommation aux sociétés de technologie d'entreprise.

Joe prograo, Vice-président exécutif du contenu et des Communications d' EnsembleIQ, a déclaré : « Nous sommes honorés d'être reconnus parmi les nombreux finalistes de ce programme de récompenses de premier plan. Notre mission est de fournir à nos clients et à notre public de professionnels de la vente au détail, de la technologie, de la santé et de l'hôtellerie des informations et des connexions essentielles pour faire progresser leurs activités. Ces nombreuses reconnaissances de la qualité et de l'engagement des équipes d'EnsembleIQ constituent un indicateur précieux de notre réussite à cet égard. »

Les lauréats seront annoncés le 13 septembre lors d'un gala de remise des prix au City Winery de New York City.

