Cortus Energy och Mariposa Biomass Project avslutar sitt samarbete

Cortus Energy har sedan 6 år varit samarbetspartner med Mariposa Biomass Project kring en anläggning för kraftvärmeproduktion i Mariposa County, Kalifornien, USA.



Eftersom Cortus ej är berett att nu starta projektet p g a andra mer närliggande möjligheter har Mariposa Biomass project sagt upp Cortus Energys medverkan i detta. De kommer att söka ett nytt tekniskt samarbete för anläggningen i Mariposa. Cortus Energy gör bedömningen att externa kostnader bolaget har haft kommer att återbetalas av dem och deras nya partners.

Cortus Energy har idag ett flertal affärsprojekt i Norden och EU som snabbt mognar varför denna uppsägning ej bedöms som negativ för bolaget.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2022. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga